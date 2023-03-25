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Путин: России есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном
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Боеприпасы с обедненным ураном из-за радиоактивной пыли являются оружием наиболее опасного характера для человека и окружающей среды, России есть, чем ответить, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».
Президент России Владимир Путин не согласился с утверждениями Великобритании, что боеприпасы с обедненным ураном не вызывают последствий.
«Это, конечно, не так. Дело в том, что они, конечно, не относятся к разряду оружия массового поражения. Это правда. Но сердечник снаряда с обедненным ураном (там может быть разный материал использован, он используется в бронебойных целях) все-таки порождает так называемую радиационную пыль и в этом смысле он, конечно, относится к оружию наиболее опасного характера», – цитирует ТАСС Путина.
«Должен сказать, что России, конечно, есть чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч, именно сотни тысяч, таких снарядов. Мы их пока не применяем», – заявил президент.
Ранее в Минобороны России предупредили о последствиях применения снарядов с обедненным ураном – попавшая в организм пыль приводит к изменению внутренних органов.
Зеленский заявил о невозможности перехода ВСУ в контрнаступление
Зеленский: ВСУ пока не могут начать контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы (ВСУ) пока не могут начать контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
После посещения подконтрольной Украине части Херсонской области Зеленский заявил в интервью крупнейшему японскому изданию «Иомиури», что ВСУ пока не могут начать контрнаступление, так как без танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня HIMARS Киев не может отправить солдат на передовую.
Он также указал на серьезную нехватку боеприпасов, подчеркнув, что в настоящее время Киев ожидает их поставок от партнеров, передает ТАСС.
Коснувшись возможности возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией, Зеленский выразил мнение, что для этого якобы не сформировано абсолютно никаких условий.
Кроме того, он сообщил, что скептически относится к предложенному Китаем плану мирного урегулирования. По его словам, Киев не получал никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Китая.
Зеленский добавил, что о его готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином Пекин был уведомлен по дипломатическим каналам.
Между тем накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подтягивании к линии боевого соприкосновения техники и обученных в европейских странах резервов ВСУ.
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ВСУ назвали самое разрушительное российское оружие
Украинские военные заявили о разрушительном эффекте российских ТОС «Солнцепек»
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Российские системы «Солнцепек» уничтожают все на своем пути, не дают шансов выжить, выжигают все, что можно, заявили украинские военные в интервью украинским СМИ.
Украинские военные пожаловались журналистам издания «Страна.ua» на разрушительную силу российской системы «Солнцепек», которая, по их словам, сжигает все на своем пути. При залпе из российского ТОС спастись в укреплении почти невозможно, заявили в ВСУ, передает «Газета.Ru».
В статье отмечается, что именно благодаря российской артиллерии киевские силовики оказались в очень тяжелом положении под Артемовском, дороги в который ВС России отрезали и взяли под огневой контроль.
Как отмечается в статье, превосходство российской артиллерии негативно отразилось на положении киевских силовиков под Артемовском и отрезало их от большей части дорог, ведущих в город.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разработана на основе ТОС-1 «Буратино» в 2001 году, предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.
Ранее «Солнцепеки» и Т-90М поддержали наступление ВС России под Кременной.
Контр-адмирал подтвердил потерю БДК «Саратов» весной 2022 года
Командир крымской ВМБ ЧФ, контр-адмирал Меньков подтвердил потерю БДК «Саратов» в ходе боевых действий весной 2022 года
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Командир крымской военно-морской базы Черноморского флота РФ, контр-адмирал Феликс Меньков подтвердил потерю БДК «Саратов» в ходе боевых действий весной 2022 года.
В ходе выступления в Севастополе на церемонии открытия памятной доски морякам больших десантных кораблей (БДК) «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников», погибшим в ходе военной операции, Меньков рассказал, что год назад в ходе боевых действий был потерян большой десантный корабль «Саратов». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на севастопольский телеканал НТС, который опубликовал видео выступления контр-адмирала.
Мемориальная доска с именами 12 моряков установлена в Севастополе на фасаде здания у причала Минная стенка. В церемонии принимали участие родственники погибших и военнослужащие бригады десантных кораблей. Минобороны сообщило, что памятная доска посвящена морякам, которые погибли при выполнении боевых задач обеспечения группировки российских сил на Мариупольском направлении.
