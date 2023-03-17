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В Японии предрекли странам Запада войну друг с другом за ресурсы
Mainichi Shimbun: Страны Запада начнут воевать между собой из-за ресурсов
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Страны Запада скоро потеряют доступ к стратегическим ресурсам, и начнет за них войну между собой, пишет японская газета Mainichi Shimbun.
Автор статьи отмечает, что в мире стремительно растут цены на энергоносители из-за конфлитка на Украине, в связи с чем Запад может начать войну из-за ресурсов между собой, передает канал «360».
Политический аналитик напомнил о первом нефтяном кризисе полувековой давности, который спровоцировала арабо-израильская война, тогда шесть стран Персидского залива в три с лишним раза подняли цены на нефть.
Ранее французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что крах крупнейших западных банков приведет к финансовому хаосу, который послужит началом третьей мировой войны.
СМИ: Американский БПЛА найден в 60 км от Севастополя
Севастопольское издание сообщило об обнаружении упавшего в море MQ-9 Reaper в 60 км от Севастополя
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Американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России, сообщают СМИ.
Как пишет Telegram-канал RT со ссылкой на севастопольское издание ForPost, на дно моря опустился подводный робот, который обнаружил MQ-9 Reaper на глубине около 850–900 м.
Уточняется, что рядом проходит глубоководная ветка газопровода «Южный поток». Источник уточнил, что достать БПЛА можно будет лишь с помощью средств для подъема затонувших глубоководных подводных лодок.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 поднимут на поверхность, если это будет необходимо для интересов и безопасности России.
Европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
CNN: Россия подняла часть обломков беспилотника США со дна Черного моря
CNN: Россия смогла поднять со дна Черного моря некоторые обломки американского беспилотника
США считают, что Россия обнаружила в Черном море некоторые обломки американского беспилотника и смогла поднять их, сообщил CNN осведомленный американский чиновник.
По словам неназванного американского чиновника, Москва ясно дала понять, что попытается извлечь обломки беспилотника, и США считают, что Россия извлекла некоторые обломки. Он описал найденные Россией в Черном море обломки БПЛА как куски стекловолокна или небольшие фрагменты, сообщил CNN.
Накануне российские СМИ сообщили, что американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России.
Кадыров жестко отреагировал на сожжение Корана ВСУ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видео с сожжением украинскими военными Корана, он сообщил, что молится, чтобы кара была доведена до участников видео «через наших воинов».
На кадрах видно, как украинские военные разжигают костер страницами из Корана.
В своем Telegram-канале Кадыров заявил, что не позволит «никому безнаказанно глумиться над Священным Кораном, и кара Господа Миров дойдет до вас, где бы вы ни находились».
«Вот оно ваше истинное фашистско-сатанинское нутро. Посмотрел бы я, как вы осмелитесь дотронуться до Священного Корана, будь в зоне досягаемости до вас хоть один чеченец или мусульманин. Вы бы не посмели пойти на этот кощунственный акт, если бы подобный подход к чужой нации, культуре, религии не был бы вашей государственной идеологией», – написал он.
Он обратился к «мусульманам, которые якобы воюют в составе ВСУ». «Каково вам быть в одних рядах с врагами Аллаха? Какое оправдание вы себе найдете в день великого суда?» – написал он.
Ранее Кадыров призвал российских военнослужащих не жаловаться публично на имеющиеся на передовой проблемы, а ставить в известность вышестоящих офицеров и помогать искать решение задачи.
США отказались соблюдать введенные Россией в воздушном пространстве Черного моря правила
США отказались соблюдать введенные Россией в воздушном пространстве Черного моря ограничения
США не будут придерживаться ограничений, введенных Россией в воздушном пространстве в регионе Черного моря в связи с СВО, заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, Россия может объявлять и говорить что угодно, в то время как США продолжат летать и действовать в соответствии с международным правом. Он также добавил, что авиация США летает «в международном пространстве на законных основаниях», передает ТАСС.
Напомним, в США ранее заявили о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эти данные, добавив, что контакта не было.
Шендерович обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами
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Публицист Виктор Шендерович (признан иноагентом в России) обвинил в эфире одного из оппозиционных интернет-каналов Украину в сотрудничестве с нацистами.
«Я сильно поздравляю Украину с такими партнерами, сильно поздравляю с такими союзниками. Эти, с позволения сказать, союзники Украины, «Русский добровольческий корпус», состоящий из нациков, это нацики были, которые пришли и провели эту карательную акцию против мирного населения [в Брянской области]. Нациков обсуждать бессмысленно. Украине мой привет с такими союзниками», – сказал Шендерович.
Ранее Росфинмониторинг внес основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина, участвовавшего в атаке на села в Брянской области, в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Напомним, Капустина ФСБ назвала также организатором покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Капустин называется гражданином России, действующим на стороне Украины. По данным ФСБ, он причастен и к другим терактам.
