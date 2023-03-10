Наемник из Франции ликвидирован в Донбассе

Россия решила обнародовать письма Дании, Швеции и Германии о «Северных потоках»

Полянский сообщил о намерении России обнародовать переписку с Данией, Швецией и Германией о «Северных потоках»

Вскоре Москва опубликует переписку с Данией, Швецией и Германией по вопросу расследования диверсии на «Северных потоках», сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский указал, что эти страны отказываются допускать Москву к расследованию, хотя Россия является затронутой стороной и должна в нем участвовать. России, по его словам, направляют «некие письма о том, что «мы делаем то, что мы делаем это, не лезьте не в свое дело». Москва, желая быть транспарентной, собирается обнародовать «всю эту переписку» и «распространить ее среди членов Совета Безопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Dive.

Кроме того, Полянский сообщил, что некоторые страны Запада не желают участвовать в работе по проекту российской резолюции, которая предлагает генсеку ООН организовать комиссию для расследования диверсии. Западные страны присылают экспертов, будучи «вынужденными» делать это, но эксперты заявляют: «Мы не видим какой-либо потребности в такого рода расследовании».

Также Полянский прокомментировал возможность поставок боевых самолетов Киеву другими странами. Полянский отметил, что не знает, «насколько это реально», но подобный шаг «подразумевает много вещей», создавая угрозу прямого вовлечения стран НАТО «в вопросе техобслуживания, аэродромов, потому что на Украине не так много аэродромов, пригодных для этого».

«Так что представьте, что эти самолеты взлетают в Польше, входят в украинское воздушное пространство, а затем возвращаются в Польшу на техобслуживание. Будет ли Польша вовлечена в таком случае? Думаю, да. Прямое участие», – сказал он.

Полянский считает, что Киев хотел бы втянуть НАТО в конфликт, потому что лишь так у «режима Зеленского» появится «шанс выжить». Комментируя призывы ряда западных политиков «послать армию», Полянский указал, что это означало бы начало третьей мировой войны. При этом он повторил тезис о том, что поставки танков Киеву ничего не изменят на поле боя.

Также Полянский указал на рост числа государств, которые сомневаются в подходе Запада к ситуации на Украине, видят, что Запад «раздувает конфликт». По словам дипломата, на Западе «заявляют, что Россия изолирована, но на самом деле они сами изолированы».

Напомним, западная пресса принялась продвигать версию о том, что за теракт на «Северных потоках» несет ответственность группа украинских заговорщиков, а не власти стран Запада.

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