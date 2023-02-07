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Эксперт: Apple выполняет требования ФАС из-за боязни потерять российский рынок
Эксперт Единин: Западные компании все чаще выполняют требования нашего законодательства
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Исполнение предписаний российских регуляторов зарубежными компаниями свидетельствует об их нежелании терять российский рынок. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал замдиректора ИРИ Борис Едидин. Ранее стало известно, что Apple исполнила предписание ФАС по делу с «Лабораторией Касперского».
«Исполнение предписания ФАС американской компанией Apple наглядно говорит о том, что обращения в суды в целях защиты прав и интересов российских пользователей и компаний имеют смысл», – рассказал заместитель генерального директора АНО «ИРИ» по правовым вопросам Борис Едидин.
«В целом западные компании рассматривают российский рынок как сферу своих интересов. Поэтому они заинтересованы действовать в рамках закона и выполнять требования антимонопольных органов, чтобы не потерять его», – рассуждает эксперт.
Рассуждая о том, можно ли ожидать развития позитивного диалога между российским регулятором и западными ИТ-компаниями, собеседник отметил, что «да, действительно, все об этом свидетельствует, поскольку данный случай не единственный».
«У нас есть уже достаточно много примеров, когда иностранные компании добросовестно выполняют требования российских регуляторов. Данный случай продолжает такую тенденцию и, как мне кажется, она имеет все шансы к развитию», – отметил Едидин.
Кроме того, как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, продавливать свои монопольные интересы для таких компаний, как Apple, становится все сложнее. Развиваются альтернативные, с том числе отечественные, магазины приложений с более выгодными для разработчиков и пользователей условиями. Это вынуждает иностранных ИТ-гигантов задуматься о реальной конкуренции и отказываться от тотальной диктовки своих правил.
Ранее стало известно, что американская компания Apple исполнила предписание ФАС по делу с «Лабораторией Касперского». Законность предписания поддержали суды двух инстанций. Apple была обязана исключить из лицензионного соглашения с разработчиками (DPLA) положение, позволяющее компании не допускать в App Store приложение разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям и политикам Apple. Также компания должна была вернуть в iOS функционал, необходимый для надлежащей работы сторонних приложений родительского контроля.
В настоящее время Apple приняла дополнительное соглашение к DPLA, которое исключает применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков. Изменения действуют с 21 октября 2022 года. Кроме того, в очередной версии iOS 15 Apple добавила в операционную систему Screen Time API (интерфейс прикладного программирования) в отношении приложений родительского контроля.
Ведомство проанализировало возможности интерфейса и пришло к выводу, что, используя данный API, разработчики могут реализовать технические возможности, которые ранее были утрачены. В результате приложения родительского контроля смогут обладать обширным функционалом, конкурируя со встроенным в iOS приложением Screen Time от Apple.
В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам административного расследования оштрафовала компанию Apple более чем на 1,1 млрд рублей. Эту сумму требуется выплатить в течение двух месяцев с момента вынесения штрафа.
Как сообщается на сайте ФАС, Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать платежный инструмент компании в приложениях. Правила магазина приложений App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты, поясняют в антимонопольном ведомстве.
В конце 2022 года в ФАС России поступила информация от компании Apple об исполнении выданного службой в 2020 году предписания. Ведомство проанализировало информацию и пришло к выводу о его надлежащем исполнении в полном объеме.
Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных
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Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
Кроме того, отмечается, что в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Котляровка Харьковской области, а также Лес Попов в ЛНР, пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.
В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новосадовое, Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества.
Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины, указали в ведомстве.
На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 115 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30 в районах населенных пунктов Яснобродовка и Победа ДНР.
В ведомстве сообщили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий подразделений группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны.
Кроме того, на данных направлениях уничтожены два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-30 и Д-20 в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Водяное ДНР. В районе населенного пункта Угледар уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, уточнили в пресс-службе.
«На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация» в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области», – говорится в сообщении.
В Минобороны заявили, что ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах.