Напомним, в июле 2022 года исполняющий обязанности главы Бердянска Александр Сауленко сообщал, что большой десантный корабль (БДК) «Саратов», который днем ранее подняли в городском порту после затопления, планируется отправить на ремонт в Керчь.
Названа численность интернационального легиона Украины
В интернациональном легионе Украины сейчас состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Издание указало, что Киев ранее говорил о 20 тыс. добровольцев, но по факту численность оказалась в разы меньше. Сейчас в организации состоят 1,5 тыс. членов, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
В материале говорится, что, согласно внутренним документам легиона, есть «стагнация в вербовке».
Ранее сообщалось, что группа финских наемников на Украине попала в больницу.
Байден заявил о готовности США ответить на атаки проиранских сил
Байден: США не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы отвечать на атаки связанных с Тегераном группировок
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Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы отвечать на атаки связанных с Тегераном группировок в отношении американских сил, заявил президент США Джо Байден после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве.
Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты, не стремятся к конфликту с Ираном. При этом он призвал не сомневаться, что США будут действовать решительно для защиты своих людей, как это произошло прошлой ночью, передает ТАСС.
Байден пояснил, что прошлой ночью Вооруженные силы США нанесли ряд ударов с воздуха в Сирии по тем, кто несет ответственность за нападение на американских военных.
По его словам, днем ранее пользующаяся поддержкой Ирана военизированная группировка якобы применила беспилотник, чтобы нанести удар по одному из американских объектов, в результате, по версии главы США, один американец погиб и несколько получили ранения.
Отвечая на вопрос о том, будут ли расти издержки для Ирана в свете происходящего, глава американской администрации пообещал , что США не остановятся.
Ранее эмиратские СМИ сообщили, что проиранские отряды якобы нанесли ракетный удар по базе США вблизи газового поля Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Кроме того, в пятницу обстрелу подверглась база США в районе Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии.
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В Киеве потребовали от Зеленского ответить за потери ВСУ
Экс-советник бывшего президента Украины Кучмы Соскин обвинил Зеленского в громадных потерях ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский должен ответить за огромные потери ВСУ, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, уже в данный момент насчитывается порядка 160 тыс. раненых и погибших на Украине, украинцы платят кровью, пока олигархи, захватившие власть, паразитируют на народе, ездят на дорогих иномарках и устраивают «пир во время чумы», передает Ura.ru.
«Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших?» – заметил Соскин.
Между тем накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подтягивании к линии боевого соприкосновения техники и обученных в европейских странах резервов ВСУ.
Вучич назвал условие, при котором Сербия забудет об агрессии НАТО
Вучич: Сербия забудет об агрессии НАТО только тогда, когда исчезнут все сербы
Сербия забудет об агрессии НАТО 1999 года только тогда, когда исчезнут все сербы, заявил президент республики Александар Вучич.
В своем выступлении на траурных мероприятиях, посвященных 24-й годовщине агрессии НАТО против Югославии, Вучич заявил, что у сербов якобы есть обязательство – попытаться простить. При этом он добавил, что забыть об агрессии НАТО сербы смогут только тогда, когда сербов не станет. Вучич также заявил, что сломить Сербию не удастся, она будет жить, передает ТАСС.
Заявление Вучича стало ответом на слова посла США в Белграде Кристофера Хилла, который выразил надежду, что «сербы забудут свою обиду» на агрессию НАТО.
Ранее в пятницу активисты «Народного фронта» в 24-ю годовщину бомбардировок Югославии блоком НАТО принесли цветы к посольству Сербии.
ЕС запланировал ввести санкции против Центральной Азии
The Telegraph: ЕС запланировал ввести санкции против Центральной Азии за помощь России
Евросоюз рассматривает вариант введения санкций относительно стран Центральной Азии за их помощь России, сообщает газета The Telegraph.
Как отмечает издание, в руководстве ЕС озабочены ростом экспорта в азиатские страны, опасаются попадания технологий в Россию в обход существующих ограничений, передает «Лента.ру» со ссылкой на The Telegraph.
