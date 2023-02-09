|
|
Концерт «Ночных снайперов» отменили в Улан-Удэ
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Улан-Удэ отменили концерт «Ночных снайперов», назначенный на 21 февраля в Club 69, продажа билетов прекращена из-за позиции солистки группы Дианы Арбениной по Крыму и СВО.
Об отмене мероприятия сообщается на сайте оператора «Сибкассы», информация о концерте исчезла из раздела «Афиша» на сайте группы.
Местные СМИ предположили, что выступление «Ночных снайперов» отменили из-за позиции солистки группы Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО. Вместе с тем билеты на концерты в других городах все еще продаются, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что концерты Инстасамки (Дарьи Зотеевой) отменены в Сочи, Краснодаре, Пятигорске и Курске.
В ЛНР назвали численность группировки ВСУ в Артемовске
Экс-посол ЛНР: Около 10 тыс. бойцов ВСУ находятся в городе Артемовске
Примерно 10 тыс. бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас находятся в Артемовске (Бахмут) в ДНР, сообщил экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
Об этом он сообщил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.
По его словам, сейчас у бойцов ВСУ остался только один вариант – выйти по единственной свободной дороге, иначе есть риск не выйти совсем.
Напомним, в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы закрепились на севере и востоке города и продолжают выдавливать ВСУ.
ВСУ лишились американских гаубиц в Запорожской области из-за просроченных боеприпасов
|
|
С начала января отдельный артиллерийский дивизион 58-й мотопехотной бригады ВСУ между населенными пунктами Гуляйполе и Малиновка в Запорожской области потерял минимум четыре американские гаубицы M101 калибра 105 мм.
Эти орудия были поставлены в соединение из-за дефицита боеприпасов советского образца калибра 120 и 122 мм, используемых в гаубицах «Нона-К» и Д-30, которые, оставшись без снарядов, стали безполезны, сообщает RT в своем Telegram-канале.
Применение старых американских гаубиц калибра 105 мм вместо орудий советского типа привело к тому, что из-за поставленных боеприпасов с истекшим сроком годности на позициях артиллерии 58-й бригады зафиксированы два случая разрыва снарядов в канале ствола.
Кроме того, в конце января в районе населенного пункта Малиновка по позициям гаубиц М101 был нанесен удар 300-мм комплексами «Смерч». В результате чего еще два орудия были уничтожены. Обнаружить позиции с американскими гаубицами 1950 года производства помог комплекс звукотепловой артиллерийской разведки «Пенициллин».
После ударов по позициям артиллерийского дивизиона 58-й бригады ВСУ подразделение было вынуждено отказаться от огневой поддержки наземных сил, а также использования орудий калибра 105 мм и активной артиллерийской работы вообще.
Ранее бойцы группы «Викинг» применили высокоточный управляемый снаряд «Краснополь», чтобы поразить расположенный вблизи от храма узел связи ВСУ под Марьинкой.
Авиаэксперт: НАТО придется создавать алиби пилотам-наемникам на Украине
Авиаэксперт Гусаров: НАТО придется сажать в боевые самолеты наемников и создавать им алиби
|
|
Под предлогом обучения украинских летчиков Лондон может предоставить ВСУ истребители НАТО и своих пилотов, но у России есть чем ответить и на Eurofighter Typhoon, и на F-16, сказали газете ВЗГЛЯД авиаэксперты. Ранее Британия заявила о планах подготовить украинских пилотов истребителей.
«Я не исключаю вероятности поставок на Украину истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon, да и других самолетов НАТО, которые есть на вооружении у ВВС Британии. Причем поставки могут состояться еще до официального объявления. Более того, сегодняшнее заявление премьер-министра Британии Риши Сунака вполне может означать передачу ВСУ западных самолетов вместе с экипажами», – заявил руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Таким образом, британцы подстраховываются на тот случай, если вдруг натовский истребитель типа Eurofighter Typhoon будет сбит российскими силами в небе над Украиной. Лондон стразу напомнит: мы же планировали обучать украинских пилотов, вот и поставили истребители для этой цели, но забыли сказать об этом. А почему за штурвалом наемник – ну, бывает и такое», – пояснил авиаэксперт.
