Медведев придумал новое название для Украины

Медведев: В ответ на переименование в «Московию» Украину нужно назвать «Свинским Бандера-рейхом»

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ответ на планы Киева переименовать Россию в «Московию».

Медведев написал в своем Telegram-канале, что «верховный киевский нацист» (так он называет президента Украины Владимира Зеленского) поручил проработать вопрос о переименовании России в «Московию».

Ответом России, по мнению зампреда Совбеза России, должно стать переименование Украины, но не в «Хохляндию» и не в «Малороссию», а только в «Schweinisch Bandera-Reich» (с нем. «Свинский Бандера-рейх»).

Напомним, Зеленский ранее поручил правительству проработать возможность переименования России в «Московию». Так президент Украины ответил на соответствующую петицию.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поручение Зеленского лишь подтверждает правоту Москвы и свидетельствует о том, что из Украины пытаются создавать «анти-Россию».