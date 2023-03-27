В ЕС указали на разрушительную проблему на фоне «тлеющей Украины»

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27 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
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Европе выгодно оставить важный западный банк в России

Европа и Украина ополчились против австрийского банка Сергей Фадеичев/ТАСС
Один из крупнейших зарубежных банков – Raiffeisen – подвергся атаке из-за того, что в спешке не бежит из России. Украина официально повесила на него ярлык «спонсора войны». Европейский ЦБ хоть и неофициально, но настаивает на сворачивании высокодоходного бизнеса в России. Почему австрийский банк не продает свой российский бизнес, какой у него есть выбор и чем Raiffeisen важен для России?  Подробности...
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Ядерное оружие в Белоруссии разрушит один из главных мифов на Западе

Белоруссия давно просила разместить у себя российское ядерное оружие MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press
«Польша теперь будет куда более осмотрительно принимать решения о стягивании сил у границы с Белоруссией». Такими словами эксперты объясняют сенсационное заявление Владимира Путина о готовности разместить российское ядерное оружие в Белоруссии. Реакция же Европы парадоксальна: американское ядерное оружие на своей территории почему-то ЕС совершенно не беспокоит. Подробности...
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Для атаки на Севастополь Украина использовала методы парусной эпохи

Один из образцов современных безэкипажных катеров кадр из видео
Ордена Мужества получили российские девушки-военнослужащие, отразившие атаку украинских беспилотников в Севастополе. Благодаря умелым действиям Черноморского флота, угроза надводных беспилотников ВСУ была вовремя ликвидирована. Насколько могут быть опасны такие устройства и что требуется для полной защиты от них? Подробности...
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«Счастье» Скандинавии и Прибалтики оказалось двусмысленным

Жители стран Скандинавии и Прибалтики заявляют, что они счастливы. Но так ли это на самом деле? Takimoto Marina/Reuters
С одной стороны, страны Скандинавии заняли ведущие места в так называемом Всемирном рейтинге счастья. С другой – Финляндию и Швецию захлестывает безостановочная волна протестов и забастовок, а магазины готовятся к защите от нападений. «Жадные ублюдки, стоящие за ростом цен, заслуживают расстрела», пишут в соцсетях «счастливые» шведы. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Россия должна помочь Западу

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Все это время мы пытались либо встроиться в Запад, либо получить от него гарантии безопасности. Однако эта стратегия не работает. Пока существует «цивилизация исключительных», ни один народ мира не будет жить в безопасности. Подробности...

Желать Родине поражения – гарантированная «премия Дарвина»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Даже те, кто мечтает вернуть свободу передвижений, доступность курортов, деловое и культурное сотрудничество с западными партнерами, всё равно должны желать Победы и всеми силами ее приближать. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Для Киева и Варшавы команда «Голос» звучит на английском

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польское телевидение за свои деньги снимет сезон украинского шоу «Голос країни». Но это не «украинизация Польши» или «полонизация Украины», а попытка создать гибридную польско-украинскую нацию. Подробности...
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Байден опять на дне

Двуличие Европы и лично Макрона

Почему Си не звонит Зеленскому

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские военкоры рассказали, как ВСУ готовятся к потере Авдеевки
    Минобороны: Киев пытался атаковать беспилотником Ту-141, аппарат упал в Тульской области Путин объяснил, почему военная техника Украины доезжает до передовой Власти Тульской области рассказали о последствиях падения украинского БПЛА Ани Лорак открестилась от помощи для ВСУ
    ЕС пригрозил новыми санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии В Конгрессе США отреагировали на слова Путина о долларе Украинские власти объявили эвакуацию коммунальной службы из Авдеевки МВД России объявило актера Канахина в розыск по делу о брянском теракте
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    «затраты гигантские»


    Эксперт указал на беспрецедентное вовлечение США в украинский кризис

    «полное уничтожение»


    В Крыму заявили, что Одесса должна стать российской

    Видео

    территориальные притязания


    Румыны хотят раздробить Украину по закону

    надводные беспилотники


    Для атаки на Севастополь Украина использовала методы парусной эпохи

    «историческая дружба»


    Как ненависть украинцев к полякам перековали в любовь

    полторы тысячи танков


    Россия предъявила Украине и Западу мощный бронетанковый кулак

    альтернативная валюта


    Россия подрывает главенство доллара в мировой торговле

    разные религии


    Сергей Худиев: Католических церквей уже давно как минимум две

    наша история


    Тимур Шерзад: Как русские взяли мощнейшую крепость, дважды уступая числом

    новая угроза


    Игорь Караулов: Милитаризация Польши принципиально опасна для Европы

    на ваш взгляд


    Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?