«При этом в реальности подготовка даже опытного пилота для боевых задач на новом самолете занимает многие месяцы. А с учетом того, что на Украине опытных летчиков практически не осталось, вероятность до конца года увидеть в небе украинских пилотов на иностранных истребителях практически равна нулю. Поэтому НАТО придется сажать в боевые самолеты наемников и создавать им алиби», – заключил эксперт.
С этой точкой зрения согласен и летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов. «Для того чтобы научить пилотов, которые всю жизнь летали на советских самолетах, нужно потратить не менее года. Кроме того, для использования этих самолетов нужно знание не разговорного английского языка, а знание английского технического языка», – отметил эксперт.
При этом он полагает, что британцы скорее будут обучать военнослужащих ВСУ полетам на американских истребителях F-16. «Даже если у Лондона нет F-16, он возьмет их в других странах. Да и в целом европейцы наверняка готовы отдать ВСУ старые истребители, чтобы закупить новые у американцев», – предположил собеседник.
В любом случае, полагает Красноперов, ВКС России обладают достаточно высоким уровнем, чтобы дать ответ на поставки и F-16, и на Eurofighter. «Например, Су-34 и Су-35 могут сопровождать от 7 до 11 целей в воздухе одновременно. И в этом случае нет необходимости вести воздушный бой как раньше, теперь достаточно запустить ракеты по заданной цели и устранить противника», – резюмировал эксперт.
В среду офис британского премьера Риши Сунака заявил о намерении Лондона подготовить украинских пилотов военных истребителей. Это первое подобное заявление Запада, и оно может означать готовность Великобритании поставить ВСУ в том числе свои военные самолеты. Сейчас этот вопрос изучается Лондоном. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, эти намерения в итоге ударят по самой Британии и лично по Сунаку.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявлял в интервью NTV, что после поставок ВСУ танков Leopard 2 Германия также должна передать украинской стороне истребители Panavia Tornado или Eurofighter Typhoon, боевые корабли и подводные лодки.
Напомним, что в конце января издание Politico сообщило, что на Западе обсуждается вопрос поставок Киеву истребителей. Издание указывало: если боевые самолеты будут поставлять на Украину, то и управлять ими будут иностранцы, так как обучение пилотов – процесс небыстрый.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Симоньян: Никто не предвидел, что Россия будет воевать с коллективным Западом
Симоньян: Никто не предвидел, что Россия будет воевать с коллективным Западом, что это будет настоящая Третья мировая
|
|
Никто не предвидел, что мы в прямом смысле слова будем воевать абсолютно со всем коллективным Западом, что это будет настоящая Третья мировая, заявила главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире канала «Россия 1».
В видеозаписи, которую Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале, она выразила мнение, что все, в том числе люди, которые планировали эту спецоперацию, не ожидали, что она затянется так надолго. По ее мнению, никто этого не предвидел, потому что никто не предвидел, что мы в прямом смысле слова будем воевать не с Зеленским и его сподручными – ВСУ, СБУ, а мы будем воевать абсолютно со всем коллективным Западом.
Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» отметила, что это теперь уже известно количество вооружений, которое туда отправлено, число наемников, которые там сражаются. Она рассказала, что, по словам некоторых военкоров, на фронте есть места, где они вообще не видят украинцев, там одни поляки. Симоньян констатировала, что «мы воюем с ними со всеми», а победить коллективный Запад, эту мощь, НАТО, ну это тяжело, это трудно.
«Конечно, сокрушительных масштабов того, на что готов Запад, ради того, чтобы уничтожить нас, я, например, таких не предвидела. Конечно, я понимала, что это будет война, но я предполагала, что это будет такая точечная операция, ну, наверное, чуть сложнее и болезненнее, чем этом было, например, в Крыму, но ключевое в этой фразе слово «чуть». Мы же помним, как это было в Крыму. Сколько людей погибло в Крыму во время воссоединения с Россией? Женщину одну на митинге затоптали и еще один украинский военный умер от инфаркта, когда понял, что происходит. Вот, собственно, насколько я помню, и все. Могу ошибаться, но точно никакой катастрофы, не то что массовых жертв, а вообще вот настоящих военных жертв в Крыму не было», – сказала главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня».
