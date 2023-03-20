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Экономист рассказал о перспективах угольной отрасли Донбасса
Экономист Лизан: Донбасской угольной промышленности стоит готовиться к работе на экспорт
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Луганская народная республика тестирует механизм управления угольной промышленностью через централизованное госпредприятие. Такой метод в этой отрасли уникален для нашей страны, объективные результаты еще только предстоит увидеть. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог и экономист Иван Лизан в канун столетия одной из старейших угольных шахт в ЛНР.
«Угольная отрасль Донбасса находится сегодня в очень тяжелом положении. Вместе с тем, если бы в 1991 году Украина не стала независимым государством, запустение донбасской угольной промышленности наступило бы раньше. Все дело в том, что по объемам добычи в России никто не может конкурировать с Кузбассом. Однако Донбасс еще какое-то время снабжал углем Украину и за счет этого продлил жизнь своей угольной промышленности», – полагает политолог и экономист Иван Лизан.
«В последние годы президентства Януковича стало очевидно, что большую часть шахт придется закрыть, поскольку добыча угля на них нерентабельна. Свою роль сыграл еще и тот факт, что угледобыча попала под контроль олигарха Рината Ахметова и подобных ему персонажей, в нее перестали вкладываться ресурсы», – отметил он.
«После 2014 года единый угольный комплекс был разорван. От этого в большей степени пострадала Украина, но народным республикам Донбасса тоже досталось. Шахты закрывались, шахтеры постепенно уезжали. Вместе с тем, до 2017 года все более-менее держалось на плаву. ЛНР и ДНР хоть и ушли в свободное плавание, но шахты продолжали работать на нужды Украины», – акцентировал эксперт.
«Однако после самоблокады, объявленной Украиной в начале 2017 года, запуска «угольного реверса» и передачи монополии на экспорт угля из Донбасса бизнесмену Сергею Курченко, шахтерам выживать стало гораздо сложнее. Были накоплены большие долги предприятий перед различными подрядчиками и самими шахтерами. Только в Якутию, в город Нерюнгри, для работы в угледобывающей компании в то время выехало порядка двух тыс. работников шахт и членов их семей», – отметил собеседник.
«После того, как в 2019 году у Курченко забрали эту монополию, модели управления угольной промышленностью в ЛНР и ДНР начали строиться по-разному. Донецк пошел по тому пути, который принят в России, где все предприятия находятся в частных руках. Луганск же принял иное решение – все шахты собрали под одно госпредприятие «Востокуголь» и подчинили его центральной власти. Все нерентабельные подразделения были закрыты», – напомнил он.
«Несмотря на то, что этот процесс в ЛНР сопровождался шахтерскими забастовками, по итогу все задолженности предприятий были ликвидированы, а социальная напряженность улажена. Этот вопрос был на личном контроле главы республики Леонида Пасечника», – подчеркнул экономист.
«В 2022 году, конечно, ситуация с угольной промышленностью резко обострилась ввиду мобилизации большей части шахтеров, а также окончательного прекращения торговли с Украиной», – отметил Лизан.
«Понять, что происходило с шахтами все эти годы, долгое время было невозможно, поскольку информация находилась под грифом «для служебного пользования». Не было конкретики о том, какие шахты вообще работают, каковы объемы добычи угля», – сообщил собеседник.
«Изменилась ситуация только после вхождения республик в состав России, когда стали публиковать в открытом доступе актуальные данные. По ним можно сделать выводы, что в 2022 году объемы добычи угля в сравнении с 2021 годом упали на половину. В отношении же общероссийской добычи угля, на долю Донбасса сегодня приходится всего 0,5 – 1 %», – рассуждает эксперт.
«Что касается перспектив развития угольной промышленности Донбасса, то здесь все неоднозначно. С одной стороны, президент Владимир Путин, например, разрешил ЛНР сохранить свой госконтроль при условии, что они обеспечат безубыточность работы этой отрасли. В ДНР решили приватизировать шахты», – отметил он.
