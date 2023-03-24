Медведев призвал Киев оценить последствия применения боеприпасов с ураном

Зампред Совбеза Медведев призвал Киев оценить последствия применения боеприпасов с обедненным ураном

Киеву стоит задуматься, хочет ли он открыть ящик Пандоры, позволив коллективному Западу осуществить поставки боеприпасов с обедненным ураном, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, украинцам стоит задуматься, хотят ли они, чтобы на территории страны использовались эти средства поражения, несмотря на то, что такие боеприпасы не являются ядерным оружием, однако оставляют ядерный след, передает ТАСС.

Медведев напомнил, что подобные снаряды применялись в Югославии, после чего в стране был зафиксирован значительный рост онкологических заболеваний.

«Урановый сердечник хорошо прошибает броню. Проблема в том, что грязь все равно остается. Уран-234 и уран-235, если я не ошибаюсь, там используются – у него период полураспада 3,5 млрд лет. Почему это обедненный уран? Потому что степень его радиоактивности ниже, чем у обычного. Но она есть, и в конечном счете оставляет радиоактивный след», – пояснил политик.

Также зампред Совбеза отметил, что поставляемое Киеву оружие является законной целью для российских военных.

«Если вместе с этими вооружениями едут военные специалисты, это является прямым доказательством того, что страна вовлечена в конфликт. Если Patriot доставлен на территорию Украины с иностранными специалистами, они также, безусловно, являются легальной целью и подлежат уничтожению», – заверил он.

Медведев добавил, что зарубежные специалисты являются врагами российского государства.

«Их надо уничтожать. И они должны понимать, что как только там появился американский или польский солдат, он должен быть уничтожен. Будь то самолеты или эти снаряды с урановым сердечником, это участие в конфликте против нашей страны», – резюмировал он.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обещанные Великобританией поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину шагом к дальнейшей эскалации конфликта. Белградский политолог Стеван Гайич рассказал газете ВЗГЛЯД, что Британия устроит урановый геноцид на Украине.