    В ЕС указали на разрушительную проблему на фоне «тлеющей Украины»

    WP: Оборонная промышленность в Европе атрофировалась после развала СССР и сейчас остается в бездействии

    27 марта 2023, 08:39

    Текст: Антон Никитин

    Европейские страны оказывают Украине активную военную поддержку, но их собственный оборонный комплекс оказался в плачевном состоянии, пишут американские СМИ.

    В статье The Washington Post под заголовком «Украина тлеет, пока Европа медленно просыпается» говорится, что Европа оставила без внимания «разрушительную, долгосрочную проблему оборонной промышленности» в большинстве стран союза. Отмечается, что оборонка в европейских государствах «атрофировалась» после развала Советского Союза более 30 лет назад и сейчас «остается в бездействии», передает РИА «Новости».

    Автор публикации со ссылкой на годовой отчет НАТО, опубликованный на прошлой неделе, пишет, что наращивание военного потенциала США и их союзников проходит «очень вяло». В частности, указывается на то, что ни одной из крупнейших экономик Североатлантического альянса не удалось достичь поставленной девять лет назад цели по выделению определенной суммы на оборону.

    Военная поддержка властей Украины, по мнению автора статьи, отвечает «острой неотложной потребности», тем не менее, процесс этот слишком медленный и неактивный. Европа чрезмерно зависима от «мускулов США», добавил обозреватель.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как конфликт на Украине вдохнул новую жизнь в ВПК стран НАТО.

    В Конгрессе США отреагировали на слова Путина о долларе
    Конгрессвумен Грин указала на угрозу «замены» доллара юанем из-за «прокси-войны» США с Россией на Украине

    26 марта 2023, 23:04

    Текст: Антон Антонов

    Из-за прокси-войны, которую США решили развязать с Россией на Украине, доллар может рухнуть, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

    Конгрессвумен заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что еще год назад, когда «Вашингтон решил развязать прокси-войну с Россией на Украине», она предупреждала об угрозе «замены» доллар юанем. По ее словам, «теперь это происходит».

    Грин полагает, что ситуация на Украине грозит жителям США экономическими проблемами, с которыми страна не сталкивалась за всю свою историю, если доллар рухнет. Грин считает, что ответственность за это ляжет на американских разжигателей войны. Причем США «никогда не смогут оправиться». «Этому должен быть положен конец», – заявила конгрессвумен.

    Так  Грин отреагировала на заявление главы российского государства Владимира Путина о том, что США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят». По его словам, в мире после заморозки Западом российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами.

    Коментарии (14)
    В Крыму заявили, что Одесса должна стать российской
    Глава парламента Крыма Константинов заявил о необходимости перехода Одессы под контроль России
    		   
    26 марта 2023, 10:57
    Фото: Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Одним из условий завершения спецоперации на Украине должен быть переход города Одесса под контроль России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Константинов отметил, что Одесса обязательно должна быть под российским контролем: иметь российский статус или нейтральный, главное – находиться под контролем, передает РИА «Новости».

    По его словам, сама Украина, в каком виде она останется, должна утратить свои агрессивные возможности.

    «Мы однозначно знаем, что любой мир, заключенный без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства как инструмента уничтожения России, который использует Запад, – это временное явление. Безусловно, Запад будет и дальше нас проверять на прочность. Мы будем всегда находиться в состоянии боевой готовности, какой бы документ ни был подписан. Поэтому нужно полное уничтожение нацистской идеологии», – считает Константинов.

    Он указал, что при заключении мирного соглашения важно четко обозначить его условия, чтобы не дать противнику возможность найти лазейку для несоблюдения и нарушения.

    Глава парламента подчеркнул, что, оставив врага, который не связан никакими моральными обязательствами, врага, исповедующего нацистскую идеологию, можно заложить бомбу замедленного действия для следующих поколений россиян, а это очень опасно.

    Константинов считает, что подписание мирного договора возможно только на условиях России и после ее убедительной военной победы. «У противника не должно быть никаких иллюзий на реванш», – сказал Константинов.

    Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к переговорам, но в случае необходимости добьется целей спецоперации на Украине военными средствами.

