В МИД прокомментировали «ошибочные прогнозы» ЕС об эффективности санкций

Спикер МИД Захарова прокомментировала «ошибочные прогнозы» ЕС об эффективности санкций 28 февраля 2023, 12:57

Страны ЕС вновь ошиблись в собственных прогнозах об эффективности санкций, вводя новый десятый пакет ограничений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Евросоюз, оставаясь в плену заносчивых представлений о России, снова ошибся во всех прогнозах об эффективности новых санкций. Каждый «пакет» более наглядно демонстрирует, что антироссийские рестрикции являются инструментом, который не сработал, передает ТАСС. Захарова также подчеркнула, что ограничения в торговле с Россией только усилят его зависимость от прямых конкурентов. «Сложно не согласиться с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, заявившим 15 февраля в Европарламенте, что санкции – это «яд замедленного действия». Вот только «убивают» они прежде всего экономический суверенитет Евросоюза», – отметила она. Представитель МИД добавила, что угрозы стран ЕС наказывать третьи страны за несоблюдение антироссийских санкций только усилят отторжение политики Запада остальным миром. «Угрозы ЕС укрепят отторжение миром неоколониальной по своей сути, диктаторской политики Запада», – заключила дипломат. Напомним, Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. В него включены 205 организаций и 1473 человека. Также Евросоюз впервые включил в санкционный пакет запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию. Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину Премьер-министр Венгрии Орбан: Будапешт опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит на Украину свои войска 27 февраля 2023, 22:19

Правительство Венгрии с тревогой наблюдает за поставками вооружений на Украину и опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит туда свои войска, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В ходе выступления на открытии весенней сессии национального парламента Орбан выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что вся Европа шаг за шагом скатывается к войне. Он констатировал, что страны ЕС уже направляют на Украину танки, обсуждают передачу Киеву истребителей, и выразил опасение, что если это продолжится, то найдутся и те, кто захочет отправить на Украину войска, передает ТАСС. В связи с этим Орбан подтвердил, что его правительство выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем, и призвал депутатов не поддаваться на провокации и не позволить втянуть Венгрию в войну. Ранее Орбан заявил о поддержке Венгрией плана Китая по урегулированию конфликта на Украине.

Евросоюз впервые включил в санкционный пакет запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию, сообщило постпредство России при ЕС. Постпредство пояснило, что ЕС пытается оказать давление на торговые связи третьих стран, угрожая не столько самой России, сколько международной торговле. Отмечается, что ЕС хочет возвести барьеры на «формировавшихся годами наиболее оптимальных маршрутах доставки товаров», передает ТАСС. Также постпредство указало, что санкции приняты без одобрения СБ ООН, а «потому нелегитимны». ЕС должен понимать это, следовательно, «все его слова о своей приверженности Уставу ООН – пустой звук». Кроме того, постпредство раскритиковало ограничения деятельности российских СМИ, которое не только нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах и Хартию ЕС об основных правах, но и ущемляет права самих европейцев на получение «альтернативной точки зрения». Напомним, Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. В него включены 205 организаций и 1473 человека. Новости СМИ2 Зеленский выразил недовольство новыми санкциями против России Зеленский раскритиковал десятый пакет санкций ЕС против России 25 февраля 2023, 19:28

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство принятым ЕС десятым пакетом антироссийских санкций и назвал его слишком слабым. Зеленский написал в соцсети, что Украина ожидает решительных действий против Росатома, российской армии, банковского сектора, и российской атомной промышленности, передает РИА «Новости». Ранее после принятия ЕС девятого пакета санкций Зеленский также заявлял о необходимости «усиливать давление». Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза был согласован после дополнительных заседаний постпредов. Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них. Почти половина экспорта ЕС в Россию попала под санкции Под европейские санкции попала почти половина экспорта ЕС в Россию 25 февраля 2023, 15:24