Также отмечается, что в ЕС хотят предупредить представителей Центральной Азии о последствиях, которые могут возникнуть при содействии обходу санкций.
Если ЕС обнаружит доказательства того, что товары действительно попадают в Россию в обход ограничений, руководство ЕС планирует ввести санкции на страны Центральной Азии, указывает издание.
Ранее сообщалось, что Китай и страны Центральной Азии хотят обсудить «грандиозный план по развитию отношений».
В Москве и Петербурге отменены концерты группы ДДТ
Группа ДДТ сообщила о переносе концертов в Петербурге и Москве на неопределенный срок
Рок-группа ДДТ сообщила, что приняла решение перенести на неопределенную дату свои концерты в Петербурге и Москве, которые ранее были запланированы на май и июнь, сообщается на сайте коллектива.
Из сообщения на сайте музыкантов следует, что группа вынуждена перенести концерты по «не зависящим от группы и организаторов причинам». Речь идет о концерте в Москве, запланированном на 17 июня, и в Петербурге, он должен был пройти 27 мая.
В январе группа перенесла на неопределенный срок концерты в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге.
Напомним, летом 2022 года лидера группы ДДТ Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России.
Вторая база США в Сирии подверглась обстрелу за сутки
Пентагон: Ракетный удар был нанесен в пятницу утром по военной базе США в районе Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии
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Ракетный удар был нанесен в пятницу утром по военной базе США в районе Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии, этот удар стал вторым после обстрела базы США в районе города Хасеке, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Пресс-секретарь Пентагона заявил, что в пятницу утром примерно в 08.05 по местному времени (совпадает с московским) по коалиционным силам в районе Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии был нанесен ракетный удар. По его словам, атака якобы не привела к ранениям и жертвам среди персонала, а также повреждению снаряжения и сооружений, передает ТАСС.
Новый удар, таким образом, был нанесен примерно спустя 5,5 часов после американской атаки, предпринятой в ответ на обстрел базы США в районе города Хасеке. Райдер добавил, что одна из ракет упала в 5 км от расположения американских сил.
Коснувшись вопроса о том, можно ли говорить об эскалации конфликта, а также последует ли за второй атакой очередной удар США, Райдер повторил, что не может говорить о будущих операциях. При этом он добавил, что США оставляют за собой право на ответ.
Ранее в Пентагоне заявили, что США якобы не стремятся к расширению конфликта или войне с Ираном после удара по базе международной коалиции на северо-востоке Сирии.
Военный эксперт: Украина опасается удара России по нескольким направлениям
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В первую очередь Украина хочет защитить направление на Одессу, зону Киева и восточные границы, также она опасается быть отрезанной от западных границ НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее правительство Украины выделило миллиард гривен на строительство фортификационных сооружений.
«В первую очередь Украина будет защищать направление на Одессу и вдоль западной границы – от Белоруссии до Приднестровья. И, естественно, украинцы будут защищать зону Киева. Они опасаются, что возможный прорыв российских войск отрежет их от западных границ НАТО и не позволит осуществлять поставки оружия по автомобильным и железнодорожным маршрутам», – считает военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
Одновременно будут укрепляться восточные границы Украины, прежде всего в районе Харьковской и Сумской областей, полагает собеседник.
«Украина опасается удара России по направлению на Харьков, Суммы, Полтаву и Чернигов», – добавляет эксперт.
От том, что украинские власти расширяют строительство фортификационных сооружений, сообщается на сайте правительства. Конкретные регионы не называются. На соответствующую программу предусмотрено около 1 млрд гривен (27 млн долларов) в бюджете. Выполнением задачи займутся областные военные администрации совместно с министерством обороны и военным командованием.
По мнению Бартоша, расширение строительства фортификационных сооружений не означает отказа Киева от подготовки контрнаступления.
«Строительство фортификационных сооружений – это очень долговременный и ресурсоемкий процесс, поэтому они сейчас говорят об этом, чтобы продемонстрировать своим западным союзникам и населению решимость сопротивляться России на всех фронтах. Главное для нынешней украинской власти – подготовка решительного наступления в сторону юга с целью отрезать Россию от доступа к Крыму и, возможно, даже выйти к Азовскому морю», – полагает Бартош.