«Вместе с тем, главным вопросом остается рынок сбыта угля. На мой взгляд, единственное верное здесь решение – это экспорт сырья за границу. Для этого процесса нужен морской порт, ближайший к угольному бассейну – мариупольский, однако с ним пока нет прямого железнодорожного сообщения. Кроме того, пока шахтеров не демобилизуют, некому будет работать. Если их демобилизовать и найти рынки сбыта – тогда появятся новые перспективы», – акцентирует собеседник.
Как отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру и обновить старые шахты, потребуется привлечь инвесторов и государственные субсидии. И не все шахты могут выжить и быть восстановлены, считает собеседник. Какие-то могут оказаться слишком сильно разрушены, другие – просто экономически мертвыми даже с кучей инвестиций.
Инвестор в мирной жизни будет решать вопрос о вложении инвестиций в модернизацию той или иной шахты исходя из того, можно ли будет добиться рентабельности шахты в течение определенного срока или нет.
Кроме того, как полагает Кондратьев, стоимость донбасского угля вырастет. «В 2015-2020 годах стоимость донецких углей была достаточно низкой. Потому что экономили на оплате труда и на расходах на поддержание и развитие обычных мощностей. В регионе была очень низкая оплата труда по сравнению, например, с Кузнецким бассейном. Но теперь придется вкладываться в обновление и конкурировать за привлечение работников, поэтому себестоимость добычи и стоимость угля вырастут. Но для многих потребителей это все равно может оказаться привлекательно, так как донецкие угли очень качественные», – говорит он.
Напомним, в 2023 году столетний юбилей отмечает одна из старейших угольных шахт в Луганской народной республике – шахта имени Я. М. Свердлова. Она имеет богатую историю и многолетние традиции. Разработку угля здесь начала еще до революции княгиня Юсупова. После революции шахта была сдана в эксплуатацию в 1923 году.
Во время Великой Отечественной войны шахта была разрушена и затоплена, восстановлена лишь к 1953 году, среднесуточной нагрузкой 297 тонн угля. Уже в 1956 году на Свердлова работало три лавы, план составлял 450 тонн в сутки. Начиная с 1960 года, шла реконструкция шахты.
В 1983 году в честь 60-летия шахты за высокие показатели коллективу вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную Доску Почета на ВДНХ СССР.
Напомним, в июле сообщалось о планах привлечь бизнес России в угольную промышленность Донбасса. Эта тема обсуждалась на встрече главы ДНР Дениса Пушилина и первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.
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В США назвали неприемлемым перемирие на Украине
На данный момент Белый дом считает неприемлемым перемирие на Украине, заявил в интервью телеканалу Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, перемирие «только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню». Он добавил, что также это даст президенту России Владимиру Путину «время подготовить новых людей и спланировать новое наступление», сообщает Lenta.ru.
Кирби подчеркнул, что США также против призывов к перемирию на Украине по итогам запланированной встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Кирби уже заявлял, что власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. По его словам, прекращение огня сейчас представляет собой еще одно нарушение Устава ООН.
В Польше назвали заявление о конфликте с Россией «предупреждением»
Посольство Польши в Париже: Слова Росцишевского о конфликте с РФ были предупреждением о последствиях поражения Украины
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Посольство Польши во Франции заявило, что слова посла в Париже Яна Эмерика Росцишевского о том, что Варшава должна будет вступить в конфликт с Москвой в случае поражения Киева, якобы были интерпретированы СМИ в отрыве от контекста и являлись лишь предупреждением о последствиях поражения Украины.
Посольство Польши во Франции выступило с утверждением, что высказывание якобы интерпретируется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано. В польском диппредставительстве в Париже утверждают, что в словах Росцишевского не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины, передает ТАСС.
По версии посольства Польши во Франции, речь шла «о возможности нападения или втягивания Россией в войну очередных стран Центральной Европы – Прибалтики и Польши».
