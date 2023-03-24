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Медведев призвал Киев оценить последствия применения боеприпасов с ураном
Зампред Совбеза Медведев призвал Киев оценить последствия применения боеприпасов с обедненным ураном
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Киеву стоит задуматься, хочет ли он открыть ящик Пандоры, позволив коллективному Западу осуществить поставки боеприпасов с обедненным ураном, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, украинцам стоит задуматься, хотят ли они, чтобы на территории страны использовались эти средства поражения, несмотря на то, что такие боеприпасы не являются ядерным оружием, однако оставляют ядерный след, передает ТАСС.
Медведев напомнил, что подобные снаряды применялись в Югославии, после чего в стране был зафиксирован значительный рост онкологических заболеваний.
«Урановый сердечник хорошо прошибает броню. Проблема в том, что грязь все равно остается. Уран-234 и уран-235, если я не ошибаюсь, там используются – у него период полураспада 3,5 млрд лет. Почему это обедненный уран? Потому что степень его радиоактивности ниже, чем у обычного. Но она есть, и в конечном счете оставляет радиоактивный след», – пояснил политик.
Также зампред Совбеза отметил, что поставляемое Киеву оружие является законной целью для российских военных.
«Если вместе с этими вооружениями едут военные специалисты, это является прямым доказательством того, что страна вовлечена в конфликт. Если Patriot доставлен на территорию Украины с иностранными специалистами, они также, безусловно, являются легальной целью и подлежат уничтожению», – заверил он.
Медведев добавил, что зарубежные специалисты являются врагами российского государства.
«Их надо уничтожать. И они должны понимать, что как только там появился американский или польский солдат, он должен быть уничтожен. Будь то самолеты или эти снаряды с урановым сердечником, это участие в конфликте против нашей страны», – резюмировал он.
Ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обещанные Великобританией поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину шагом к дальнейшей эскалации конфликта. Белградский политолог Стеван Гайич рассказал газете ВЗГЛЯД, что Британия устроит урановый геноцид на Украине.
У Киева возникли сложности с организацией разговора Зеленского и Си
Советник главы офиса президента Украины Подоляк: В организации разговора Зеленского и председателя КНР Си есть сложности
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В организации разговора президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина имеются определенные сложности, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.
По словам советника главы офиса президента Украины, Киев предлагает провести разговор Зеленского и Си, организационно этим занимается и офис президента Украины, и МИД – глава офиса Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.
При этом Подоляк признал, что организовать такой разговор достаточно сложно. Как считает советник главы офиса президента Украины, Китай еще якобы не нашел своего нового политического места, не определился, хочет ли он взять на себя вопрос урегулирования конфликта между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне.
Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал председателя КНР Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и добиваться от России вывода войск с Украины.
Киев впал в ярость из-за раскрытия планов ВСУ западными СМИ
Советник Зеленского Подоляк раскритиковал раскрывшие военные планы ВСУ западные СМИ
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал недовольство поведением западных СМИ, раскрывающих военные планы ВСУ, пишет журнал Newsweek.
В материале уточняется, что Подоляк раскритиковал статью Politico от 15 марта, которая, сославшись на неназванных американских чиновников, заявила, что Киев начнет контрнаступление против российских военных в мае, передает РИА «Новости».
«Военным не нужно говорить о приоритетных направлениях или сценариях атаки. Украина гораздо более изобретательна, чем думают журналисты Politico», – передает издание его слова.
Отмечается, что сам Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa утверждал, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие месяцы.
Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ действительно могут попытаться нанести фланговые удары по нашим позициям в Артемовске, но дальше им двигаться все равно некуда.
Медведев решил «взбодрить» глав предприятий ОПК телеграммой Сталина
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал о планах «взбодрить» глав предприятий российского оборонно-промышленного комплекса телеграммами Иосифа Сталина военного времени.
В шутливом тоне Медведев рассказал, что знает, как простимулировать руководство оборонных предприятий работать еще лучше, передает РИА «Новости».
«Я недавно читал телеграммы Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса... Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить», – поделился он.
Ранее Медведев назвал произведенный в России Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире, превосходящим Leopard, Challenger или Abrams по своим тактико-техническим данным.
Напомним, в январе «Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», новая партия модернизированных новейших танков отправлена Минобороны.
