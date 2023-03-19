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Российские войска за сутки уничтожили 290 украинских военных
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Вооруженные силы России за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили более 290 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30, указали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что на Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск комплексным огневым поражением за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, три боевые машины РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Привольное ДНР и Орехов Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30, отметили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что на Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах. В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что подразделения российских войск огнем из противотанковых ракетных комплексов уничтожили бронегруппу ВСУ в составе двух боевых машин пехоты (БМП), пытавшуюся вести разведку боем на Донецком направлении.
Российские военные поймали украинского велосипедиста-наводчика
Российскими военными в зоне спецоперации задержан украинский велосипедист-наводчик
Наводчик украинских военных был выявлен с помощью беспилотника и задержан в зоне ответственности Девятой гвардейской артиллерийской бригады Вооруженных сил России, сообщают СМИ.
Беспилотник снял, как мужчина ехал на велосипеде в непосредственной близости от российских позиций и снимал укрепления на камеру мобильного телефона, пишет «Военное обозрение».
Какое-то время БПЛА продолжал следить за велосипедистом. Тот убрал телефон и ускорился, но его задержала оперативная группа, находившаяся за стоящим на обочине автомобилем. Мужчину забрали в часть для разбирательства, пишет «Российская газета».
Напомним, военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках.
The Guardian: США возобновили депортацию россиян
The Guardian: Администрация Байдена «тихо» возобновила депортации россиян спустя год после приостановки
Администрация президента США Джо Байдена, несмотря на продолжающееся санкционное давление в отношении Москвы, «тихо» возобновила депортации в Россию, пишет The Guardian.
Издание пишет, что год назад процедуру депортации приостановили. Вместе с тем на этой неделе США депортировали россиянина, который ранее запросил убежище, сбежав от мобилизации. Служба иммиграционного и таможенного контроля США сообщила, что депортирует людей в другие страны, в том числе в Россию, передает RT c со ссылкой на The Guardian.
По словам адвоката Дженнифер Скарборо, сотрудники иммиграционной службы посчитали недостаточным основанием опасение за свою безопасность для получения убежища. Правозащитница утверждает, что еще двум россиянам, которые попали в США через Мексику, грозит депортация.
Напомним, США приостановили депортацию россиян после начала спецоперации на Украине.
Житель Львова набросился на украинок из-за русского языка
Житель Львова набросился на приехавших из Днепропетровска украинок с требованием не говорить по-русски
Во Львове мужчина набросился на двух женщин, которые приехали из Днепра (Днепропетровска) и использовали в речи русский язык, сообщают СМИ.
Мужчина спросил у одной из женщин, которые между собой говорили по-русски, откуда она приехала. Та по-русски ответила, что «из Днепра». После этого житель Львова попытался ударить ее сумкой, передает РИА «Новости».
«Язык выучи государственный!» – приводит его слова Sputnik.
Женщина перешла на украинский и заявила, что «может свободно говорить» на нем, но «будет разговаривать на том языке, на котором хочет». Ее подруга предложила вызвать полицию. Разговор закончился взаимными оскорблениями.
Напомним, секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русский язык «должен быть искоренен» на Украине.
В США предрекли Зеленскому неприятные решения по границам Украины
Newsweek: Киеву придется решать территориальные споры самостоятельно после выборов в США
В случае победы в США политиков, выступающих против поддержки Украины, Владимиру Зеленскому придется решать территориальные споры с Россией самостоятельно, пишет обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek.
Хаммер сообщил, что СМИ называют возможным кандидатом на президентских выборах США губернатора штата Флорида республиканца Рона Десантиса. Он заявил, что участие США в конфликте на Украине не служит национальным интересам страны. Десантис считает, что Вашингтон должен добиться мирных переговоров Москвы и Киева, передает РИА «Новости».
Хаммер поддерживает заявление Десантиса, и считает, что вопрос сохранения Киевом «квадратных футов спорной территории» не должен волновать США, учитывая, что русскоязычные регионы на востоке Украины сами хотят быть частью России.
По словам автора, государственные границы Украины после распада Советского Союза проведены произвольно, а Крым всегда находился под контролем России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в элите США созрел раскол по отношению к Украине.
Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении
Российская группировка «Запад» сорвала две попытки разведки боем, а также переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
По его словам, на купянском направлении группировка «Запад» сорвала две попытки ВСУ провести разведку боем в районе Гряниковки, а также переброску резервов и ротацию подразделений ВСУ в Першотравневого, передает ТАСС.
Зыбинский сообщил также, что в районе населенных пунктов Орлянское, Артемовка и Гряниковка были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, средствами ПВО был уничтожен БПЛА «Лелека-100», а артиллерия ВС России в районе населенного пункта Двуречное уничтожен минометный расчет противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила противника возле Двуречной, Синьковки, Котляровки Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), ликвидированы порядка 60 военнослужащих.