В ведомстве также отметили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Егоровка ДНР и Алешки Херсонской области. Кроме того, за сутки сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS в районах населенных пунктов Волноваха ДНР и Токмак Запорожской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3023 беспилотных летательных аппарата, 403 зенитных ракетных комплекса, 7750 танков и других боевых бронированных машин, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4003 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8272 единицы специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Ранее Минобороны заявило, что российские военные в ходе СВО на Украине впервые уничтожили ЗРК NASAMS производства Норвегии.
Захарова отреагировала на «шедевр» Макфола о «прорыве на Украине»
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Предложения о введении санкций против всего состава ВС России, их жен и детей, которые представил экс-посол США в Москве Майкл Макфол в числе других подобных инициатив, – это «шизофазия в острой форме», заявила представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на статью Макфола для издания Foreign Affairs под названием «Как добиться прорыва на Украине», в которой тот приводит шаги для того, чтобы «победить».
Статья, по мнению Захаровой, «несколько протухла», поскольку в ней говорится о том, как все хорошо на Украине, и не упоминаются обыски у украинского олигарха Игоря Коломойского.
Запад, несмотря на утверждения Макфола о том, что «Ukraine is doing so well» (У Украины все настолько хорошо – прим. ВЗГЛЯД), вводит очередные антироссийские санкции, поставляет Киеву все больше продвинутых и дорогих типов вооружения, и обещает еще большие объемы экономической помощи, подчеркнула дипломат.
Она отметила, что Макфол также не очень хорошо понимает положение дел в военной сфере в самих США, поскольку требует поставок пусковых установок M270 киевскому режиму в случае отсутствия РСЗО HIMARS.
«Видимо, в Пентагоне о Макфоле тоже не очень высокого мнения. Ну еще бы, бывший посол предлагает поставлять на Украину истребители F-16 (на каждом ценник в десятки миллионов долларов), забывая о том, к чему это может привести», – подчеркнула Захарова.
Также Макфол требует снижения потолка на нефть вдвое, пренебречь зерновой сделке, совершенной под эгидой ООН, ввести санкции против всего личного состава ВС России, их жен и детей. По его задумке, американскому президенту Джо Байдену нужно объявить об этом 24 февраля.
Захарова указала, что Макфол – это известный публицист, и он регулярно пишет на подобные тему, в том числе в Twitter, и раньше «этого гения слушали». Именно сейчас Вашингтон и «его натовские марионетки» реализуют против России неолиберальную стратегию, которую Макфол активно продвигал.
До этого в январе Макфол заявил, что в обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский мог бы подписать соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России. В таком случае он пообещал Киеву от США и союзников БМП, ПВО, РСЗО и боеприпасы.
Яков Кедми: Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия
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Визит главы израильского МИД в Киев – это в первую очередь дипломатический акт, призванный снизить давление Запада на Израиль. Однако Украина использует этот визит для шантажа и вымогательства. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политолог Саймон Ципис и бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Я полагаю, что главу МИД Израиля Эли Коэна попросил посетить Киев госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего недавнего визита в еврейское государство. Штаты всеми способами подталкивают Израиль к четкому проявлению проамериканской позиции и поддержке Киева», – рассказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«Вместе с тем наш дипломат является членом нового правительства Израиля. Поэтому такой визит может стать «официальным стартом» работы для нового главы дипведомства. На фоне глубокого внутриполитического кризиса, каждый министр нового правительства пытается как можно нагляднее продемонстрировать свою работу. Поэтому логично, что Коэну надо проявить активность в конфликтном регионе», – полагает он.
«Очевидно, что Украина пытается разыгрывать «еврейскую карту», фактически шантажируя Израиль и ощущая свою безнаказанность. Однако на Украине присутствует большая еврейская община, и для Израиля это очень чувствительный вопрос», – отметил собеседник.
«Как сказал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в своем недавнем интервью, единственная призма, через которую он смотрел на украинский вопрос – это чувство ответственности за евреев на Украине», – пояснил Ципис.
«Кроме того, на Украине очень много олигархов и политиков, имеющих еврейское происхождение. Они оказывают давление через свои каналы на Израиль. Их, понятное дело, больше волнует украинское государство, но поскольку они евреи по происхождению, то считают возможным вот так шантажировать Израиль», – рассуждает политолог.
