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Эксперты описали новую дилемму в отношениях России и США
Политолог Лукьянов: Россия и США перешли к наиболее опасной форме отношений
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Дилемма, возникшая во отношениях Москвы и Вашингтона в части поставок Штатами все более мощного оружия для ВСУ и необходимости должного ответа России на это, – пример наиболее опасной формы большой политики. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Федор Лукьянов. Ранее западные СМИ анонсировали поставки дальнобойного оружия Украине, поскольку реакция России на предыдущие поставки была сдержанной.
«То, что происходит сейчас между США и Россией, – это самая что ни на есть настоящая большая политика на грани, наиболее опасная ее форма, когда все решается в текущем режиме на основании сигналов и их интерпретации. Тут нет универсальных правил», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай» Федор Лукьянов.
Лукьянов также отметил, что «администрация Байдена теперь исходит из принципа, который она традиционно приписывает российской стороне: эскалация ради деэскалации».
«Специфика в том, что противостояние России и США (уже именно их) фактически зашло настолько далеко, что ответные действия Москвы, если они все-таки начнутся на этом этапе, должны быть по необходимости очень резкими (именно потому что далеко зашло), а это в свою очередь заставит Вашингтон также следовать тактике напролом», – полагает эксперт.
В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков допустил, что информация зарубежных СМИ о планах Запада помочь ВСУ «нацелиться на Крым» пока является, скорее, «вбросом», но в будущем это действительно может произойти.
«Собираясь поставить третьим странам какое-то оружие, американцы всегда тщательно оценивают риски, перспективы и свою выгоду. И конечно, в данной ситуации они пристально следят за тем, какой будет реакция России», – отметил он. «Все, что изначально поставлялось американцами для Украины, постепенно заканчивается, поэтому им приходится передавать все более новые и совершенные виды оружия», – добавил эксперт.
«Для того чтобы прекратить поставки, России нужно показать очевидные успехи на фронте и дать понять Штатам, что дни киевской власти сочтены. А пока американцы убеждены, что им удается если не побеждать, то хотя бы затягивать конфликт, поставки техники и боеприпасов будут продолжаться», – полагает Дудаков.
Ранее газета The New York Times анонсировала поставки Киеву американского оружия, чтобы помочь ВСУ «нацелиться» на Крым. По мнению американской стороны, риск потери Россией контроля над Крымом укрепит позиции Киева на потенциально возможных переговорах.
Власти США также в меньшей степени опасаются резких ответов России на эти действия. Поэтому теперь администрация Байдена рассматривает «один из самых смелых шагов» – помощь Украине в атаке на полуостров.
Кроме того, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров. В Госдепартаменте также заявили о возможности ВСУ наносить удары по полуострову с применением американских вооружений.
В ответ на это посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов уличил США в подталкивании ВСУ к терактам в России. Поясняя логику американской стороны, он подчеркнул, что Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что «Крым – это Украина», а вооруженные силы Украины могут применять американские вооружения якобы «для защиты своей территории», по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов.
Глава дипмиссии выразил уверенность, что, услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся.
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Киссинджер изменил позицию по нейтральному статусу Украины
Киссинджер: Идея нейтральной Украины больше не имеет смысла
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В нынешних условиях идея нейтральной Украины «не имеет смысла», заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, назвав «оправданным исходом» конфликта членство этой страны в Североатлантическом альянсе.
Киссинджер в ходе выступления по видеосвязи на специальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе напомнил, что до начала российской спецоперации выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет к событиям, которые сегодня уже стали реальностью. Однако теперь, считает политик, идея нейтральной Украины «больше не имеет смысла», передает ТАСС.
В конце концов Украина должна получить гарантии от НАТО – в любой форме, считает он. «И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным исходом», – сказал Киссинджер.
Экс-госсекретарь США добавил, что выступает за продолжение диалога с Россией. «Это страна, протянувшаяся на 11 часовых зон, располагающая ядерным оружием на своей территории», – отметил он. Он призвал обсуждать прекращение боевых действий и санкции.
