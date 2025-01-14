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Захарова ответила на отказ главы МИД Молдавии комментировать ее заявления
Захарова объяснила отказ главы МИД Молдавии Попшоя комментировать ее заявления неспособностью их опровергнуть
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой отказывается комментировать ее слова, так как не может их опровергнуть.
Попшой заявил, что Захарова «не представляет дипломатию» и назвал ее обвинения элементами пропаганды. В ответ Захарова подчеркнула, что ее дипломатия основана на правде, и за каждым ее словом по ситуации в Молдавии стоят «цифры, факты и прямые цитаты». «Если было бы по-другому, Попшой мог бы нашу аргументацию опровергнуть. А так он просто расписался в том, что крыть нечем», – заявила Захарова в Telegram.
Она также отметила, что каждый ее комментарий был ответом на «русофобскую риторику режима в Кишиневе». Захарова призвала молдавские власти прекратить антироссийскую риторику, которая, по ее словам, основана на лжи и ненависти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Молдавия вызвала представителя российского посольства из-за заявлений по энергетическому кризису в Приднестровье, которые, по мнению Кишинева, могут негативно повлиять на двусторонние отношения. Захарова обвинила Запад в неонацизме, заявив, что кризис с энергоресурсами в Приднестровье является попыткой выживания людей из их домов.