На Украине предложили отменить пожизненные льготы участникам боевых действий
Депутат Третьякова: На Украине участникам боевых действий могут отменить пожизненные льготы
На Украине участникам боевых действий могут отменить пожизненные льготы, заявила депутат Верховной рады Галина Третьякова.
По ее словам, система поддержки ветеранов с использованием средств государственного бюджета требует трансформации, концепция которой предполагает существующие льготы перевести в денежную доплату к основному доходу, выплачиваемую на протяжении двух-трех лет, передает РИА «Новости».
Как отметила Третьякова, существует реальная проблема с пожизненными льготами для ветеранов, ряд льгот не работает, они должны быть заменены на те, в которых нуждаются граждане после демобилизации. По ее словам, даже в мирное время «такое количество льгот бюджет государства компенсировать не может».
Ранее на Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий боевиков организации украинских националистов – украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*, запрещена в России).
Эксперт назвал варианты применения Киевом снарядов с обедненным ураном
Военный эксперт Леонков: Запад отправляет ВСУ снаряды с обедненным ураном для уничтожения российских танков
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Боеприпасы с обедненным ураном достаточно эффективны при танковых баталиях. Но не исключено, что ВСУ могут использовать их и для поражения гражданских объектов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в США назвали снаряды с обедненным ураном «рядовым типом боеприпасов».
«Запад уверен, что снаряды с обедненным ураном позволят ВСУ успешно расправляться с российскими танками. В данном случае речь идет о бронебойных боеприпасах, которые эффективно себя зарекомендовали в ходе многочисленный актов агрессии со стороны НАТО», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Данные снаряды применяются преимущественно в танковых баталиях. Также их можно использовать для стрельбы с закрытых огневых позиций по защищенным бронированным целям. Кроме того, мы видим, как ВСУ обстреливают гражданские объекты. Не исключаю, что боеприпасы будут использоваться и в этих целях», – подчеркивает эксперт.
«Пробиваемость снарядом с обедненным ураном намного выше, чем у обычных боеприпасов. Вне всяких сомнений, они способны наносить колоссальный урон, однако многое зависит и от оперативного искусства танковой команды. Если они попадут в руки профессиональных иностранных наемников, то ситуация может существенно осложниться», – акцентирует Леонков.
«В принципе, текущая ситуация еще раз показывает, что Запад готов идти ва-банк ради победы. Они совершенно не жалеют человеческие жизни и шаг за шагом эскалируют конфликт. Причем слова Вашингтона о безопасности снарядов с обедненным ураном можно ставить в один ряд с пробиркой Пауэлла. Они отравят людей и землю, им плевать на украинцев», – заключил Леонков.
В среду на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби охарактеризовал снаряды с обедненным ураном как «рядовой тип боеприпасов», которые применяют из-за бронепробиваемых свойств. Кирби сослался на исследования в области здравоохранения, которые якобы подтвердили отсутствие радиационной угрозы при применении такого типа вооружений, в связи с чем Штаты не относят их к ядерному оружию, пишет ТАСС.
В свою очередь зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев связал ежедневные поставки иностранного оружия на Украину с приближением ядерного апокалипсиса и угрозой ядерного конфликта. «Они до поры до времени не верили в степень решимости России… сделать то, что мы сделали, и они просчитались», – заявил Медведев в своем Telegram-канале.
Посол России в США Анатолий Антонов также назвал слова американцев очередным бредом. «При использовании такого рода боеприпасов на землю оседает радиоактивная пыль. Она крайне токсична и не поддается обеззараживанию... Американцы это прекрасно знают, потому что они уже применяли это оружие в Ираке и Югославии. Жертвы страдали смертельными недугами, а их дети рождались с врожденными дефектами», – заявил он в Telegram-канале посольства.
Заявления о безопасности применения снарядов с обедненным ураном являются военным преступлением, добавил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. По его словам, после применения американцами и британцами подобных боеприпасов в Косово смертность от онкологии на этих территориях повысилась не только среди местного населения, но и в южных районах Сербии.
Китайские эксперты также назвали обедненный уран «грязной бомбой», которая является «постоянным пятном в послужном списке» США и НАТО. Применение такого вида оружия создаст плохой прецедент, поскольку обедненный уран создает «вред не только для солдат, но и для находящихся поблизости гражданских лиц, что значительно затрудняет послевоенное восстановление», считают эксперты издания Global Times.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу могут нести снаряды, содержащие обедненный уран.