Киссинджер при этом выразил мнение, что Европа должна быть открыта к России, «если будут выполнены требуемые условия участия в европейских процессах».
Отметим, что 8 января в западных СМИ вышла рецензия на новую книгу Киссинджера. В частности, сообщалось, что, по мнению политика, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить конфликт с Россией. В своей книге Киссинджер писал, что если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала.
Сенатор Алексей Пушков, комментируя идеи Киссинджера по завершению конфликта на Украине, отметил, что в администрации действующего президента США Джо Байдена нет людей, способных реализовать эти предложения.
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Появились данные о принадлежащих России долговых обязательствах США
Россия в ноябре 2022 года увеличила объем вложений в госдолг США на 58 млн долларов
Объем вложений России в американские государственные облигации в ноябре 2022 года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем на 58 млн долларов, следует из опубликованных документов Минфина США.
Объем вложений России в американские государственные облигации в ноябре 2022 года составил 2,092 млрд долларов. В октябре этот показатель составлял 2,034 млрд долларов, в сентябре – 2,015 млрд долларов, в целом на уровне чуть выше 2 млрд долларов он держится с марта 2022 года. В феврале 2022 года объем вложений РФ в госбумаги США составлял 3,753 млрд долларов, передает ТАСС.
В ноябре 2022 года на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось 80 млн долларов (в октябре – 25 млн долларов), на краткосрочные – 2,012 млрд долларов (в октябре 2022 года – 2,009 млрд долларов).
Крупнейшим держателем государственных бумаг США в ноябре 2022 года осталась Япония (около 1,08 трлн долларов против 1,06 трлн долларов в октябре). Второе место с 870 млрд долларов занял Китай (877,8 млрд в октябре), на третьем оказалась Британия с 645,8 млрд долларов (641,3 млрд долларов в октябре).
Напомним, в декабре 2022 года дефицит бюджета США составил 85 млрд долларов.
В Тель-Авиве раскритиковали США за передачу израильских арсеналов Украине
Политолог Ципис: Хитрый план США по Украине обернется очередным скандалом для Израиля
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Если Израиль пойдет на поводу у США в вопросе поставок оружия Украине, это приведет к большим репутационным потерям и сильно испортит наши отношения с Россией. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее стало известно, что США присылают Украине израильские боеприпасы.
«Факт поставок американского оружия из Израиля вполне возможен. В современной истории США предпринимали аналогичные шаги и это заканчивалось большим скандалом. Если сейчас все действительно повторяется, то у Израиля будут серьезные дипломатические последствия», – рассказал эксперт Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«В 80-х годах Израиль по просьбе США отправлял оружие, хранящееся на складах в нашей стране, боевикам в Никарагуа. И хотя Конгресс США запретил прямые поставки американского оружия правоэкстремистской организации Contras, неоконсерваторы, которые хотели обойти свой же парламент, обратились за помощью к Израилю» – отметил собеседник.
«Механизм заключался в том, что Израиль со своих складов отправляет оружие в Никарагуа, а американцы восполняют эти запасы. Этот хитрый план Штатов обернулся большим скандалом для израильского государства», – отметил он.
«Кроме того, Израиль по просьбе США поставлял оружие и в Иран. Когда шла ирано-иракская война, наша страна поставляла оружие своему самому явному на сегодняшний день врагу. То есть стране, которая угрожает нам уничтожением. Когда Израиль соглашается на такие провокационные действия США – он вляпывается в неприятности», – подчеркнул Ципис.
«Точно так же мы можем и сейчас понести огромный репутационный ущерб, если пойдем на поводу у Штатов и станем поставлять оружие Украине. А я напомню, что в рядах ВСУ есть отряды, которые не скрывают своей неонацистской направленности. Кроме того, Украина в Совбезе ООН голосует против Израиля и поддерживает все антиизраильские резолюции», – отметил он.
«Кроме того, Украина торговала военными технологиями с Ираном, который стремится овладеть ядерным оружием. Также она продавала оружие боевикам ХАМАС и другим организациям. Это уже не говоря о том, что украинские коллаборационисты были пособниками нацистов во время Второй мировой войны», – напомнил собеседник.
Рассуждая о том, как быстро Украина истратит поставленное через Израиль оружие и боеприпасы, Ципис отметил, что во многом это зависит от того, какое именно вооружение будет поставлено. Он также не исключил, что «Израилю, возможно, придется и своих советников на Украину направлять для активации военных систем натовского образца, а это уже повлечет дополнительные неприятности для страны».
«Вместе с тем, если такая схема поставок военной помощи Украине сработает один раз, то израильские власти будут продолжать ей следовать до тех пор, пока не обожгутся. Такова специфика принятия решений у нашей власти», – отмечает политолог.
«Страны Запада заблуждаются, когда думают, что чем больше они поставят оружия, тем быстрее закончится конфликт на Украине. Они его лишь затягивают. Кроме того, в этом конфликте все глубже начинает увязать Израиль, по сути, не имея никакого отношения к нему», – убежден он.
«Также это будет означать, что мы не умеем учиться на своих собственных ошибках. Мы просто испортим отношения с Россией. Это не входит в долгосрочные интересы Израиля, который нуждается в союзничестве и поддержке Москвы на фоне ситуаций вокруг Сирии и Ирана», – заключил Ципис.
Ранее The New York Times сообщила, что Пентагон отправляет на Украину американское оружие, хранящееся в Израиле. Израильские официальные лица изначально выражали опасения, что этот шаг может повредить их отношениям с Россией.
Отмечается, что США используют большой, но малоизвестный запас боеприпасов НАТО в Израиле. Поставка оружия Украине производится с построенных еще в 1970-е годы после арабо-израильского конфликта складов. Уточняется, что в те времена США «перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил».
Тем временем Швейцария отказала в поставках касок и бронежилетов для украинских войск. Также она не приняла на лечение украинских военных. Германия обращалась к Швейцарии с просьбой направить реэкспортом боеприпасы Украине.
Накануне газета ВЗГЛЯД разбиралась в обеспеченности снарядами российской армии и ВСУ. По словам военного эксперта Александра Михайлова, все, что пишут западные СМИ о «снарядном голоде» в России – приемы контрпропаганды. На самом деле производство только увеличивается, а вот с поставками снарядов Запада Украине действительно есть проблемы, отметил он.
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Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к терактам в России
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Госдепартамент США подталкивает украинские власти к совершению терактов в России
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Госдепартамент США своим заявлением о возможности вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по полуострову с применением американских вооружений, по сути, подталкивает украинские власти к совершению террористических актов в России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат констатировал, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Антонов подчеркнул, что Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что «Крым – это Украина», а вооруженные силы Украины могут применять американские вооружения якобы «для защиты своей территории», по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России. Глава дипмиссии выразил уверенность, что, услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся, передает ТАСС.
При этом, обратил внимание Антонов, американские журналисты поддерживают такой настрой администрации США и оправдывают атаки киевского режима на Крым.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров.
США вывели из-под санкций против России «предоставление сельхозпродукции»
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Вашингтон решил, что санкции, введенные против России, не распространяются на предоставление продукции в сельскохозяйственной сфере, а также на транзакции, касающиеся любых клинических медиспытаний.
В опубликованной министерством финансов США лицензии 6С говорится, что данный документ заменяет опубликованную в июле 2022 года лицензию 6В. В тексте нового документа есть ряд различий по сравнению с предыдущей версией.
В частности говорится, что ведомство разрешает транзакции, касающиеся «предоставления сельхозпродукции». Ранее разрешение касалось ее производства, продажи или транспортировки.
Кроме того, уточняется формулировка о разрешенных транзакциях в сфере медицины. В предыдущей версии лицензии речь шла о «продолжающихся клинических испытаниях и иной исследовательской медицинской деятельности». Из новой версии следует, что речь идет о любых клинических испытаниях, а не только «продолжающихся», передает ТАСС.
Минфин США не уточняет, как долго будет действовать лицензия 6С.
Ранее российское посольство в Соединенных Штатах призвало Вашингтон принять меры для исключения поставок российского продовольствия из-под санкций.