Новый десятый пакет антироссийских санкция Евросоюза предусматривают запрет и ограничения около половины экспорта ЕС в Россию, указано в заявлении Еврокомиссии. В документе отмечено, что запреты и ограничения затрагивают экспорт из ЕС на общую сумму 11,4 млрд евро, они идут в дополнение к запрету на экспорт на 32,5 млрд евро согласно принятыми ранее пакетами санкций. Получается, что ЕС в общей сложности ввел санкции против 49% всего своего экспорта в Россию (данные актуальны с 2021 года), передает РИА «Новости». В частности, ЕС расширил ограничения на экспорт и импорт в торговле с Россией, добавив запрет на поставки в Россию электроники, специализированных транспортных средств, деталей машин, запасных частей для грузовых автомобилей и реактивных двигателей, а также товаров для строительного сектора. Также Евросоюз запретил транзит через Россию европейских товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода санкций. Кроме того, Совет ЕС ввел санкции против трех российских банков. Однако в документе не указано, какие банки имеются ввиду. Помимо прочего совет ЕС запретил россиянам занимать руководящие посты на стратегических предприятиях в государствах союза, так как «влияние России в этих органах может угрожать их нормальному функционированию и, в конечном итоге, представлять опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам» Совет ЕС дополнительно ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа гражданам России, чтобы «защитить безопасность поставок газа в ЕС и избежать использования Россией своих поставок газа в качестве оружия и рисков манипулирования рынком». Ранее стало известно, что в новый десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза попали 121 физическое и юридическое лицо. Канада ввела санкции против российских чиновников, госструктур и организаций. США решили запретить покупать товары российским и китайским компаниям, а также ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России. Новости СМИ2 ЕС потребовал находящихся под санкциями россиян рассказать о своих активах 27 февраля 2023, 15:37

Турция и ООН ждут от Запада обнародования гарантий по выходу российской аграрной продукции и аммиака на рынки с целью продления «зерновой сделки», сообщил знакомый с ходом переговоров источник. Источник РИА «Новости» сказал, что Турция хочет гарантий не препятствования со стороны Запада. В настоящее время, по его словам, Запад создает помехи в вопросах логистики, оплаты и страховки. Анкара хочет получить «железобетонные гарантии», которые должны быть обнародованы. «Это, конечно, поможет беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы», – добавил источник. МИД ранее сообщал, что доля поставок в беднейшие страны с момента первого срока действия «черноморской инициативы» сокращается с 4% по итогам первого этапа до 2,7% к настоящему моменту. Внешнеполитическое ведомство также указывало, что цена за аммиак, являющийся ключевым сырьем для производства удобрений, держится на рекордной отметке в 1,1 тыс. долларов за кубометр.

Турция и ООН ждут от Запада обнародования гарантий по выходу российской аграрной продукции и аммиака на рынки с целью продления «зерновой сделки», сообщил знакомый с ходом переговоров источник. Источник РИА «Новости» сказал, что Турция хочет гарантий не препятствования со стороны Запада. В настоящее время, по его словам, Запад создает помехи в вопросах логистики, оплаты и страховки. Анкара хочет получить «железобетонные гарантии», которые должны быть обнародованы. «Это, конечно, поможет беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы», – добавил источник. МИД ранее сообщал, что доля поставок в беднейшие страны с момента первого срока действия «черноморской инициативы» сокращается с 4% по итогам первого этапа до 2,7% к настоящему моменту. Внешнеполитическое ведомство также указывало, что цена за аммиак, являющийся ключевым сырьем для производства удобрений, держится на рекордной отметке в 1,1 тыс. долларов за кубометр. Новости СМИ2 ЕС опубликовал десятый пакет санкций против России Евросоюз внес в десятый санкционный пакет против России Минобороны и Службу внешней разведки. 25 февраля 2023, 20:57 Текст: Вера Басилая

Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России, в него попали 1473 физлица и 205 организаций, в том числе в списке значатся глава СПЧ Валерий Фадеев и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, а также Минобороны и Служба внешней разведки. Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении более 120 физлиц и организаций, всего под ограничения попали 1473 физлица и 205 организаций, передает РИА «Новости». Также в список попали Минобороны и Служба внешней разведки. В заявлении ЕС указано, что попавшим под санкции фигурантов заморозят активы, компаниям и гражданам Евросоюза запрещено им предоставлять финподдердку, кроме того, дополнительно наложен запрет на поездки в ЕС и передвигаться через Евросоюз транзитом. Сообщается, что Евросоюз внес в санкционный список руководителя Россотрудничества Евгения Примакова и главу СПЧ Валерия Фадеева. Согласно документу ЕС, Примаков поддерживал и реализовывал политику по подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Фадеева в список внесли из-за «распространения российской дезинформации и пропаганды о войне», передает ТАСС. Также в списке значится хирург Леонид Рошаль, зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и еще 82 физических лица bp России за «подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины». Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза был согласован после дополнительных заседаний постпредов. Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них. Захарова сравнила Рошаля под санкциями ЕС с «Айболитом в заложниках у пиратов» Захарова назвала кощунством введение Евросоюзом санкций против российского хирурга Рошаля 26 февраля 2023, 00:44

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кощунством решение Евросоюза включить в десятый пакет санкций российского хирурга Леонида Рошаля. Захарова в Telegram заявила, что «доктор Рошаль в санкционном списке – это как Айболит в заложниках у пиратов». Она считает, что подобный шаг можно объяснить как «невежеством западников», так и «злобой и ненавистью». Однако, по ее словам, для введения санкций против Рошаля «есть еще одна причина». Как заявила официальный представитель МИД России, такое «кощунство» должно «окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма». Напомним, Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. В него включены 205 организаций и 1473 человека, в том числе Рошаль. Новости СМИ2 Российские банки отреагировали на введенные санкции ЕС Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф банк» заявили, что санкции не повлияют на их работу 25 февраля 2023, 21:30 Текст: Вера Басилая

Санкции ЕС в отношении Росбанка, Альфа-банка и «Тинькофф банка» не окажут существенного влияния на работу, заявили в кредитных организациях. Росбанк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются, передает ТАСС со ссылкой на финансовую организацию. В Тинькофф банк заявили, что банк подготовился к санкциям ЕС, они не влияют на обслуживание 26 млн клиентов, банк анализирует решение Еврокомиссии, передает РИА «Новости». В Тинькофф отметили, что команда банка работала над тем, чтобы сервисами компании можно было пользоваться несмотря на внешние обстоятельства. В банке отметили, что передают слова поддержки международным инвесторам, которых более 60%. В свою очередь, в Альфа-банке заявили, что санкции не повлияют на привычную работу, а переводы в евро были отключены еще в прошлом году, подчеркнув, что картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений. Ранее российские банки Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк попали в десятый пакет санкций ЕС против России.

Мэрия испанского муниципалитета Побла-де-Сегур решила опросить местных жителей, хотят ли они переименовать улицу, названную в честь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщила газета ABC. Опрос проведут 12 марта с 09.00 до 20.00 по местному времени, в нем могут принять участие жители Побла-де-Сегур старше 16 лет, передает ТАСС. Политик родился в этом населенном пункте, где проживает около 3 тыс. человек. Местным жителям предложили новое название «бульвар 1-го Октября». Эта дата приурочена к незаконному референдуму о независимости Каталонии, проведенном в 2017 году. Напомним, Боррель занял пост в ЕС в 2019 году.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступил с утверждением, что Сербия и самопровозглашенное Косово поддержали предложенное ЕС соглашение, позволяющее их гражданам свободно перемещаться по территории друг друга по внутренним паспортам. По итогам прошедшей в Брюсселе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Косово Альбином Курти Боррель заявил, что лидеры Сербии и Косово якобы согласились, что более никакие переговоры по предложенному ЕС соглашению не требуются, и выразили свою готовность начать имплементацию соглашения, передает ТАСС. Он пообещал, что вскоре внешнеполитическая служба ЕС опубликует текст соглашения. Однако, по его словам, потребуются дополнительные переговоры, чтобы определить конкретные детали имплементации соглашения. Боррель сообщил, что намерен созвать новую встречу в середине марта. Он не уточнил, подписали ли стороны документ, а задавать вопросы после его выступления журналистам не разрешили. Напомним, 20 февраля президент Сербии Вучич заявил об отказе Белграда от российских истребителей и намерении приобретать французские Rafale. ЕС ввел санкции против журналистов ЕС включил в санкционный список главреда Regnum Ахмедову и военкора Коца 25 февраля 2023, 21:16 Текст: Вера Басилая

