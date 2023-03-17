Хуснуллин рассказал о ходе строительства автомобильного кольца вокруг Азовского моря

Взгляд
17 марта, пятница  |  Последнее обновление — 19:21  |  vz.ru
Разделы

Экономическая система Запада затрещала

США и Европа столкнулись с серьезным банковским кризисом Stefan Kiefer/imageBROKER/Global Look Press
Вслед за США спасать свою банковскую систему вынуждена и Европа. Под угрозой банкротства оказался один из крупнейших банков – Credit Suisse. Последствия от его краха вполне сравнимы с банкротством Lehman Brothers, считает предсказавший глобальную рецессию 2008 года экономист Нуриэль Рубини. О чем предупреждает банковский кризис в США и ЕС? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему военные в США адекватнее политиков

Великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей, заявил Остин после переговоров с Шойгу Zuma, Сергей Бобылев/ТАСС
Пентагон резко снизил накал страстей вокруг упавшего в Черное море беспилотника. Его шеф Ллойд Остин лично позвонил Сергею Шойгу, назвал Россию великой державой и подчеркнул важность контактов с ней. Такое легко можно было представить десять лет назад, но для нынешней политики США это нечто невообразимое. Чем Остин отличается от тех американцев, которые засели в Госдепе и Белом доме?  Подробности...
Перейти в раздел…

Планам ВСУ на Запорожском направлении помешает сама природа

ВСУ сосредотачивают технику и активизируются на южном направлении REUTERS/Oleksandr Ratushniak
В Запорожской области заявляют о наращивании сил ВСУ. В экспертной среде допускают, что в ближайшее время противник может попытаться перейти в контрнаступление, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе. О каких направлениях ударов идет речь и что может противопоставить Россия подобным замыслам?  Подробности...
Перейти в раздел…

Ради пенсионной реформы Франция предала собственную историю

Массовые беспорядки на улицах французских городов вызваны пенсионной реформой Samuel Boivin/Reuters
Массовые беспорядки, поджоги и столкновения с полицией – все это в ночь на пятницу происходило в крупнейших городах Франции. Таким образом французы протестовали против потрясающего решения правительства – повысить пенсионный возраст без разрешения парламента. Оказывается, древняя французская демократия позволяет такое – и совершенно законно. Каким же образом? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Как москвичи против польского ига восстали

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
17 марта 1611 года было Вербное воскресенье. Москва подходила к этому празднику не в лучшем состоянии – в городе властвовали поляки. На праздник в столицу тянулись люди. Скрываясь в толпе, в город проникали и лидеры Первого ополчения. Настало время свергнуть власть чужеземцев. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

В «час X» Запад просто вскрыл нужный конверт

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Нарративы, связанные с «фундаментальной виной», с тем, что «российское общество представляет такую же угрозу Западу, что и государство», а сам «Запад должен быть един перед лицом ужасающей угрозы», были обкатаны сильно загодя. Подробности...

Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Пентагон удивил адекватностью

Русофобы ли британцы

Крушение БПЛА США: главное

Перейти в раздел…

Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
Подробности...

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
Подробности...

В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Хуснуллин рассказал о ходе строительства автомобильного кольца вокруг Азовского моря
    Пушилин: Силы России продвигаются вглубь промзоны Артемовска Названы некоторые темы переговоров Путина и Си Цзиньпина Эксперт: США на рынке ядерного топлива уготовили Украине роль Намибии Путин поручил выделить средства на поддержание турбизнеса Крыма
    Российские войска за сутки уничтожили более 330 украинских военных В МИД назвали юридически ничтожными решения МУС для России Эрдоган назвал сроки ратификации Турцией вступления Финляндии в НАТО Wildberries разблокировала закрытые ранее пункты выдачи заказов
    Артиллерия РФ потопила баржу с десантниками ВСУ под Херсоном Главы МИД ЕС не примут 20 марта новый пакет антироссийских санкций Санду обвинила оппозицию Молдавии в связях с Россией Отец Началовой назвал общую ошибку его дочери и Костомарова