Блинкен счел невозможными переговоры по Украине на условиях России
Блинкен счел невозможными переговоры по Украине из-за требования Москвы признать воссоединение ряда регионов с Россией
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Требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен не согласился с заявлениями России о том, что Москва готова вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, а вот Киев и его союзники – нет. Как заявил Блинкен, Россия ждет, что Украина «примет новые территориальные реалии», то есть согласиться, что воссоединившиеся с Россией регионы под контроль Киева «не вернутся». По его мнению, «это, разумеется, само по себе не имеет шансов на успех» с точки зрения начала переговоров, передает ТАСС.
«В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя», – сказал он, отметив, что помощь Украине со стороны западных государств изменялась по ходу специальной военной операции России.
Блинкен сообщил, что комплексы Stinger и Javelin Украине направили за несколько месяцев до начала СВО. По его словам, Украине «постоянно предоставляют то, что ей нужно», с учетом происходящего «на поле боя» и «прогнозов, куда происходящее может привести». США предоставили Украине помощь в области безопасности на 25 млрд долларов «в течение менее чем одного года».
Он полагает, что «сильная позиция» Украины на поле боя – это самый быстрый способ привести конфликт «к стабильному и прочному концу, перейти к дипломатии».
Напомним, Москва требовала признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами, но из-за позиции Украины географические задачи СВО претерпели изменения, когда ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области решили вернуться в состав России.
Захарова: Запад задела правда в словах Лаврова о «русском вопросе» и Гитлере
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США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду, заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Лавров сравнил шаги США по созданию коалиции против Москвы с действиями Адольфа Гитлера, которые направлены на окончательное решение «русского вопроса».
«Их задела правда», – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что действия Вашингтона по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера, который воевал против СССР. По его словам, США пытаются объединить Европу против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос».
«Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Адольф Гитлер захватил, поставил «под ружье» большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину «по доверенности» ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – окончательного решения «русского вопроса». А Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», – сказал Лавров.
«Сейчас западные политики (не только из Прибалтики, Польши, но и из более «вменяемых» стран) говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение. В некоторых изданиях политологи активно рассуждают о том, что нужно деколонизировать Россию. Мол, опять наша страна слишком большая и «мешается», – добавил министр.
На заявления Лаврова остро отреагировали на Западе. Так, посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады. Как утверждает глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли, они осудили якобы имевших место «антисемитских» комментариев Лаврова, а также действий ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.
Сам Степанов опроверг заявления Жоли. Он также сообщил, что ему не был сделан демарш из-за высказываний Лаврова, несмотря на соответствующее заявление главы МИД Канады. Как рассказал российский дипломат, канадская сторона выразила демарш по поводу трагедии в Днепропетровске (ныне Днепр), причем речь шла исключительно об этом.
Кроме того, оскорбительными слова Лаврова сочли в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что глава дипломатического ведомства представил ситуацию в «по-настоящему оскорбительном ключе», передает «Коммерсантъ».
Также извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться».
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Эксперт: Украина действительно стала для США военным полигоном
Военный эксперт Козюлин: США получают бесценную военную информацию благодаря Украине
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США не только испытывают новые виды вооружения на Украине, но и тестируют более старую технику для ее модернизации. При этом американцы уже не стесняются в выражениях, открыто называя Украину военной лабораторией. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее телеканал CNN назвал Украину испытательным полигоном для вооружений США.
«Удивительно, что CNN открыто оценивают западную военную технику в негативном ключе, и, не стесняясь, называют Украину военной лабораторией. Вместе с тем, и РСЗО HIMARS, и гаубицы M777 – машины не новые. Они требуют более тонкого ухода. «Американцы» на поле боя в целом очень прихотливы», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«Это проявляется во всем, начиная со стрелкового оружия, заканчивая системами связи и разведки. Так, например, для разбора винтовки М16 нужно специальное оборудование, а автомат Калашникова можно перебрать буквально «на портянке». Для того, чтобы обучиться пользоваться M16, потребуется несколько дней, для Калашникова достаточно пары часов», – приводит пример эксперт.
