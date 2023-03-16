Аксенов рассказал о квартирах «мутных персонажей» в доме Зеленского в Крыму

Глава Крыма Аксенов рассказал, что в доме с апартаментами Зеленского есть квартиры «мутных персонажей»

В доме в Ливадии с апартаментами украинского президента Владимира Зеленского есть квартиры «мутных персонажей», которые находятся на Украине, сейчас по этому жилью идет выборка, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов в эфире канала «Крым 24» рассказал, что в доме, где находятся апартаменты Владимира Зеленского в Ливадии, есть достаточное количество квартир «мутных персонажей», которые в данный момент находятся на Украине. По его словам, сейчас идет выборка по этому жилью, передает РИА «Новости».

Ранее Аксенов заявил, что квартира Зеленского в Ливадии рано или поздно будет передана малообеспеченным или многодетным.

Напомним, Аксенов сообщал о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим. Сообщалось, что в список включат квартиру Зеленского. В декабре 2021 года, он заявлял, что Зеленскому грозит суд за долги по коммуналке.