«Я не думала, что это будет так легко, но, конечно, я не думала, что придется сражаться со всем западным миром, что это будет настоящая Третья мировая. Третья мировая идет уже! А теперь-то нам стало понятно, что дело не только в Донбассе было и есть, что была совершенно спланированная операция, чтобы забрать у нас Крым, а если посмотреть на их далекоидущие планы, то и мой родной Краснодар там находится в этих планах. Ну и что? Надо было позволить им все это сделать?» – выразила возмущение Симоньян.
«Помните, я могу ошибаться, но, по-моему, это было в первой книге Путина, президента нашего Владимира Владимировича. Мне кажется, у него там была такая фраза, что он исповедует с детства такой принцип, так его научили, что если драка неизбежна, то надо бить первым. Вот и все. Мы же не начинали войну на Украине, в Донбассе, мы ее заканчиваем, просто заканчивать ее приходится вот так кроваво, потому что те, кто этим управляет, не хотят не то, чтобы она закончилась в нашу пользу, они в принципе не хотят, чтобы она заканчивалась. Зачем ее заканчивать, если она приносит кучу денег и все новые и более мощные возможности по управления миром. Для Америки, я имею в виду. Ну зачем [им] ее заканчивать? У них никакой мотивации ее заканчивать нет», – сказала Симоньян.
Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» также отметила, что когда все началось, реакция наших людей ее не удивила. По ее словам, она была абсолютно уверена, что наши люди, наш народ сплотятся, потому что они все понимают: и правильно понимают, и хорошо понимают.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
Накануне Москва предупредила, что США развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. В январе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов констатировал, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу «Вагнер»
Российский предприниматель Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу «Вагнер»
Российский предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу.
По информации пресс-службы Пригожина, обязательства перед теми, кто сейчас в работе, сохраняются, передает РИА «Новости».
Ранее глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что первая группа бывших заключенных, принимавших участие в СВО, завершила полугодовой контракт и получила помилование.
Бывшие заключенные, ставшие добровольцами в зоне СВО, поблагодарили Пригожина за возможность изменить свою жизнь.
Российские войска за сутки уничтожили более 380 украинских военных
|
|
Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях уничтожили за сутки более 380 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и автомобиль, говорится в Telegram-канале Минобороны.
На Краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической, армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» уничтожено свыше 130 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Подлимана Харьковской области.
На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения Южной группировки войск за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».
На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 75 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки уничтожили более 340 украинских военных.
Блинкен призвал обеспечить успех ВСУ на поле боя
Блинкен назвал лучшим способом ускорить урегулирование конфликта на Украине обеспечение преимущества Киева на поле боя
|
|
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.
После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Госдепартаменте США Блинкен заявил, что дипломатия является единственным способом прекращения украинского конфликта и установления прочного и справедливого мира. При этом он выступил с утверждением, что руководство России якобы не проявляет подлинной заинтересованности в дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.
Госсекретарь США выразил мнение, что лучший способ ускорить перспективы реальной дипломатии – это продолжать склонять ситуацию на поле боя в пользу Украины. По его словам, это поможет гарантировать, чтобы у Украины была наиболее сильная позиция за столом переговоров, когда таковой появится. Он также выступил с утверждением, что идея о том, что Украина должна признать вхождение в состав России новых территорий, должна восприниматься как обреченная на провал любой страной, заботящейся о принципах Устава ООН и поддержании глобальных мира и безопасности.
Блинкен заявил, что по мере приближения годовщины начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине для Вашингтона и его союзников критически важно продолжать и наращивать поддержку Киеву. Госсекретарь США выразил мнение, что СВО якобы является стратегическим провалом. В частности, как считает шеф американской дипломатии, Москве не удалось ослабить НАТО, альянс сейчас якобы сильнее и сплоченнее, чем когда-либо.