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    Коментарии (42)
    Зеленский пожаловался на украинский тыл
    Зеленский высказал недовольство настроениями украинцев в тылу
    		   
    27 марта 2023, 02:27
    Фото: Maksym Polishchuk/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Многие жители Украины в тылу ведут себя так, будто боевые действия уже закончились, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский призвал к «неизменной мобилизованности», которой, по его словам, не хватает многим украинцам в тылу. Как заявил президент Украины, «несправедливо», когда у вернувшихся с передовой военных «появляется такое ощущение, будто для многих в тылу» конфликт «уже кончился», передает ТАСС.

    Президент Украины сообщил, что провел с военными «специальную встречу». «Особый круг участников», – заявил он. По его словам, также состоялись «совещания по сектору безопасности, с разведкой», обсуждалось укрепление «защиты» не только от «внешней угрозы», но и от «внутренних угроз».

    Напомним, Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.

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    ЕС пригрозил новыми санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии
    Боррель заявил, что ЕС готов ответить санкциями на размещение ядерного оружия в Белоруссии

    26 марта 2023, 17:57

    Текст: Валентина Григоренко

    Евросоюз готов ввести новые санкции, если Белоруссия не передумает размещать на своей территории тактическое ядерное оружие России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    Боррель в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что размещение Белоруссией российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. По его словам, Белоруссия может остановить это, это ее выбор, а ЕС готов ответить дальнейшими санкциями, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что после решения президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие России в Белоруссии за ситуацией внимательно следит НАТО.

    Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.

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    Ани Лорак открестилась от помощи для ВСУ
    Лорак после угрозы отмены концерта в России заверила, что не оказывает помощь ВСУ
    		   
    27 марта 2023, 00:59
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Певица Ани Лорак после того, как проведение ее концерта в России оказалось под угрозой, заверила, что не оказывает военную помощь Украине. Также она заявила, что переехала в Россию из-за «ультиматума» украинских властей.

    Лорак в Telegram решила «прояснить свою позицию относительно ложных сообщений». Как подчеркнула Лорак, она как украинская певица гордиться «своим наследием и культурой», но из-за «конфликта между Россией и Украиной оказалась в центре внимания множества сплетен».

    Певица заявила, что в 2014 году некоторые политики на Украине «хотели использовать» ее «в своих целях», с чем Лорак, по словам самой исполнительницы, отказалась соглашаться. В результате она столкнулась «с негативными последствиями».

    «Мне предоставили только два варианта: «Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране», – сообщила она, добавив, что этот ультиматум украинского правительства «стал переломным моментом, который подтолкнул к переезду в Россию».

    В России Лорак «была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру», хотя, как заявила певица, Украина у нее «всегда в сердце».

    «Я понимаю, что за мое молчание в течение последнего года меня критиковали, и осознаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения», – заявила она.

    Лорак подчеркнула, что «не поддерживает никакие формы насилия», а гибель людей в результате конфликтов «разбивает сердце» певицы. При этом она заверила, что «никогда не оказывала военной помощи», хотя и «помогает в рамках гуманитарной миссии».

    Исполнительница заявила, что ее желание продолжать выступать в России не имеет отношения к политике, она «глубоко дорожит своими российскими и украинскими поклонниками, а также своей глобальной аудиторией».

    Заявление Лорак сделала после того, как ее концерт в Краснодаре, запланированный на 27 марта, оказался под угрозой, поскольку у ряда общественных активистов возникли опасения, что заработанные деньги могут пойти на закупку вооружений для ВСУ, передает РИА «Новости».

    Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко. 

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    На Украине заявили об опасности из-за эмиссии гривны
    Глава Нацбанка Пышный: Эмиссия гривны создала серьезные риски для Украины

    26 марта 2023, 12:01

    Текст: Валентина Григоренко

    На Украине эмиссия гривны для восполнения дефицита бюджета создала значительные риски относительно макрофинансовой стабильности, страна больше не будет прибегать к «опасному» денежному финансированию, заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

    Пышный в интервью газете Financial Times отметил, что это было быстрое средство, но очень опасное, передает РИА «Новости».

    Напомним, 21 марта МВФ официально подтвердил новую программу кредитования Украины. Известны сумма кредита (15,6 млрд долларов), срок действия программы (48 месяцев), а также некоторые подробности: 4,5 млрд долларов из этой суммы Украина должна получить в 2023 году.

    Отмечается, что условиями сделки, в частности, были прекращение эмиссионного финансирования, использование внутренних рынков облигаций и введение мер по увеличению налоговых поступлений.

