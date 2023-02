Стало известно об улучшении состояния Дроздова В Запорожской области решили открыть приют для детей с инвалидностью 5 февраля 2023, 16:23 Текст: Ольга Иванова

В Запорожской области создадут центры для детей до 18 лет с инвалидностью, по работе с трудными подростками и детский приют, материальная и техническая поддержка будет оказана и другим детским социальным учреждениям региона, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Львова-Белова посетила Мелитополь с гуманитарной акцией, передает ТАСС. «Сейчас мы начнем работу над тремя объектами. Это учреждение социального типа для детей от 0 до 18 лет с различными формами инвалидности. Отдельно будем работать по реабилитационному центру для детей с инвалидностью. И отдельно еще по приюту для временного размещения детей, статус которых пока не определен - мы не понимаем, то ли они вернутся в кровную семью, либо они будут утроены в приемные семьи», – рассказала Львова-Белова журналистам. Ранее новый совместный проект «Счастливое детство», который будет оказывать помощь двум детским домам и школе-интернату Донбасса и Запорожья, представили Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и Благотворительный фонд Святителя Василия Великого. Захарова высмеяла звонки Макрона Путину с помощью знаменитого клоунского номера 4 февраля 2023, 17:27

Фото: imago images/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Звонки президента Франции Эммануэля Макрона российскому коллеге Владимиру Путину «по просьбе украинского президента Владимира Зеленского» напомнили представителю МИД Марии Захаровой клоунский номер с Вячеславом Полуниным. «Драма по-французски», – отреагировала дипломат в своем Telegram-канале на заявление пресс-секретаря французского МИД Анны Клер Лежандр, сообщившей о том, что Макрон часто звонит Путину по просьбе Зеленского. К посту Захарова прикрепила знаменитый номер «Асисяй!» советского и российского клоуна Вячеслава Полунина, где тот попеременно входил в образы двух разговаривающих по телефону персонажей. Напомним, Лежандр заявила, что Макрон разговаривает с Путиным по телефону «всегда в координации с союзниками», чтобы поддержать канал диалога. По ее словам, по просьбе Зеленского президент Франции обсудил с главой российского государства вопросы по ЗАЭС, после чего туда удалось отправить наблюдателей из МАГАТЭ. В начале января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Макрон сохраняют контакты, однако пока общение на паузе. Захарова отреагировала на «шедевр» Макфола о «прорыве на Украине» 4 февраля 2023, 16:54

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Предложения о введении санкций против всего состава ВС России, их жен и детей, которые представил экс-посол США в Москве Майкл Макфол в числе других подобных инициатив, – это «шизофазия в острой форме», заявила представитель МИД Мария Захарова. Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на статью Макфола для издания Foreign Affairs под названием «Как добиться прорыва на Украине», в которой тот приводит шаги для того, чтобы «победить». Статья, по мнению Захаровой, «несколько протухла», поскольку в ней говорится о том, как все хорошо на Украине, и не упоминаются обыски у украинского олигарха Игоря Коломойского. Запад, несмотря на утверждения Макфола о том, что «Ukraine is doing so well» (У Украины все настолько хорошо – прим. ВЗГЛЯД), вводит очередные антироссийские санкции, поставляет Киеву все больше продвинутых и дорогих типов вооружения, и обещает еще большие объемы экономической помощи, подчеркнула дипломат. Она отметила, что Макфол также не очень хорошо понимает положение дел в военной сфере в самих США, поскольку требует поставок пусковых установок M270 киевскому режиму в случае отсутствия РСЗО HIMARS. «Видимо, в Пентагоне о Макфоле тоже не очень высокого мнения. Ну еще бы, бывший посол предлагает поставлять на Украину истребители F-16 (на каждом ценник в десятки миллионов долларов), забывая о том, к чему это может привести», – подчеркнула Захарова. Также Макфол требует снижения потолка на нефть вдвое, пренебречь зерновой сделке, совершенной под эгидой ООН, ввести санкции против всего личного состава ВС России, их жен и детей. По его задумке, американскому президенту Джо Байдену нужно объявить об этом 24 февраля. Захарова указала, что Макфол – это известный публицист, и он регулярно пишет на подобные тему, в том числе в Twitter, и раньше «этого гения слушали». Именно сейчас Вашингтон и «его натовские марионетки» реализуют против России неолиберальную стратегию, которую Макфол активно продвигал. До этого в январе Макфол заявил, что в обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский мог бы подписать соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России. В таком случае он пообещал Киеву от США и союзников БМП, ПВО, РСЗО и боеприпасы. Новости СМИ2 Военный эксперт объяснил, почему США смогли сбить китайский аэростат 5 февраля 2023, 13:08

