Мужчина с ножом напал на пассажиров в международном аэропорту Красноярска

Мужчина с ножом напал на пассажиров в аэропорту Красноярска, возбуждено дело

Tекст: Вера Басилая

По данным следствия, мужчина с ножом внезапно атаковал 39-летнего потерпевшего на первом этаже аэровокзального комплекса в Красноярске. Нападение удалось остановить благодаря вмешательству очевидцев и полиции. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, передает РИА «Новости».

Следователи установили, что нападавший – 40-летний уроженец Узбекистана. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. По информации правоохранительных органов, мужчина действовал из хулиганских побуждений, пытаясь нанести удары ножом двум людям.

Начальник отделения информации управления на транспорте МВД РФ по СФО Анна Щербакова рассказала, что задержанный употреблял водку перед инцидентом, но результаты медицинского освидетельствования пока отсутствуют. Причины своего поступка он объяснить не может. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения, а Западно-Сибирская транспортная прокуратура взяла дело под контроль.

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