Вассерман объяснил несуразность рассказа жены Зеленского про сбитый консервной банкой дрон

Если изучить особенности поведения беспилотников, то становится очевидно, что ни один дрон сбить банкой с помидорами с балкона невозможно, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя интервью Елены Зеленской американскому телевидению, в ходе которого она поделилась рассказом о «героической» киевлянке.

В эфире американского телеканала MSNBC жена украинского президента Елена Зеленская рассказала историю о киевлянке, которая со своего балкона увидела российский дрон, после чего сразу же схватила банку с помидорами и «убила» ею аппарат. В Сети высказывание первой леди Украины высмеяли.

«Этому анекдоту уже больше полугода. Судя по тому, что его повторяют, есть люди, которые его не слышали. Теоретически, конечно, можно попасть банкой в какую-нибудь летающую мелочь, находящуюся в нескольких метрах. Но какой смысл вести беспилотник в нескольких метрах от жилого дома, так до сих пор никто не смог объяснить», – говорит Вассерман.

Он рассказывает, что беспилотники есть двух видов: камикадзе и наблюдатели. Камикадзе – беспилотник, содержащий собственный боевой заряд. Его нацеливают на нечто важное, и когда он приближается к цели, то взрывается. Депутат отмечает, что скорость камикадзе очень высокая, чтобы его было непросто сбить. Естественно, схватить банку с помидорами и попасть в такой дрон однозначно невозможно – попросту на все не хватит времени.

Дроны-наблюдатели, продолжает собеседник, держатся на достаточной высоте, чтобы в их поле зрения попадало как можно больше, и они таким образом могли эффективно отслеживать обстановку. Такой аппарат, как правило, держится поодаль от жилых объектов. Банку с помидорами на таком расстоянии с балкона просто не добросить.

«Именно эти общеизвестные любому интересующемуся военным делом особенности поведения беспилотников и привели к тому, что над этой историей хохотали все сколько-нибудь грамотные люди, еще когда ее в первый раз огласили», – заключил Вассерман.

Отметим, что историю о киевлянке, которая героически уничтожила российский дрон банкой с помидорами, изначально придумала глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, тогда Киев долго не мог определиться, что было в банке – огурцы или помидоры.