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    ООН опубликовала доклад о дискриминации УПЦ
    		   
    26 марта 2023, 17:38
    Фото: Alexandr Altukhov/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором говорится о дискриминации в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

    В докладе выражается обеспокоенность, которую вызывает применение так называемых мер безопасности СБУ в отношении УПЦ. Отмечается, что среди таких «мер» обыски СБУ в нескольких монастырях, офисах, учебных заведениях и другом имуществе УПЦ в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской областях, передает РИА «Новости».

    В документе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека также отмечается, что в ряде случаев сотрудники СБУ допрашивали нескольких священнослужителей с применением полиграфа.

    В докладе говорится, что ООН также напоминает о необходимости обеспечить, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались полным спектром применимых прав на справедливое судебное разбирательство.

    Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в воскресенье провел службу в Киево-Печерской лавре, храмы которой по предписанию властей церковь должна покинуть уже в среду.

    Ранее глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ), митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент сообщил, что доступ к мощам святых в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры будет закрыт с 21 марта.

    Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины.

    Минкульт Украины предложил им перейти в ПЦУ.

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    МВД России объявило актера Канахина в розыск по делу о брянском теракте
    МВД России объявило в розыск вероятного участника нападения украинских террористов на Брянскую область Канахина

    26 марта 2023, 22:47

    Текст: Антон Антонов

    Вероятный участник террористического нападения украинских диверсантов на Брянскую область актер Кирилл Канахин объявлен в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД России. Также в розыск объявлен Алексей Огурцов.

    Сообщается, что Канахин разыскивается по статье УК, но не указывается, по какой именно, передает РИА «Новости».

    Мать Канахина рассказывала, что актер уехал на Украину. По ее словам, участвующий в конфликте на стороне Украины мужчина на фотографиях и видеозаписях, опубликованных в интернете, похож на ее сына.

    Канахин родился в Москве, Огурцов – в городе Рыбинске Ярославской области, передает ТАСС.

    Напомним, МВД России объявило в розыск предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина. Террористы убили двух мирных жителей и ранили ребенка, грабили местных жителей и минировали гражданские объекты.

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    Украинские власти объявили эвакуацию коммунальной службы из Авдеевки
    Украинский мэр Авдеевки Барабаш объявил о начале эвакуации коммунальной службы и призвал жителей покинуть город
    		   
    26 марта 2023, 23:23
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    Из Авдеевки начинается эвакуация коммунальной службы, жителям, которые все еще остаются в Авдеевке, рекомендуется покинуть город, заявил украинский мэр Виталий Барабаш.

    Барабаш предупредил о планах «выключать мобильную связь в городе». Кроме того, нельзя будет «заряжать телефон», поскольку через пару дней «некому будет обслуживать генераторы», как и «запускать мобильную вышку», передает РИА «Новости».

    Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что на основании опыта боев за Соледар и Артемовск российские войска намерены перерезать транспортные артерии, Авдеевка попадет в оперативное окружение.

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    Власти Тульской области рассказали о последствиях падения украинского БПЛА
    В результате падения украинского БПЛА в Тульской области пострадали три человека и повреждены 16 домов

    26 марта 2023, 22:22

    Текст: Антон Антонов

    Трое пострадавших в результате падения и взрыва украинского беспилотника в Киреевске получили легкие ранения, повреждены 16 домов, сообщило правительство Тульской области.

    Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных выбиты стекла в подъездах, передает ТАСС.

    Губернатор Тульской области Алексей Дюмин собрал оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва. Правительство сообщило, что пострадавшие получат по 100 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, те, «кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового», а «нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до 1 млн рублей». Дюмин велел определить целесообразность восстановления поврежденных домов, а также восстановить остекление многоквартирных домов. Он поручил организовать пункты временного размещения, если в них возникнет потребность.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что Украина предприняла попытку атаковать беспилотником Ту-141 «Стриж» в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ «Поле-21», дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска.

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    Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных

    26 марта 2023, 14:45

    Текст: Ольга Иванова

    Российские войска за сутки уничтожили 440 военных на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Купянском направлении действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации поражена живая сила и техника противника возле пунктов Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), Двуречная, Новоселовка, Степовая, Синьковка и Табаевка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ликвидированы свыше 70 военнослужащих, бронемашина и четыре пикапа. Также возле Лукьянцев Харьковской области поражен склад боеприпасов 127-й бригады терробороны.

    На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 90 военнослужащих, четыре бронемашины и две гаубицы Д-30.