Фото: кадр из видео

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

По двигателю аэростата ни ПВО, ни боевая авиация «отработать» не смогли, поскольку собственного двигателя у воздушного шара нет. А все оборудование для нагнетания воздуха небольшое и помещено в специальную капсулу, чтобы не выдавать себя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее Пентагон с помощью истребителя F-22 сбил китайский аэростат у побережья Южной Каролины. «Судя по всему, аэростат американцы пытались сбить все эти дни с момента обнаружения, но не получалось. Впрочем, это совершенно естественно, ведь на него трудно навести ракету. Инцидент указал на лакуну в ПВО США, которая раньше не была такой опасной, поскольку над американской территорией никто не запускал воздушных шаров», – сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Что касается заявлений американской стороны о том, что объект сбили, как только он перестал представлять опасность для людей на земле, то в их правдоподобность верится с трудом. Если б США могли успешно навести ракету на китайский аэростат, они бы сбили его еще до того, как он подошел бы к американской границе. К тому же он летел над весьма малонаселенными районами, а не над Сингапуром или Нидерландами», – заметил собеседник. «Для уничтожения объекта США использовали истребитель F-22A с хорошими высотными и летными характеристиками, который выпустил ракету AIM-9 Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения с достаточно короткой дистанции. Видимо, это стало возможным, потому что оболочка аэростата нагрелась от прямого солнца и стала выделяться температурой на фоне окружающей среды», – рассказал он. «По двигателю аэростата ни ПВО, ни боевая авиация «отработать» не смогли, поскольку собственного двигателя у воздушного шара нет. А все оборудование для нагнетания воздуха небольшое и помещено в специальную капсулу, чтобы не выдавать себя», – детализировал специалист. «Таким образом, специфика аэростата привела к тому, что по престижу США был нанесен если не сильный, то как минимум неприятный удар. Теперь ПВО США, а также военная авиация будут явно корректироваться для того, чтобы уметь заведомо определить и сбить приближающиеся к границам аэростаты. Задача эта для Вашингтона не сверхсложная, но определенных затрат и времени потребует», – считает аналитик. «Кстати, китайский воздушный шар пролетел на одним из трех позиционных районов, где располагаются американские баллистические ракеты средней дальности. Это говорит о том, что у Китая есть оборудование, чтобы по составу атмосферы, изменению химического состава воздуха определять расположение атомных объектов», – резюмировал Кашин. Ранее стало известно, что американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат ракетой AIM-9X у побережья штата Южная Каролина, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга. Китайский метеорологический зонд вошел в американскую опознавательную зону 28 января в районе Аляски, после чего 30 января пересек границу Канады и вернулся на территорию Соединенных Штатов 31 января в Айдахо. По словам представителя оборонного ведомства, у Вооруженных сил США 28 января не было возможности выстрелить по метеозонду над акваторией, так как он вошел в воздушное пространство Аляски. По словам представителя Пентагона, это была первая представившаяся возможность сбить разведывательный шар таким образом, чтобы это не представляло угрозу безопасности для американцев. Он заверил, что Северное командование ВС США и НАСА изучали несколько вариантов, при которых аэростат мог быть сбит над сушей и над водой. По его словам, в начале недели было окно возможностей уничтожить зонд над штатом Монтана, но оставались риски на земле. Китай выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. Пекин оставляет за собой право на дальнейшую необходимую реакцию и будет решительно защищать свои законные права и интересы, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР. Соловьев показал мультфильм-карикатуру на Майю Санду 4 февраля 2023, 19:20

Фото: @SolovievLive

Текст: Алексей Дегтярев

В Германии сделали карикатурный анимационный ролик с молдавским лидером Майей Санду, его опубликовал российский журналист Владимир Соловьев. Ролик создало немецкое издание Deutsche Welle* (иноагент), в нем президент Молдавии приезжает в аэропорт и пытается «успеть на самолет в НАТО», отметил Соловьев в своем Telegram-канале. Похожий на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен персонаж посоветовал Санду отправиться в Швецию, которая также хочет вступить в Североатлантический альянс. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад смог поставить во главе Молдавии Санду, которая «рвется в НАТО», имеет румынское гражданство и готова «объединяться с Румынией и вообще готова практически на все». Новости СМИ2 Экс-премьер Израиля Беннет рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского 5 февраля 2023, 08:58

Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает. Вспоминая в интервью с журналистом Ханохом Даумом о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет, заявил, что знал о том, что скрывавшийся в бункере Зеленский находится под угрозой и спросил Путина, не собирается ли он его убить. На что президент России, по словам израильского политика, ответил: «Я не убью Зеленского», передает ТАСС. После встречи в Кремле, Беннет, по его словам, позвонил Зеленскому и сообщил, что тот в безопасности, после чего президент Украины записал видео, в котором заявил, что ничего не боится. Напомним, 5 марта 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета прошли в Кремле, обсуждалась ситуация вокруг Украины. Для уничтожения китайского метеозонда Пентагон поднял в воздух F-22 CNN: Американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантическим океаном ракетой AIM-9X 5 февраля 2023, 01:31