    Главная тема


    Загадочный объект рядом с российскими газопроводами требует исследования

    Global Hawk


    США изменили маршруты полета беспилотников у Крыма после инцидента с MQ-9 Reaper

    супруга президента


    В Сети высмеяли жену Зеленского за рассказ о сбившей дрон банкой с помидорами киевлянке

    польское оружие


    ВС России нашли метод борьбы с бесшумными минометами ВСУ

    Видео

    банковский кризис


    Экономическая система Запада затрещала

    инцидент над Черным морем


    Почему военные в США адекватнее политиков

    штурм промзоны


    Артемовск готовят к филигранной военной операции

    визит в Москву


    Асад отдает России священный долг

    линия соприкосновения


    Планам ВСУ на Запорожском направлении помешает сама природа

    новые глупости


    Глеб Простаков: Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

    первое ополчение


    Тимур Шерзад: Как москвичи против польского ига восстали

    благодарности не будет


    Вадим Трухачёв: Сербия нехотя готовится к антироссийским санкциям

    на ваш взгляд


    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе реже?

    Хуснуллин рассказал о ходе строительства автомобильного кольца вокруг Азовского моря

    Вице-премьер Хуснуллин: Азовское море будет полностью взято в автомобильное кольцо
    		   
    17 марта 2023, 18:56
    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Строительство автодорожного кольца вокруг Азовского моря планируется завершить в 2024 году, сообщил на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя курирующий развитие полуострова вице-премьер Марат Хуснуллин.

    «У нас дорога М-4 «Дон» с обходом Аксая в этом году будет завершена, у нас обход Краснодара в этом году будет завершен, и в конце 2023 года – часть участка от Краснодара до Керченского моста, и в 2024 году еще часть до Керченского моста будет полностью построена. Четырехполосная новая дорога. Таким образом, мы Азовское море полностью возьмем в автомобильное кольцо», – сказал он, передает ТАСС.

    По его словам, на всем Черноморском побережье проектируется и строится 46 очистных сооружений с возможностью очистить 1 млн 200 тыс. кубов в сутки. Это беспрецедентная программа, она стоит 136 млрд рублей, добавил он.

    Также вице-премьер рассказал о реализации программы развития Крыма и Севастополя. «То, что вы в прошлом году, несмотря на такое непростое время, приняли решение до 2027 года продлить эту программу, нам позволяет с уверенностью спланировать строительство еще порядка 500 объектов в двух регионах на ближайшие пять лет. 586 за счет федерального бюджета построено объектов, еще 500 мы поставили в программу – из них 400 проектируется и строится», – уточнил он.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все мероприятия по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок.

    CNN: Россия подняла часть обломков беспилотника США со дна Черного моря
    CNN: Россия смогла поднять со дна Черного моря некоторые обломки американского беспилотника
    		   
    17 марта 2023, 00:59
    Фото: Brian Ferguson/U.S. Air Force
    Текст: Антон Никитин

    США считают, что Россия обнаружила в Черном море некоторые обломки американского беспилотника и смогла поднять их, сообщил CNN осведомленный американский чиновник.

    По словам неназванного американского чиновника, Москва ясно дала понять, что попытается извлечь обломки беспилотника, и США считают, что Россия извлекла некоторые обломки. Он описал найденные Россией в Черном море обломки БПЛА как куски стекловолокна или небольшие фрагменты, сообщил CNN.

    Накануне российские СМИ сообщили, что американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России.

    Коментарии (32)
    Во Франции раскрыли планы США и НАТО по «контрнаступлению» на Украине
    Французский политик Филиппо заявил о плане США и НАТО этой весной начать на Украине большое контрнаступление
    		   
    17 марта 2023, 06:56
    Фото: imago stock&people/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что у США и НАТО есть план этой весной начать на Украине большое контрнаступление, которое рискует превратиться в мировую войну, так как Польша и страны Прибалтики хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, и готовы на все.

    Филиппо заявил в интервью РИА «Новости», что, по словам осведомленных источников, на Украине грядет большое контрнаступление, организуемое американцами и НАТО. При этом он выразил мнение, что у американцев есть план о начале контрнаступления этой весной.

