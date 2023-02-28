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Путин поручил ФСБ уделить внимание становлению органов безопасности в новых регионах
Путин призвал ФСБ уделить внимание становлению органов безопасности в новых регионах
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Становлению органов безопасности в новых регионах России необходимо уделить особое внимание, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
«Предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Надо укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать самой современной техникой», – цитирует ТАСС Путина.
Президент отметил, что помогать людям в сложных ситуациях нужно обязательно.
«Доверие жителей Донбасса и Новороссии – это наша, ваша надежная, самая главная опора», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп.
США захотели сорвать саммит Россия – Африка в Петербурге
Богданов сообщил о попытках США и их союзников сорвать саммит Россия – Африка в Петербурге
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США и их союзники проводят «беспрецедентную кампанию», пытаясь добиться изоляции России; в частности, хотят сорвать проведение в Санкт-Петербурге саммита Россия – Африка, сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов.
Богданов заявил, что США пытаются добиться «политической и экономической изоляции России». Так, после начала специальной военной операции на Украине давление Запада на страны Африки усилилось – им угрожают санкциями, прекращением финансовой и гуманитарной помощи, передает ТАСС.
По словам Богданова, США активно вбрасывают обвинения против России «в грядущем голоде», повышении цен на топливо, зерно и удобрения, которые должны привести к обострению социально-экономических проблем в Африке.
Богданов заявил, что дипломатия России традиционно «учитывает все возможные внешние факторы», защищает «собственную повестку». Первостепенное значение для российской дипломатии имеют «государственные интересы России и ее друзей». Москва не собирается менять этот курс и поддерживает «принцип свободного выбора пути развития суверенных стран».
Саммит должен состояться в июле. Москва получает «подтверждения участия в предстоящей встрече на высшем уровне от лидеров государств континента», что свидетельствует о «поддержке со стороны значительного блока стран» Африки, сказал он.
Напомним, Богданов заявил, что весьма высока угроза подстрекательства странами Запада вооруженных группировок к свержению действующих властей в ряде государств Африки.
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В ДНР объяснили цели подрыва дамбы украинскими военными в Артемовске
Советник главы ДНР Кимаковский обвинил украинских военных в попытке уничтожить Артемовск без возможности восстановления
Вооруженные силы Украины хотят уничтожить Артемовск, чтобы не было возможности его восстановить, для этого они взорвали дамбу, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
Кимаковский подтвердил, что из-за подрыва дамбы «потоки воды пошли на Артемовск». По его словам, ВСУ таким образом пытаются остановить российское наступление, возможно, «отрезать штурмовые подразделения от тыловых структур» и помешать доставке боеприпасов.
Кроме того, как заявил советник врио главы ДНР, украинские войска хотят «создать неприемлемые для жизни условия», чтобы жители города покинули Артемовск, передает РИА «Новости».
Кимаковский считает, что ВСУ также пытаются «уничтожить город», чтобы для российской стороны «было неподъемно, с точки зрения экономики, его восстановление». «Для них люди не важны», – сказал он. При этом Кимаковский не исключил, что «отчаянные» действия ВСУ могут быть признаком готовности выйти из города.
Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов. Российские штурмовые отряды сейчас теснят ВСУ в северной части города и продвигаются к заводу цветных металлов.
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Путин заявил об эгоистичности намерений Вашингтона
Путин: Сателлиты США борются против России, но осознают эгоистичность намерений Вашингтона
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Сателлиты США включились в борьбу против России, но отдают себе отчет в эгоистичности намерений Вашингтона, заявил президент Владимир Путин в показанном интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Глава государства обратил внимание на большую зависимость некоторых стран от США в экономике и оборонной сфере.
«Кроме всего прочего, наверное, [они] думают, что в данном случае борьба с Россией – это тот совпадающий интерес, который у них есть со Штатами. И даже сателлиты включаются в эту совместную борьбу, но тем не менее они прекрасно отдают себе отчет в том, что всё, что Штаты делают, соответствует только их эгоистическим интересам. Часто очень не соответствует даже интересам их так называемых союзников», – передает ТАСС слова Путина.
По словам российского лидера, поставки блоком НАТО оружия Украине можно считать участием в конфликте, а значит, Запад становится и соучастником преступлений Киева.