«Сложность в уходе и длительное обучение – одни из основных минусов американской техники. Вместе с тем, Вашингтон продолжает обкатывать как совершенно новые, так и технологии прошлого поколения», – отмечает собеседник.
«В частности, они передали Украине беспилотники Switchblade. Этот дрон-камикадзе должен бороться с бронетехникой. Однако мы еще не слышали о каких-то серьезных достижениях этого вида техники. Очевидно, что там тоже есть какие-то проблемы, поэтому опрошенные CNN офицеры их критикуют», – обращает внимание Козюлин.
«Примечательно, что США привлекают научные институты для анализа работы оборудования. За время реального использования в конфликте они фиксируют все замечания, выявляют тонкости эксплуатирования, а затем используют эти знания для совершенствования вооружения», – говорит эксперт.
«К тому же, это первый серьезный военный конфликт в XXI веке между относительно равными промышленно-развитыми странами, на что справедливо указывает CNN, имея ввиду Россию и США. И Вашингтон пользуется удобным случаем. Информация, которая оттуда поступает в Штаты – бесценна. В этом смысле Украина действительно стала для США и лабораторией, и военным полигоном. Забавно, что мейнстримная пресса этого уже не скрывает», – заключил Козюлин
Ранее телеканал CNN сообщил, что Украина предоставила странам Запада редкую возможность изучить, как их системы вооружений ведут себя при интенсивном использовании. Уточняется, что объектом анализа стали и боеприпасы, использующиеся в рамках современной войны.
Источник в разведке заявил, что Украина стала оружейной лабораторией, в которой используется военное оборудование, ранее никогда не применявшееся в войне между двумя промышленно развитыми странами. Отмечается, что «мы стали свидетелями боевых испытаний в реальном времени».
По словам американского офицера, БПЛА Switchblade 300, а также противорадарные ракеты, переданные ВСУ, оказались менее эффективными, чем ожидалось при их разработке.
Однако реактивная система залпового огня HIMARS играет решающую роль на поле боя, хотя этим РСЗО требуется регулярное техническое обслуживание. В Пентагоне планируют «в течение долгих лет» изучать опыт применения HIMARS на Украине.
Что касается гаубиц М777, то в ходе ожесточенного столкновения они быстро теряют точность и эффективность. Это связано с порчей нарезов на стволах гаубиц при интенсивной стрельбе. При этом буксируемая артиллерия, включая М777, по мнению американцев, потеряла актуальность в рамках современных войн из-за невозможности быстрого перемещения на поле боя и риска поражения ответным огнем.
Конгрессмен-демократ от штата Коннектикут Джим Хаймс отметил, что Украина подарила Штатам неоценимо большое число уроков, с помощью которых можно написать целый учебник по ведению современной войны.
Между тем представители разведки и военных заявили CNN, что они надеются на начало работ по созданию «атрибутивных» беспилотников – дешевого и массового одноразового оружия, способного наносить колоссальный урон по целям противника. Отмечается, что образец должен быть дешевым в производстве.
Ранее стало известно, что в случае выхода из строя гаубиц М777 производства США ВСУ отправляют артиллерийские системы на ремонт в Польшу. Попытки ремонта и обслуживания иностранной техники на базах Украины, которые «заточены» под технику времен СССР, оказались малоэффективны.
При этом на восточном фланге НАТО отмечается активная переброска американских танков и боевых машин в Польшу и Литву. Несколькими днями ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине немецкие танки Leopard.
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NYT: США присылают Украине израильские боеприпасы
Пентагон передает для Украины снаряды калибром 155 мм со складов в Израиле
Пентагон поставляет Украине крупный запас боеприпасов калибра НАТО с израильских складов, пишет газета New York Times со ссылкой на израильских и американских чиновников.