Блинкен сообщил, что всего с начала СВО США выделили на военную помощь Киеву почти 30 млрд долларов, а союзники и партнеры Вашингтона – более 13 млрд долларов. В настоящий момент США, по словам главы Госдепа, сосредоточены на дальнейших шагах, необходимых для обеспечения помощи Украине в области безопасности. Он также заявил, что США провели «калибровку» помощи для удовлетворения меняющихся потребностей Украины.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
Эксперт усомнился в отключении Starlink для беспилотников ВСУ
Эксперт Перенджиев: Заявление SpaceX об интернете для ВСУ может быть провокацией
|
|
В SpaceX не могли не понимать, что система Starlink будет использоваться ВСУ в военных целях. Не исключено, что сообщения об ограничениях в работе спутников – провокация, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Александр Перенджиев. Ранее SpaceX отключила услугу интернета Starlink для военных дронов Украины.
«Любые поставки США или ЕС происходят с припиской «на гуманитарные цели». Разработки Маска – не исключение. Изначально было понятно, что системы Starlink подходят для использования в военных нуждах. И непонятно, что должно было сдерживать ВСУ от их применения», – сказал Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».
«На Западе все это понимали с самого начала. Другое дело, что там в совершенстве освоили искусство «запудривания мозгов». Поэтому доверять заявлениям компании SpaceX достаточно трудно. Илон Маск часто говорил о намерениях перестать спонсировать систему Starlink в рамках ее использования ВСУ, но потом все вставало на свои места», – напомнил собеседник.
«Задача подобных сообщений проста – сделать Россию более расслабленной, заставить действовать на фронте необдуманно. Даже само предположение о том, что Starlink может перестать работать в разгар поставок западных вооружений, звучит подозрительно. Ведь система в том числе используется для координации работы техники», – акцентирует эксперт.
«Однако, говоря о сложностях в использовании Starlink, можно отметить, что ВСУ полагаются на данную систему чересчур сильно. Они в какой-то мере как подростки – без гаджета в руках ощущают себя беспомощными. Украинские военные настолько привыкли к технологическим новинкам, что попросту забывают, как обходиться собственными силами», – считает собеседник.
«Мы же до сих пор учим наших солдат ориентированию на местности, в том числе с использованием подручных средств – карты или компаса. Это очень хорошая практика, забывать о которой было бы преступлением», – подчеркивает эксперт.
SpaceX отключила услугу интернета Starlink для военных дронов Украины, так как компания не хочет, чтоб украинские военные использовали Starlink в наступательных целях, сообщает Reuters.
Спутниковый интернет-сервис SpaceX Starlink «никогда не предназначался для использования в качестве оружия», заявила президент компании Гвинн Шотвелл. «Однако украинцы использовали его таким образом, который был непреднамеренным и не являлся частью какого-либо соглашения», – добавила она.
Отмечается, что Украина использовала беспилотные летательные аппараты для обнаружения позиций противника, ведения дальнего огня и сброса бомб. Теперь же компания «предприняла меры», чтобы ограничить эти возможности. Что именно было сделано, Шотвелл уточнять не стала.
Ранее в Минобороны Украины сообщили о формировании рот операторов ударных беспилотников, оснащенных терминалами спутниковой связи Starlink. До этого отмечалось, что ВСУ в Артемовске получили десятки терминалов Starlink.
При этом в октябре минувшего года Маск написал в Twitter, что Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, но он продолжит «бесплатно финансировать украинское правительство».
Несколькими днями ранее глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону. Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Маску скандал вокруг интернета для ВСУ, а также как отсутствие интернета сказывается на боеспособности украинских солдат.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мирошник призвал показать в ООН и спонсорам ВСУ видео убийства российского военнопленного
Мирошник: Украина породила и поощряет атмосферу звериной ненависти в ВСУ
|
|
Мы не видим арестов или других попыток пресечь подобные действия со стороны ВСУ. В ООН должны понять, кому страны – спонсоры Украины отправляют деньги и вооружение, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Сети появились кадры расстрела сдавшегося в плен российского военного военнослужащим Украины.
