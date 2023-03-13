Киев начал вербовать женщин-химиков для отправки на фронт

Марочко: Киев вербует женщин-химиков и биологов для отправки на фронт

Украинские военкоматы активизировали вербовку женщин для отправки на фронт, предпочтение отдают химикам, биологам и ветврачам, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону конфликта, особый спрос существует на тех, кто имел гражданское образование в области биологии, биотехнологий, химии и ветеринарной медицины, передает РИА «Новости».

Марочко отметил, что ВСУ приглашают служить женщин до 45 лет, подписавших контракт принимают на военную службу в оперативном порядке.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что украинки, которые получили образование по специальностям в области химии, биологии, телекоммуникаций и ряда других направлений, должны с 1 октября встать на учет в военкоматах.