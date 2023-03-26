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ЕС пригрозил новыми санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии
Боррель заявил, что ЕС готов ответить санкциями на размещение ядерного оружия в Белоруссии
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Евросоюз готов ввести новые санкции, если Белоруссия не передумает размещать на своей территории тактическое ядерное оружие России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что размещение Белоруссией российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. По его словам, Белоруссия может остановить это, это ее выбор, а ЕС готов ответить дальнейшими санкциями, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что после решения президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие России в Белоруссии за ситуацией внимательно следит НАТО.
Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.
Размещение тактического ЯО в Белоруссии назвали ответом на провокации НАТО
Политолог Коктыш назвал размещение Россией тактического ЯО в Белоруссии элегантным ответом на все провокации НАТО
Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш перечислил действия Запада, которые побудили Москву принять решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
Коктыш подчеркнул связь такого решения со специальной военной операцией на Украине. В нем, по словам эксперта, не возникло бы необходимости, если бы не «эскалация со стороны Запада». В частности, Коктыш указал на концентрацию войск НАТО у границ Белоруссии, агрессивную политику Варшавы, а также на «британскую провокацию с готовностью поставлять Украине снаряды с урановым сердечником», передает РИА «Новости».
По словам Коктыша, от Москвы требовался не «пиарный или чисто декларативный ответ, а вполне реальная и действенная реакция». Размещение тактического ЯО в Белоруссии «будет сдерживать Киев», считает он. Коктыш назвал решение Москвы «элегантным ответом на все предшествовавшие провокации НАТО». Он полагает, такой шаг может «заставить задуматься на Западе всех тех, кто там еще имеет разум».
«Все эти игры в эскалацию, вся убежденность западных элит в том, что Россия не ответит, они, в общем-то, базируются на неправильных вводных. Когда российское благородство интерпретируют как слабость», – сказал Коктыш.
По его мнению, размещение тактического ядерного оружия повлияет и на общественное мнение в Финляндии «относительно планируемого вступления Хельсинки в НАТО». Коктыш считает, что финны «будут против вступления», они «и сейчас этому не рады». Хотя «общественное мнение даже собственных граждан сейчас среди западных правительств мало кого волнует», оно «будет закипать и рано или поздно выльется в какие-то действия», но «не сегодня», заявил политолог.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что российское тактическое ядерное оружие решено разместить в Белоруссии.
Москва и Минск договорились о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия
Путин: Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие
Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его, и обучит военных, как США в Европе, заявил президент России Владимир Путин.
«Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании [Аннабель Голди], что они собираются поставлять на Украину заряды с обедненным ураном, это так или иначе связано с ядерными технологиями. Даже вне контекста этих событий, этого заявления Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие», – цитирует ТАСС Путина.
«Мы уже помогли белорусам переоборудовали самолеты, 10 типов самолетов готовы для применения тактического оружия, передали «Искандер», с 3 апреля приступаем к обучению экипажей, приступаем к строительству хранилища для ядерного оружия. Мы не передаем Белоруссии наше тактическое ядерное оружие, но разместим его, и обучим военных, как США в Европе», – заявил президент.
Ранее Путин заявлял, что Россия продолжит подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, даст ли Россия Лукашенко право использовать свои ядерные боеприпасы.
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США ввели санкции против самолета Лукашенко
Минфин США сообщил о введении санкций против Boeing 737, которым пользуется Лукашенко
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Авиалайнер Boeing 737, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко, внесли в санкционный список США, сообщило американское министерство финансов.
В сообщении говорится, что EW-001PA – это Boeing 737, принадлежащий правительству Белоруссии и используемый в качестве президентского самолета находящимся под санкциями США лидером Белоруссии Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».
Отмечается, что самолетом пользуется сам Лукашенко, члены его семьи и ближайшее окружение для зарубежных поездок. Авиалайнер санкционное подразделение министерства финансов объявило «заблокированной собственностью».
Кроме того, по данным Минфин США, Вашингтон принял решение ввести санкции в отношении Белорусского автомобильного завода («Белаз») и Минского автомобильного завода (МАЗ), а также ряда членов Центральной избирательной комиссии Белоруссии, против которых прежде не действовали американские рестрикции, пишет ТАСС.
В министерстве уточнили, что США приняли нынешние решения «в ответ на продолжающееся жестокое подавление продемократического движения» в Белоруссии и нажим властей в Минске на гражданское общество в республике после президентских выборов 2020 года.
Новые шаги американской администрации также «подчеркивают готовность США привлекать режим в Минске к ответственности за соучастие» в специальной военной операции России на Украине, указало финансовое ведомство.
В январе Bloomberg сообщило, что ЕС обсуждает возможность введения новых санкций против Белоруссии.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва и Минск уверенно и эффективно противостоят санкционному давлению недружественных стран.
