ЕС впервые ввел санкции на транзит ряда товаров через Россию

Боррель заявил о «бесполезности» политического диалога с Россией

Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель заявил, что считает политический диалог с Россией «бесполезным»

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после выступления российского постпреда при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности заявил, что считает политический диалог с Россией «бесполезным».

Боррель заявил, что представленная российским дипломатом картина мира якобы искажает реальность, что, по его мнению, делает политический диалог с РФ «бесполезным». Глава внешнеполитической службы ЕС заявил о невозможности вести диалог с людьми, которые представляют факты в том виде, как их представил российский посол, говоря, например, о моральных извращениях Запада, который заставляет мужчин становиться женщинами и наоборот, и разрушает моральный базис, на которых строятся взаимоотношения полов, передает ТАСС.

Боррель назвал представления представителей России о реальности частью какой-то «полностью искаженной реальности», которая якобы не позволяет рассматривать Россию как кого-то, с кем можно вести разумную политическую дискуссию. Он также заявил, что россияне живут на другой планете или в параллельной реальности, и он считает почти невозможным и бесполезным обсуждать что-либо с теми, кто представляет факты в таком виде.

Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС заявил, что конфликт на Украине, по его мнению, является не мировой, но «глобализованной» войной. При этом Боррель выступил с утверждением, что Иран якобы поставляет оружие России. Он также признал, что в этот конфликт полностью вовлечен весь глобальный Запад, эта война затрагивает всех, так как восстановление после пандемии фактически подорвано.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что отношений между Россией и ЕС, по сути, уже нет.