«Они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это же не просто военно-техническое сотрудничество, они же деньги-то за это не получают? Не получают деньги!» – обратил внимание глава государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Так, продолжил Путин, «в одностороннем порядке эти вооружения передаются, а значит это в известной степени, хотя бы косвенно, но все-таки соучастие в тех преступлениях, которые творит киевский режим, в том числе обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецка».
Глава государства отметил, что «все, что Штаты делают, соответствует только их эгоистическим интересам». «Но мы так себя вести не можем и не будем. И в конечном итоге такая позиция – борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене, за учет интересов каждого – она, нисколько в этом не сомневаюсь, возобладает», – подчеркнул Путин.
Российский лидер, комментируя приостановку Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), отметил, что России необходимо учитывать ядерный потенциал не только США, но и всех стран НАТО, когда альянс считает своей главной целью ее стратегическое поражение.
«В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем чтобы наш народ страдал, как они говорят, <...> – ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы?» – задался вопросом глава российского государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Он напомнил, что формально НАТО не является стороной ДСНВ – договор подписан между Москвой и Вашингтоном. Теперь же Североатлантический альянс «с подачи американцев» заявил о желании стать участником СНВ-3, добавил Путин.
«[США] пинками их гнали, чтобы они сделали эти заявления – мы знаем об этом. Ну они сделали. Но они сделали одновременно и претензию на то, чтобы участвовать как-то в этом диалоге, – заметил российский президент. – Ну а если это так, то пожалуйста, мы не возражаем, пускай принимают участие в этой дискуссии».
В ответ на вопрос, считает ли Россия необходимым в дальнейшем учитывать в договоре также и ядерные арсеналы Великобритании и Франции, Путин подтвердил: «Ну, конечно». «Ведь мы в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея в виду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя чуть ли не демилитаризованной организацией», – пояснил он.
Президент России напомнил высказывания о том, что Североатлантический альянс – это, «скорее всего, политическая организация, а не военный блок». «Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля», – констатировал российский лидер. «Кроме всего прочего, когда они делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно», – подчеркнул Путин.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ. После этого американская сторона заявила, что готова встретиться с российскими коллегами для обсуждения ДСНВ.
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Зеленский уволил командующего украинской группировкой в Донбассе
Москалев снят с поста командующего украинской «операцией объединенных сил» в Донбассе
Командующий так называемой операцией объединенных сил Украины в Донбассе Эдуард Москалев снят с должности, следует из указа украинского президента Владимира Зеленского.
Указ опубликован на сайте главы государства.
Напомним, Москалев получил эту должность в марте 2022 года. Москалев известен рассказами о том, как заставлял солдат стрелять из жилой застройки при обороне Дебальцево, а также как любимец Запада.
Путин подписал указ о военных контрактах для иностранцев
Путин подписал указ о военных контрактах для иностранцев
Иностранцы смогут заключать свой первый контракт на военную службу в России на один год, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Первые контракты о прохождении военной службы иностранцами в званиях рядовых и сержантских должностей должны быть заключены на один год, говорится в документе, передает ТАСС.
До этого закон предусматривал заключение договоров на пять лет.
Осенью 2022 года глава государства подписал указ, по которому иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке — без предоставления вида на жительство и без соблюдения требования о непрерывном проживании в России в течение пяти лет.
Путин отметил работу Гоблина и Подоляки благодарностью
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Президент Владимир Путин отметил почетными грамотами и благодарностями нескольких участников работы Российского военно-исторического общества (РВИО), в их числе – блогеры Юрий Подоляка и Дмитрий Пучков (Гоблин).
«Объявить благодарность президента РФ Онуфриенко Михаилу Борисовичу – журналисту, волонтеру Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество», город Москва; Подоляке Юрию Ивановичу – журналисту, город Москва; Пучкову Дмитрию Юрьевичу – журналисту, продюсеру, город Москва», – говорится в документе.
Президент отметил почетной грамотой главу научного совета РВИО доктора исторических наук Анатолия Кошкина, замгендиректора Уральской горно-металлургической компании Александра Рогожина, передает ТАСС.
Глава государства поблагодарил за вклад в работу РВИО восьмерых человек, в их числе, помимо Подоляки, Пучкова и Онуфриенко, глава Минкультуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и другие.
Пучков и Подоляка – известные блогеры. В декабре 2022 года Подоляка победил в номинации премии «Знание-2022» «За общий вклад в просвещение».