В Крыму заявили, что Одесса должна стать российской
Глава парламента Крыма Константинов заявил о необходимости перехода Одессы под контроль России
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Одним из условий завершения спецоперации на Украине должен быть переход города Одесса под контроль России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов отметил, что Одесса обязательно должна быть под российским контролем: иметь российский статус или нейтральный, главное – находиться под контролем, передает РИА «Новости».
По его словам, сама Украина, в каком виде она останется, должна утратить свои агрессивные возможности.
«Мы однозначно знаем, что любой мир, заключенный без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства как инструмента уничтожения России, который использует Запад, – это временное явление. Безусловно, Запад будет и дальше нас проверять на прочность. Мы будем всегда находиться в состоянии боевой готовности, какой бы документ ни был подписан. Поэтому нужно полное уничтожение нацистской идеологии», – считает Константинов.
Он указал, что при заключении мирного соглашения важно четко обозначить его условия, чтобы не дать противнику возможность найти лазейку для несоблюдения и нарушения.
Глава парламента подчеркнул, что, оставив врага, который не связан никакими моральными обязательствами, врага, исповедующего нацистскую идеологию, можно заложить бомбу замедленного действия для следующих поколений россиян, а это очень опасно.
Константинов считает, что подписание мирного договора возможно только на условиях России и после ее убедительной военной победы. «У противника не должно быть никаких иллюзий на реванш», – сказал Константинов.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к переговорам, но в случае необходимости добьется целей спецоперации на Украине военными средствами.
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Пушилин сообщил о подтягивании на передовую обученных резервов ВСУ
Глава ДНР Пушилин: ВСУ стягивают на передовую резервы из подготовленных в Европе военных
Украинские войска в настоящее время стягивают к линии боевого соприкосновения резервы, в том числе те, что были обучены в европейских странах, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
Пушилин отметил, что ВСУ готовятся, а российская сторона видит «определенное скопление, переброску определенного рода резервов, в том числе того резерва, который обучался в европейских странах». «Мы видим и переброску техники», – уточнил он, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что российское военное руководство полностью владеет ситуацией и принимает меры, которые, «возможно, даже будут работать на упреждение подобных попыток [контрнаступления] со стороны Киева».
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российской разведкой на Донецком направлении отмечается прибытие в подразделений ВСУ, дополнительной артиллерии, в том числе натовского производства.
Эксперт оценил риски от введения санкций ЕС против Средней Азии
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Введение вторичных санкций ускоряет процесс распада общего рынка, но Россия в любом случае продолжит получать необходимые ей зарубежные технологии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Медкович. Как пишет западная пресса, руководство Евросоюза готово вводить санкции против стран Центральной Азии за параллельный импорт запрещенных товаров и технологий в Россию.
«Россия расширяет торговое сотрудничество с Индией и Китаем, поэтому любые товары, ограниченные для ввоза к нам, мы можем закупать через них. С этим ничего сделать нельзя», – считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Медкович.
Угрозы Запада о вводе вторичных санкций звучат на протяжении года, напоминает собеседник.
«Однако фактически США вводили санкции только против отдельных компаний. Введение таких санкций усугубит раскол мира на торгово-политические блоки. Отрезав кого-то от себя, США лишь ускорят процесс распада общего рынка. Они понимают это и пока боятся прибегать к подобного рода мерам. Объявление вторичных санкций против какого-то государства – это фактическое признание того, что мир раскололся», – пояснил политолог.
Как пишет британская газета The Telegraph, руководство Евросоюза опасается попадания через страны Центральной Азии технологий в Россию в обход существующих ограничений. Сейчас в ЕС хотят предупредить представителей этих стран о последствиях при содействии обходу санкций.
На этой неделе сразу несколько СМИ сообщали о намерении властей Казахстана с 1 апреля запустить онлайн-систему для отслеживания всех товаров, которые ввозятся и вывозятся из страны. Эта система должна не допускать обхода санкций против России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по этому поводу, что Запад оказывает давление на целый ряд стран, которые «не присоединяются к незаконным ограничениям в адрес нашей страны». Песков подчеркнул, что это требует внимания со стороны России и со стороны этих государств. Москва, по его словам, продолжает тесные контакты с партнерами, чтобы минимизировать риски.
Медкович отмечает, что официальной информации о том, что Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию, пока не было.
«Казахстан изначально заявлял, что не будет использовать свою территорию для обхода антироссийских санкций, но по факту эта масштабная практика существует с марта прошлого года. И в ней непосредственно задействованы родственники президента Касым-Жомарта Токаева. Поэтому эти обещания во многом дежурные и на нынешний момент никак не сказываются на параллельном импорте в Россию через Казахстан», – указал глава Евразийского аналитического клуба.
