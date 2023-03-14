Стало известно о подготовке ВСУ к совершению терактов натовскими инструкторами

Источник: Инструкторы НАТО проводили для ВСУ минно-взрывную подготовку еще в 2018 году

Натовские инструкторы еще в 2018 году проводили для военных с Украины специальную минно-взрывную подготовку, полученные навыки могут применяться для совершения терактов против мирных жителей, аналогичным образом действовали террористы на Северном Кавказе, сообщил сотрудник российских силовых структур.

Источник РИА «Новости» прокомментировал фото и видео со смартфонов ликвидированных в ДНР украинских военнослужащих.

Так, один из телефонов нашли при штурме одного из опорных пунктов украинских войск в Марьинке у бойца с паспортом на имя Владимира Варги, 1990 года рождения. Фото и видео в смартфоне датировались осенью 2018 года. На них видно, что украинцам преподают специальные навыки инструкторы на польском и английском языках. В частности, их обучали проводить досмотр авто, поведению при штурме домов, сборке самодельных взрывных устройств из подручных материалов. Занятия, судя по фото, проводились на Яворовском военном полигоне в Львовской области.

Российский силовик отметил, что подготовка, которую проводили инструкторы на польском языке и англоязычные инструкторы, – это не обычная общевойсковая подготовка, а подготовка специальных подразделений.

По словам источника, сама подготовка была аналогична той, что была у террористов на Северном Кавказе. Речь идет об изготовлении различных мин, растяжек, радиолиний, причем не из штатных приспособлений в инженерных подразделениях, а из подручных средств: бытовых радиостанций, автосигнализаций, телефонных аппаратов.

Силовик добавил, что такие бытовые предметы легко обнаружить в различном мусоре гражданского типа, «и, как правило, это применяется для террористических актов уже в районах, где очень много мирного населения».

Ранее американский инструктор, обучающий украинских пограничников, заявил, что западным политикам не следует недооценивать российские силы, действующие на Украине.