Под Артемовском заметили танки Leopard
Советник врио главы ДНР Гагин: Под Артемовском заметили танки Leopard
Танки Leopard были замечены около Артемовска, они представляют собой такую же цель, как и любая другая техника ВСУ, сказал советник врио главы ДНР Ян Гагин, в эфире канала «Россия 1».
Он подчеркнул, что замеченные под Артемовском танки Leopard – это такая же бронецель, как и все остальные. Гагин подчеркнул, что не стоит делать из этого сенсацию, а также добавил, что, «учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжелых машин», сообщает радио Sputnik.
Ранее премьер-министр Польши сообщил, что страна направила Киеву первую партию танков Leopard 2. Германия и Швеция накануне также заявили об отправке танков Leopard 2 на Украину.
На месте «Азовстали» в Мариуполе решили создать технопарк
Пушилин сообщил о решении не восстанавливать «Азовсталь» в Мариуполе в прежнем виде и создать технопарк
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Принято решение не восстанавливать комбинат «Азовсталь» в Мариуполе «в том виде, в каком он работал», на его месте создадут технопарк, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил, что «там будет технопарк, экопарк», вид «достаточно привлекательный». Запланирован «абсолютно современный, технологический подход» к данной территории, а также «возможностям, коммуникации», которые можно «задействовать без ущерба для экологии», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Оплот ТВ».
Опираясь на опыт Мариуполя и Волновахи, планируется, что крупное предприятие по производству соли «Артемсоль» в Соледаре «будет работать», уже «определены инвесторы», сообщил Пушилин, пояснив, что речь идет о понимании «в первом приближении».
Нужно будет восстановить жилой фонд города. При этом предлагается вместо восстановления частного сектора возводить многоэтажное жилье. По словам Пушилина, это будет быстрее. Он заявил, что «нужно получить новый Соледар».
Врио главы ДНР заверил, что «города будут видоизменяться, но в лучшую сторону». Он обещал, что все города ДНР будут освобождены от украинских сил.
Летом замглавы правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе больше не будет производства с использованием старых технологий, но рабочие места там создадут.
Территория комбината весной удерживалась украинскими силами, там находились тысячи украинских военных, включая неонацистов «Азова» (запрещен в России), но в итоге «Азовсталь» была полностью освобождена от присутствия вооруженных сил Украины, в плен сдались около 2,5 тыс. украинских военных.
Путин наградил орденом Дружбы Стивена Сигала
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении американского актера, спецпредставителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивена Сигала орденом Дружбы.
Согласно приказу, опубликованному на официальном портале правовой информации, награда присуждена за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.
Напомним, актер получил в 2016 году гражданство России. Большую часть времени он живет и работает в России.
В мае 2021 года Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия – За правду», ему вручили партийный билет.
Спецпредставитель МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал побывал на месте разбомбленного изолятора в Еленовке, в котором содержались пленные из Мариуполя, ознакомился с доказательствами, в том числе осколками американских ракет, которые подтверждают причастность Киева к массовому убийству собственных военных.
Путин назвал единство народа главным условием всех побед России
Путин: Единство народа России – главнейшее условие всех побед и достижений страны
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Народу России нет равных, когда он сплочен и един, подчеркнул президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в воскресенье.
В ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина об итоге года с начала СВО глава государства сказал: «Единство нашего народа», передает ТАСС. Он напомнил, что говорил об этом и на концерте-митинге в Лужниках 22 февраля.
«И это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочен, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед», – убежден Путин.
По словам президента России, Запад преследует единственную цель – ликвидировать Российскую Федерацию.
«У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – Российскую Федерацию», – сказал российский лидер.
Путин добавил, что Запад мог бы только частями принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, развалив страну на отдельные куски.
«И потом, [расскассировав Россию], может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль», – сказал Путин.
Российский лидер отметил, что мир должен меняться, но Россия против выстраивания нового мира в интересах только одной страны – США.
«Как бы мы не говорили, что Россия – это наследница СССР в правовом смысле... в правовом смысле так и есть, но здесь же не о правовых сентенциях речь идет, а о потенциалах. Потенциал другой у сегодняшней России. Мы это понимаем и согласны на то, что мир должен меняться», –сказал глава государства.
Он добавил, что Россия никогда не препятствует таким переменам, в том числе в ООН, думая над ее реформированием. «Но против чего мы выступаем? Против того, чтобы новый мир, который складывается, выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае Соединенных Штатов. Они хотят сделать именно это, я вас уверяю, все это понимают», – подчеркнул Путин.