Фото: Ssgt Danielle Sukhlall/U.S Air/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантическим океаном ракетой AIM-9X, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга. По словам представителя американского оборонного ведомства, в операции были задействованы истребители F-22 с базы ВВС в Лэнгли, штат Вирджиния. Как утверждает источник телеканала, по цели выпустили одну ракету AIM-9X, передает ТАСС. Накануне ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой у побережья штата Южная Каролина. Новости СМИ2 Эксперты Пентагона изучили ценное оборудование сбитого китайского аэростата 5 февраля 2023, 04:33 Текст: Антон Никитин

Американские военные эксперты получили возможность изучить ценное оборудование на сбитом разведывательном аэростате, заявил высокопоставленный представитель Пентагона. По словам представителя Пентагона, американские эксперты имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность. Он также отметил, что в ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. В Пентагоне отвергли заявления Китая о том, что это метеорологический зонд, передает РИА «Новости». Тем временем Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщает, что операция по сбору обломков сбитого китайского аэростата продолжается. Обломки зонда разбросаны в пределах семи миль (около 11 км) от американского побережья. По словам источника, части зонда находятся на относительно небольшой глубине, их извлечение пройдет, возможно, относительно быстро и не займет недель, передает ТАСС. Накануне ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой. Для проведения операции Пентагон поднял в воздух истребители F-22. Медведев предупредил о готовности России использовать «оружие любого вида» при нападении на Крым 4 февраля 2023, 20:35

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Атака на Крымский полуостров приведет к эскалации, в ходе «неизбежного возмездия» могут быть применены любые виды оружия, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта, и «украинской банде наркоманов» следует понимать, что это встретит «неизбежное возмездие», заявил Медведев в Twitter, передает РИА «Новости». При этом в ходе возмездия может применяться оружие любого вида. До этого Медведев отмечал, что контролируемая киевским режимом Украина «запылает», если Киев решится ударить по Крыму. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что киевские власти намереваются «отбить» полуостров «обычным наступлением и в очень короткие сроки». Новости СМИ2 Экс-разведчик США заявил об уверенности Байдена в проигрыше Киева 4 февраля 2023, 21:01 Текст: Алексей Дегтярев

Вашингтон уверен в неизбежном поражении киевских властей и начал готовить такой сценарий внутри страны, заявил отставной офицер американской разведки морской пехоты Скотт Риттер. Российские военные выстраивают мощный ударный кулак, которому киевские власти не смогут ничего противопоставить, заявил Риттер в интервью YouTube каналу Dialogue works, передает РИА «Новости». Он задал риторический вопрос: как можно отправлять военную технику Украине, зная, что ее победа невозможна. По его словам, «поражение Украины неизбежно». Риттер подчеркнул, что американский президент Джо Байден знает, что после проигрыша ВСУ администрации США нужно будет ответить на вопрос о том, как Россия победила в этом противостоянии. Отставной офицер пояснил, что к моменту проигрыша киевских властей Вашингтон заявит, что «сделал все возможное», и дал Украине все, чего та просила, включая танки. В январе Риттер заявлял, что западные страны намеренно растягивают поставки натовской техники Киеву, поскольку осознают неизбежность поражения украинских военных. Военный эксперт назвал ложью объяснения США вокруг сбитого китайского аэростата Военный эксперт Крамник: США сбили китайский аэростат, как только появилась возможность 5 февраля 2023, 11:07

Фото: REUTERS/Randall Hill

Текст: Дмитрий Зубарев

Военный эксперт Илья Крамник назвал ложными заявления командования ВС США, предложившего президенту Джо Байдену подождать «наиболее безопасного места» для сбития китайского аэростата. Как написал Крамник в своем Telegram-канале, заявления американского командования о том, что аэростат «сбили, как только перестал представлять опасность для людей на земле» являются ложными, поскольку сбить его над безлюдными районами Аляски или Канады было бы безопаснее, чем над густонаселенным Атлантическим побережьем. По его словам, заявление Байдена о том, что приказ сбить был отдан еще 1 февраля не был выполнен потому, что параметры цели не позволяли ее сбить, либо же средства ПВО ее просто не заметили. Крамник добавил, что как только аэростат начал спускаться и оказался на высоте 20 тыс. метров, появился смысл поднимать на него истребитель. Ранее ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой. В Пентагоне сообщили, что китайский метеозонд вошел в воздушное пространство США 28 января в районе Аляски, 30 января пересек границу Канады и вернулся на территорию США 31 января в Айдахо. Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что приказывал сбить китайский метеозонд еще 1 февраля, но Пентагон рекомендовал подождать ради безопасности. Новости СМИ2 Представитель Зеленского отказался от гарантий ненанесения ударов по России 4 февраля 2023, 20:06 Текст: Алексей Дегтярев