«Причиной такого дерзкого поведения Киева в отношении Израиля является еще и желание рассорить нашу страну с Москвой. На Украине понимают, что самый действенный метод для этого – прямые поставки Израилем оружия для ВСУ», – отмечает эксперт.
«Масла в огонь подливает Запад, действуя по двум фронтам. С одной стороны, они оказывают давление на Израиль, а с другой – подталкивают Украину к такому хамскому поведению, обещая, что ей за это ничего не будет», – добавил он.
«Шансы на выполнение Израилем требований Киева велики, поскольку наша страна очень сильно зависима от финансовой и технической помощи Запада, а конкретно США. И может дойти до того, что Вашингтон начнет шантажировать Израиль сокращением помощи», – заключил Ципис.
В свою очередь бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, рассуждая о темах встречи, отметил, что «разговаривать в ходе визита Коэна в Киев будут обо всем, но ни денег, ни оружия Украина не получит».
Как полагает собеседник, «это был специальный ход, чтобы оказать давление на Израиль». «Скорее всего, инициатива принадлежала сторонникам киевской власти в израильских политических кругах, которые все время пытаются втянуть Израиль в более активную поддержку Украины», – отметил он.
«По моему мнению, визит Коэна в Киев призван продемонстрировать положительное отношение Израиля к Украине, несмотря на отказ поставлять вооружения. Кроме того, стоит вспомнить тот факт, что первый звонок Коэна в должности министра иностранных дел Израиля был совершен главе российского МИД Сергею Лаврову», – рассуждает политолог.
«Тель-Авив отказывался поставлять оружие Украине, поскольку это не соответствовало национальным интересам Израиля. Круги, связанные с беглыми олигархами и российской оппозицией, придерживающиеся абсолютно проамериканской политики, пытаются втянуть Израиль в конфликт с Россией. Однако это давление не меняет оценку правительством национальных интересов страны, которые определяются международной обстановкой, в том числе на Ближнем Востоке, а также присутствием военного контингента ВС России в Сирии», – заключил Кедми.
Ранее СМИ сообщили, что накануне визита в Киев главы израильского МИД Эли Коэна, власти Украины потребовали от Тель-Авива публично осудить действия РФ и выдать Киеву кредит в 500 млн долларов, а также поддержать мирный план Владимира Зеленского, предполагающий вывод российских войск с Украины.
Также Киев рассчитывает на то, что Израиль окажет помощь в лечении сотен украинских солдат и мирных жителей, и ждет от нового правительства Израиля подтверждения обязательства помочь Украине с созданием новой системы оповещения о воздушной атаке.
Накануне экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, опубликованном на YouTube-канале, обвинил страны Запада в срыве переговоров между Россией и Украиной. Напомним, в начале СВО Беннет выполнял роль одного из посредников между Россией и Украиной. В интервью он отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить (президента РФ Владимира) Путина, а не договариваться».
Также Беннет выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает. Он также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает необходимым пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву. До этого в рамках интервью CNN премьер рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». При этом Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
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Мирошник рассказал о стратегическом значении Северска
Мирошник: Северск имеет стратегическое значение для фронта
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Несмотря на то, что Северск – довольно небольшой городок, его географическое положение дает серьезное преимущество военным. Установление контроля над ним сделает нас на шаг ближе к разрушению линии обороны противника, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в ЛНР сообщили, что ВС России заняли выгодные рубежи у Северска.
«Северск – относительно небольшой городок, который занимает доминирующие позиции с точки зрения ландшафта. Он имеет стратегическое значение. Дело в том, что сейчас на линии обороны ВСУ Северск – Соледар – Артемовск идут активные бои. Соледар уже проломлен, в скором времени должна решиться судьба Артемовска, на очереди окажется Северск», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сам населенный пункт уже почти полгода находится под украинским контролем. Это приводит к постоянным обстрелам Лисичанска, Северодонецка, Кременной и Рубежного. Восстанавливать эти города просто не получается. Судьба всей агломерации зависит от того, кто контролирует Северск», – объяснил собеседник.