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США решили передать Украине старые танки Abrams со складов Пентагона
Остин: США передадут старые отремонтированные танки Abrams из наличия в Пентагоне
США будут поставлять Украине танки Abrams со складов Пентагона, которые сначала переделают для экспорта, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.
Остин заявил на слушаниях в Конгрессе, что танки Abrams для Украины будут взяты со складов, танки будут переделываться, чтобы они были пригодными для экспорта. По его словам, все это делается не в рамках новых закупок, танки не будут строить с нуля, передает РИА «Новости».
Ранее издание New York Times сообщило, что Соединенные Штаты решили отправить старые танки M1 Abrams на Украину осенью, ближе к концу года.
Словакия передала Украине истребители МиГ-29
Словакия передала Киеву четыре истребителя МиГ-29
Украина получила от Словакии четыре истребителя МиГ-29 из обещанных 13, эти самолеты были в прошлом году выведены из состава национальных ВВС, сообщило информационное агентство ЧТК со ссылкой на Минобороны республики.
И. о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер сообщил, что в стране сейчас находятся украинские технические специалисты, которые проводят работы по приемке самолетов МиГ-29. Истребители передаются Киеву безвозмездно, сообщает ТАСС.
Между тем США предложили Словакии 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper взамен передаваемых Киеву истребителей МиГ-29.
Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в Харьковской области
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Истребительной авиацией ВКС России в Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что самолет сбит в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.
В районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожен склад горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Залиман, Кременная Луганской народной республики, Владимировка, Василевка, Павловка Донецкой народной республики, Берестовое, Лозовая Харьковской области и Алешки Херсонской области.
Накануне сообщалось, что истребительной авиацией ВКС России Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Российские войска за сутки уничтожили 465 украинских военных
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Российские войска за сутки уничтожили 465 украинских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка Луганской народной республики, Двуречная и Берестовое Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также артиллерийская система М777 производства США, говорится в Telegram-канале МО.
На Краснолиманском направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, а также гаубица Д-30.
На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, один пикап, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 15 украинских военнослужащих, пять автомобилей.
Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили 500 украинских военных.
С конной статуи Щорса в Киеве предложили убрать фигуру комдива
Министр культуры Украины предложил снести памятник Щорсу, но коня оставить
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Киевские власти задумались о сносе памятника красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве, но предлагают оставить коня, на котором сидит Щорс, лошадь считают произведением искусства.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко мечтает избавиться от памятника Щорсу в Киеве, но предлагает оставить лошадь, разделив монумент на две части.
«Лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь... Лошадь хорошая», – цитирует «Царьград» главу украинского Минкульта.
Ранее на Украине экспертный совет при местном министерстве культуры и информационной политики положительно отнесся к предложению по демонтажу памятников Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и герою Гражданской войны Николаю Щорсу, которые находятся в Киеве.
Николай Щорс был командиром украинских красногвардейских повстанческих формирований, командовал дивизией Красной Армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет. Памятник общей высотой 14 метров установлен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко.
Блинкен: США готовы к дипломатии с Россией при обоюдном желании
Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон готов к дипломатии с Россией по Украине, но не видит желания Москвы
США открыты для конструктивной дипломатии с Россией в целях прекращения украинского конфликта, но Москва не проявляет признаки готовности к такому взаимодействию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь США заявил, что в случае, если Вашингтон увидит, что Россия готова к дипломатии и завершить «агрессию» на Украине, то «мы набросимся на эту возможность», передает РИА «Новости».
При этом, как подчеркнул Блинкен, сейчас Вашингтон не видит со стороны Москвы признаков готовности завершить спецоперацию на Украине.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине находится все больше желающих пойти на мирные переговоры с Россией, что, по его словам, является «опасной тенденцией».
Активистка организации Code Pink Медея Бенджамин прервала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, осудив его за нежелание вести переговоры с Россией.
До этого Блинкен утверждал, что лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины станут попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад, в том числе и США, настроены не допустить выхода Украины на мирные переговоры.