Идеи о гарантии Киева не бить по целям на территории России – это «идеи из параллельного мира», заявил украинский депутат и представитель президента страны Владимира Зеленского Федор Вениславский. Часть западных экспертов считают, что Киев должен пообещать не использовать военную технику в России, но это «идея из параллельного мира», заявил Вениславский в интервью Bild, передает РИА «Новости». Парламентарий заявил, что все места, где на территории Российской Федерации есть ракеты, – это «законные военные цели» киевского режима, в том числе и Москва. При этом политик не стал отвечать, будет ли совершено такое нападение, поскольку это «зависит от нашего военного руководства». Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что оставшаяся под контролем киевских властей Украина «запылает» в случае удара по Крыму. Пушилин рассказал о боях на подступах к Угледару Врио главы ДНР Пушилин: Российские силы подошли к Угледару с юга, юго-запада и запада 4 февраля 2023, 22:23 Текст: Антон Никитин

Под контроль российских сил перешли дачи под Угледаром к югу, юго-западу и к западу от города, подразделения ВС России развивают наступление с целью освобождения самого Угледара, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Пушилин рассказал в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале, что дачи под Угледаром к югу, юго-западу и западу от города находятся под контролем российских сил, наши подразделения развивают наступление с целью освобождения самого Угледара. Врио главы ДНР отметил, что обстановка на этом участке фронта сложилась достаточно сложная. Он пояснил, что противник перебросил резерв из бригады морской пехоты, которая усилила оставшиеся в городе части, поэтому освобождение населенного пункта немного затянулось. Несмотря на это, Пушилин выразил уверенность в успехе российских сил. В четверг советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщал, что российским силам удалось перерезать основные трассы к Угледару, по которым велся подвоз боеприпасов и живой силы противника. Новости СМИ2 В Сети появились фото китайского аэростата над США крупным планом 4 февраля 2023, 17:13

Текст: Алексей Дегтярев

В интернете начали публиковать фотографии воздушного шара, пролетевшего над территорией Соединенных Штатов, сделанные крупным планом. Фотографию опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Он указал, что этот снимок был сделан над американской столицей – Вашингтоном. Напомним, США заметили над своей территорией воздушный шар, и заявили о его принадлежности к Китаю. Пекин подтвердил, что зонд действительно принадлежит КНР, это метеорологический аэростат, его сбило с курса ветром. Через некоторое время его зафиксировали в небе над Венесуэлой. Маск прокомментировал мемом атаку США на китайский аэростат Маск поиронизировал над атакой ВВС США на китайский аэростат 5 февраля 2023, 12:24

Фото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Американский предприниматель Илон Маск в ответ на сообщение британской вещательной корпорации BBC в Twitter о сбитом зонде шарообразной формы опубликовал мем* по мотивам мультфильма «Вверх». На картинке американский военный истребитель бомбит воздушные шары, на которых перемещался дом главного героя мультфильма, передает ТАСС. За четыре часа мем* собрал более 100 тыс. лайков. Ранее в воскресенье военный эксперт Илья Крамник назвал ложными заявления командования ВС США, предложившего президенту Джо Байдену подождать «наиболее безопасного места» для сбития китайского аэростата. Напомним, ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой. В Пентагоне сообщили, что китайский метеозонд вошел в воздушное пространство США 28 января в районе Аляски, 30 января пересек границу Канады и вернулся на территорию США 31 января в Айдахо. pic.twitter.com/sUIV9eYTWk — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2023 Новости СМИ2 Китай выразил США протест против нападения на гражданский аэростат МИД КНР выразил протест против нападения на гражданский аэростат со стороны США и оставляет за Китаем право на реакцию 5 февраля 2023, 05:32

Фото: Christian Ohde/

imago stock&people/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Китай выражает протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат, Пекин оставляет за собой право на дальнейшую необходимую реакцию и будет решительно защищать свои законные права и интересы, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР. В МИД КНР подчеркнули, что китайская сторона выражает свое сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что уже неоднократно уведомляли американскую сторону о том, что аэростат предназначен для гражданского использования и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора, это была совершенно непредвиденная ситуация, передает ТАСС. Вместе с тем в МИД КНР подчеркнули, что Китай оставляет за собой право на дальнейшую необходимую реакцию и будет решительно защищать свои законные права и интересы. Накануне ВС США сбили над Атлантикой китайский аэростат, который вошел в воздушное пространство Соединенных Штатов 28 января в районе Аляски. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что зонд уничтожили по приказу американского президента Джо Байдена.