При этом, как подчеркнули в Варшаве, в других фрагментах посол Росцишевский четко говорит, что Польша не находится в состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал заявление посла Польши в Париже очень самонадеянным, при этом выразил уверенность, что дипломат лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши.
Премьер Саксонии заявил об участии Германии в конфликте на Украине
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Кречмер: Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер от партии Христианско-демократический союз заявил, что Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине.
Кречмер заявил изданию Focus, что теперь Германия непосредственно вовлечена в этот конфликт. Он также отметил, что Берлину не следовало поставлять оружие Киеву, чтобы быть более убедительным и активным в качестве посредника и дипломатического игрока, передает РИА «Новости».
При этом Кречмер отметил, что не разделяет точку зрения о том, что замораживание конфликта якобы не является вариантом.
Напомним, в прошлый понедельник немецкие СМИ сообщили, что Германия завершила обучение украинских военных использованию танков Leopard. Ранее представитель Бундесвера заявлял, что немецкие танки Leopard 2 будут поставлены Киеву после завершения обучения украинских военнослужащих.
Пушков разъяснил слова посла Польши в Париже о противостоянии России
Сенатор Пушков: Посол Польши в Париже словами о возможности прямого противостояния РФ озвучил замыслы властей Польши
Посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский сделал очень самонадеянное заявление о возможности прямого противостояния этой страны РФ, однако он лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что заявление посла Польши в Париже очень самонадеянное. Он также выразил мнение, что официальный представитель Польши впервые сказал вслух то, что у руководителей этой страны давно на уме. При этом сенатор предположил, что вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Вместе с этим Пушков выразил сомнение, что США готовы воевать с Россией.
Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Польше якобы придется стать прямым участником противостояния с Россией, если Украина потерпит поражение.
Командующий ВВС Украины заявил о гибели лучших пилотов ВСУ
Командующий ВВС Украины: Я потерял некоторых из своих лучших людей
Армия Украины теряет лучших пилотов в ожидании истребителей F-16, заявил командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.
Голубцов в интервью The Times рассказал, что двое летчиков недавно вернулись из США, где три недели обучались летать на F-16, но при этом пожаловался на промедление с поставками F-16, из-за чего, по его словам, он «потерял некоторых из своих лучших людей», пишет «Коммерсант».
По его словам, США считают, что украинским летчикам для подготовки к полетам на F-16 нужно менее шести месяцев обучения.
Ранее издание Politico сообщало, что прибытие двух украинских летчиков в США для обучения работе с истребителями F-16 не свидетельствует об изменении позиции Вашингтона, который считает отправку Киеву таких самолетов преждевременной и не рассматривает ее в качестве приоритета.
Президент Чехии: У Киева есть только одна попытка на крупное контрнаступление
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ВСУ только единожды смогут предпринять попытку провести контрнаступление, выразил мнение польской газете Rzeczpospolita президент Чехии Петр Павел.
По его словам, в случае провала попытки проведения крупного контрнаступления Киеву будет невероятно трудно найти средства на следующее наступление, передает РИА «Новости».
Павел заметил, что такая возможность может быть использована только в этом году, так как позднее Киеву будет сложно получить помощь из-за «истощения от войны». Причем президент Чехии подчеркнул, что истощение вызвано не столько нехваткой ресурсов, сколько усталостью коллективного Запада от необходимости помогать Украине.
Кроме того, президент Чехии добавил, что Соединенные Штаты могут потерять интерес к спонсированию Украины в 2024 году, а после отказа США спонсировать ВСУ последует отказ других стран НАТО.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
Российские войска за сутки уничтожили 290 украинских военных
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Российская армия за прошедшие сутки на Донецком, Южно-Донецком, Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожила более 290 украинских военных, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Ликвидированы порядка 50 военнослужащих, две бронемашины.
На Краснолиманском направлении огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника возле пунктов Белогоровка, Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены более 90 военнослужащих, три бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30, указали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что на Донецком направлении в результате активных действий Южной группировки войск комплексным огневым поражением за сутки ликвидированы свыше 80 военнослужащих, три бронемашины, три машины РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от пунктов Угледар, Новомихайловка, Пречистовка, Привольное ДНР и Орехов Запорожской области. Потери противника на этих направлениях за последние сутки составили более 50 военнослужащих, три пикапа и гаубица Д-30, отметили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что на Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 20 военнослужащих, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».
«Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 92 артодразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах. В районе Отрадокаменки Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады терробороны», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что подразделения российских войск огнем из противотанковых ракетных комплексов уничтожили бронегруппу ВСУ в составе двух боевых машин пехоты (БМП), пытавшуюся вести разведку боем на Донецком направлении.
Авиация ВКС России сбила украинский Ми-8 в Харьковской области
Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Котляровка Харьковской области, Червонопоповка, Голиково ЛНР, Благодатное, Кирилловка ДНР, а также Старая Збурьевка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 402 самолета, 222 вертолета, 3464 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8338 танков и других боевых бронированных машин, 1069 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4388 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9011 единиц специальной военной автомобильной техники, указали в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили более 290 украинских военных.
Путин приветствовал готовность Китая помочь в урегулировании кризиса на Украине
Путин: Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса
Президент РФ Владимир Путин в своей статье, опубликованной в китайском издании «Жэньминь жибао», заявил об открытости России к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.
В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер отметил, что в России признательны КНР за взвешенную линию в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин, приветствуют готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса.
«Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного. Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО. Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность. Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены», – заявил российский лидер в своей статье.
Путин заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. При этом он напомнил, что еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не Россией.
Президент РФ подчеркнул, что будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. «К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации», – подчеркнул Путин.
СМИ: Свыше 9 тыс. выехавших с Украины призывников не вернулись обратно
Благодаря системе «Путь», около 10 тыс. призывников выехали с Украины в прошлом году и не вернулись, пишет украинское издание «Главком» со ссылкой на промежуточный отчет временной следственной комиссии Верховной рады.
Уточняется, что это около 11% от всех получивших разрешение на выезд. Система «Путь» дает возможность выехать с Украины в волонтерских или гуманитарных целях, 9373 мужчины призывного возраста не вернулись обратно, сообщает РИА «Новости».
Сообщается, что статистика представлена за период с 24 февраля по 31 декабря прошлого года.
Напомним, на Украине выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.
Ранее сообщалось, что украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ.
Бербок обвинила Россию в намерении «дестабилизации обстановки» в Грузии и Молдавии
Глава МИД Германии Бербок бездоказательно обвинила Россию в намерении «дестабилизации обстановки» в Грузии и Молдавии
Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью испанскому изданию Pais без предоставления каких-либо доказательств обвинила Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в Грузии и Молдавии.
По ее словам, из-за ситуации на Украине «попытки России оказать влияние на Молдавию и Грузию усиливаются», при этом она назвала это частью стратегии Москвы по дестабилизации обществ, которые идут по европейскому пути, передает РИА «Новости».
Бербок добавила, что в Германии разделяют европейские ценности и поддерживают их желание решить для себя жить в мире и свободе через перспективу членства в ЕС.
Ранее власти Германии отказались от создания Совета национальной безопасности страны, поскольку канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок после многомесячных переговоров не смогли прийти к соглашению.
В Asia Times спрогнозировали, что останется от территории Украины
AT: Россия сохранит Азовское море и большую часть Донбасса, а Украина рискует проиграть
Недавняя закрытая конференция ведущих американских экспертов по внешней политике показала, что Украина рискует проиграть в конфликте на истощение, несмотря на все усилия Запада, пишут СМИ.
Как пишет Asia Times, Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у нее заканчиваются силы, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что у США есть политические ограничения в отношении военной помощи Киеву, и если через два года она не сможет стать больше, то лучше сократить потери немедленно.
По мнению издания, у США также нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими снарядами, поэтому лучше прекратить огонь прямо сейчас.
Ранее агентство Reuters сообщало, что власти Украины просят конгрессменов убедить администрацию президента США Джо Байдена включить авиационные кассетные бомбы в новый пакет военной помощи со стороны Соединенных Штатов.
