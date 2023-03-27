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Экс-депутат ЕП напомнил о ядерном оружии США в Европе
Бывший депутат Европарламента Филиппо указал на размещение ядерного оружия США в Европе
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Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо подверг критике заявление Киева о том, что Москва якобы взяла Белоруссию в «ядерные заложники».
Филиппо заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах размещены 100 американских ядерных боеголовок. Он поинтересовался, следует ли считать эти страны «ядерными заложниками» США.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин сообщил, что Россия не будет передавать свое тактическое ядерное оружие, но разместит его в Белоруссии, как США – в Европе.
Российские войска не позволили ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о сорванных ротации и переброске резервов ВСУ
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Войска России не допустили переброску резервов вооруженных сил Украины на купянском направлении, а также ротации подразделений ВСУ, сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил, что сорвана переброска резервов в районе населенного пункта Стельмаховка. Огнем расчетов гаубиц Д-20 и Д-30 сорваны три ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе Кисловки, Стельмаховки, Сеньково, передает ТАСС.
Кроме того, сообщается, что у населенного пункта Нижняя Дуванка расчетом ЗРК «Тор» сбит украинский БПЛА «Фурия». За день на купянском направлении выявлены и ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Российская артиллерия в районе Петропавловки и Ревучего уничтожила две самоходных гаубицы ВСУ Krab польского производства. У Прилипко уничтожена украинская Д-20, а у Ольшана – минометный расчет ВСУ.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об уничтожении украинской «Фурии» на краснолиманском направлении. Разведка вскрыла украинские артиллерийские подразделения, которые были подавлены, передает РИА «Новости».
Минобороны России опубликовало в Telegram видеозапись боевой работы расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» ЗВО, выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в зоне спецоперации.
Сообщается, что на одном из направлений артбатарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила десятки опорных пунктов и транспортных развязок, по которым на передний край противнику перебрасывается техника и боеприпасы. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата.
На днях офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов сообщил, что в Харьковской области ликвидированы две украинские разведывательно-диверсионные группы.
Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные сорвали наступление ВСУ в Запорожской области.
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В Крыму заявили, что Одесса должна стать российской
Глава парламента Крыма Константинов заявил о необходимости перехода Одессы под контроль России
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Одним из условий завершения спецоперации на Украине должен быть переход города Одесса под контроль России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов отметил, что Одесса обязательно должна быть под российским контролем: иметь российский статус или нейтральный, главное – находиться под контролем, передает РИА «Новости».
По его словам, сама Украина, в каком виде она останется, должна утратить свои агрессивные возможности.
«Мы однозначно знаем, что любой мир, заключенный без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства как инструмента уничтожения России, который использует Запад, – это временное явление. Безусловно, Запад будет и дальше нас проверять на прочность. Мы будем всегда находиться в состоянии боевой готовности, какой бы документ ни был подписан. Поэтому нужно полное уничтожение нацистской идеологии», – считает Константинов.
Он указал, что при заключении мирного соглашения важно четко обозначить его условия, чтобы не дать противнику возможность найти лазейку для несоблюдения и нарушения.
Глава парламента подчеркнул, что, оставив врага, который не связан никакими моральными обязательствами, врага, исповедующего нацистскую идеологию, можно заложить бомбу замедленного действия для следующих поколений россиян, а это очень опасно.
Константинов считает, что подписание мирного договора возможно только на условиях России и после ее убедительной военной победы. «У противника не должно быть никаких иллюзий на реванш», – сказал Константинов.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к переговорам, но в случае необходимости добьется целей спецоперации на Украине военными средствами.
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Трамп похвастался передачей Украине «Джавелинов»
Трамп поставил себе в заслугу «остановку» проекта «Северный поток – 2» и передачу Киеву «Джавелинов»
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он «остановил» реализацию проекта «Северный поток – 2» и дал Украине «сотни и сотни» ПТРК «Джавелин» (Javeline).
По словам Трампа, его предшественник на посту президента США Барак Обама посылал украинцам не оружие, а «подушки». «Потом они говорили: «Ты видел, что эти «Джавелины» сделали с их танками?» Это не было красивым зрелищем, но это я дал им их», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
При этом, как заявил Трамп на митинге своих сторонников в Техасе, нынешний глава американского государства Джо Байден, став президентом, снял санкции, которые мешали «Северному потоку – 2». По мнению Трампа, газопровод заработал бы, если бы не конфликт на Украине.
Трамп отверг утверждения «какого-то идиота», что был «мягок с Россией». По версии Трампа, российский лидер Владимир Путин якобы говорил, что если Трамп таков, когда «мягок», ему «не хотелось бы видеть» Трампа, когда тот «жесток».
Напомним, Трамп заявил, что при администрации Байдена США превратились в «банановую республику».
На Украине заявили об опасности из-за эмиссии гривны
Глава Нацбанка Пышный: Эмиссия гривны создала серьезные риски для Украины
На Украине эмиссия гривны для восполнения дефицита бюджета создала значительные риски относительно макрофинансовой стабильности, страна больше не будет прибегать к «опасному» денежному финансированию, заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.