В новый список санкций ЕС включены главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова, журналист медиагруппы «Комсомольская правда» Александр Коц, а также медиагруппа «Россия сегодня», замгендиректора Первого канала Кирилл Клейменов и замгендиректора АО «Национальная медиа группа» Александр Акопов. В документе ЕС отмечается, что Ахмедова и Коц попали под санкции за поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, передает РИА «Новости». Также под санкции попала медиагруппа «Россия сегодня», в которую входит Sputnik, которая, согласно документу ЕС, «связана с правительством и распространяет пропаганду и проправительственную дезинформацию по агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины». Кроме того, «Россия сегодня» «распространяла информацию об ответственности западных стран, наложивших санкции на РФ за продовольственный кризис в Африке». В списке ЕС также значатся RT и Sputnik на арабском языке, которые до недавнего времени оставались доступными на территории ЕС. Кроме того, Евросоюз включил в санкционный список главреда телеканала «Россия-24» Евгения Бекасова, замгендиректора Первого канала Кирилла Клейменова и замгендиректора АО «Национальная медиа группа» Александра Акопова. В ЕС считают, что СМИ, которыми руководят эти медиаменеджеры, распространяют «дезинформацию и пропаганду» о конфликте на Украине, передает ТАСС. Ранее Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России, в него попали 1473 физлица и 205 организаций. Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них. Новости СМИ2 Боррель похвастался «надежностью» ЕС в сравнении с США Боррель заявил о желании многих стран видеть в качестве партнера ЕС, а не США 26 февраля 2023, 23:41 Текст: Антон Антонов

Многие государства предпочитают партнерство с Евросоюзом, а не с США, поскольку считают ЕС более надежным, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Как заявил Боррель в блоге, многие страны рассматривают ЕС «в качестве противовеса Китаю» или как более «надежного и последовательного партнера, чем США». По его словам, ЕС считают «более верным международным нормам и многосторонней системе», а также «более внимательным к интересам развивающегося мира». При этом он также заявил, что «международный порядок, основанный на правилах», разрушается не только из-за специальной военной операции России на Украине, но и из-за «напряженности в отношениях между Китаем и США». В январе Франция и Германия договорились о совместных усилиях в противодействии США, которые побуждают компании переносить бизнес из Европы в Америку. Тем временем Польша заявила, что лозунгом ее председательства в ЕС в 2025 году станет «Больше Америки в Европе». Санкции ЕС введены против иранских производителей беспилотников В отношении руководства иранских производителей беспилотников введены санкции Евросоюза 25 февраля 2023, 23:00

Евросоюз ввел санкции против руководства иранских компаний Paravar Pars и Qods Aviation Industries, которые занимаются производством беспилотников, следует из документа. Под санкции попали гендиректор Paravar Pars Хоссейн Шамсабади и гендиректор Qods Aviation Industries Гассем Дамавандиан. ЕС утверждает, что продукцию этих компаний Россия использует в ходе специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости». Кроме того, в число иранский компаний и организаций, против которых ЕС ввел санкции, вошли DAMA, Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, IRGC SSJO, Mado, Shahed Aviation Industries. Напомним, Иран опроверг заявления о поставках российской стороне оружия для СВО. Москва заявила, что страны Запада пытаются объявить Иран стороной конфликта на Украине. При этом в Иране угрожали Киеву изменением подхода к конфликту на Украине. Новости СМИ2 Боррель отказался считать предложение Китая по Украине мирным планом Боррель раскритиковал предложение Китая по Украине и отказался считать «позиционный документ» мирным планом 26 февраля 2023, 22:44 Текст: Антон Антонов

«Позиционный документ» Китая по ситуации на Украине на самом деле нельзя считать мирным планом, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Боррель в свое блоге заявил, что «это не мирный план», в документе в основном Китай повторил свои «хорошо известные позиции». Боррель отметил, что с частью этих позиций ЕС согласен, но при этом отсутствуют «важные» пункты. Как заявил Боррель, в Европе, конечно, проанализируют китайское предложение, но, по его словам, уже «понятно, что ключевая проблема в том», что Пекин «не очень отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на один уровень». Напомним, министерство иностранных дел Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса. Документ состоит из 12 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий, а также мирные переговоры.