«Преступления ВСУ были бы невозможны без прямого разрешения украинского военного руководства на эти действия. Поэтому результат, который мы видим сегодня, – следствие умышленного нагнетания атмосферы ненависти. Это бесчеловечные действия, которые уже не вызывают отторжения у военных», – сказал бывший посол ЛНР В России Родион Мирошник.
«Адекватное общество не должно нормально воспринимать убийство пленного человека. Но мы не видим никаких арестов, которые пресекали бы такого рода действия. И чем больше попустительства будет в этом вопросе, тем серьезнее станет цепная реакция», – продолжил собеседник.
«Все чаще будут появляться сообщения о казнях наших бойцов солдатами ВСУ. Украина сама порождает атмосферу звериной ненависти. Более того, если у украинцев сейчас при просмотре подобных видео ничего не «щелкает» в голове, то диагнозы там крайне плачевные», – сожалеет экс-дипломат.
«Наша страна должна собирать факты насилия в отношении военнопленных и открыто демонстрировать их в Совбезе ООН. Причем с указанием фамилий виновных, описанием происходящего и пояснениями. А затем стоит посмотреть в глаза представителям стран-доноров и спросить, действительно ли они готовы давать деньги этим людям», – подчеркивает собеседник.
Резюмируя, Мирошник признал, что осознание происходящего у западных стран появится не сразу. «Но накопительный эффект никто не отменял», – заключил он.
Ранее в Сети появились кадры расстрела сдавшегося в плен российского военного военнослужащим Украины. В Telegram-канале «RT на русском» указано, что человек с автоматом на украинском языке спросил лежащего перед ним военного, откуда он и из какого подразделения. Затем выстрелил военному в голову.
Помимо расстрелянного, на земле лежат еще два человека, один из них не двигается, возле его головы на снегу видна кровь. Третий человек на земле жив, на видео его не убивают. После расстрела на камеру автор съемки произносит «Слава Украине».
В сентябре в администрации Харьковской области обвинили украинских военных в похищении людей в Купянске после вывода из города российских войск. Сообщалось, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал данный инцидент, пообещав, что он будет расследован. После чего председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту убийств мирных жителей.
Также неоднократно появлялись сообщения об издевательствах и пытках российский солдат в украинском плену.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Небензя: Россия сделает так, что от Украины никогда не будет исходить угрозы
Небензя: Россия сделает так, что от Украины никогда не будет исходить угрозы
Россия сделает так, что с территории Украины никогда не будет исходить угрозы и там прекратится героизация нацизма, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по российской инициативе заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Он пообещал, что Россия сделает так, что от Киева не будет исходить угроза ни России, ни ее союзникам, ни русской культуре, ни русскому языку, а также там не будет происходить героизация пособников Гитлера, уничтожавших сотни тысяч евреев, русских, поляков и украинцев. Такое условие он назвал основой для договоренностей, передает ТАСС.
Ранее Небензя заявил, что перспектива мира приблизится тогда, когда продвигающие этот конфликт прекратят вести прокси-войну против России и займут реалистичную позицию по озабоченностям Москвы.
Мишустин: Добровольцы СВО с инвалидностью смогут получать две пенсии
Власти России готовят новое решение по соцподдержке участников спецоперации
Предстоит повышение социальной защищенности участников спецоперации, это является значимым направлением работы кабмина, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Правительство приняло решение внести корректировки в правила для добровольцев спецоперации, которым оформили инвалидность из-за ранения или травмы, что даст возможность получать сразу две пенсии – по инвалидности и компенсации, передает ТАСС.
Мишустин добавил, что сейчас прорабатываются и другие решения, о которых сообщат позже. Также премьер одобрил идею Госдумы поддержать вдов ветеранов боевых действий.
Также координационный совет продолжает контролировать начисление выплат всем участникам СВО, в том числе мобилизованным гражданам.