В ЛНР создана паралимпийская команда по волейболу сидя
Проект «Народного фронта» «Служба сопровождения ветеранов СВО» помог Луганской народной республике создать паралимпийскую команду по волейболу сидя.
В ЛНР при поддержке проекта «Народного фронта» появилась паралимпийская команда по волейболу сидя. Вошедшими в ее состав спортсменами стали ветераны спецоперации, получившие тяжелые травмы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Важно, что вы участвуете в воспитании подрастающего поколения. Думаю, что вы больше, чем кто бы то ни было, имеете моральное право подавать ему пример. За то, что вы сегодня показываете такой характер и волю – низкий поклон!» – обратился к участникам команды первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Отмечается, что опыт «Народного фронта» по организации реабилитационных лагерей «Перезагрузка» для ветеранов-участников СВО в Тульской области на базе РУТБ «Ока» Минспорта, где постоянно тренируются паралимпийцы, показывает, что их стойкость – важный наглядный пример для тех, кто получил тяжелые увечья в результате боевых действий.
«Тренировки с паралимпийцами по волейболу сидя очень понравились ребятам, мы привезли сюда паралимпийскую сборную России по волейболу сидя. Сегодня тренер и ребята дают мастер-класс местной команде. Мы закупили мячи, сетки и форму с символикой проекта «Все для победы!». Помощь в этом нам оказал концерн «Гидроприбор». Теперь команда будет здесь играть. В конце апреля будет кубок России по волейболу сидя, где ребята смогут принять участие», – отметила военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.
Профессиональные паралимпийцы по игре в волейбол сидя приехали из Москвы и провели мастер-класс для луганских спортсменов, ветеранов СВО и желающих совершенствоваться в этом виде спорта.
«Обязательно будем работать и с тренером, и с командой, приглашать к себе. Сейчас главное, что мы смогли привезти оборудование, необходимое до старта. Все запущено, команда готова работать», – заверил старший тренер паралимпийской национальной сборной по волейболу сидя Минспорта Александр Овсянников.
Спорт – одно из ключевых направлений реабилитации военнослужащих, получивших тяжелые травмы. Он позволяет вернуться в активную физическую форму, социализироваться, а для многих может стать новым этапом жизни и даже профессией.
«Благодарим всех ребят – это настоящие герои Луганщины, России, которые, не щадя жизни, здоровья, своих сил, встали на защиту родины. В послании президента мы слышали, что первая наша задача – окружить заботой участников СВО, помочь с трудоустройством, уделить внимание реабилитации. И сегодняшняя встреча – один из шагов в этом направлении. Мы будем обязательно развивать волейбол на территории республики, это процесс реабилитации и возвращения к мирной жизни», – сказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Канада передала Киеву машины для ремонта танков Leopard
В Киеве заявили об отправке Канадой ремонтной машины для обслуживания танков Leopard
Канада передала Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3 для обслуживания танков Leopard 2, заявили украинские войска.
В сообщении говорится, что машины Bergepanzer 3 предназначены для обслуживания украинских танков Leopard 2, передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что первый танк Leopard 2, который Канада передала Киеву, прибыл в Польшу. 5 февраля она отметила, что из Канады на Украину отправлен первый из четырех обещанных Киеву танков Leopard 2.
ВСУ обстреляли ДНР натовскими снарядами
СЦКК: Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк, Петровское и Докучаевск
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Ясиноватую, Донецк, Петровское и Докучаевск, всего выпущено 35 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По сообщению СЦКК, зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: н.п. Елизаветовка – н.п. Петровское: выпущено 16 снарядов калибром 155 мм, н.п. Елизаветовка – н.п. Докучаевск: выпущено 8 снарядов. н.п. Очеретино – н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда, передает РИА «Новости».
Также были обстреляны Петровский и Киевский районы Донецка, по которым было выпущено в общей сложности семь снарядов.
Ранее при обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мужчина вместе с семилетним сыном.