Пышный в интервью газете Financial Times отметил, что это было быстрое средство, но очень опасное, передает РИА «Новости».
Напомним, 21 марта МВФ официально подтвердил новую программу кредитования Украины. Известны сумма кредита (15,6 млрд долларов), срок действия программы (48 месяцев), а также некоторые подробности: 4,5 млрд долларов из этой суммы Украина должна получить в 2023 году.
Отмечается, что условиями сделки, в частности, были прекращение эмиссионного финансирования, использование внутренних рынков облигаций и введение мер по увеличению налоговых поступлений.
ООН опубликовала доклад о дискриминации УПЦ
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором говорится о дискриминации в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
В докладе выражается обеспокоенность, которую вызывает применение так называемых мер безопасности СБУ в отношении УПЦ. Отмечается, что среди таких «мер» обыски СБУ в нескольких монастырях, офисах, учебных заведениях и другом имуществе УПЦ в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской областях, передает РИА «Новости».
В документе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека также отмечается, что в ряде случаев сотрудники СБУ допрашивали нескольких священнослужителей с применением полиграфа.
В докладе говорится, что ООН также напоминает о необходимости обеспечить, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались полным спектром применимых прав на справедливое судебное разбирательство.
Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в воскресенье провел службу в Киево-Печерской лавре, храмы которой по предписанию властей церковь должна покинуть уже в среду.
Ранее глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ), митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент сообщил, что доступ к мощам святых в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры будет закрыт с 21 марта.
Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины.
Минкульт Украины предложил им перейти в ПЦУ.
В Конгрессе США отреагировали на слова Путина о долларе
Конгрессвумен Грин указала на угрозу «замены» доллара юанем из-за «прокси-войны» США с Россией на Украине
Из-за прокси-войны, которую США решили развязать с Россией на Украине, доллар может рухнуть, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Конгрессвумен заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что еще год назад, когда «Вашингтон решил развязать прокси-войну с Россией на Украине», она предупреждала об угрозе «замены» доллар юанем. По ее словам, «теперь это происходит».
Грин полагает, что ситуация на Украине грозит жителям США экономическими проблемами, с которыми страна не сталкивалась за всю свою историю, если доллар рухнет. Грин считает, что ответственность за это ляжет на американских разжигателей войны. Причем США «никогда не смогут оправиться». «Этому должен быть положен конец», – заявила конгрессвумен.
Так Грин отреагировала на заявление главы российского государства Владимира Путина о том, что США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят». По его словам, в мире после заморозки Западом российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами.
ЕС пригрозил новыми санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии
Боррель заявил, что ЕС готов ответить санкциями на размещение ядерного оружия в Белоруссии
Евросоюз готов ввести новые санкции, если Белоруссия не передумает размещать на своей территории тактическое ядерное оружие России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что размещение Белоруссией российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. По его словам, Белоруссия может остановить это, это ее выбор, а ЕС готов ответить дальнейшими санкциями, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что после решения президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие России в Белоруссии за ситуацией внимательно следит НАТО.
Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.
Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных
Российские войска за сутки уничтожили 440 украинских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Двуречная, Степовая Новоселовка, Табаевка и Синьковка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре пикапа. Также в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области поражен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.
На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30.
На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также одна артиллерийская система М777 производства США.
Накануне сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили на шести направлениях более 400 украинских военных, нанесено серьезное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка.
Захарова рассказала о серьезных проблемах несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
Озабоченность стран Запада судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной на фоне усугубляющихся катастрофических проблем несовершеннолетних украинцев в странах Евросоюза, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она указала на то, что дети, «оказавшиеся в Европе после «эвакуации» с Украины, регулярно сталкиваются с проблемами маргинализации в различных ее проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации и секс-трафика».
Захарова напомнила, что в Швеции гендиректор Государственного управления социальной защиты населения Оливия Вигзелл была вынуждена предупредить всех беженцев о необходимости проходить регистрацию в Национальном агентстве по мигрантам, отдельно подчеркнув, что детям это надо делать, «чтобы не стать жертвой эксплуатации».
Дипломат рассказала, что в Германии ювенальные службы активно забирают детей из семей беженцев, а родителей через суд лишают прав.
«Причем, вмешательство органов опеки, как правило, происходит по наводке семей, у которых жили украинцы: поводом отобрать ребенка может послужить, например, повышение родителями голоса», – написала Захарова.
Напомним, за последние две недели со своими родными воссоединились еще 33 ребенка из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, находившихся в здравницах Юга России, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Российские власти с октября 2022 года последовательно оказывают содействие в воссоединении детей, прибывших на отдых, со своими родными вне зависимости от их местоположения – на Украине, в России или других странах. Из этой группы отдыхающих более 2000 детей уже вернулись к своим семьям.
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Польша потребовала у ЕС за оружие для Украины 2 млрд евро
Моравецкий сообщил о выставленном Польшей Евросоюзу счете на 2 млрд евро за переданное Украине вооружение
Польша выставила Евросоюзу счет на 2 млрд евро за вооружение и военную технику, которые передала Украине. сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
Моравецкий сказал, что «это очень хорошая новость для Польши». Средства страна намерена направить на вооружения – по словам премьера, эти деньги позволят «запастись и обеспечить себя современной техникой». Пока за военную помощь Украине Польша получила от ЕС менее 200 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.
Напомним, Моравецкий заявлял, что Польша собирается потребовать от ЕС возместить стоимость танков для Украины, видя в этом «очередную проверку доброй воли» ЕС.
Орландо Блум приехал на Украину
Актер Орландо Блум приехал на Украину для встречи с украинскими детьми
Голливудский актер Орландо Блум сообщил, что впервые с 2016 года приехал на Украину, где встретился с детьми в центре, поддерживаемом Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
Блум в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) написал, что сегодня он прибыл на Украину в рамках первой с 2016 года поездки в эту страну. «Никогда бы не подумал, что с момента моего последнего пребывания здесь всю страну охватит война. Однако сегодня мне посчастливилось услышать детский смех в центре «Спильно», поддерживаемом ЮНИСЕФ», – добавил он, передает РИА «Новости».
Блум – посол доброй воли ЮНИСЕФ, в марте прошлого года он уже посещал Молдавию, чтобы встретиться с украинскими семьями и поддержать детей.
В 2016 году Орландо Блум записывал видеообращение к детям Донбасса, в котором на фоне разрушенного здания рассказал об опасностях, которые угрожают детям, живущим в зоне конфликта на востоке Украины.
Киев решил созвать СБ ООН из-за планов размещения ядерного оружия России в Белоруссии
МИД Украины призвал созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН на фоне информации о планах размещения тактического ядерного оружия России в Белоруссии.
В МИД Украины считают провокационным шагом заявление о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, передает РИА «Новости».
Киев призвал страны G7 и ЕС предупредить белорусские власти о далеко идущих последствиях для Белоруссии, в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие от России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.
МВД России объявило актера Канахина в розыск по делу о брянском теракте
МВД России объявило в розыск вероятного участника нападения украинских террористов на Брянскую область Канахина
Вероятный участник террористического нападения украинских диверсантов на Брянскую область актер Кирилл Канахин объявлен в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД России. Также в розыск объявлен Алексей Огурцов.
Сообщается, что Канахин разыскивается по статье УК, но не указывается, по какой именно, передает РИА «Новости».
Мать Канахина рассказывала, что актер уехал на Украину. По ее словам, участвующий в конфликте на стороне Украины мужчина на фотографиях и видеозаписях, опубликованных в интернете, похож на ее сына.
Канахин родился в Москве, Огурцов – в городе Рыбинске Ярославской области, передает ТАСС.
Напомним, МВД России объявило в розыск предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина. Террористы убили двух мирных жителей и ранили ребенка, грабили местных жителей и минировали гражданские объекты.
Washington Post призвала США быть готовыми ответить на альянс России и Китая
Washington Post призвала страны Запада быть готовыми к ответным действиям в связи с укреплением альянса России и Китая
Россия и Китай являются крупнейшими стратегическими и военными соперниками США, российско-китайский альянс может изменить мировой порядок, пишут американские СМИ.
По мнению Washington Post, изменения могут оказаться столь же глубокими, как и вызванные самими США «полвека назад». Вашингтону и его союзникам, как пишет издание, следует «быть готовыми к ответным действиям», передает РИА «Новости».
Washington Post полагает, что Китай и Россию объединяет «опасение окружения» – Россию тревожит расширение НАТО, а Китай –возможность создания «Индо-Тихоокеанского НАТО». WP считает, что Китай действует так же, как сами США против СССР в 1970-е годы, когда Вашингтон «разыграл китайскую карту» и противопоставил КНР и СССР. Сейчас Пекин «готов разыграть то, что можно назвать «картой России», заявила Washington Post.
Как пишет издание, «лишенной западных рынков» России нужен Китай, чтобы нарастить продажу нефти, газа и зерна, а также чтобы получить некоторые западные товары. Washington Post призвала Европу «четко и недвусмысленно дать понять» Китаю, что тот «должен использовать свои рычаги влияния на Путина для прекращения конфликта» на Украине, а не для «укрепления российской экономики».
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Украинские власти объявили эвакуацию коммунальной службы из Авдеевки
Украинский мэр Авдеевки Барабаш объявил о начале эвакуации коммунальной службы и призвал жителей покинуть город
Из Авдеевки начинается эвакуация коммунальной службы, жителям, которые все еще остаются в Авдеевке, рекомендуется покинуть город, заявил украинский мэр Виталий Барабаш.
Барабаш предупредил о планах «выключать мобильную связь в городе». Кроме того, нельзя будет «заряжать телефон», поскольку через пару дней «некому будет обслуживать генераторы», как и «запускать мобильную вышку», передает РИА «Новости».
Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что на основании опыта боев за Соледар и Артемовск российские войска намерены перерезать транспортные артерии, Авдеевка попадет в оперативное окружение.