Отмечается, что США, таким образом, используют большой, но малоизвестный запас боеприпасов НАТО в Израиле. Поставка оружия Украине производится с построенных еще в 1970 годы после арабо-израильского конфликта складов. Уточняется, что в те времена США «перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Тем временем Швейцария отказала в поставках касок и бронежилетов для украинских войск. Также она не приняла на лечение украинских военных. Германия обращалась к Швейцарии с просьбой направить реэкспортом боеприпасы Украине.
США раскрыли «тайный план» относительно России
Американский обозреватель Хортон заявил о «тайном плане» США относительно России
У Вашингтона есть тайный план в отношении ситуации с Россией, заявил политический обозреватель Скотт Хортон в эфире Judging Freedom.
По его словам, изначальный план предусматривал раскачивание и поддержку повстанческого движения внутри России, либо в западной части против российских сил на востоке, передает РИА «Новости».
Хортон добавил, что в связи с конфликтом в Афганистане, когда Вашингтон «поддержал моджахедов и Усаму бен Ладена», Штатам удалось «удачно обанкротить Советский Союз».
По мнению публициста, США не хочет переговоров, стремясь только ослабить Россию, затягивая войну.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, какие реальные цели могут преследовать страны Запада переброской современной ударной техники НАТО на Украину.
Хакеры рассказали о взломе налоговой службы США с помощью порно
Сеть американской Налоговой службы (Internal Revenue Service, IRS) взломали при помощи копии порносайта PornHub, куда сотрудник ведомства ввел свои логин и пароль, рассказал лидер хакерской группы Killnet хакер Killmilk.
Белорусские коллеги Killnet создали обычную копию PornHub со встроенным скриптом, крадущим cookie с паролями, рассказал собеседник «Газеты.Ru»
Сотрудник IRS перешел на ссылку по почте, он попался при переходе на раздел с классическим сексом, добавил Killmilk.
Сама операция прошла еще два месяца назад, но проникнуть в сеть IRS удалось только сейчас.
Напомним, хакеры Killnet и хакеры из Белоруссии Infinity Hackers BY сообщили о взломе базы данных IRS, с серверов ведомства удалось скачать 198 млн строк информации о ее пользователях.
В числе украденных данных – логины и пароли личных кабинетов на официальном сайте IRS.
Пушков: Турцию не исключат из НАТО
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Североатлантический альянс не исключит Турцию из своего состава, поскольку Анкара является опорой блока на Ближнем Востоке, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова бывшего помощника президента США Джона Болтона.
Предложение Болтона о том, что членство Турции в НАТО может быть поставлено под вопрос из-за отсутствия жесткой антироссийской политики, нежизнеспособно, написал Пушков в своем Telegram-канале.
Турция является опорой для альянса на Ближнем Востоке, и во внеблоковом статусе она способна стать самостоятельным центром силы и «отвязанной пушкой» (loose cannon)», которую Запад не смог бы контролировать.
Конфликт Анкары и Афин усилился бы, и повлиять на поведение президента Турции Тайипа Эрдогана стало бы невозможно. В случае выхода Турции из альянса вероятным бы стало сближение Анкары и Москвы.
«В общем, не вариант для США и НАТО. Пустой треп», – заключил Пушков.
Ранее Болтон заявил, что членство Турции в НАТО в 2023 году может оказаться под вопросом из-за нежелания турецкой стороны занять антироссийскую позицию.
Die Welt: София тайно обеспечила треть потребностей ВСУ
Болгария тайно поставляла Киеву обеспечившие до трети потребностей ВСУ боеприпасы
Болгария втайне предоставляла Украине боеприпасы весной прошлого года, обеспечив до трети потребностей украинских военных, заявлено в расследовании издания Die Welt.
В материале указано, что власти Болгарии выдали компаниям-посредникам разрешение на экспорт заграничным фирмам-посредникам, к примеру, Польше, чтобы те, в свою очередь, передали боеприпасы Киеву. Отмечается также важная роль аэропорта польского Жешува, расположенного в 70 км от украинской границы. Использовались также сухопутные маршруты через Румынию и Венгрию, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt.
По словам премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, который занимал свой пост в период с декабря 2021 года по август 2022 года, около трети боеприпасов на Украину поступило из Болгарии.
