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Минобороны показало первые кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО
Минобороны опубликовало кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО
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Разведывательная группа ВДВ обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с помощью беспилотной авиации, по нему был нанесен огневой удар при помощи многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», сообщили в Министерстве обороны.
Минобороны опубликовало в Telegram-канале кадры работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО. После того, как разведгруппа выявила опорный пункт ВСУ, для его захвата выдвинулся штурмовой отряд ульяновских десантников на многоцелевых бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ».
Подойдя на минимально близкое расстояние к позициям ВСУ, десантники огнем из 30-мм автоматической пушки подавили огневые точки украинских формирований. На видео также показано, как из бронеавтомобиля десантируется отряд пехоты и продолжает вести огонь по противнику.
«Тайфун-ВДВ» оснащен двигателем КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Бронемашина способна развивать скорость до 100 километров в час, запас хода – 1,2 тыс. километров.
«Тайфуны» для ВДВ вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой – орудие способно поражать цели на дальностях, которые для оружия такого калибра ранее были недостижимы, причем стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях.
Власти ДНР рассказали о наступлении российских войск на Авдеевку
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России на Авдеевку
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Идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, в Артемовске (украинское название – Бахмут) ситуация сложная, противник не собирается выводить войска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что российские подразделения продолжают наступательные действия со стороны Красногоровски в направлении Авдеевки. По словам врио главы ДНР, противник постоянно перебрасывает резервы, и укрепления выстраивались достаточно серьезно, передает РИА «Новости».
Также Пушилин заявил, что у ВСУ есть еще пять дорог снабжения, которые простреливаются ВС России.
Вместе с тем врио главы ДНР рассказал, что Украина не собирается выводить войска из Артемовска, ситуация остается сложной. Он отметил, что единственная для украинских сил дорога в Артемовск находится под существенным огневым контролем ЧВК «Вагнер», ВСУ крайне сложно поставлять вооружение и продовольствие.
В то же время происходит накопление украинских сил в Часовом Яре, но ВС России это не останавливает.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал о возможности создания котла в Авдеевке.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.
Запорожские власти назвали главное направление атаки ВСУ в регионе
Владимир Рогов: ВСУ готовят контрнаступление в Запорожской области на Токмак в обход Мелитополя
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Противник серьезно активизировался на Запорожском направлении. Вероятно, ВСУ готовятся к контрнаступлению через Токмак, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя военную обстановку в регионе.
«Противник активно продолжает перебрасывать авиацию на Запорожское направление. Первые самолеты и вертолеты были замечены еще в первые дни этого года. Но сейчас проблема стала постоянной», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Также Украина пополняет ряды ВСУ. Сюда привозят мобилизованных, недавно вернувшихся после ранений в строй солдат, а также тех, кто прошел боевое слаживание в странах Запада. И эта группа боевиков наиболее опасна», – отмечает собеседник.
«Мы опасаемся, что в ближайшие пару недель численность противника возрастет на 15 тыс. человек. Уже сейчас ВСУ готовятся к атаке, прощупывая нашу оборону. Ярким тому подтверждением является вылазка в Пологовском районе региона», – добавил эксперт.
«Судя по всему, ВСУ планируют организовать контрнаступление на Запорожском направлении. В противном случае они бы не стали так активно укрепляться. Не исключаю, что движение начнется со стороны Токмака в обход Мелитополя и Васильевки», – заключил Рогов.
Накануне стало известно об атаке украинских войск в Пологовском районе Запорожской области. Сообщалось, что отряд ВСУ при поддержке бронетехники проводил разведку боем, но действия противника были отражены бойцами 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.
Кроме того, в Минобороны РФ сообщали, что в регионе был сбит украинский вертолет Ми-8. Кроме того, в общей сложности за минувшие сутки средствами ПВО было перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов.
Также в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери ВСУ составили до 75 человек, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходная артиллерийская установка «Акация».
Во вторник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России начали укреплять боевые позиции на Запорожском направлении на случай, если ВСУ приготовятся к наступлению. По его словам, все полки и дивизии уже укомплектованы, Россия готова встретить противника.
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Глава Крыма призвал возродить «Смерш»
Глава Крыма Аксенов призвал возродить «Смерш» для борьбы с пятой колонной
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Для борьбы с пятой колонной и предателями в России необходимо возродить контрразведывательную организацию по типу «Смерть шпионам» («Смерш»), а за отказ вставать при исполнении гимна России нужно сурово наказывать, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава Крыма в эфире канала «Крым 24» высказался за возрождение «Смерша» для борьбы с так называемой пятой колонной. Он напомнил про происходящие карательные операции на Украине против сторонников России. По словам Аксенова, там могут убить только за общение с родственниками, близкими в России, передает «Крым-информ».