    На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск за сутки ликвидированы более 200  военнослужащих, девять бронемашин, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-30, а также польская самоходная артиллерийская установка Krab и две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, две гаубицы Д-30.

    На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за последние сутки уничтожены до 20 военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также американская артсистема М777.

    Накануне сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили на шести направлениях более 400 украинских военных, нанесено серьезное поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и Новомихайловки.

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    Захарова рассказала о серьезных проблемах несовершеннолетних украинцев в странах ЕС

    26 марта 2023, 20:11

    Текст: Ольга Иванова

    Озабоченность стран Запада судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной на фоне усугубляющихся катастрофических проблем несовершеннолетних украинцев в странах Евросоюза, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала на то, что дети, «оказавшиеся в Европе после «эвакуации» с Украины, регулярно сталкиваются с проблемами маргинализации в различных ее проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации и секс-трафика».

    Захарова напомнила, что в Швеции гендиректор Государственного управления социальной защиты населения Оливия Вигзелл была вынуждена предупредить всех беженцев о необходимости проходить регистрацию в Национальном агентстве по мигрантам, отдельно подчеркнув, что детям это надо делать, «чтобы не стать жертвой эксплуатации».

    Дипломат рассказала, что в Германии ювенальные службы активно забирают детей из семей беженцев, а родителей через суд лишают прав.

    «Причем, вмешательство органов опеки, как правило, происходит по наводке семей, у которых жили украинцы: поводом отобрать ребенка может послужить, например, повышение родителями голоса», – написала Захарова.

    Напомним, за последние две недели со своими родными воссоединились еще 33 ребенка из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, находившихся в здравницах Юга России, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    Российские власти с октября 2022 года последовательно оказывают содействие в воссоединении детей, прибывших на отдых, со своими родными вне зависимости от их местоположения – на Украине, в России или других странах. Из этой группы отдыхающих более 2000 детей уже вернулись к своим семьям.

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    Орландо Блум приехал на Украину
    Актер Орландо Блум приехал на Украину для встречи с украинскими детьми

    26 марта 2023, 11:24

    Текст: Валентина Григоренко

    Голливудский актер Орландо Блум сообщил, что впервые с 2016 года приехал на Украину, где встретился с детьми в центре, поддерживаемом Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

    Блум в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) написал, что сегодня он прибыл на Украину в рамках первой с 2016 года поездки в эту страну. «Никогда бы не подумал, что с момента моего последнего пребывания здесь всю страну охватит война. Однако сегодня мне посчастливилось услышать детский смех в центре «Спильно», поддерживаемом ЮНИСЕФ», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Блум – посол доброй воли ЮНИСЕФ, в марте прошлого года он уже посещал Молдавию, чтобы встретиться с украинскими семьями и поддержать детей.

    В 2016 году Орландо Блум записывал видеообращение к детям Донбасса, в котором на фоне разрушенного здания рассказал об опасностях, которые угрожают детям, живущим в зоне конфликта на востоке Украины.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Киев решил созвать СБ ООН из-за планов размещения ядерного оружия России в Белоруссии

    26 марта 2023, 17:07

    Текст: Ольга Иванова

    МИД Украины призвал созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН на фоне информации о планах размещения тактического ядерного оружия России в Белоруссии.

    В МИД Украины считают провокационным шагом заявление о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Киев призвал страны G7 и ЕС предупредить белорусские власти о далеко идущих последствиях для Белоруссии, в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие от России.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.

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    Полянский объяснил бесчеловечное обращение Украины с пленными
    Полянский указал на отказ американских наемников и украинских националистов соблюдать правила ведения боевых действий

    27 марта 2023, 06:58

    Текст: Антон Антонов

    Некоторые американские наемники на Украине и все украинские националисты считают, что им можно не придерживаться международных правил ведения боевых действий, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как пишет New York Times, на Украине получают возможность участвовать в боях люди, которым «не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США». При этом они имеют возможность пользоваться американским оружием. Также указывается, что наемники из США «конфликтуют друг с другом» и пытаются нажиться на конфликте, передает РИА «Новости».

    Как отметил в Twitter (соцсеть заблокирована в России) Полянский, New York Times признает, что часть наемников из США придерживаются мнения, что на Украине нет необходимости «беспокоиться о международных правилах ведения войны». Он предложил добавить к этому «всех украинских националистов, которые делают то же самое», чтобы понять, почему украинская сторона «так бесчеловечно обращается» с пленными.

    Напомним, ООН задокументировала случаи расправы над российскими пленными со стороны вооруженных сил Украины. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными.

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