В ДНР заявили о планах привлечь бизнес России в угольную промышленность Донбасса

На прошлой встрече главы ДНР Дениса Пушилина и первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко обсуждались возможности для участия российского бизнеса в развитии угольной промышленности Донбасса, сообщил в субботу «Интерфаксу» председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

«Нам видится приоритетным комбинированный вариант, где и у государства останется часть активов, потому что у нас есть свои электростанции, которые работают на угле, это, по сути, такой кластер от добычи угля до производства электроэнергии. Мы видим, что такой производственный комплекс точно должен остаться за государством», - сказал он.

По его словам, где не хватает сил и бюджетных источников государства, власти ДНР будут решать вопрос с привлечением российского бизнеса. Он рассказал о встрече с Кириенко и экспертами на шахте «Комсомолец Донбасса». Это госпредприятие, оно добывает около 2,5 млн тонн угля по году.

«На нем как раз после посещения шахты обсуждали перспективы нашей угольной промышленности», – отметил премьер ДНР.

Всего за 2021 год в ДНР было добыто 7 млн тонн коксующегося и энергетического угля, 4,7 млн тонн из них пришлось на пять республиканских госпредприятий, управляющих 12 шахтами, рассказал Хоценко.

«Часть людей у нас мобилизована, в том числе и из шахт. Это порядка 20-30% численности предприятий. Пока не вернемся на наши конституционные границы, это сложная проблема», – сказал Хоценко.

Премьер добавил, что на встрече с Кириенко рассматривалась и возможность прямой экспортной торговли углем для частных добывающих предприятий ДНР, в том числе с «дружественными странами».

Еще одной темой переговоров, по его словам, стали социальные гарантии для действующих и бывших сотрудников шахт, а также для их вдов.

Напомним, Виталий Хоценко является выпускником четвертого потока в так называемой «школе губернаторов». Финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг.