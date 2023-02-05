Глава Минобороны Украины Резников заявил о готовности к возможной отставке

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что готов к своей отставке, если так решит Зеленский

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов к своей возможной отставке, если президент Украины Владимир Зеленский примет такое решение.

Резников отметил, что ни один чиновник «не вечен в кресле». По его словам, надо быть готовым, что этот этап закончится, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Прямой».

«Решение, быть мне министром обороны или нет, принимает один человек – это верховнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский в связи с Конституцией. Он дает представление на назначение, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению президента Украины я буду принимать те или иные решения», – уточнил он.

По словам Резникова, дальше он будет делать то, что предложит ему Зеленский.

В воскресенье в Раде заявили о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о смене главы министерства обороны страны Алексея Резникова.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост, он возглавит министерство юстиции.

Напомним, что на Украине ведется широкомасштабный процесс по замене людей на высших руководящих должностях.