«Тот факт, что мы заняли выгодные рубежи, позволяет рассматривать происходящее как подготовку к потенциальному наступлению. Мы располагаем необходимыми силами. И следующим на пути должен стать Красный Лиман», – добавил экс-дипломат.
«Только после взятия этих городов можно будет говорить о том, что линия обороны Северск – Соледар – Артемовск разобрана. Тогда получится вынудить ВСУ отступить к следующей линии обороны, которая, судя по всему, пройдет в районе Славянска, Краматорска и Дружковки», – рассуждает он.
«Также мы наблюдаем, что ВСУ начали дезертировать в районе Кременной. В первую очередь это связано с серьезными потерями с их стороны. Кроме того, мотивация войск там практически на нуле. Все понимают, что мы имеем преимущество, а они просто отправлены на убой. И чтобы сохранить себе жизнь, противник просто дезертирует», – заключил Мирошник.
Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения вооруженных сил заняли выгодные рубежи и позиции у города Северска в Донецкой народной республике.
Марочко отметил, что положение ВСУ в районе Северска за минувшие выходные значительно ухудшилось. В свою очередь российские военные благодаря занятым позициям могут контролировать новые участки местности, повысив эффективность ударов по ВСУ. Он добавил, что украинское командование вынуждено наращивать поставки как живой силы, так и вооружений на данном направлении.
Кроме того, Марочко также сообщил о том, что часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в ЛНР, где сейчас ведется наступление российских сил. Наши военные, по его словам, отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВФУ.
Марочко уточнил, что некоторые военные не оказывают существенного сопротивления и оставляют позиции. Переброшенные Киевом для сдерживания собственных войск националистические подразделения выполнить поставленную задачу не могут, добавил он
3 февраля Марочко сообщал, что группировка ВС Украины, которая сейчас находится в городе Северске, может оказаться в ближайшее время в окружении. Ранее Северск входил в единую линию обороны украинских войск вместе с Артемовском (украинское название Бахмут) и Соледаром.
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Нетаньяху заявил о компромиссе с Путиным по Ближнему Востоку
Нетаньяху заявил о компромиссе с Путиным по интересам Израиля на Ближнем Востоке
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Израиль и Россия в ходе переговоров достигли компромисса по интересам государств на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
По словам премьера, Иран хочет создать армию и расположить ее в Сирии рядом с границей Израиля. Кроме того, Тегеран якобы стремится уничтожить еврейское государство и подвергнуть его жителей опасности, разработав ядерное оружие, передает РИА «Новости».
«Изначально я сказал Путину: «Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно. <...> Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое». Мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам», – добавил Нетаньяху французскому телеканалу LCI.
Политик подчеркнул, что два лидера решили «оставить друг друга в покое».
В среду Нетаньяху заявил, что Израиль не хочет допускать военной конфронтации с Россией, для этого Тель-Авив осуществляет координацию с Москвой при полетах израильских ВВС над Сирией.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли дружба Путина и Нетаньяху спасти отношения России и Израиля.
Пекин сделал Вашингтону представление за уничтожение аэростата
Китай сделал США серьезное представление из-за уничтожения аэростата
Китайские власти сделали Вашингтону серьезное представление за уничтожение китайского аэростата в воздушном пространстве Соединенных Штатов, сообщил в МИД КНР.
В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн от имени правительства КНР сделал серьезное представление ответственному лицу посольства США за применение оружия американской стороной для нанесения удара по китайскому аэростату гражданского назначения, передает ТАСС.
В нем подчеркивается, что Соединенные Штаты подобными действиям нанесли серьезный удар по усилиям, нацеленным на стабилизацию китайско-американских отношений после встречи на Бали.
Ранее Китай выразил США протест против нападения на гражданский аэростат.
Напомним, ВС США сбили над Атлантикой китайский аэростат, который вошел в воздушное пространство Соединенных Штатов 28 января в районе Аляски. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что зонд уничтожили по приказу американского президента Джо Байдена.
Газета ВЗГЛЯД писала, как китайский шар вскрыл проблемы ПВО США.