Под Одессой организовали концлагерь для не желающих воевать против России
Барбашов: Под Одессой организовали концлагерь для тех, кто не хочет воевать с Россией
Киевский режим организовал в Одесской области концлагерь для украинцев, которые не хотят воевать с Россией и отказываются от призыва в войска, сообщил глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
По его словам, в Одесской, Николаевской, и Херсонской областях набрала размах насильственная мобилизация, людей буквально похищают на улицах, а в Одесской области для тех, кто не хочет воевать против России организовали концлагерь, где людей держат в тюремных условиях за то, что они «не хотят умирать где-нибудь под Артемовском», передает РИА «Новости».
По словам Барбашова, силами сельсоветов по всем селам юга Украины проведен учет мужского населения, люди не знают, как им спрятаться от насильственной мобилизации, а те же, кто проживает в городах, стараются не выходить из дому, но их мобилизуют в результате квартирных обходов.
Он добавил, что в этих областях у населения наблюдается паника он.
Глава Снигиревки призвал всех, кто был насильственно призван и брошен на линию фронта, использовать любые возможности для того, чтобы сдаться российским Вооруженным силам.
Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных.
На Западе назвали причину задержки производства боеприпасов для Украины
FT: Производство боеприпасов для Киева задерживается из-за дефицита компонентов в ЕС
Производство боеприпасов для Украины и их поставки задерживаются из-за существенной нехватки взрывчатых веществ в Евросоюзе, сообщили СМИ.
Как пишет Financial Times, ЕС не в состоянии оперативно выполнить заказы для Украины из-за недостатка пластиковой взрывчатки, пороха и тротила, а основная проблема заключается в том, что оборонная промышленность Евросоюза находится не в лучшей форме для крупномасштабного военного производства, передает ТАСС.
Производители вооружений предупредили, что увеличение спроса на боеприпасы может привести лишь к повышению цен, а не к росту объемов выпуска. Как уточняет газета, увеличение объемов производства займет как минимум три года.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС не знает, сколько снарядов «натовского» калибра 155 мм сможет предоставить Украине.
Россия перечислила условия сохранения зерновой сделки
Полянский опубликовал письмо постпреда России при ООН Небензи с условиями сохранения зерновой сделки
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский опубликовал письмо постпреда Василия Небензи, в котором указаны условия сохранения зерновой сделки.
Россия требует «переподключения» Россельхозбанка к SWIFT, снятия запрета на поставки в Россию сельхозтехники, отмены ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, а также возобновления работы аммиачного трубопровода Тольятти – Одесса и разблокировки счетов российских компаний по производству удобрений, передает РБК.
В письме от 16 марта указано, что продление черноморской зерновой инициативы зависит от «ощутимого прогресса» в реализации договоренностей Москвы и Секретариата ООН относительно «продвижения российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки».
Полянский подчеркнул в Twitter, что те, кто заявляет о продлении зерновой сделки более чем на 60 дней, либо «выдают желаемое за действительное», либо прибегают к «преднамеренной манипуляцией».
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в Telegram, что «в мире, где мужчины объявляются женщинами, а молдавский язык - румынским, можно, конечно, и документы не суметь прочитать». Однако, по ее словам, Украина предупредили «через белорусских коллег о 60 днях», как и Турцию, а также генсека ООН. «Вопрос вопросов: когда остальные стороны покажут что-нибудь, что свидетельствует о ее продлении якобы на 120 дней?» – заявила Захарова.
Напомним, украинская сторона утверждает, что сделка якобы продлевается на 120 дней. Однако МИД России и постпредство России при женевском отделении ООН указали, что эта информация не соответствует действительности, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде.
Захарова уточнила сроки продления зерновой сделки
Официальный представитель МИД Захарова: Зерновая сделка продлена на 60 дней
Россия уведомила все стороны о том, что дала согласие на продление зерновой сделки только на 60 дней, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что Россия согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней, все стороны об этом были уведомлены не только устно, но и специальными нотами, передает ТАСС.
Ранее в ООН подтвердили продление зерновой сделки без уточнения сроков.
Постпред России при ООН Василий Небензя потребовал от Запада за два месяца снять санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке.
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.
Постпредство РФ назвало дезинформацией «слухи» Украины о продлении зерновой сделки на 120 дней
Постпредство РФ: Заявления Украины о продлении зерновой сделки на 120 дней являются некомпетентностью
Распространяемые Украиной слухи о продлении зерновой сделки на 120 дней являются или некомпетентностью, или преднамеренной дезинформацией, сообщили в постоянном представительстве России при женевском отделении ООН.
В сообщении российской миссии в Женеве, опубликованном в ее Telegram-канале говорится, что любые слухи о продлении сделки на 120 дней, которые распространяет Украина, являются либо преднамеренной дезинформацией, либо некомпетентностью.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила и подчеркнула, что зерновая сделка продлена на 60 дней.
Ранее в ООН подтвердили продление зерновой сделки без уточнения сроков.
Постпред России при ООН Василий Небензя потребовал от Запада за два месяца снять санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке.
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.
Путин: Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО
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Фактически Россия не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО, но оно есть, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
Так, во время интервью журналист Павел Зарубин спросил, не стоило ли начать военную спецоперацию на Украине в 2014 году. Путин пояснил, что вопрос касается готовности России к более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны, сообщает РИА «Новости».