Украина внесла Raiffeisen Bank в список «спонсоров войны»
Raiffeisen Bank внесен на Украине в список «спонсоров войны» из-за отказа уйти из России
Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных «спонсоров войны» из-за отказа уйти с российского рынка и работы в ДНР и ЛНР.
Также в НАПК недовольны, что российское отделение Raiffeisen предоставляет выгодные условия кредитования российским военным, а также употребляет в документах формулировку «Специальная военная операция», передает РИА «Новости».
Ранее французская корпорация Auchan Holding оказалась на Украине в списке международных «спонсоров войны» после того, как отказалась покинуть российский рынок.
Медведев допустил продвижение российских войск до Киева и Львова
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Не исключено, что в ходе спецоперации придется идти до Киева или Львова, чтобы «истребить эту заразу», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, если надо дойти до Киева – значит, надо идти, если до Львова – значит, идти до Львова, чтобы «истребить эту заразу», передает РИА «Новости».
При этом Медведев отметил, что в данный момент некорректно говорить о сроках завершения спецоперации.
«Не будем забегать вперед», – цитирует его ТАСС.
Замглавы СБ подчеркнул, что на сроки завершения СВО влияет множество факторов, главное из которых – Россия воюет не с Украиной, а с 3,6 млн армией НАТО.
«Они участвуют в гибридном конфликте, и они, по сути, уже этого не скрывают», – сказал он.
Касательно ожидаемых результатов спецоперации, Медведев заметил, что они вытекают из решений президента.
«Выбросить иностранцев, которые там находятся в широком смысле слова, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70-100, демилитаризовать ее», – резюмировал он.
Ранее Медведев отметил, что в случае реального столкновения сильнейших армий победителей не будет.
ЕС пообещал Украине ракеты «земля – земля» при наличии запроса
Саммит Евросоюза пообещал поставить Украине ракеты «земля – земля», если Киев попросит
Саммит Евросоюза подтвердил обещание предоставить Украине 1 млн снарядов, а также ракеты класса «земля – земля» в случае получения соответствующего запроса, говорится заявлении глав государств и правительств ЕС.
Все это будет закуплено в том числе через совместные заказы из Европейского фонда мира с целью поставить совместно 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. При этом тип ракет, которые готов поставить ЕС, в заявлении не указывается, передает ТАСС.
Ранее в Британии сообщили о планах поставить Украине снаряды с обедненным ураном.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.
Медведев призвал не преувеличивать значение БПЛА в ситуации на Украине
Зампред Совбеза Медведев призвал не преувеличивать значение беспилотников в украинском конфликте
Не нужно преувеличивать значение БПЛА в украинском конфликте, основные сражения проходят с участием реальных людей на земле, выразил мнение зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, только «в кино или у Илона Маска» вся суть сводится к войне машин, в то время как нынешнее сражение является высокоточным, оно невозможно без человеческого фактора, передает ТАСС.
Также зампред Совбеза рассказал, что в России необходимо создать полную линейку собственных ударных БПЛА.
«Несколько образцов, которые идут в серию, у нас существуют, уверен, что постановка их на крыло – это дело ближайших месяцев», – отметил он.
Кроме того, Медведев назвал великолепным качество российских «дронов-камикадзе».
«Разведывательные беспилотники у нас нормальные, и мы наладили их производство, что работает очень хорошо – достаточно посмотреть на Telegram-каналы военкоров или репортажи из армии, – это так называемые барражирующие боеприпасы или дроны-камикадзе», – сказал он.
Политик добавил, что барражирующие боеприпасы, как «Куб», «Ланцет», некоторые другие, которые делаются на «Калашникове», связанных с ним предприятиях, «показывают великолепное качество».
По его словам, Москва в последние годы отставала от других в развитии беспилотников, однако в данный момент у Москвы уже есть нормальные разведывательные аппараты и отличные барражирующие боеприпасы.
«Уверен, мы будем иметь полную линейку беспилотников в ближайшее время», – подчеркнул он.
Медведев добавил, что сейчас России нужно сделать линейку ударных беспилотников, «то есть полноценных больших самолетов».
Резюмируя, зампред заметил, что не нужно думать, что зарубежные дроны идеальны, даже Bayraktar.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Соединенные Штаты возобновили полеты БПЛА над Черным морем, которые временно прекратились после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper.