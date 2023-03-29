Российские войска за сутки уничтожили более 530 украинских военных

Ударами оперативно-тактической авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ возле пунктов Тимковка, Синьковка, Ольшана и Кисловка Харьковской области, Артемовка, Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ликвидированы более 35 военнослужащих, две бронемашины, а также противотанковая пушка МТ-12. Недалеко от пункта Старица Харьковской области был поражен склад боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами штурмовой и армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с Червоной Дибровой, Невским ЛНР и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки на этом направлении уничтожены до 100 военнослужащих, две бронемашины, а также самоходная гаубица «Акация», отчитались в Минобороны.

В результате комплексного огневого поражения Южной группировки войск на Донецком направлении в течение суток ликвидированы около 310 военнослужащих, два танка, четыре машины пехоты, бронетранспортер, девять бронемашин и две гаубицы «Мста-Б», отчитались в Минобороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ поблизости от Угледара и Пречистовки ДНР. Потери противника за минувшие сутки составили более 50 военнослужащих, танк, две бронемашины и гаубица Д-20, сообщил Конашенков.

В ходе огневого поражения на Херсонском направлении ликвидированы порядка 40 военнослужащих, самоходная гаубица «Гвоздика» и американская артсистема М777.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск (сил) ВС России нанесено поражение 87 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах, перечислили в Минобороны.

Под Семеновкой ДНР уничтожен узел связи ВСУ. Поражены четыре пункта управления подразделений ВСУ рядом с Орлянкой Харьковской области, Авдеевкой ДНР и Новобериславом Херсонской области.

Средствами ПВО и стрелковым оружием уничтожены восемь украинских беспилотников в районах пунктов Ковалевка, Червонопоповка ЛНР, Ленинское, Зеленый Гай ДНР и Ремовка Запорожской области. За сутки сбиты шесть снарядов РСЗО HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.