Эксперт: ЕС и США попали в нефтяную зависимость от Индии
Эксперт Юшков: Если Индия перестанет покупать российскую нефть, на Западе начнется глубочайший дефицит топлива
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США и Европа заинтересованы в том, чтобы Индия и дальше закупала российскую нефть по сниженной цене. Но Москва может уменьшить размер скидки и это отразится на Европе и Штатах, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее агентство Bloomberg сообщило о возросшей роли Нью-Дели на нефтяном рынке в связи с закупками сырья у России.
«Именно Индия перерабатывает российское сырье на прибрежных НПЗ и отправляет дизельное топливо в США. Европейцы и американцы должны ее безмерно благодарить за это. Если бы Запад запретил Нью-Дели закупать энергоресурсы у Москвы, ситуация мгновенно бы привела к глубочайшему дефициту топлива в Европе», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Еще очень большую роль играет вопрос о том, кто именно выступает в роли посредника. В принципе, любые азиатские страны могут закупать российскую нефть, причем не по потолку цены. Ограничения распространяются лишь на страхование и перевозку подобного товара. Что касается Индии, то на судах этой страны российская нефть вообще не перевозится», – подчеркивает эксперт.
«Сегодня Индия – крупнейший покупатель российской нефти, который занимается ее переработкой. Мы продаем сырье с большим дисконтом. Но постепенно скидки на российские ресурсы будут снижаться. Чтобы сохранить рентабельность подобных схем, Нью-Дели может начать увеличивать стоимость конечных продуктов», – акцентирует Юшков.
«Для России ситуация, в рамках которой приходится делать большие скидки, неприятна. Так, например, Urals уже сейчас торгуется со скидкой в 18 долларов. При этом еще в середине декабря приходилось занижать стоимость на 35 долларов», – уточняет эксперт.
«Рынок перестраивается буквально на глазах. Мы продаем очень много нефти по разным направлениям. Продукты из наших ресурсов впоследствии уходят в страны Запада. В дальнейшем ряд государств будет закупать все больше нефтепродуктов для внутреннего рынка», – резюмирует Юшков.
Роль Индии на мировых нефтяных рынках постепенно растет, пишет издание Bloomberg. Страна активно закупает российское сырье по скидкам, перерабатывает его и направляет конечный продукт на экспорт в страны ЕС и США.
Отмечается, что Нью-Дели удалось избежать критики со стороны партнеров. Действия Индии отвечают «двойной цели Запада»: сокращение доходов России от продажи энергоресурсов, а также предотвращение шока от перебоев поставок нефти.
Согласно директивам ЕС, Нью-Дели не нарушает введенных организацией запретов. Ранее в Bloomberg уточняли, что Индия действует в рамках санкций Евросоюза: нефть перерабатывается на территории третьей страны, а значит, конечный товар уже не рассматривается, как имеющий отношение к Москве.
Издание Reuters подтверждает, что закупки Индией российской нефти не могут считаться нарушением западных санкций по причине того, что Нью-Дели изначально не присоединялось к ограничениям. Тем не менее, по данным агентства, банки и финансовые учреждения страны с осторожностью относятся к данным операциям, опасаясь «разозлить» западные страны.
Для снижения рисков индийские НПЗ начали оплачивать большую часть поставок не долларами, как это было раньше, а дирхамами ОАЭ. Уточняется, что платежи в национальной валюте проводит Государственный банк страны.
С 5 декабря прошлого года начал действовать потолок цен на российскую нефть. В том же месяце Telegraph India со ссылкой на представителей министерства промышленности сообщила, что Нью-Дели рассматривает возможность присоединения к ограничениям, если стоимость нефти превысит 60 долларов за баррель.
Напомним, в октябре Москва вышла на первое место среди экспортеров нефти для Нью-Дели. Российские компании отправляли в Индию 946 тыс. баррелей в сутки. Это 22% от всего нефтяного импорта страны.
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Экс-премьер Израиля Беннет обвинил Запад в остановке переговоров России и Украины
Экс-премьер Израиля Беннет заявил, что переговоры России и Украины прервал Запад
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Переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации.
Беннет в интервью, опубликованном на YouTube-канале, отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. По его словам, они прервали переговоры, передает РИА «Новости».
Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить (президента РФ Владимира) Путина, а не договариваться».
Ранее Беннет выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает. Он также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами.
