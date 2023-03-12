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Пригожин оценил сложившуюся в Артемовске военную обстановку
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ перебрасывают в город бесконечные резервы
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Обстановка в Артемовске (украинское название — Бахмут) очень тяжелая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в город бесконечные резервы, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин заявил, что в Бахмуте (Артемовске) сложилась очень тяжелая обстановка, противник грызется за каждый метр и чем российские штурмовые отряды ближе к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает, тем больше танков, передает ТАСС.
Он также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подкидывают бесконечные резервы. Вместе с этим основатель ЧВК «Вагнер» заверил, что российские штурмовые отряды идут вперед и славу русского оружия не посрамят.
Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы Украины сейчас продолжают бой за Артемовск с целью выиграть время для накопления резервов перед весенним контрнаступлением.
ВСУ начали готовиться к обороне под Красным Лиманом
Марочко: ВСУ готовятся к обороне на краснолиманском направлении
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные на краснолиманском направлении, готовят свои позиции к обороне, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, на краснолиманском направлении основные усилия противник сосредоточил на охране и обороне ранее занятых районов и инженерном дооборудовании позиций в районах населенных пунктов Терны, Заречное и Ямполь в ДНР, передает ТАСС.
Ранее ВС России не дали прорваться украинским боевикам на краснолиманском направлении, была уничтожена группа пехоты из семи человек.
Украинский военный предсказал окружение ВСУ в Артемовске
ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут) могут оказаться в котле, как в Дебальцево в ДНР в 2015 году, сообщил командир одного из украинских подразделений Денис Ярославский в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ».
Он подчеркнул, что без логистики нет подвоза боеприпасов и ротации, «враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику». Ярославский добавил, что в таком случае может повториться ситуация в Дебальцево, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну, передает РИА «Новости».
По его словам, в Артемовске идут уличные бои за каждый переулок.
Напомним, российские силы подошли на 1,2 км к административному центру Артемовска.
Украинские полярники «декоммунизировали» Антарктиду
Антарктический центр: Украинские полярники в Антарктиде переименовали указатели в рамках декоммунизации
Участники украинской научной экспедиции на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде переименовали таблички с указателями городов в рамках декоммунизации, сообщили в Национальном антарктическом научном центре.
По сообщению центра, участники 27-й экспедиции врач Василий Матковский и механик Максим Белоус провели «масштабный ремонт путеводителя» возле станции «Академик Вернадский», на котором размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов, переименовав Кировоград в Кропивницкий и «дерусифицировав транслитерацию Винницы и Одессы», передает РИА «Новости».
Также к указателям городов они добавили Мариуполь и Бучу, покрасив их в красно-черные цвета, которые используют запрещенные в России экстремистские организации УНА-УНСО* и «Правый сектор*».
Ранее директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сообщил, что Украина намерена приобрести у Великобритании подержанный ледокол, который планируется использовать для экспедиций к Антарктиде.
Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС
Источник: Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС с целью помешать персоналу провести восстановление станции
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Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС с целью помешать персоналу провести восстановление станции для обострения в информационном поле угрозы ядерной катастрофы на расположенной выше по течению Днепра Запорожской АЭС, сообщил осведомленный источник.
По информации источников в украинском военном командовании, Киев приказал усилить огневое давление на Каховскую ГЭС, чтобы ограничить доступ работающих там российских специалистов к восстановительным работам. В то же время, по словам осведомленного источника, Киев намеренно обостряет тему Каховской ГЭС и спекулирует на ней, необоснованно обвиняя российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии, передает РИА «Новости».
Источник напомнил, что по информации украинского правительства, в настоящее время осуществляется сброс воды из Каховского водохранилища, что ведет к частичному обмелению водных объектов, в связи с чем украинской стороной инициировано создание экологической инспекции для формирования доказательственной базы и обвинения России в целенаправленном сбросе воды.
Источник выразил уверенность, что в Киеве хорошо осведомлены об истинных причинах этого процесса, а именно повреждении механизмов гидроэлектростанции вследствие обстрелов ВСУ. Как подчеркнул источник, украинцы мгновенно нейтрализуют попытки персонала провести восстановительные работы – при появлении рядом со станцией российских специалистов и гражданского транспорта начинаются их целенаправленные обстрелы.
