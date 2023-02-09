Посол Келин заявил об ответе Москвы на идею создания «трибунала» над Россией

Симоньян: Никто не предвидел, что Россия будет воевать с коллективным Западом

Симоньян: Никто не предвидел, что Россия будет воевать с коллективным Западом, что это будет настоящая Третья мировая

Никто не предвидел, что мы в прямом смысле слова будем воевать абсолютно со всем коллективным Западом, что это будет настоящая Третья мировая, заявила главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире канала «Россия 1».

В видеозаписи, которую Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале, она выразила мнение, что все, в том числе люди, которые планировали эту спецоперацию, не ожидали, что она затянется так надолго. По ее мнению, никто этого не предвидел, потому что никто не предвидел, что мы в прямом смысле слова будем воевать не с Зеленским и его сподручными – ВСУ, СБУ, а мы будем воевать абсолютно со всем коллективным Западом.

Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» отметила, что это теперь уже известно количество вооружений, которое туда отправлено, число наемников, которые там сражаются. Она рассказала, что, по словам некоторых военкоров, на фронте есть места, где они вообще не видят украинцев, там одни поляки. Симоньян констатировала, что «мы воюем с ними со всеми», а победить коллективный Запад, эту мощь, НАТО, ну это тяжело, это трудно.

«Конечно, сокрушительных масштабов того, на что готов Запад, ради того, чтобы уничтожить нас, я, например, таких не предвидела. Конечно, я понимала, что это будет война, но я предполагала, что это будет такая точечная операция, ну, наверное, чуть сложнее и болезненнее, чем этом было, например, в Крыму, но ключевое в этой фразе слово «чуть». Мы же помним, как это было в Крыму. Сколько людей погибло в Крыму во время воссоединения с Россией? Женщину одну на митинге затоптали и еще один украинский военный умер от инфаркта, когда понял, что происходит. Вот, собственно, насколько я помню, и все. Могу ошибаться, но точно никакой катастрофы, не то что массовых жертв, а вообще вот настоящих военных жертв в Крыму не было», – сказала главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня».

«Я не думала, что это будет так легко, но, конечно, я не думала, что придется сражаться со всем западным миром, что это будет настоящая Третья мировая. Третья мировая идет уже! А теперь-то нам стало понятно, что дело не только в Донбассе было и есть, что была совершенно спланированная операция, чтобы забрать у нас Крым, а если посмотреть на их далекоидущие планы, то и мой родной Краснодар там находится в этих планах. Ну и что? Надо было позволить им все это сделать?» – выразила возмущение Симоньян.

«Помните, я могу ошибаться, но, по-моему, это было в первой книге Путина, президента нашего Владимира Владимировича. Мне кажется, у него там была такая фраза, что он исповедует с детства такой принцип, так его научили, что если драка неизбежна, то надо бить первым. Вот и все. Мы же не начинали войну на Украине, в Донбассе, мы ее заканчиваем, просто заканчивать ее приходится вот так кроваво, потому что те, кто этим управляет, не хотят не то, чтобы она закончилась в нашу пользу, они в принципе не хотят, чтобы она заканчивалась. Зачем ее заканчивать, если она приносит кучу денег и все новые и более мощные возможности по управления миром. Для Америки, я имею в виду. Ну зачем [им] ее заканчивать? У них никакой мотивации ее заканчивать нет», – сказала Симоньян.

Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» также отметила, что когда все началось, реакция наших людей ее не удивила. По ее словам, она была абсолютно уверена, что наши люди, наш народ сплотятся, потому что они все понимают: и правильно понимают, и хорошо понимают.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.

Накануне Москва предупредила, что США развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. В январе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов констатировал, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.