Аксенов уверен, что в России много таких из пятых колонн, которые непонятно на кого работают, поэтому нужно принимать радикальные меры.
В качестве примера он привел случаи на спортивных соревнованиях, когда при исполнении гимна России отдельные присутствующие отказываются вставать. Глава Крыма считает, что необходимо таких людей выводить с позором из зала и передавать все материалы с фотографиями в ФСБ для дальнейших разбирательств.
Аксенов считает, что проявлять неуважение к стране – это прямая враждебность.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, нужно ли возрождать в России «Смерш».
США выступили против прекращения огня на Украине
Власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон испытывает обеспокоенность односторонними предложениями Пекина, отражающими лишь точку зрения России, передает ТАСС слова представителя Белого дома.
«Прекращение огня сейчас, на наш взгляд, представляет собой еще одно нарушение Устава ООН», – сказал Кирби.
Он добавил, что 12 пунктов Китая по решению кризиса на Украине звучат «достаточно резонно», но по сути «ратифицируют завоевания России».
Напомним, 24 февраля МИД Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса.
Российские войска за сутки уничтожили 520 украинских военных
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Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника противника у Гряниковки, Котляровки, Берестового Харьковской области, а также Новоселовского и Розовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы порядка 50 военнослужащих и американская артиллерийская система М777, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника возле пунктов Червоная Диброва, Невское, ЛНР, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР).
За последние сутки на этом направлении уничтожены более 100 военнослужащих, две машины пехоты, две бронемашины, самоходная артустановка «Акация» и гаубица Д-30.
В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожены около 275 военнослужащих, два танка, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Ураган», гаубица Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика» и американская самоходная артустановка М109 Paladin, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром, Павловкой ДНР, Новоданиловкой и Щербаками Запорожской области.
За минувшие сутки потери противника на этих направлениях составили до 60 военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20 и одна американская артиллерийская система М777, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки ликвидированы более 35 военнослужащих, танк, две боевые машины РСЗО «Град» и гаубица Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах.
Возле Камышевка ДНР поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ.
Недалеко от Ясенового ДНР уничтожен украинский ЗРК «С-300», отчитались в Минобороны.
Требование Запада показать победу ВСУ в Запорожской области вызвало у Зеленского истерику
Рогов: У Зеленского случилась истерика из-за требований Запада победить в Запорожской области
Отсутствие победы ВСУ, как того требуют США, на линии боевого соприкосновения в Запорожской области вызвало у президента Украины Владимира Зеленского истерику, заявил в эфире «Соловьев Live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, Запад требует от Зеленского победы, а ее отсутствие на линии боевого соприкосновения вызвало истерику у украинского президента, передает радио «Sputnik».
Он отметил, что сейчас обстановка на фронте «стабильно напряженная», находится под контролем ВС РФ. Рогов обратил внимание, что нацисты все равно пойдут в наступление на Запорожском направлении, поскольку ВСУ стягивают туда резервы и экономят снаряды РСЗО HIMARS.
Ранее Рогов сказал газете ВЗГЛЯД, что, вероятно, ВСУ готовятся к контрнаступлению через Токмак в Запорожской области.
Он отметил, что украинские боевики активизировались на запорожском участке линии фронта.
Напомним, ВС России отбили атаку украинских войск в Пологовском районе Запорожской области.
Politico: ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных
Politico: Украина за время конфликта потеряла более 100 тыс. военных
Свыше 100 тыс. украинских военных погибли за время конфликта на Украине, многие из потерь происходят в Артемовске (украинское название – Бахмут), пишет газета Politico.
Издание пишет со ссылкой на оценки американских чиновников, что на Украине уже погибли свыше 100 тыс. солдат ВСУ, включая самых опытных бойцов, при этом многие из этих потерь происходят в Артемовске, передает РИА «Новости».
Ранее газета Times писала, что украинские врачи сталкиваются с такой тяжестью ранений военных, с которыми НАТО не сталкивалось.
Между тем министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством российских Вооруженных сил заявил, что украинская сторона за февраль потеряла более 11 тыс. человек.
Эксперт объяснил поддержку Асадом исторической принадлежности России новых регионов
Политолог Ткаченко: Заговорив об исторической принадлежности новых регионов России, Асад укрепил партнерство с Москвой
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Президент Сирии полностью разделяет нарратив Москвы и по поводу СВО, и в плане исторических регионов. Тем самым он создает прочный фундамент для развития партнерских отношений в будущем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с его сирийским коллегой Башаром Асадом.
