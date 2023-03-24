Минобороны предупредило о последствиях применения снарядов с обедненным ураном

Минобороны: Применение снарядов с обедненным ураном несет радиационную опасность для организма

Применение снарядов с обедненным ураном способно вызвать серьезные патологии, попавшая в организм пыль приводит к изменению внутренних органов, сообщил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В результате применения такого снаряда происходит образование подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, при попадании в организм оно способно вызвать серьезные патологии, говорится в Telegram-канале Минобороны.

Кириллов пояснил, что радиационная опасность от обедненного урана возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.

«Потоки альфа-излучения от мелких частиц оседают в дыхательных путях, легких и пищеводе и вызывают злокачественные опухоли. При накоплении в почках, костной ткани и печени урановая пыль приводит к изменению органов», – предупредил он.

При этом, подчеркнули в Минобороны, на Западе прекрасно знают о негативных последствиях применения боеприпасов с ураном.

В качестве примера Кириллов привел документы, в которых подтверждается осведомленность стран НАТО об опасности последствий применения данного вида боеприпасов как для военных и гражданского населения, так и для экологии.

Одним из таких документов является итоговый отчет Института экологической политики армии США Конгрессу в 1994 году. Кириллов привел цитату из отчета, согласно которой, «технологий снижения токсичности обедненного урана не существует».

Также подтверждается, что очистка районов применения боеприпасов с обедненным ураном чрезвычайно трудна.

Кроме того, в докладе королевского научного общества Великобритании от 2001 года сказано, что «основным видом онкологических заболеваний лиц, пострадавших в результате применения боеприпасов с обедненным ураном, является рак легких».

При оседании в почву соединения урана длительное время сохраняют опасность и негативно действуют на людей, животных и сельскохозяйственные культуры.

В Минобороны привели опубликованный в 2002 году в Женеве доклад группы экспертов, которые проводили под эгидой ООН исследования по окружающей среде в местах натовских ударов в Югославии. В этом документе говорится, что «по прошествии более двух лет после бомбардировок частицы обедненного урана все еще присутствовали в воздухе».

Применение боеприпасов с ураном скажется также и на экспорте, так как загрязнены будут значительные посевные площади на Украине, добавил Кириллов. Это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству. Сохранятся опасность может десятилетия, заключили в Минобороны.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обещанные Великобританией поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину шагом к дальнейшей эскалации конфликта.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Киев задуматься, хочет ли он открыть ящик Пандоры, позволив поставить боеприпасы с ураном.