    Лидер французской партии выразил мнение, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все. Филиппо призвал правительство Франции отстраниться от этого «контрнаступления», так как это рискует превратиться в мировую войну.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.

    Коментарии (25)
    РПЦ разорвала отношения с новым главой православной церкви Кипра
    РПЦ заявила о невозможности общения с новым главой православной церкви Кипра
    		  
    16 марта 2023, 21:12
    Фото: GEORGE CHRISTOPHOROU/EPA/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что невозможно молитвенное общение с новым главой Кипрской православной церкви Георгием после его признания украинских раскольников.

    «Священный Синод постановил констатировать невозможность поминовения имени архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Георгия в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение РПЦ.

    Ранее сообщалось, что Синод не может вести сослужения с теми иерархами Кипрской церкви, которые продолжат общение с представителями украинского раскола.

    На Украине президент Владимир Зеленский обещал, что власти страны наложат запрет на религиозные организации, связанные с Россией.  

    Коментарии (44)
    США отказались соблюдать введенные Россией в воздушном пространстве Черного моря правила
    США отказались соблюдать введенные Россией в воздушном пространстве Черного моря ограничения

    16 марта 2023, 20:36

    Текст: Ольга Иванова

    США не будут придерживаться ограничений, введенных Россией в воздушном пространстве в регионе Черного моря в связи с СВО, заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, Россия может объявлять и говорить что угодно, в то время как США продолжат летать и действовать в соответствии с международным правом. Он также добавил, что авиация США летает «в международном пространстве на законных основаниях», передает ТАСС.

    Напомним, в США ранее заявили о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эти данные, добавив, что контакта не было.

    Коментарии (57)
    Шендерович обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами
    		   
    16 марта 2023, 20:44
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Публицист Виктор Шендерович (признан иноагентом в России) обвинил в эфире одного из оппозиционных интернет-каналов Украину в сотрудничестве с нацистами.

    «Я сильно поздравляю Украину с такими партнерами, сильно поздравляю с такими союзниками. Эти, с позволения сказать, союзники Украины, «Русский добровольческий корпус», состоящий из нациков, это нацики были, которые пришли и провели эту карательную акцию против мирного населения [в Брянской области]. Нациков обсуждать бессмысленно. Украине мой привет с такими союзниками», – сказал Шендерович.

    Ранее Росфинмониторинг внес основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина, участвовавшего в атаке на села в Брянской области, в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

    Напомним, Капустина ФСБ назвала также организатором покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Капустин называется гражданином России, действующим на стороне Украины. По данным ФСБ, он причастен и к другим терактам.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (36)
    Минобороны показало первые кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО
    Минобороны опубликовало кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО
    		   
    17 марта 2023, 08:59
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Вера Басилая

    Разведывательная группа ВДВ обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с помощью беспилотной авиации, по нему был нанесен огневой удар при помощи многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», сообщили в Министерстве обороны.

    Минобороны опубликовало в Telegram-канале кадры работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО. После того, как разведгруппа выявила опорный пункт ВСУ, для его захвата выдвинулся штурмовой отряд ульяновских десантников на многоцелевых бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ».

     

    Подойдя на минимально близкое расстояние к позициям ВСУ, десантники огнем из 30-мм автоматической пушки подавили огневые точки украинских формирований. На видео также показано, как из бронеавтомобиля десантируется отряд пехоты и продолжает вести огонь по противнику.

    «Тайфун-ВДВ» оснащен двигателем КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Бронемашина способна развивать скорость до 100 километров в час, запас хода – 1,2 тыс. километров.

    «Тайфуны» для ВДВ вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой – орудие способно поражать цели на дальностях, которые для оружия такого калибра ранее были недостижимы, причем стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях.