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Во Франции раскрыли планы США и НАТО по «контрнаступлению» на Украине
Французский политик Филиппо заявил о плане США и НАТО этой весной начать на Украине большое контрнаступление
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Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что у США и НАТО есть план этой весной начать на Украине большое контрнаступление, которое рискует превратиться в мировую войну, так как Польша и страны Прибалтики хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, и готовы на все.
Филиппо заявил в интервью РИА «Новости», что, по словам осведомленных источников, на Украине грядет большое контрнаступление, организуемое американцами и НАТО. При этом он выразил мнение, что у американцев есть план о начале контрнаступления этой весной.
Лидер французской партии выразил мнение, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все. Филиппо призвал правительство Франции отстраниться от этого «контрнаступления», так как это рискует превратиться в мировую войну.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
В Совфеде ответили на заявление Госдепа о недействительности приостановки участия России в ДСНВ
Сенатор Климов: США нужно смириться с решением России по ДСНВ
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Вашингтону пора понять, что Россия – суверенный актор, действующий на основании собственных интересов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в Госдепартаменте США заявили о недействительности приостановки участия РФ в ДСНВ.
«Международные договоры предполагают согласие каждой стороны выполнять прописанные в них условия. В этом заключается суть любого соглашения. Но США привыкли действовать по отношению к другим странам как к своим подчиненным», – сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.
«Мы – не вассалы США. Упрекать в чем-либо они могут страны НАТО или ЕС. Россия – суверенный актор, и мы будем действовать исходя из собственных интересов. Более того, Москва не прекращала действия ДСНВ. Мы приостановили участие, на что имелись веские основания. В частности, такое решение было принято, чтобы запретить полеты США над Россией в условиях, когда Вашингтон фактически ведет против нас гибридную войну», – отмечает сенатор.
«Штаты могут бесконечно долго отрицать все, что им не нравится. Пусть даже выступят против того, что Земля вращается вокруг Солнца. Их соображения никакого отношения к нашим действиям не имеют. Пора бы Вашингтону смириться с этим тезисом», – резюмирует Климов.
Ранее Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором объявленная Россией приостановка участия в ДСНВ названа «юридически недействительной». По мнению дипведомства, Москва по-прежнему «связана обстоятельствами» в соответствии с Договором.
Также в Вашингтоне призвали Москву разрешить проведение инспекций на территории РФ. Кроме того, Штаты потребовали от России согласиться на встречу Двусторонней консультативной комиссии.
Напомним, 1 марта США получили уведомление Москвы о решении приостановить участие в ДСНВ. Официальный представитель Госдепартамена Нед Прайс назвал подобные действия «безответственными и достойными сожаления». При этом он подчеркнул, что Вашингтон готов продолжать конструктивное взаимодействие по вопросу контроля над вооружениями с Россией.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке участия Москвы в ДСНВ. По его мнению, соглашение устарело в связи с тем, что его действие формально не распространяется на НАТО. Между тем альянс в открытую заявляет о желании нанести России «стратегическое поражение», в связи с чем учет ядерных потенциалов Великобритании и Франции также становится жизненно необходимым.
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Путин вспомнил слова Марка Твена в связи с ситуацией в российской экономике
Президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены».
«Инфляция в РФ, конечно, будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики, сами себя и наших партнеров стараются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост.
Власти ДНР рассказали о наступлении российских войск на Авдеевку
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России на Авдеевку
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Идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, в Артемовске (украинское название – Бахмут) ситуация сложная, противник не собирается выводить войска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что российские подразделения продолжают наступательные действия со стороны Красногоровски в направлении Авдеевки. По словам врио главы ДНР, противник постоянно перебрасывает резервы, и укрепления выстраивались достаточно серьезно, передает РИА «Новости».
Также Пушилин заявил, что у ВСУ есть еще пять дорог снабжения, которые простреливаются ВС России.
Вместе с тем врио главы ДНР рассказал, что Украина не собирается выводить войска из Артемовска, ситуация остается сложной. Он отметил, что единственная для украинских сил дорога в Артемовск находится под существенным огневым контролем ЧВК «Вагнер», ВСУ крайне сложно поставлять вооружение и продовольствие.
В то же время происходит накопление украинских сил в Часовом Яре, но ВС России это не останавливает.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал о возможности создания котла в Авдеевке.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.
Путин: Жители Запада будут ездить в Россию даже за репой
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Западные власти предлагают жителям перейти на репу, но даже за ней европейцам придется ездить в Россию, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них, многих уйти с российского рынка, тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг», – сказал Путин.
Путин отметил, что жизнь распорядилась по-другому, так как Запад сам столкнулся с такими же проблемами, передает ТАСС.
«Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу: репа – хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», – сказал он.
Глава государства допустил, что это не их вина, а погодные условия, засуха и тому подобное, но все же без российских удобрений им сложно будет обойтись, для того чтобы повысить урожайность у себя.
Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.
Пескова спросили о поднятии американского БПЛА из Черного моря
Песков: Беспилотник США извлекут из Черного моря при необходимости для интересов и безопасности России
Упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 поднимут на поверхность, если это будет необходимо для интересов и безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам вопрос об извлечении обломков БПЛА он переадресовал Минобороны.
«Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и нашей безопасности сделать в Черном море, они будут это делать», – сказал представитель Кремля.
О планах военных по поводу беспилотника Песков предложил уточнить в Минобороны, передает РИА «Новости».
Он добавил, что по ситуации с БПЛА между Россией и США состоялись контакты по линии военных, а также дипломатические контакты.
С американской стороной общались глава Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
Асад назвал Зеленского клоуном
Президент Сирии Асад назвал Зеленского клоуном
Президент Сирии Башар Асад в интервью для телеканала «Соловьев Live» заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского клоуном.
Он пояснил, что выступления Зеленского похожи на клоунаду, передает РИА «Новости».
«Его цитаты как клоунада – это нам понравилось вообще, то, как он себя ведет, как комедийный актер даже в политике. Нам нужны иногда такие клоуны, чтобы они разрядили обстановку, рассмешили нас чуть-чуть», – сказал Асад.
Напомним, Асад заявил, что в ближайшие недели подпишет соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией, каждый проект будет рассматриваться и утверждаться отдельно.
Также Асад поддержал расширение российского военного присутствия в Сирии.
РПЦ разорвала отношения с новым главой православной церкви Кипра
РПЦ заявила о невозможности общения с новым главой православной церкви Кипра
Синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что невозможно молитвенное общение с новым главой Кипрской православной церкви Георгием после его признания украинских раскольников.
«Священный Синод постановил констатировать невозможность поминовения имени архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Георгия в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение РПЦ.
Ранее сообщалось, что Синод не может вести сослужения с теми иерархами Кипрской церкви, которые продолжат общение с представителями украинского раскола.
На Украине президент Владимир Зеленский обещал, что власти страны наложат запрет на религиозные организации, связанные с Россией.
Запорожские власти назвали главное направление атаки ВСУ в регионе
Владимир Рогов: ВСУ готовят контрнаступление в Запорожской области на Токмак в обход Мелитополя
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Противник серьезно активизировался на Запорожском направлении. Вероятно, ВСУ готовятся к контрнаступлению через Токмак, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя военную обстановку в регионе.
«Противник активно продолжает перебрасывать авиацию на Запорожское направление. Первые самолеты и вертолеты были замечены еще в первые дни этого года. Но сейчас проблема стала постоянной», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Также Украина пополняет ряды ВСУ. Сюда привозят мобилизованных, недавно вернувшихся после ранений в строй солдат, а также тех, кто прошел боевое слаживание в странах Запада. И эта группа боевиков наиболее опасна», – отмечает собеседник.
«Мы опасаемся, что в ближайшие пару недель численность противника возрастет на 15 тыс. человек. Уже сейчас ВСУ готовятся к атаке, прощупывая нашу оборону. Ярким тому подтверждением является вылазка в Пологовском районе региона», – добавил эксперт.
«Судя по всему, ВСУ планируют организовать контрнаступление на Запорожском направлении. В противном случае они бы не стали так активно укрепляться. Не исключаю, что движение начнется со стороны Токмака в обход Мелитополя и Васильевки», – заключил Рогов.
Накануне стало известно об атаке украинских войск в Пологовском районе Запорожской области. Сообщалось, что отряд ВСУ при поддержке бронетехники проводил разведку боем, но действия противника были отражены бойцами 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.
Кроме того, в Минобороны РФ сообщали, что в регионе был сбит украинский вертолет Ми-8. Кроме того, в общей сложности за минувшие сутки средствами ПВО было перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов.
Также в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери ВСУ составили до 75 человек, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходная артиллерийская установка «Акация».
Во вторник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России начали укреплять боевые позиции на Запорожском направлении на случай, если ВСУ приготовятся к наступлению. По его словам, все полки и дивизии уже укомплектованы, Россия готова встретить противника.
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Глава Крыма призвал возродить «Смерш»
Глава Крыма Аксенов призвал возродить «Смерш» для борьбы с пятой колонной
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Для борьбы с пятой колонной и предателями в России необходимо возродить контрразведывательную организацию по типу «Смерть шпионам» («Смерш»), а за отказ вставать при исполнении гимна России нужно сурово наказывать, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава Крыма в эфире канала «Крым 24» высказался за возрождение «Смерша» для борьбы с так называемой пятой колонной. Он напомнил про происходящие карательные операции на Украине против сторонников России. По словам Аксенова, там могут убить только за общение с родственниками, близкими в России, передает «Крым-информ».
Аксенов уверен, что в России много таких из пятых колонн, которые непонятно на кого работают, поэтому нужно принимать радикальные меры.
В качестве примера он привел случаи на спортивных соревнованиях, когда при исполнении гимна России отдельные присутствующие отказываются вставать. Глава Крыма считает, что необходимо таких людей выводить с позором из зала и передавать все материалы с фотографиями в ФСБ для дальнейших разбирательств.
Аксенов считает, что проявлять неуважение к стране – это прямая враждебность.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, нужно ли возрождать в России «Смерш».