«Для Сирии Россия является одним из важнейших партнеров и союзников. Именно поэтому Асад использует риторику, полностью отвечающую интересам Москвы. Заявления сирийского президента позволяют нам считать, что между Москвой и Дамаском планируется устойчивое и долгосрочное сотрудничество», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Асад демонстрирует уважение к Конституции РФ, согласно которой новые регионы, расположенные на наших исторических территориях, являются неотъемлемой частью государства. Более того, он намеренно акцентирует внимание на том, что разделяет мировоззрение Москвы по данному вопросу. Президент Асад открыто говорит, что четыре региона формировались русскими людьми», – подчеркивает эксперт.
«Это хороший и продуманный шаг со стороны Сирии. В этом контексте стоит рассматривать и инициативу Асада по увеличению военного присутствия РФ в Сирии. Все прекрасно понимают, что в настоящий момент перед Москвой стоят более важные военные задачи. Тем не менее о будущем думать надо уже сейчас», – считает собеседник.
«Не исключаю, что со временем мы исполним просьбу Асада. Ресурсы для этого имеются, а текущая встреча двух лидеров внесла ясность в то, что российско-сирийские отношения базируются на надежном фундаменте. Главное – это общее понимание необходимости развития сотрудничества», – резюмирует Ткаченко.
Переговоры Владимира Путина и Башара Асада состоялись в среду в Кремле. На них лидер Сирии подтвердил свое решение о поддержке военной спецоперации России «против неонацистов и старых нацистов». «Наша позиция исходит из того, что мир сейчас действительно нуждается в стабилизации, иначе он пойдет к какому-то большому грохоту», – приводятся его слова на сайте президента России.
Башар Асад также признал новые границы РФ, отметив глубокие корни решения о присоединении регионов. «Это российские территории, и даже если бы не случилось конфликта, это исторически российские территории», – заявил сирийский лидер в интервью РИА «Новости».
Нынешние события в мире Асад описал как третью мировую войну, которую руками Владимира Зеленского через армию нацистов развязал Запад. Он также указал, что сегодняшние террористы – это армии, действующие от лица Запада в Сирии и других регионах.
Кроме того, Асад сообщил, что желание РФ увеличить количество военных баз в Сирии будет только приветствоваться, а российское присутствие в стране не должно быть временным. Он также анонсировал подписание соглашения об экономическом сотрудничестве с Москвой, которое будет включать реализацию ряда стратегически важных проектов.
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Путин поручил обеспечить участников СВО двухнедельным отпуском раз в полгода
Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить участникам специальной военной операции (СВО) отпуск не менее 14 дней раз в полгода.
Поручение дано по итогам реализации послания президента Федеральному собранию, передает ТАСС.
Из документа следует, что работники Минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСБ, ФСО, МВД должны быть обеспечены отпуском продолжительностью не менее 14 суток и не реже одного раза в полгода, если они участвуют в специальной военной операции.
Отмечается, что поручение должно быть выполнено к 15 апреля 2023 года.
Ранее рабочая группа по вопросам СВО рассказала о своей программе организации отпусков участников спецоперации в Костромской области.
Медведев отреагировал на ситуацию с американским беспилотником в Черном море
Медведев призвал не церемониться с американцами после ситуации с беспилотником в Черном море
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Американцы «вконец оборзели» и церемониться с ними не надо, хотя контакты военных нужны, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале отметил, что международных документов, которые бы регулировали ситуации, подобные с американским беспилотником в Черном море, нет. Он подчеркнул, что Воздушный кодекс оперирует терминами «запретные зоны» и «зоны с ограничениями», которые может устанавливать правительство.
Эти правила, по словам Медведева, должны соблюдать беспилотники, особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства.
«Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия», – заключил Медведев (авторская орфография сохранена – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
Как сообщили в четверг севастопольские СМИ, MQ-9 Reaper уже якобы найден в 60 км от города на глубине около 900 м, в районе падения аппарата дежурят силы ВМФ России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, разрешит ли Турция отправить США боевые корабли к берегам Крыма для якобы поиска беспилотника.
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали из-за репоста в соцсети
Полиция задержала бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана из-за репоста в соцсети
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Обвиняемый в дискредитации Российской армии бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом в России) задержан из-за поста якобы на его странице в соцсети «ВКонтакте», сообщил адвокат Владислав Идамжапов.
Ройзмана (признан иноагентом в России) должны доставить в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении, его обвиняют в том, что он когда-то сделал репост экстремистской символики в соцсети «ВКонтакте», передает ТАСС.
