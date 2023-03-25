Путин: России есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном

Боеприпасы с обедненным ураном из-за радиоактивной пыли являются оружием наиболее опасного характера для человека и окружающей среды, России есть, чем ответить, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

Президент России Владимир Путин не согласился с утверждениями Великобритании, что боеприпасы с обедненным ураном не вызывают последствий.

«Это, конечно, не так. Дело в том, что они, конечно, не относятся к разряду оружия массового поражения. Это правда. Но сердечник снаряда с обедненным ураном (там может быть разный материал использован, он используется в бронебойных целях) все-таки порождает так называемую радиационную пыль и в этом смысле он, конечно, относится к оружию наиболее опасного характера», – цитирует ТАСС Путина.

«Должен сказать, что России, конечно, есть чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч, именно сотни тысяч, таких снарядов. Мы их пока не применяем», – заявил президент.

Ранее в Минобороны России предупредили о последствиях применения снарядов с обедненным ураном – попавшая в организм пыль приводит к изменению внутренних органов.