«Значит, у нас, несмотря на ожидания противника, ничего не рухнуло, все работает, и карта «Мир» работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году? Очень трудно сказать. Ну и наконец – нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было», – ответил Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия хотела решить проблему Донбасса мирным путем, однако партнеры Запада «водили Москву за нос», а Киев готовили к боевым действиям.
ООН отказалась уточнять срок продления зерновой сделки
Представитель генсека ООН Дюжаррик отказался отвечать на вопрос о сроке продления зерновой сделки
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал отвечать на вопрос о том, на какой срок продлили черноморскую зерновую сделку.
Когда Дюжаррику, объявившему ранее о продлении сделки, был задан соответствующий вопрос, он заявил: «Более мы ничего не говорим», – передает ТАСС.
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. ООН подтвердила продление зерновой сделки. При этом украинская сторона утверждает, что сделка якобы продлевается на 120 дней.
МИД России подчеркнул, что Москва дала согласие на продление сделки только на 60 дней. Постпредство России при женевском отделении ООН заявило, что украинские утверждения про 120 дней являются некомпетентностью или дезинформацией.
Группа финских наемников на Украине попала в больницу
Helsingin sanomat рассказала о пострадавших в боях на Украине финских наемниках
Пятеро из восьми членов группы финских наемников получили ранения на Украине, сообщают СМИ.
В пятницу они возвращались на базу «с задания на юге Украины». Пострадавшие получили осколочные ранения, сотрясения мозга и растяжения, когда бежали в укрытие. Трое из пострадавших все еще находятся на лечении, двоих выписали после обследования, передает РИА «Новости» со ссылкой на Helsingin sanomat.
Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте отказался раскрывать информацию о переданных Украине вооружениях, поскольку не хочет, чтобы в России знали, какие вооружения остались у страны, а какими финские военные больше не располагают.
В ДНР назвали визит Путина в Мариуполь доказательством приверженности целям спецоперации
Депутат ДНР Бердичевский: Визит Путина в Мариуполь – поддержка людей и четкий сигнал Западу
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Несмотря на близость к линии боевого соприкосновения и колоссальные риски, президент Путин приехал в Мариуполь. Это серьезный знак для Зеленского и всего Запада, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее президент Владимир Путин посетил Мариуполь, где пообщался с местными жителями и оценил работы по восстановлению города.
«Мариуполь фактически находится в 150 км от линии боевого соприкосновения. То есть опасность обстрелов со стороны ВСУ все еще сохраняется. И если бы визит Владимира Путина был анонсирован заранее, противник попытался бы его саботировать», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Но даже с учетом того, что поездка российского президента была неожиданной, риски сохранялись. И несмотря на это Путин проехался по городу на автомобиле, встретился и пообщался с местными жителями. Что, безусловно, вызвало настоящий вой в украинском сегменте соцсетей. Доходит до абсурда – уже пишут, что это якобы вовсе не Мариуполь, а совсем другой город», – иронично замечает собеседник.
«Сам визит крайне важен для населения, его значимость сложно переоценить. Глава государства продемонстрировал, что ему не безразлично, как там живут простые граждане, как налаживается мирная жизнь, в каких условиях сейчас они живут. Ну и, конечно, это станет четким сигналом как для Зеленского, так и для всего Запада», – полагает депутат.
«Еще в 2014 году Владимир Путин на одной из церковных служб сказал, что ставит свечи за защитников Новороссии. То есть уже тогда, судя по всему, было решено, что Россия намерена отстаивать интересы территорий. И вчерашняя поездка в Крым, а также сегодняшний визит в Мариуполь лишний раз подтверждают, что Россия не станет отступать от поставленных целей», – заключил Бердичевский.
В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. Как сообщили в Кремле, в частности обсуждалось строительство новых жилых микрорайонов, а также социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.
Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Одна из горожанок призналась, что теперь это место – «маленький кусочек рая». На что глава государства пообещал, что в Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы.
Отдельного внимания была удостоена филармония, восстановленная, по словам Хуснуллина, «буквально за три месяца». Вице-премьер также сообщил, что принято решение при восстановлении центра города сохранить его облик, уже подготовлена сметная документация.
Президент также проехал по улицам Мариуполя за рулем автомобиля. Примечательно, что движение в этот момент не перекрывалось – глава государства ехал на машине в общем потоке. Среди прочего, Путину показали, что освещение на дорогах полностью восстановлено, само полотно практически отремонтировано, установлены новые светофоры и благоустроены скверы.
Днем ранее, в годовщину воссоединения Крыма с Россией, Путин посетил Севастополь, также за рулем. Поездка заранее не анонсировалась, визит Путина в регион стал неожиданностью.
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Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
Путин заслушал доклады военачальников в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
Президент России Владимир Путин в Ростове-на-Дону в ходе совещания в командном пункте специальной военной операции заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова и ряда других военачальников, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин заявил, что уделит докладам военных столько времени, сколько потребуется, передает ТАСС.
Напомним, в субботу Путин неожиданно приехал на автомобиле в Севастополь, а позднее совершил рабочую поездку в Мариуполь. В начале марта Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую защищенность объектов.