По его словам, русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться.
«Если мы пойдем по этому пути [распада России], я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее», – добавил Путин.
Напомним, президент России Владимир Путин в «Лужниках», где прошел митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества.
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Украинские военнопленные рассказали о службе в батальоне имени Хмельницкого ВС России
Украинские пленные получили паспорта России и вступили в батальон имени Хмельницкого
Сдавшиеся в плен украинские военные приняли российское гражданство и записываются в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого в ВС России, после чего отправятся на учебу и передовую.
Бывший украинский пограничник Кирилл Спасский рассказал, что ему предложили вступить в батальон имени Богдана Хмельницкого сотрудники силовых структур России, передает РИА «Новости».
По его словам, возраст добровольцев в батальоне составляет от 25 до 47 лет. В свою очередь доброволец подразделения Александр Миринов заявил, что между собой в батальоне все нормально взаимодействуют, отказываются от украинского гражданства, получают российские паспорта.
Другой доброволец Владимир Орел добавил, что мотивация у бывших пленных отличная, после получения российского паспорта отправятся на «учебку».
Ранее сообщалось, что батальон имени Хмельницкого сформировали из украинских военнопленных в ДНР.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем создаются добровольческие батальоны из украинских военнопленных.
Путин поблагодарил Силы специальных операций за самоотверженную и безупречную службу
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Президент Владимир Путин поздравил Силы специальных операций с профессиональным праздником, отметив, что их по праву считают гордостью российской армии.
В поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что всех бойцов и командиров Сил специальных операций отличают высочайший уровень подготовки, умение и готовность действовать дерзко, решительно, молниеносно на ключевых участках и направлениях, эффективно решать наиболее сложные и ответственные задачи стратегической значимости в любых регионах мира – там, где этого требуют безопасность и национальные интересы России, нашего народа.
По словам российского лидера, грамотное владение самыми современными видами вооружения и военной техники, боевой опыт позволили российским Силам спецопераций сформировать свою уникальную школу воинского мастерства, в основе которой – героические традиции нашего спецназа, громившего врага в годы Великой Отечественной войны, проявившего себя в Афганистане и многих других горячих точках.
«Ваш жизненный выбор – это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю», – подчеркнул глава государства.
Также президент отметил знания и профессиональные навыки российских военнослужащих Сил специальных операций, их образцовую дисциплину и высокий боевой дух, необходимые для всесторонней подготовки молодых бойцов, удостоенных чести служить в этом формировании.
«Особо отмечу ваше непосредственное участие в обеспечении боевого слаживания, качественной выучки граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Вы передаете не только знания и ратный опыт, но и несгибаемый боевой настрой», – добавил Путин.
Он выразил благодарность воинам российских Сил специальных операций, ветеранам подразделений спецназначения за патриотизм, самоотверженную и безупречную службу Родине. «Желаю вам здоровья и успехов, благополучия вашим друзьям и близким. С праздником вас! И пусть вам всегда сопутствует удача», – добавил российский лидер.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что операция российских Сил специальных операций, обеспечившая весной 2014 года безопасность жителей Крыма в период подготовки референдума, стала уникальной.
Пушилин оценил последствия подрыва киевскими войсками дамбы в Артемовске
Пушилин: Подрыв киевскими войсками дамбы в Артемовске не оказал существенного влияния
Подрыв киевскими войсками дамбы в Артемовске не оказал существенного влияния на продвижение российских сил, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин объяснил, что подрывом дамбы Киев хотел замедлить продвижение российских сил, однако ВСУ не стоило на это рассчитывать. Недостаток воды, по его словам, будет наблюдаться «буквально пару дней», сказал врио главы региона в эфире канала «Россия 24».
Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок». Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что подрыв дамбы может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе и усилить продовольственный кризис.
Также Пушилин сообщил, что на Артемовском направлении в рамках освободительной операции отмечаются существенные изменения. По его словам, российские формирования освободили населенные пункты Ягодное, Берховка, что позволило выйти к последующим населенным пунктам – Хромово, селу Богдановка, «что в последующем, конечно, складывает удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца», передает РИА «Новости».
Освобождение Марьинки, по его словам, идет сложнее, чем ожидалось, но и там есть улучшения, российские подразделения продвигаются. Затягивает ситуацию «упорство противника с учетом перебрасываемых резервов», сказал Пушилин.