    Коментарии (11)
    В Кремле прокомментировали поставку Польшей истребителей Украине
    Песков: Поставка Польшей истребителей Украине доставит дополнительные беды самим украинцам
    		   
    17 марта 2023, 13:55
    Фото: Adam Warzawa/EPA/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Поставка некоторыми странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Киеву повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию, а только доставит больше бед самой Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он указал, что это еще один пример того, как страны НАТО повышают уровень своей вовлеченности в конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    «Поставка техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может оставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа», – сказал представитель Кремля.

    Поставленная техника будет подлежать уничтожению, добавил он.

    Ранее Польша пообещала Украине истребители МиГ-29 от нескольких стран, также самолеты поставит Словакия.

    Коментарии (24)
    Захарова опубликовала фото главы МИД Дании в окружении моджахедов в ответ на слова о законе
    Захарова опубликовала фото главы МИД Дании с автоматом в руках в Афганистане после его слов о верховенстве права

    17 марта 2023, 09:51

    Текст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала фото главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена с автоматом в руках, сделанное в Афганистане, после его заявления о «верховенстве права».

    Захарова в своем Telegram-канале привела слова главы МИД Дании Расмуссена о недопуске России к расследованию инцидентов на «Северных потоках». По его словам, в Дании, Швеции и ФРГ соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять.

    Дипломат ответила главе МИД Дании визуализацией соблюдения верховенства права. Она опубликовала его фото во время «ознакомительной» поездки в Афганистан в 1988 году, где Расмуссен «стоит в традиционной пакистанской одежде с советским автоматом АК-47 для аргументации в окружении моджахедов, которых Захарова иронично назвала юристами.

    Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген не допустит Москву к расследованию теракта.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала махинацией недопуск Данией России к расследованию диверсии на «Северных потоках».

    Коментарии (17)
    Российская артиллерия потопила баржу с украинскими десантниками на Каховском водохранилище
    Врио главы Херсонской области Сальдо: Российские артиллеристы потопили баржу с десантом ВСУ

    17 марта 2023, 14:53

    Текст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левобережье Днепра, противник потерял десятки человек, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек. Он напомнил, что попытки переправы небольших групп на одной или нескольких лодках через Днепр происходят регулярно.

    По его словам, случай на Каховском водохранилище по числу потерь еще более провальный и безуспешный, чем обычно.

    Ранее Сальдо заявил, что вооруженные силы Украины не располагают достаточным количеством ресурсов для полномасштабного наступления на левобережье Днепра в Херсонской области.

    Коментарии (21)
    Медведев отреагировал на ситуацию с американским беспилотником в Черном море
    Медведев призвал не церемониться с американцами после ситуации с беспилотником в Черном море
    		   
    17 марта 2023, 09:15
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Американцы «вконец оборзели» и церемониться с ними не надо, хотя контакты военных нужны, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале отметил, что международных документов, которые бы регулировали ситуации, подобные с американским беспилотником в Черном море, нет. Он подчеркнул, что Воздушный кодекс оперирует терминами «запретные зоны» и «зоны с ограничениями», которые может устанавливать правительство.

    Эти правила, по словам Медведева, должны соблюдать беспилотники, особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства.

    «Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия», – заключил Медведев (авторская орфография сохранена – прим. ВЗГЛЯД).

    Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.

    Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.

    Как сообщили в четверг севастопольские СМИ, MQ-9 Reaper уже якобы найден в 60 км от города на глубине около 900 м, в районе падения аппарата дежурят силы ВМФ России.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, разрешит ли Турция отправить США боевые корабли к берегам Крыма для якобы поиска беспилотника.

    Коментарии (40)
    ВС России нашли метод борьбы с бесшумными минометами ВСУ
    Представитель ЛНР Марочко: Российские военные нашли способ противостоять польским бесшумным минометам
    		   
    17 марта 2023, 15:42
    Фото: Сергей Батурин/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Российские военные нашли методы воздействия на украинские подразделения, использующие бесшумные минометы на Купянском направлении, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко заявил, что на Купянском направлении активизировались небольшие группы ВСУ, которые постоянно перемещаются и ведут огонь из бесшумных минометов польского производства, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметил, что российские военные нашли способ им противостять и уничтожили одну из таких групп.