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Пушилин сообщил об успехах российских подразделений на Авдеевском направлении
Глава ДНР Пушилин рассказал о продвижении ВС России на ряде направлений
Авдеевское направление «является одним из самых горячих сейчас», но российские войска уже добились определенных успехов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, на Авдеевском направлении есть определенные успехи у ряда подразделений, которые продвигаются с разных сторон Авдеевки, указал он, передает ТАСС.
Пушилин также рассказал, что на Марьинском направлении продолжаются достаточно ожесточенные бои. В западной части остался небольшой участок самой Марьинки, чтобы можно было говорить, что Марьинка освобождена, но это будет сделано, добавил он.
Как отметил врио главы ДНР, противник продолжает «упираться и перебрасывать резервы».
Ранее сообщалось, что российские военные в ходе боевых действий близ Марьинки ликвидировали украинскую воентехнику самоходным противотанковым ракетным комплексом «Штурм-С».
Шольц пообещал продолжить контакты с Путиным
Канцлер ФРГ Шольц: Я буду продолжать говорить с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил желание продолжить контактировать с президентом России Владимиром Путиным.
Шольц в Брюсселе отметил, что часто говорил с российским президентом и будет продолжать это делать, передает ТАСС.
По его словам, двусторонние контакты с Москвой в нынешних условиях особенно необходимы.
Ранее Шольц заявил газете Rheinische Post, что иногда телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным длились до 1,5 часов.
ПВО отразила налет беспилотников ВСУ на Херсонскую область
Российские войска отбили атаку беспилотников ВСУ в Херсонской области
Военные российской группировки «Днепр» отразили атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенные пункты в Херсонской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.
Кодрян отметил, что подразделениями противовоздушной обороны группировки «Днепр» отбита очередная атака беспилотных летательных аппаратов украинских националистов на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, передает ТАСС.
По его словам, расчет самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в районе города Голая Пристань на левом берегу Днепра уничтожил три беспилотника типа камикадзе.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что линию обороны по левому берегу Днепра усилили в три раза на случай попытки атаки со стороны ВСУ.
Политолог: Макрон намеренно маргинализирует протесты во Франции
Политолог Нарочницкая: Протесты во Франции выводятся на обочину политической жизни страны
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Требования у протестующих достаточно понятны – их не устраивает пенсионная реформа, принятая без учета их мнения. Но не последнюю роль в происходящем играет и поддержка Парижем Украины на фоне увеличивающихся дыр в собственном бюджете. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог и историк Наталия Нарочницкая, комментируя продолжающиеся во Франции протесты.
«По моим ощущениям, французские протесты, продолжающиеся уже не первую неделю, пока не идут на спад. Забастовки проходят не только в Париже, который чаще всего показывают в СМИ, но и во многих других городах Франции», – рассказала президент Фонда изучения исторической перспективы, глава Европейского института демократии и сотрудничества (Париж) Наталия Нарочницкая.
«Вместе с тем какими бы сильными ни были протестные настроения, все они выводятся на обочину политической жизни и не находят полноценного отражения в парламенте, не оказывают влияния на политику французского правительства», – полагает собеседница.
«Европейцы, в частности французы, привыкли придавать большое значение протестам в других странах, сразу говорить о необходимости смены правительства, конституции и так далее. У себя же они иначе к этому относятся. Несмотря на то что данный протест во Франции имеет абсолютно четкую и конкретную причину, власти намеренно его маргинализируют», – отметила она.
«Французы привыкли к сильной социальной политике, которая многим странам мира даже не снилась. Последние лет десять эта система потихоньку трещит по швам из-за нехватки денег в бюджете. Поэтому президент Эммануэль Макрон и пошел на повышение пенсионного возраста», – акцентировала политолог.
«Поэтому когда французы распевают песни на мотив «Катюши», это говорит об их понимании избыточных расходов на Украину, хотя эти средства можно было бы потратить на французов. И они этим крайне недовольны», – отметила Нарочницкая.
«Кризис во Франции налицо. Но, похоже, «европейская демократия» научилась ловко переводить такие протесты в разряд незначительных и маргинальных. На данный момент я не вижу никаких признаков вероятной отставки Макрона. Но мы понаблюдаем, как эта ситуация будет развиваться в будущем», – заключила она.
Напомним, в столице Франции и других городах страны продолжаются массовые акции протеста. По всей стране проходит около 240 демонстраций против повышения пенсионного возраста. Агрессивно настроенные участники акции протеста кидают в полицию петарды и стеклянные бутылки, а правоохранители в ответ применяют слезоточивый газ.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в связи с беспорядками во Франции задалась вопросом, когда глава Франции начнет поставки вооружений французам «для поддержания демократии и суверенитета страны».
В четверг в Сети также появились видео, как митингующие, идущие по одной из парижских улиц, начали петь песню, мелодия которой похожа на первый куплет знаменитой «Катюши». Протесты во Франции начались после того, как премьер-министр Франции Элизабет Борн провела законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет.
По ее словам, эта реформа необходима. Борн назвала реформу плодом компромисса, с которым согласились законодатели обеих палат парламента. Премьер-министр пояснила, что согласно статье 49.3 Конституции правительство берет на себя ответственность за этот закон. Перед этим за пенсионную реформу проголосовал Сенат Франции.
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В Латвии запретили кукольные спектакли с Чебурашкой и крокодилом Геной
Латвийский кукольный театр запретил постановки с Чебурашкой и крокодилом Геной
В Латвии спектакль «Крокодил Гена и Чебурашка» сняли с репертуара «в связи с неприемлемым для театра кукол использованием любимых детских персонажей в российской военной пропаганде».
На сайте Латвийского театра кукол сообщили о снятии с репертуара спектакля с Чебурашкой и крокодилом Геной из-за якобы использования героев сказок в «пропаганде войны», передает Sputnik. Ближнее зарубежье.
Кроме того, со следующего сезона будут прекращены все постановки на русском языке, основанием стал приказ министерства культуры Латвии.
Ранее в школах Киева появились плакаты, где главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка назван «оккупантом».
Между тем, после нападок на Чебурашку со стороны Украины в арсенале российских бойцов появился соответствующий патч с предупреждением «Зачебурашим».
Боррель счел визит Си Цзиньпина в Москву фактором снижения риска ядерной войны
Дипломат ЕС Боррель заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск начала ядерной войны
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель счел визит председателя Китая Си Цзиньпина в Москву фактором снижения риска начала ядерной войны, сообщает газета Financial Times.
По мнению европейского дипломата, своим визитом представитель Китая очень четко дал понять позицию сдерживания начала ядерной войны, упомянув в том числе китайский свод мирного регулирования украинского кризиса, где обозначена недопустимость применения ядерного оружия, передает РИА «Новости».
Напомним, результатом визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву стало подписание заявления об углублении сотрудничества России и Китая, также был подписан план развития ключевых направлений совместной работы в сфере экономики до 2030 года.
В Польше разочаровались снижением интереса ЕС к антироссийским санкциям
Премьер Польши Моравецкий объяснил усталостью «снижение аппетита ЕС» к новым антироссийским санкциям
Европейский союз имеет уже «меньше аппетита и желания» на очередные санкции в отношении России, сказывается усталость, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM.
Моравецкий заявил, что Польша режиссирует новые санкционные пакеты, указывает ЕС лазейки России для обхода санкций, но, он считает, что наблюдается со стороны Евросоюза «снижение аппетита» к новым ограничениям, передает РИА «Новости».
По его словам, в ближайшее время Евросоюз будет обсуждать новые санкции против России, но Польша высказывает осторожный оптимизм, что в очередной пакет удастся включить российские алмазы и Росатом.
Ранее экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши в статье для Forbes заявил, что большинство стран не присоединились к антироссийским санкциям западных стран ради сотрудничества с Россией.
Польша потребовала у ЕС за оружие для Украины 2 млрд евро
Моравецкий сообщил о выставленном Польшей Евросоюзу счете на 2 млрд евро за переданное Украине вооружение
Польша выставила Евросоюзу счет на 2 млрд евро за вооружение и военную технику, которые передала Украине. сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
Моравецкий сказал, что «это очень хорошая новость для Польши». Средства страна намерена направить на вооружения – по словам премьера, эти деньги позволят «запастись и обеспечить себя современной техникой». Пока за военную помощь Украине Польша получила от ЕС менее 200 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.
Напомним, Моравецкий заявлял, что Польша собирается потребовать от ЕС возместить стоимость танков для Украины, видя в этом «очередную проверку доброй воли» ЕС.
США не увидели причин менять размещение своих ядерных сил
Пентагон после объявления России о размещении в Белоруссии ЯО не увидел причин менять размещение ядерных сил США
Комментируя решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, Пентагон заявил, что не видит причин менять размещение американских ядерных сил.
Пентагон подтвердил, что «видел сообщения об этом объявлении России». Военные США намерены «следить за данной ситуацией». Вашингтон «привержен коллективной обороне» в рамках НАТО, передает ТАСС.
Американские военные заявили, что «не видят никаких оснований корректировать размещение собственных ядерных сил». По мнению Пентагона, нет указаний на то, что «Россия готова применить ядерное оружие».
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его, и обучит военных, как США в Европе.