В среду председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что если бы США захотели, они бы за сутки посадили киевский режим за стол переговоров, но они сознательно этого не делают.
Зеленскому сообщили плохие новости о западном оружии
Несмотря на согласование Запада передать Украине тяжелую военную технику, использовать ее против России на фронте в ближайшее время не удастся, пишет обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times.
Из публикации следует, что проблемой станут поздние поставки, а наступление России уже началось на востоке Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Речь идет об отправке Киеву боевых машин и зенитных ракет, которые западные лидеры пообещали Зеленскому.
Отмечается, что такое сложное оружие требует тщательной подготовки, а процесс займет несколько месяцев или даже год. Часть же оружие, попавшего в пакет военной помощи, нужно еще собрать.
Ранее Пентагон сообщил об отправке Киеву ракет большой дальности для HIMARS и снаряды GLSDB дальностью в 150 км.
ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска
WarGonzo сообщил об отступлении ВСУ из северных кварталов Артемовска
Украинские войска отступили из северных кварталов Артемовска (украинское название – Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили военкоры со ссылкой на ЧВК «Вагнер».
По данным Telegram-канала WarGonzo, ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска. Отмечается, что бойцы «Вагнера» зашли в северные кварталы Артемовска и приступили к их зачистке, с востока они подходят со стороны Соледара.
Другие штурмовые группы продвигаются к юго-западу от города – в направлении Часова Яра, который относительно Артемовска находится на возвышенности. Эта географическая особенность в определенной степени затрудняет боевую работу по полному окружению бахмутского гарнизона ВСУ, передает «Военное обозрение»..
Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись к перекрестку дорог Артемовск-Константиновка и Часов Яр – Курдюмовка, что к юго-западу от Красного (Ивановского).
Одновременно с этим бои идут и в южной части Артемовска. Большие потери несут резервы националистического формирования «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ), ранее переброшенные к городу с целью недопущения его окружения российскими войсками.
Помимо этого, как пишет канал, есть подтверждение о контроле некоторых улиц на юге города.
«Таким образом, можно сказать, что Бахмут уже взят в полукольцо», – добавили военкоры.
Напомним, что ВС РФ продолжают успешные наступательные действия в пространстве вокруг Соледара и Артемовска (Бахмута). К северу от Соледара были заняты небольшие поселки им. Сакко и Ванцетти и Николаевка, в результате чего фронт продвинулся в направлении Северска.
В ДНР сообщали, что с вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стягивают под Артемовск.
МИД назвал конфискацию активов Малофеева со стороны США неприкрытым грабежом
Спикер МИД Захарова назвала конфискацию активов Малофеева со стороны США неприкрытым грабежом
В Москве конфискацию активов российского бизнесмена Константина Малофеева со стороны США сочли завязанным на политике неприкрытым грабежом, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте ведомства отмечается, что такое решение со стороны главы США Джо Байдена олицетворяет собой неприкрытый грабеж по политическим мотивам.
Захарова подчеркнула, что Штаты конфискуют средства вопреки собственным законам и фундаментальным принципам, которые в США якобы гарантируют неприкосновенность частной собственности. Более того, делают это «путем сомнительных правовых ухищрений и манипуляций», отметила представитель МИД.
По ее словам, все объявленные враждебными Вашингтону страны получили возможность лично убедиться в том, что «разговоры о гарантиях вкладов и инвестиций не более чем пустой звук».
«Международному бизнесу преподан наглядный урок беззакония, когда любую собственность можно легко отобрать и отдать правильному клиенту, если в США так решат», – заметила Захарова, резюмируя подорванное доверие к американской финансовой системе.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий решил направить российские активы на закупки угля для населения.
Зеленскому пригрозили отставкой из-за ослабления демократов в США
Президент Украины Владимир Зеленский может раньше времени покинуть свой пост из-за падения влияния Демократической партии и главы Белого дома Джо Байдена в США, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Состояние здоровья американского лидера ухудшается каждый день, а неформальный лидер Республиканской партии Дональд Трамп набирает популярность, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Соскина.
Также Соскин указал на коррупционные скандалы Хантера Байдена – сына президента США. Украинский политик напомнил заявления Трампа о том, что он выступает против поставок оружия Киеву.
