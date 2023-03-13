В ВСУ назвали сложной ситуацию в районе Артемовска

Украинский военный предсказал повторение в Артемовске катастрофы под Дебальцево

Украинский военный предсказал окружение ВСУ в Артемовске

ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут) могут оказаться в котле, как в Дебальцево в ДНР в 2015 году, сообщил командир одного из украинских подразделений Денис Ярославский в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ».

Он подчеркнул, что без логистики нет подвоза боеприпасов и ротации, «враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику». Ярославский добавил, что в таком случае может повториться ситуация в Дебальцево, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну, передает РИА «Новости».

По его словам, в Артемовске идут уличные бои за каждый переулок.

Напомним, российские силы подошли на 1,2 км к административному центру Артемовска.