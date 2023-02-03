В Латвии разворовали деньги на «стену» на границе с Белоруссией

Чиновников Госснабжения Латвии заподозрили в присвоении 300 тыс. евро, выделенных на «стену» на границе с Белоруссией

Прокуратура Латвии заподозрила чиновников Государственного агентства снабжения в присвоении более 300 тыс. евро на поставках некачественной колючей проволоки для возведения забора на границе с Белоруссией, сообщил пресс-центр прокуратуры республики.

Фигурантами дела о злоупотреблении служебным положением при закупках и поставках некачественной колючей проволоки (так называемых спиралей Бруно) для нужд пограничников стали руководители Государственного агентства снабжения Латвии, в том числе директор ГАС Рамоне Иннусе, руководитель департамента развития инфраструктуры Оскау Дзиркалис и еще три чиновника, сообщает EADaily.

По версии прокуроров, организованная группа мошенников присвоила более 300 тыс. евро, поставив заказчику 25 км колючей проволоки Concertina, которая закупалась по низкой цене из-за несоответствия установленным характеристикам. Возведение ограждения из колючей проволоки протяженностью 173 км на границе Латвии с Белоруссией планировалось закончить к 2024 году.

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