По словам адвоката, у бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана (признан иноагентом) никогда не было личной, персональной страницы «ВКонтакте», он никогда не пользовался этой социальной сетью. Юрист заявил, что перепост был сделан в группе «Евгений Ройзман», к которой экс-мэр Екатеринбурга отношения не имеет и «знать не знает, кто это сделал», передает Ura.ru.
Имаджапов добавил, что его подопечному грозит арест до 15 суток, если «необоснованное обвинение» не будет снято.
Ранее следствие завершило расследование уголовного дела в отношении экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) о дискредитации ВС России, рассмотрение по существу может начаться к концу месяца.
Напомним, в 2022 году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию Вооруженных сил России в социальных сетях на 150 тыс. рублей. В августе он вновь был задержан по этой статье, но вину не признал. Суд запретил Ройзману выходить из дома и пользоваться интернетом.
ВСУ оборудовали ложные позиции на Сватовско-Кременском направлении
Российские разведчики в ЛНР обнаружили ложные позиции ВСУ на Сватовско-Кременском направлении
Российские разведчики обнаружили оборудованные ложные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовско-Кременском участке фронта, там установлены макеты бронетехники и артиллерии, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам Марочко, ВСУ решили обмануть российских военных и оборудовали ложные позиции, проводят инженерные мероприятия по их маскировке, а также устанавливают там макеты бронетехники и артиллерии, передает ТАСС.
Кроме того, украинские войска установили металлические уголковые отражатели для имитации и скрытия от наземной радиолокационной разведки мест сосредоточения.
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР реактивными снарядами для постановки мин.
Аксенов рассказал о квартирах «мутных персонажей» в доме Зеленского в Крыму
Глава Крыма Аксенов рассказал, что в доме с апартаментами Зеленского есть квартиры «мутных персонажей»
В доме в Ливадии с апартаментами украинского президента Владимира Зеленского есть квартиры «мутных персонажей», которые находятся на Украине, сейчас по этому жилью идет выборка, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов в эфире канала «Крым 24» рассказал, что в доме, где находятся апартаменты Владимира Зеленского в Ливадии, есть достаточное количество квартир «мутных персонажей», которые в данный момент находятся на Украине. По его словам, сейчас идет выборка по этому жилью, передает РИА «Новости».
Ранее Аксенов заявил, что квартира Зеленского в Ливадии рано или поздно будет передана малообеспеченным или многодетным.
Напомним, Аксенов сообщал о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим. Сообщалось, что в список включат квартиру Зеленского. В декабре 2021 года он заявлял, что Зеленскому грозит суд за долги по коммуналке.
Мобилизованные артиллеристы спасли два взвода пехоты ВС России
Мобилизованные артиллеристы огнем из орудий «Гиацинт-Б» спасли два взвода пехоты ВС России
Мобилизованные артиллеристы в ходе СВО спасли два взвода пехотинцев, прикрыв их огнем из 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б», сообщает Минобороны.
Как рассказал заряжающий орудия «Гиацинт-Б» Западного военного округа с позывным «Черемуха», работа проводилась по живой силе и укреплениям ВСУ. Весь расчет состоит из мобилизованных, все выучились, сражаются. Поддержали артиллерийским огнем российских военных на прошлой позиции, передает РИА «Новости».
В Telegram-канале военного ведомства опубликовано видео работы «Гиацинта-Б».
Он добавил, что расчеты орудий работают в тесной координации с дивизионной разведкой.
«Разведка работает: видит либо вживую, либо с коптера, с «птички». После того, как пришли подтвержденные цели, мы уничтожили танк, два минометных расчета и около 15 человек», – объяснил «Черемуха».
По его словам, у мобилизованных артиллеристов боевое настроение, ребята готовы наступать.
Накануне авиация ВКС России сбила украинский МиГ-29 в ЛНР.
Авиация ВКС России сбила украинский МиГ-29 в ЛНР
Минобороны: Авиация ВКС России сбила украинский МиГ-29 в ЛНР
Истребительной авиацией ВКС России в районе Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР) сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Возле поселка Нововодяное ЛНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, средства ПВО за сутки перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также одну противорадиолокационную ракету HARM, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, уничтожены девять украинских БПЛА возле Ивановки в Харьковской области, поселков Зеленый Гай, Верхнеторецкое, Григоровка ДНР, Кременная ЛНР, Малая Кардашинка, Алешки Херсонской области.
Всего с начала СВО уничтожены: 402 самолета, 221 вертолет, 3434 беспилотника, 414 ЗРК, 8316 танков и других бронемашин, 1062 боевые машины РСЗО, 4372 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8959 единиц спецтехники.
Ранее истребители ВКС России сбили самолет МиГ-29 военно-воздушных сил Украины в Красноармейске в ДНР.