По словам источника, доводы украинской стороны об угрозах «ядерной катастрофы» со стороны Запорожской АЭС, которая расположена в 150 километрах от Каховской ГЭС, кажутся не вполне обоснованными, поскольку международные эксперты МАГАТЭ признали, что сброс воды не окажет существенного воздействия на систему охлаждения реактора, пруд-охладитель которой восполняет запас за счет грунтовых вод.
Как считает осведомленный источник, главной задачей украинской стороны представляется не столько привлечение внимания международного сообщества к экологической проблеме, которая искусно эксплуатируется в СМИ, сколько подключение Каховской ГЭС для обеспечения электроэнергией правобережья Херсонской области, для чего Украине необходимо завести на станцию своих специалистов под предлогом проведения восстановительных работ.
Напомним, в ноябре 2022 года политолог Владимир Корнилов объяснил последствия разрушения Каховской ГЭС.
Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили более 400 украинских военных
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Вооруженные силы России за сутки уничтожили на шести направлениях в зоне спецоперации более 400 украинских военных, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как говорится в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск в течение суток поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Двуречная, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.
Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Синьковка, Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На Донецком направлении в результате активных действий подразделений при поддержке артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено более 220 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.
В районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики, Левадное и Марфополь Запорожской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
Ранее сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили на шести направлениях в зоне спецоперации более 400 украинских военных.
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В США назвали три повода для разногласий между Киевом и Вашингтоном
Politico: Разногласия растут между Украиной и США из-за Крыма, Артемовска и «Северных потоков»
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Между Киевом и Вашингтоном растут разногласия из-за Крыма, Артемовска и «Северных потоков», сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.
Чиновники рассказали изданию, что администрация президента США Джо Байдена сообщила Киеву о том, что некоторые насильственные акции за пределами территории Украины недопустимы, сообщает РИА «Новости».
Ранее немецкие СМИ сообщили, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» был осуществлен с помощью 15-метровой яхты Andromeda типа Bavaria Cruiser 50, арендованной на немецком острове Рюген группой неизвестных лиц.
До этого в западных СМИ появились сообщения о «вскрывшихся подробностях» теракта на «Северных потоках» в сентябре прошлого года. Согласно этим данным, подрыв газопроводов могла произвести «проукраинская группировка».
Газета ВЗГЛЯД писала, почему эту версию невозможно считать состоятельной и чем вызваны такие попытки Запада свалить все на Киев.
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На Украине решили увеличить военные расходы на 13,5 млрд долларов
Депутат Рады Железняк заявил об увеличении в стране бюджета на 13,5 млрд долларов на военные расходы
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Бюджет Украины на 2023 год намерены изменить в марте, военные расходы будут увеличены на более чем 13,5 млрд долларов, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Железняк в своем Telegram-канале написал, что бюджет-2023 снова планируется менять. По его словам, будут увеличены военные расходы на более чем 500 млрд гривен (13,5 млрд долларов). Это самое большое увеличение бюджета в истории Украины. Изменения планируются уже в этом месяце, указал он, передает РИА «Новости».
Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 трлн 296 млн гривен (35,4 млрд долларов США). Премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 трлн гривен (около 35 млрд долларов), расходы – 2,57 трлн гривен (около 70,2 млрд долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 млрд долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
Ранее в США заявили, что Киев обязан начать самостоятельно платить за поставляемые вооружения.
В Совфеде назвали предложение Украины переименовать Россию «диагнозом»
Сенатор Карасин назвал предложение Украины переименовать Россию «диагнозом»
Украинские предложения о переименовании России в «Московию» указывают на «диагноз» киевских пропагандистов, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
Карасин в своем Telegram-канале написал, что прогрессирующее «слабоумие» киевских пропагандистов вызывает серьезную озабоченность. По его словам, «придумки типа «Московии» указывают на диагноз». «Так может дойти до матерщины», – уточнил он, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать возможность переименования России в «Московию». Так президент Украины ответил на соответствующую петицию.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ответ на планы Киева переименовать Россию в «Московию».
Власти Украины собрались устроить в Киево-Печерской лавре «ревизию»
Глава Минкульта Украины Ткаченко сообщил о намерении подвергнуть имущество Киево-Печерской лавры «ревизии»
Движимое имущество Киево-Печерской лавры, в том числе мощи святых, ждет отдельная ревизия, сообщил министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко.