Кроме того, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Болгария оказывала помощь. Более того, он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский отправил министра лично «достать необходимые материалы с помощью дипломатической ловкости».
Как рассказал Петков, в то время они с Кулебой договорились о всеобъемлющей помощи со стороны Софии. По словам Кулебы, тогда договоренность была о том, чтобы фирмы стран НАТО и Украины имели возможность закупать все необходимое у болгарских поставщиков.
В заключение издание подчеркивает, что поставки были оплачены Великобританией и США.
Ранее стало известно о тайных поставках Болгарии дизтоплива ВСУ с российского завода.
Конституционный суд Болгарии решил проверить на соответствие основному закону страны решение парламента об оказании военно-технической помощи Украине.
WP: Масштаб последствий санкций против России оказался меньше, чем ожидалось
В США заявили, что санкции против России не оправдали ожиданий Запада
Введенные странами Запада антироссийские санкции повлияли на российскую экономику меньше, чем планировалось, написал журналист Адам Тейлор в газете Washington Post.
Согласно его статье, масштаб последствий для российской экономики от санкций не стал катастрофическим, более того, «хотя Путин и не в Давосе, Россия не полностью отрезана от мира». Также Тейлор отметил, что показатель торговли Москвы с другими странами вырос за 2022 год настолько, что в неконфликтное время это значило бы год бурного экономического роста, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Автор статьи подмечает, что россияне и туристы не заметили изменений в жизни, несмотря на уход западных сетей. В этой связи Тейлор начал рассуждать, а работают ли вообще эти санкции. Согласно его оценке, работают и влияют на российскую экономику. Более того, в будущем в связи с падением доходов от продажи нефти и газа, санкции «станут еще сильнее».
Журналист не стал предсказывать сроки такого развития событий и заметил, что подрыв российской экономики будет зависеть от настойчивости Запада, которые за последний год совершили «много попустительств».
«Возможно, именно поэтому украинские чиновники и их сторонники находятся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где они выступают против усталости и апатии среди союзников», – заключил автор.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия успешно справилась с теми экономическими рисками, которые возникли в 2022 году, добавив, что в данный момент власти примерно понимают, какие риски будут в 2023 году.
До этого Путин заявил, что экономическая обстановка по итогам 2022 года оказалась гораздо лучше многих прогнозов.
Лавров: Прежних отношений у России и Запада уже не будет
Глава МИД Лавров заявил, что прежних отношений у России и Запада уже не будет
Ни сотрудничества, ни диалога, как в доконфликтное время, у России с Западом уже не будет, Москва не потерпит лжи при подписании международных документов, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, Москва больше не поставит себя в ситуацию, когда западные страны лгут при подписании международных документов, отказываясь потом их исполнять, передает ТАСС.
Министр напомнил, что подобное отношение у Запада было при подписании стамбульской декларации ОБСЕ, принятой на саммите в Астане в 2010 году декларации ОБСЕ, соглашения об урегулировании кризиса на Украине в феврале 2014 года, которые гарантировали Германия, Франция и Польша. Лавров добавил, что Минские договоренности, которые также никто не собирался выполнять, были одобрены Советом безопасности ООН.
«Врали нам в лицо, подписывая на уровне президентов и премьер-министров торжественные обязательства», – подчеркнул он.
Также Лавров объяснил, почему Москва долгое время верила в обещания, приведя исторический пример, когда купцы о чем-то договаривались, они ничего не подписывали, просто ударяли по рукам. Однако в случае, если кто-то обязательства не выполнил, его переставали уважать.
«Нас отучили от этого, после того, как обещали НАТО не расширять», – заметил министр.
Кроме того, глава МИД России указал на то, что резолюция Совбеза ООН по Минским соглашениям была юридически обязывающим документом, который все члены ООН обязаны были выполнять. Однако и здесь, по словам Лаврова, резолюция была полностью саботирована и оставила других путей решений конфликта.
Тем не менее, Лавров отметил, что отношения России и Китая переживают лучший период в истории, о чем говорят лидеры стран и показатели растущего товарооборота.
Президент России Владимир Путин отмечал, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.