    Ранее Марочко заявил, что украинские силовики минируют Купянское направление зарядами производства США, Германии и Франции, а также боеприпасами без маркировки.

    Коментарии (2)
    Названы варианты применения Украиной польских и словацких МиГ-29
    Военный эксперт: Киев использует польские и словацкие МиГ-29 для прикрытия объектов энергетики
    		   
    17 марта 2023, 14:44
    Фото: mosr.sk
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если ВСУ разместят всю эскадрилью польских и словацких МиГ-29 вблизи линии фронта, то самолеты проживут всего несколько недель. Поэтому украинское командование, скорее всего, будет использовать их для прикрытия объектов вне фронта и для сопровождения эпизодических атак. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

    «Для противника это логичная поставка. В отличие от западных истребителей, украинские летчики хорошо знают МиГ-29. Им не нужно проходить многомесячные курсы, они смогут практически сразу начать эксплуатацию истребителей», – пояснил заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.

    «Думаю, их перебросят из Польши и Словакии на аэродромы в Западной Украине – Стрый, Чертков или Коломыя. Возможно, что-то разместят в Виннице, где расположен штаб воздушных сил ВС Украины. Если поступить иначе, то вблизи линии фронта эта эскадрилья проживет не больше пары недель», – добавил собеседник.

    «Допускаю, что командование противника использует самолеты для прикрытия важных промышленных и энергетических районов. Вне зоны боевых действий МиГ-29 могут сбивать, например, ракеты, самолеты, вертолеты, другие аэродинамические и баллистические цели. Также возможна поддержка с воздуха некоторых эпизодических атак», – указал эксперт.

    «Хватит ли этого количества самолетов ВСУ для контрнаступления? Нет. МиГ-29, конечно, может работать и по наземным целям – танкам, зенитным установкам, пехоте. Но плотность нашей ПВО в зоне СВО не позволит эскадрильи МиГ-29 прожить у фронта больше нескольких недель. Зато политический эффект от этой поставки, думаю, будет огромен. Украинские и западные СМИ несколько дней будут трубить об «усилении авиации ВСУ», – добавил аналитик.

    «Что нужно делать России? Если наша разведка засечет время и место доставки самолетов – то можно сразу нанести удары, чтобы предотвратить их введение в строй. Впрочем, если истребители все-таки окажутся на фронте, то наши средства ПВО без особого труда будут уничтожать украинские истребители. То же самое сделает и истребительная авиация ВКС России», – отметил собеседник.

    В пятницу премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что правительство страны приняло решение передать ВСУ истребители МиГ-29, а также зенитно-ракетный комплекс «Куб». Об этом решении Хегер сообщил на пресс-конференции в Братиславе, сообщает издание Novy Cas. По его словам, все члены правительства поддержали этот шаг, а передача оружия не противоречит конституции Словакии.

    В то же время начальник словацкого Генштаба Даниэль Змек заявил, что у его страны в последние годы были проблемы с наличием запчастей и пилотов для МиГ-29, а потому уже не раз обсуждался вопрос о том, что с самолетами необходимо найти какое-то решение. Министр обороны Ярослав Надь в свою очередь напомнил, что у Украины есть и запчасти, и летчики, которые умеют управлять такими самолетами, передает РБК.

    При этом накануне глава Польши Анджей Дуда также заявил о передаче Украине истребителей МиГ-29. Об этом сообщала газета Rzeczpospolita. «Мы буквально сейчас отправляем эти МиГи на Украину. У нас в наличии есть десяток этих МиГов. Это МиГи, которые мы получили в начале 90-х годов из запасов армии ГДР. Это последние годы их эксплуатации в соответствии с их техническими возможностями», – сообщил глава Польши.

    В ближайшие дни Украине передадут четыре самолета в полностью рабочем состоянии, добавил Дуда. Он также сообщил, что к дальнейшей передаче «готовят» еще несколько истребителей. «Им на смену придут новые FA-50 из Южной Кореи, первые ожидаем в конце года. Затем – эскадрильи самолетов F-35. В ближайшие годы весь этот ресурс будет пополняться, модернизироваться», – цитирует польского президента «Коммерсант».