Ткаченко заявил в эфире телеканала «1+1», что, кроме недвижимого имущества, в Киево-Печерской лавре есть еще более 800 экземпляров, в том числе мощи святых. Он подчеркнул, что в отношении таковых будет проведена отдельная ревизия, передает РИА «Новости».
Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и международным организациям с призывом защитить Киево-Печерскую лавру.
В Киеве рассказали, почему ждут оружие для наступления
Украина разрабатывает наступление, но Киев ждет оружие, чтобы не идти «к позициям русских с пустыми руками», заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию Journal du Dimacnhe.
По ее словам, чтобы не идти в наступление «с пустыми руками», войскам нужны бронетехника, авиация, танки, артиллерия и снаряды, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что Запад в ближайшее время увидит последствия своей нерешительности. Так, киевские войска покинут Артемовск, а также Украине придется отложить свое весеннее наступление из-за неотправленного Западом оружия.
СМИ: Швейцария утилизирует ЗРК Rapier, вместо передачи Киеву
В Швейцарии начали утилизировать 60 исправных британских зенитных ракетных комплексов Rapier, которые в теории можно было бы поставить Украине, сообщает швейцарское издание NZZ am Sonntag.
По словам представителя Федерального управления оборонных закупок Швейцарии (Armasuisse) Кайа-Гуннара Зиверта, демонтирована первая партия ЗРК, за ней последуют еще три партии, сообщает РИА «Новости».
В 2006 году правительство Швейцарии решило, что не состоящие на вооружении иностранные системы должны быть в первую очередь проданы стране-производителю. Таким образом, считает издание, ЗРК могли бы быть переданы Украине.
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен приобрести у швейцарской компании Ruag почти сотню старых танков Leopard 1 для дальнейшей отправки Украине.
Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что решение о том, насколько придется отодвигать угрозу от границ России, зависит от того, какое оружие будет поставлено Киеву.
Российские танкисты заявили о готовности к встрече с натовскими танками
Российские танкисты заявили, что готовы к встрече западными танками
Российские танкисты, выполняющие задачи спецоперации, готовы к встрече с западными танками, рассказал танкист с позывным «Большой».
По его словам, российские танкисты на 100% готовы защитить нашу Родину и изучили технические характеристики машин противника, передает РИА «Новости».
«Большой» рассказал, что немецкий Leopard поражается с левой стороны от механика, там находится боеукладка, а если попадешь справа, ты поражаешь как минимум три члена экипажа. По его словам, Abrams легко поразить под башню.
Ранее первые танки Leopard заметили под Артемовском, отмечается, что они являются для ВС России законной целью, как и любая военная техника ВСУ.
Экс-советник Кучмы: В Европе начинают выступать против поддержки Украины
Протесты в Европе против поддержки Украины могут обернуться катастрофой для Киева, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Он отметил, что Чехия находится недалеко от Украины, и там обостряется ситуация с противниками Киева, передает РИА «Новости».
При этом эксперт обратил внимание на то, что подобная тенденция набирает обороты по всей Европе и может поставить киевский режим в тяжелое положение.
Ранее у американской авиабазы «Рамштайн» в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц прошла акция протеста, участники которой потребовали закрыть базу и призвали к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.
Министр культуры Украины назвал интересной идею о переименовании России в «Московию»
Идея переименовать Россию в «Московию» интересная, но нужны консультации с экспертами, заявил в эфире всеукраинского телемарафона министр культуры Украины Александр Ткаченко.
По его словам, идея переименовать Россию в Московию «имеет историческое основание», но «свое слово должны сказать эксперты», сообщает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать возможность переименования России в «Московию». Так президент Украины ответил на соответствующую петицию.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ответ на планы Киева переименовать Россию в «Московию».
Харьковское метро вновь приостановило работу
Метро в Харькове остановилось через несколько часов после запуска
Харьковское метро, возобновившее движение в воскресенье утром, спустя несколько часов вновь приостановило работу, сообщило КП «Харьковский метрополитен».
Как говорится в сообщении предприятия, движение по линиям Харьковского метрополитена временно прекращено, при этом причина остановки не названа, передает ТАСС.
Утром харьковчане были предупреждены об увеличении интервалов движения на всех трех линиях метро по техническим причинам.
Напомним, с 9 марта в Харьковском метро перестали ходить поезда.