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NYT: Коллективный Запад опасается «переплатить» за Украину
NYT: Западные страны опасаются, что им не хватит средств на восстановление Украины после конфликта
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Западные страны выражают опасения, что их бюджеты не потянут восстановление Украины после завершения конфликта, сообщает The New York Times.
Как указывает издание, нынешняя финансовая поддержка Киева не может продолжаться вечно. На Западе распространяется осознание того, что сумма, которую придется потратить на восстановление Украины после окончания конфликта, окажется намного выше суммы, которую даже самые богатые союзники, в частности США и Евросоюз, смогут дать, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
В материале отмечается, что западные страны уже направили Киеву миллиарды долларов в качестве поддержки, а недавно Международный валютный фонд одобрил украинской стороне кредит в 15,6 млрд долларов.
Накануне страны ЕС договорились об оказании постоянной помощи Украине, в том числе речь шла о финансировании поставок боеприпасов.
Ранее стали известны условия выделения Украине нового кредита от МВФ.
Медведев призвал не экранизировать проклинающего Россию из-за рубежа Акунина
Зампред Совбеза Медведев: Акунин из-за рубежа проклинает Россию, а его тут экранизируют, такого быть не должно
Уехавший из России писатель Борис Акунин из-за рубежа россиян, а его книги продолжают экранизировать, это должно прекратиться, выразил мнение зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, Акунин является талантливым писателем, однако он из-за рубежа проклинает Россию, спецоперацию, и, соответственно, российских военных, наши средства массовой информации и компании ставят произведения по его книжкам, этого быть не должно, передает РИА «Новости».
Также Медведев добавил, что в России «полным-полно других произведений на ту же самую тему, различных исторических фантасмагорий».
«Значит, не должно быть такого. Живешь там – живи, хочешь гадости говорить – говори. Но деньги в России получать нельзя», – заключил зампред Совбеза.
Ранее Медведев заявлял, что уехавшие из России музыканты не нашли отклика у западной аудитории, скорее всего, им придется возвращаться.
Украина собралась поднять тариф на транзит российской нефти
Ценовое агентство Argus: Украина с 1 апреля решила повысить стоимость транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба»
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Украина второй раз за год намерена повысить стоимость транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в страны Восточной Европы, сообщило международное ценовое агентство Argus со ссылкой на участников рынка.
Как сообщает «Коммерсант», украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» намерен с 1 апреля увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» по территории Украины. По словам источников издания, речь идет о повышении ставки вдвое, до 27,2 евро за тонну. Рост тарифа в Киеве объяснили затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий.
Издание отмечает, что в случае одобрения решения о повышении транзитной ставки, оно станет уже вторым с начала 2023 года. Источники издания связывают попытку Киева повысить ставку с решением Венгрии не отказываться от покупки российской нефти.
Напомним, с 1 января 2023 года Украина повысила тарифы на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии на 18,3% – до 13,6 евро за тонну.
В США испугались конфисковать российские активы
NYT: Конфискация Западом российских активов может создать опасный прецедент
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Конфискация российских активов в США и Европе может создать проблемы для мировой экономики, подорвать веру в законы и доллар, заявила автор газеты The New York Times Патрисия Коэн.
Коэн, ссылаясь на заявления американских чиновников, пояснила, что западные страны не готовы конфисковать российские активы, несмотря на настойчивые просьбы некоторых восточноевропейских стран передать их Украине, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times.
Глава Минфина США Дженнет Йеллен и другие утверждают, что арест российских счетов может подорвать веру в доллар, иностранные государства перестанут хранить в американских банках или делать инвестиции, опасаясь, что их конфискуют, пишет журналистка. Также в США опасаются, что такой шаг поставит под угрозу американские и европейские активы, находящиеся в других юрисдикциях в случае возникновения международного спора. Также конфискация российских активов подорвет веру в систему международных законов и соглашений, считает автор статьи.
При этом в издании подчеркнули, что союзники киевского режима уже испытывают трудности с финансовой поддержкой Зеленского, так как общественное мнение на Западе может сменить направление.
Ранее в марте исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему» и рано или поздно эти деньги придется возвращать, причем с процентами.
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