Премьер-министр добавил, что в декабре выплаты поступили в полном объеме. Правительство ранее выделило дополнительные финансы на доплаты медицинским работникам Вооруженных сил РФ и другим военнослужащим, помогающим раненым.
Артиллеристы уничтожили гаубицу «Гвоздика» ВСУ под Херсоном
Артиллеристы уничтожили гаубицу «Гвоздика» ВСУ с расчетом под Херсоном
Артиллеристы уничтожили под Херсоном самоходную гаубицу «Гвоздика» с боекомплектом и расчетом, сообщил осведомленный источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ударник была уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом и трое военных ВСУ, еще двое были ранены.
Ранее российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной базе в городе Очакове Николаевской области, уничтожив 14 военнослужащих противника, в том числе британских наемников.
Захарова отреагировала на слова Моравецкого о смысле существования Польши
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла слова польского премьера Матеуша Моравецкого о смысле существования Польши в виде «поражения России» глупыми и подлыми, которые работают на саморазрушение.
Захарова в своем Telegram-канале привела отрывок из интервью премьера Польши Матеуша Моравецкого итальянской газете Corriere della Sera, где он заявляет, что победа над Россией на Украине является польским и европейским государственным смыслом, а также считает украинский конфликт, прежде всего, экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы.
«Чего в этих рассуждениях больше: глупости или подлости? И то и другое являются частью дикой ненависти. А она саморазрушительна. Так держать, Моравецкий. Ваша злоба работает на ваше поражение», – написала Захарова.
Напомним, Моравецкий заявил, что смысл существования Польши заключается в «поражении России».
Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассмеялся, узнав о «планах» президента Польши Анджея Дуды помочь Украине захватить Крым, и предположил, что тот употребляет что-то галлюциногенное.
Российские войска за сутки уничтожили более 315 украинских военных
|
|
Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады теробороны и 14-й механизированной бригады ВСУ возле Табаевки, Гряниковки, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы порядка 30 военнослужащих, три пикапа, одна американская артиллерийская система М777, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 116-й бригады териториальной обороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ у Райгородока и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР), Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР, а также Серебрянского лесничества. За последние сутки на этом направлении уничтожены более 110 военнослужащих, три бронемашины, установка РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также склад боеприпасов рядом с Подлиманом Харьковской области, отчитались в Минобороны.
В ходе наступательных действий «Южной» группировки войск на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожены до 90 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М109 «Paladin», а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Недалеко от пунктов Авдеевка, Славянск и Малиновка ДНР уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике подразделений 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Угледара и Водяного ДНР.
За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 85 военнослужащих, танк, три машины пехоты, гаубица «МСТА-Б», самоходная артустановка «Гвоздика» и две гаубицы Д-20 и Д-30. Возле Угледара уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за последние сутки уничтожены гаубица «МСТА-Б» и три крупнокалиберных миномета ВСУ.
Кроме того, в районах Николаевки и Чернобаевки Херсонской области поражены четыре склада боеприпасов ВСУ, перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 83 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 116 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25
Истребители российских Воздушно-космических сил сбили в Донецкой народной республике самолет МиГ-29 украинских воздушных сил, сообщили в Минобороны.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Украинский МиГ-29 сбит над поселком Новопавловка, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Рядом с Херсоном российские средства ПВО сбили украинский Су-25.
Также за сутки уничтожено 11 украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS у поселков Таволжанка, Лозовая (Харьковская область), Кириловка (ДНР), Кременная, Краснореченское, Коломыйчиха, Червонопоповка, Наугольная (ЛНР), Водяное (Запорожская область) и Князе-Григоровка (Херсонская область).
С начала СВО уничтожены 384 самолета, 206 вертолетов, 3057 беспилотников, 403 ЗРК, 7798 танков и других боевых бронемашин, 1012 машин РСЗО, 4034 орудия полевой артиллерии и минометов.
В начале февраля ВКС России сбили самолет украинских военно-воздушных сил МиГ-29.