В ЕС указали на разрушительную проблему на фоне «тлеющей Украины»

WP: Оборонная промышленность в Европе атрофировалась после развала СССР и сейчас остается в бездействии

Европейские страны оказывают Украине активную военную поддержку, но их собственный оборонный комплекс оказался в плачевном состоянии, пишут американские СМИ.

В статье The Washington Post под заголовком «Украина тлеет, пока Европа медленно просыпается» говорится, что Европа оставила без внимания «разрушительную, долгосрочную проблему оборонной промышленности» в большинстве стран союза. Отмечается, что оборонка в европейских государствах «атрофировалась» после развала Советского Союза более 30 лет назад и сейчас «остается в бездействии», передает РИА «Новости».

Автор публикации со ссылкой на годовой отчет НАТО, опубликованный на прошлой неделе, пишет, что наращивание военного потенциала США и их союзников проходит «очень вяло». В частности, указывается на то, что ни одной из крупнейших экономик Североатлантического альянса не удалось достичь поставленной девять лет назад цели по выделению определенной суммы на оборону.

Военная поддержка властей Украины, по мнению автора статьи, отвечает «острой неотложной потребности», тем не менее, процесс этот слишком медленный и неактивный. Европа чрезмерно зависима от «мускулов США», добавил обозреватель.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как конфликт на Украине вдохнул новую жизнь в ВПК стран НАТО.