Число украинских военных, находящихся в плену в ДНР, исчисляется тысячами, добавил глава ДНР.
Евросоюз ввел санкции против МЧС ДНР
В десятый пакет санкций Евросоюза против России включили МЧС ДНР
МЧС ДНР включено в десятый пакет санкций Евросоюза; утверждается, что работа ведомства направлена на «подавление украинского сопротивления», следует из опубликованного документа.
ЕС утверждает, что МЧС ДНР якобы добивается «лояльности» населения Донбасса «посредством регистрации, допроса» и «в некоторых случаях» даже «бессрочного содержания под стражей» лиц, которые являются сторонниками киевского режима, передает РИА «Новости».
Напомним, Евросоюз представил десятый пакет санкций против России, в него включены почти 1,5 тыс. физлиц и свыше 200 организаций. В частности, ЕС ввел санкции против журналистов.
В ЕР рассказали, какие выплаты смогут получить жители новых регионов с 1 марта
Замглавы фракции ЕР Исаев: Жители новых регионов России с 1 марта смогут получать пенсии и выплаты на детей
Жители новых регионов России с 1 марта 2023 года смогут получать пенсии и выплаты на детей, бесплатную медицинскую помощь, оформлять пособия и льготы, сообщил координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев.
Исаев отметил, что при разработке пакета мер учитывался примененный ранее опыт интеграции Крыма и Севастополя.
«В нашей стране есть выплаты, которых нет на Украине: маткапитал, универсальное пособие для детей. У нас более высокая степень защищенности работников по ТR, более высокий размер пенсий. Мы максимально избежали того, чтобы у граждан при переходе на российскую систему выплат возникли потери», – приводятся его слова на сайте ЕР.
Так, если жителю установлена социальная выплата, заменявшая в ДНР и ЛНР пенсии, но по российскому законодательству еще не положена пенсия, ему установят пенсионную выплату до достижения требуемого возраста.
Для назначения пенсии установлен переходный период с 1 марта 2023 года до 29 февраля 2024 года. «Люди смогут собрать необходимые документы, не торопясь. При этом пенсия будет выплачиваться с 1 марта, но не ранее срока, когда она положена по российскому законодательству», – пояснил он.
По словам Исаева, если у человека недостаточный стаж или российская пенсия меньше размера выплаты, которую он получал в ЛДНР, ему установят региональную доплату. Она будет индексироваться вместе с основным телом пенсии.
По словам парламентария, в ряде случаев люди не могут подтвердить трудовой стаж, необходимый и при установлении пенсий, и при расчете больничного листа. При этом размер выплат по больничному зависит от стажа – от 60% до 80%. Подтвердить стаж помогут специально создаваемые межведомственные комиссии, которые получают на этих территориях право принимать окончательное решение в интересах граждан, сообщил депутат.
Для перерасчета пенсий в качестве средней зарплаты возьмут средние зарплаты в соседних регионах: для Донецкой и Луганской народных республик это Ростовская область, для Херсонской и Запорожской областей – Крым.
Всех инвалидов перерегистрируют по группам и обеспечат полагающиеся выплаты и социальные услуги. До 1 января 2026 года они должны будут пройти медико-социальную экспертизу.
Исаев подчеркнул, что на территориях Донецкой и Луганской народных республик уже действует программа материнского капитала. А с 1 марта заработает универсальное пособие на детей, причем до конца года не будет действовать правило нулевого дохода, которое существует в РФ.
«Чтобы получить такое пособие, нужно либо иметь доход, либо документально подтвердить объективные причины, почему он отсутствует. Это правило до 1 января 2024 года на территории новых регионов действовать не будет», – отметил он.
С 1 января 2024 года должна в полном объеме заработать и система социального контракта – это предусмотрено законом. «Это один из наиболее успешных социальных проектов последнего времени, который дает средства человеку, чтобы получить специальность, открыть собственное дело, пройти обучение и в целом выйти из трудной жизненной ситуации», – пояснил Исаев.
Принятые законы помогут существенно улучшить положение людей на новых территориях и дадут им возможность получать полноценную социальную поддержку, резюмировал замруководителя фракции.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию напомнил, что с 1 февраля маткапитал был проиндексирован на величину инфляции – на 11,9%, и что теперь на выплаты имеют право жители новых регионов. В этой связи он предложил распространить выплаты и на семьи, в которых дети родились начиная с 2007 года – когда программа запустилась в России.