Все это специалист назвал тревожным знаком для властей Украины, а именно – для Владимира Зеленского.
Экс-премьер Израиля Беннет рассказал о 17 черновиках соглашения России и Украины
Перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации.
Беннет в интервью, опубликованном на YouTube-канале, отметил, что у них было 17-18 черновиков. По его словам, ни один из черновиков до сих пор не был обнародован, передает РИА «Новости».
Ранее Беннет заявил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервал Запад.
Москва раскритиковала США за перекладывание с больной головы на здоровую в вопросе ДСНВ
Рябков: Вашингтон перекладывает с больной головы на здоровую, обвиняя Россию по теме ДСНВ
Критикуя Россию за «пренебрежение обязательствами» по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), американские власти перекладывают с больной головы на здоровую, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
Рябков заявил, что Вашингтон, как обычно, перекладывает с больной головы на здоровую, обвиняя Россию в пренебрежении обязательствами в рамках ДСНВ. Москва не отказывалась от договора и сохраняет приверженность этой договоренности, полностью соблюдая его центральные положения по численным лимитам на носители и боезаряды. Всегда это делали и будем продолжать делать дальше, приводит его слова РИА «Новости».
Россия, продолжил замглавы МИД, продолжает работу по другим положениям договора, в том числе касающимся информационного обмена в его рамках. Москва рассчитывает на аналогичные шаги с американской стороны, сказал он, выразив надежду, что Вашингтон продемонстрирует, что готов придерживаться данного документа.
Проведение инспекций в рамках договора сейчас невозможно из-за вовлеченности США в конфликт на Украине, подчеркнул Рябков. По его словам, Москва не может воспринимать эти вопросы вне контекста «все более враждебного американского курса по отношению к России, проявляющегося особенно в безостановочной накачке Украины все более опасными системами вооружений».
Замруководителя российского внешнеполитического ведомства добавил, что было бы сложно представить американских офицеров, в нынешней ситуации инспектирующих российские военные объекты и, будучи представителями стороны в конфликте, оказавшимися в глубине российской территории.
На прошлой неделе Госдеп заявил, что считает нарушением ДСНВ «блокирование» Россией американских инспекций. В Госдуме заявили, что Соединенные Штаты откровенно нарушают договор СНВ-3, начиная с преамбулы договора в части неделимости безопасности. В нижней палате российского парламента отмечали, что именно США объявили России тотальную гибридную войну и делают ставку на нанесение РФ стратегического поражения.
ЭИСИ рассказал о российских региональных проектах
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) на портале региональных практик рассказал об интересных практиках в Петербурге, Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, а также в Новгородской области.
Так, в первом квартале 2023 года будет запущено пилотное тестирование проактивного диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями и заболеваниями органов дыхания. В рамках диспансерного наблюдения петербуржцы, у которых уже выявлены данные заболевания, будут распределяться по приоритетным группам в зависимости от категории риска. Для пациентов будут разработаны индивидуальные планы посещения специалистов, прохождения исследований и контроля показателей, говорится в сообщении Telegram-канала ЭИСИ.
Выплата в размере 600 тыс. рублей на погашение ипотечных кредитов, жилищных займов, их рефинансирование в Ханты-Мансийском АО будет предоставляться семьям с двумя и более детьми или единственному родителю с одним ребенком.
В этом году финансовая помощь безработным гражданам, желающим открыть собственное дело в Ямало-Ненецком АО, увеличена на треть и составила 200 тыс. рублей.
В Новгородском регионе установлена дополнительная выплата для медработников дефицитных специальностей размере 500 тыс. рублей, которая будет предоставляться ежегодно в течение трех лет. Медик должен принять на себя обязательство отработать в медицинской организации в течение пяти лет.
В Ненецком АО для повышения доступности получения услуг гражданами сотрудники МФЦ будут посещать отдаленные районы региона по специально составленному графику.
Ранее экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) запустил портал региональных практик – «Навигатор по российским региональным практикам» – новую платформу, где размещаются наиболее эффективные и интересные меры и проекты, инициируемые главами субъектов России.