    На этом фоне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поставка некоторыми странами НАТО истребителей для ВСУ повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию, а только доставит больше бед самой Украине. Поставленная техника будет подлежать уничтожению, добавил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в Запорожской области заявляют о наращивании сил ВСУ. В экспертной среде допускают, что в ближайшее время противник может попытаться перейти в контрнаступление, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе. При этом противник активно перебрасывает авиацию на Запорожское направление.

    В свою очередь бывший министр обороны США Леон Панетта высказался за поставку Украине истребителей F-16. В интервью миланской газете Corriere della sera он предложил сделать так, «чтобы Украина могла вытеснить русских из Донбасса и вернуть себе Крым».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (26)
    Турция запретила заправку российских самолетов производства США
    AirportHaber: Власти Турции запретили заправку и техобслуживание самолетов американского производства из РФ и Белоруссии
    		   
    17 марта 2023, 02:51
    Фото: Altan Gocher/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Власти Турции приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии, сообщило турецкое профильное издание AirportHaber.

    По данным турецкого издания, запрет коснулся работы семи российских, одного белорусского и одного иранского авиаперевозчика, самолеты которого выполняли рейсы в РФ, сообщил «Коммерсант».

    Отказ в заправке бортов в Стамбуле подтвердили источники российского издания в двух авиакомпаниях.

    Как говорится в материале AirportHaber, заправка и иные услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, которые содержат более 25% американских комплектующих и следуют в Россию или Белоруссию.

    На соответствующих мерах, по данным турецкого издания, в специальном письме настояло Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

    Вопреки этому в «Аэрофлоте» сообщили, что авиакомпания выполняет полеты в города Турции в штатном режиме, по расписанию, в рамках заявленной программы полетов.

    Напомним, в конце января стало известно, что США потребовали от Турции прекратить обслуживать российские и белорусские самолеты американского производства.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (30)
    США выступили против прекращения огня на Украине
    		  
    16 марта 2023, 21:56
    Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
    Текст: Кристина Цыцура

    Власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    По его словам, Вашингтон испытывает обеспокоенность односторонними предложениями Пекина, отражающими лишь точку зрения России, передает ТАСС слова представителя Белого дома.

    «Прекращение огня сейчас, на наш взгляд, представляет собой еще одно нарушение Устава ООН», – сказал Кирби.

    Он добавил, что 12 пунктов Китая по решению кризиса на Украине звучат «достаточно резонно», но по сути «ратифицируют завоевания России».

    Напомним, 24 февраля МИД Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса. 

    Коментарии (37)
    Китай заверил в готовности стоять с Россией «спина к спине»
    Посол Китая Ханьхуэй: Пекин будет стоять с Москвой «спина к спине»
    		   
    17 марта 2023, 08:32
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Пекин стремится и дальше выстраивать стратегическое взаимодействие «спиной к спине» с Москвой, продвигая вместе принципы многополярного мира, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, Китай также стремится демократизировать международные отношения, обеспечив тем самым надежные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности, передает РИА «Новости».

    «Сегодня в мире неспокойно, но чем больше в мире нестабильности, тем уверенней идут вперед китайско-российские отношения», – подчеркнул посол.

    Ханьхуэй также отметил, что Китай и Россия уже успешно идут по пути стратегического доверия и дружественного, добрососедского сосуществования между крупными державами.

    «Создали образец международных отношений нового типа», – заметил он.

    По мнению посла, китайско-российские отношения основаны на непротивостоянии и не направлены на третьи стороны. По этой причине они не опасны для какой-либо другой страны, но и не допускают вмешательства и провокаций и с их стороны.

    Кроме того, Ханьхуэй добавил, что Китай намерен строить с Россией более тесные партнерские отношения в энергетике, а также укреплять международную энергобезопасность и стабильность производственных цепочек.

    «Китай вносит позитивный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности», – подытожил посол.

    Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против гегемонии и применения политики силы в международных отношениях.

    Коментарии (23)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •