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Госдеп США: В конфликте на Украине Китай встал на сторону России
Руководитель пресс-службы Госдепа Прайс: В конфликте на Украине Пекин встал на сторону Москвы
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России.
Представитель американского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая Китай, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну. По словам Прайса, несмотря на возражения Китая, США ясно видят, что, по крайней мере сегодня, Пекин выбрал определенную сторону, передает ТАСС.
Ранее в Госдепе усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине.
Испанские СМИ рассказали об «унизительном опыте» Запада из-за Украины
El Pais: Западу следует отказаться от морализаторства и переоценить свое место в мире
Высокомерный и самодовольный Запад сделал неприятное открытие, увидев реакцию мира на украинский конфликт, пишет обозреватель Мариам Мартинес-Баскуньян.
Автор статьи в испанской газете El Pais пишет, что президент США Джо Байден выставляет конфликт на Украине как борьбу «демократий и автократий», а себя – как защитника «свободного мира». Однако такая риторика, по мнению Мартинес-Баскуньян, чужда огромной части мира, именуемой глобальным Югом.
В статье говорится, точка зрения Запада на этот конфликт вызывает в других странах лишь безразличие и гнев. Другие страны, по словам автора, переживают собственные трагедии, которые, однако, игнорируются, передает РИА «Новости».
Украинский конфликт, по оценке Мартинес-Баскуньян, стал для Запада «унизительный опытом»: неожиданно обнаружилось, что международная значимость стран, которые привыкли называть «неприсоединившимися», растет. «Наше самодовольное единство несет в себе и некоторое одиночество в мире», – признает автор.
Автор статьи пишет, что голоса «обездоленных» неожиданно стали иметь значение в ООН: они добиваются автономии, чтобы действовать в защиту своих интересов. Мартинес-Баскуньян приводит в пример мирные инициативы Бразилии, Турции и Китая по украинскому конфликту.
Борясь с этими инициативами, Запад стремится «непоколебимо следовать героическому повествованию о свободном мире, сражающимся с осью зла», и при этом совершает ошибку, пишет автор.
«Что произойдет, если мы изменим нашу точку зрения и избавимся от высокомерия?» – задается вопросом Мартинес-Баскуньян.
Как считает колумнист, Европе стоит задуматься над переоценкой своего места в мире, начав реально продвигать заслуживающие доверия модели развития и распределения богатства. «Возможно, пришло время отказаться от морализаторства и работать над действительно многосторонним международным порядком, основанным на правилах, которые мы все соблюдаем, для достижения более стабильного и безопасного мира», – резюмирует автор.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что сателлиты США включились в борьбу против России, но отдают себе отчет в эгоистичности намерений Вашингтона.
Дроны «Ланцет» вынудили ВСУ перейти с американских гаубиц М777 на советские
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ВСУ в срочном порядке меняют американские гаубицы М777 на советские из-за дронов «Ланцет» на Купянском направлении, сообщают СМИ.
Как передает RT в своем Telegram-канале, с начала февраля подразделения 40-й артиллерийской и 92-й механизированной бригад ВСУ на Купянском направлении потеряли как минимум пять гаубиц М777 калибра 155 мм, которые были поставлены из США.
Издание сообщает, что хотя два орудия были оборудованы защитой от дронов, их уничтожили барражирующие боеприпасы «Ланцет» между населенными пунктами Табаевка и Песчаное в Харьковской области.
Также, по имеющимся у издания данным, еще три аналогичные гаубицы были уничтожены на позициях ВСУ в районе Куриловки и Песчаного в 5 км от станции Купянск-Узловой.
Отмечается, что вероятнее всего поразить орудия прямыми попаданиями «Ланцетов» удалось благодаря использованию новой схемы атаки, при которой орудийные расчеты ВСУ атакуются с тыла.
Также издание пишет, что дефицит американских гаубиц, а также активность «Ланцетов» вынуждают ВСУ на Купянском направлении переходить на старые советские орудия, среди которых 122-мм пушки М-30 (образца 1938 года), а также хорватские полевые гаубицы М-46 калибра 130 мм, поставленные на Украину еще в августе 2022 года.
Напомним, подразделениями Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Гряниковки, Двуречной, Масютовки, Лимана Первого, Ольшаны и Синьковки Харьковской области. За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Под Киевом поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ
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В Киевской области нанесен удар по центру радиоэлектронной разведки украинских военных, сообщили в российском Министерстве обороны.
Центр поражен в районе населенного пункта Бровары, а у города Хмельницкий поражен оперативный центр спецопераций ВСУ «Запад», сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
У поселка Андреевка уничтожена самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1», у поселка Доброполье (ДНР) уничтожена РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.
Российские средства ПВО за сутки сбили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, уничтожено пять украинских беспилотников у города Кременная и поселка Стельмаховка (ЛНР), у Кременцов, Новоандреевки (ДНР) и Крынки (Херсонская область).
С начала спецоперации уничтожены 390 самолетов, 211 вертолетов, 3248 беспилотников, 406 ЗРК, 8058 танков и других бронированных машин, 1045 машин РСЗО, 4228 орудий полевой артиллерии и минометов.
Также за последние сутки российские войска уничтожили свыше 610 украинских военных.
Взрыв прозвучал в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве и Хмельницком
После объявления воздушной тревоги на Украине прозвучали взрывы в Киеве и Хмельницком, сообщают украинские СМИ.
В Киеве взрыв прозвучал в левобережной части города. Глава хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий сообщил, что три взрыва были слышны в городе Хмельницком. Кроме того, сообщалось о взрывах в Житомирской области. В центральной части Украины работала ПВО.
Воздушная тревога звучала в центральных и восточных областях. Сейчас во всех областях Украины объявлен отбой воздушной тревоги, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден предрек Украине «тяжелые годы».
СМИ: На Украине начала расти внутриполитическая критика в адрес Зеленского
Politico: На Украине начала расти внутриполитическая критика в адрес Зеленского
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Среди политиков Украины все больше появляется недовольных президентом страны Владимиром Зеленским, активно растет критика из-за его поверхностных методов управления и концентрации власти, пишет издание Politico.
По мнению журналиста Джейми Деттмер, спецоперация ничего не изменила в отношении Зеленского к управлению страной. Глава Украины пользуется общей картиной, игнорируя детали, а также полагается на круг друзей. Еще год назад депутат Леся Василенко заявляла, что страна «оказалась в плену» у национального лидера, не умеющего мыслить стратегически, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.
В материале приводятся слова депутата Николая Княжицкого, который указал на отсутствие политического опыта у Зеленского. В неудачах и сложностях украинский лидер обвинял своих предшественников.
Отмечается рост разочарования Зеленским и в Верховной раде, а также указано на централизацию власти в руках одного человека.
В статье говорится и об игнорировании этих моментов иностранными СМИ.
В ДНР объяснили создание батальона имени Хмельницкого из украинских военнопленных
Полковник Басурин: Чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет батальонов из военнопленных ВСУ
Люди, которым на протяжении девяти лет промывали мозги, поняли, что воюют не на той стороне. И теперь могут искупить свою ошибку. Но всех добровольцев надо проверить. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли донецкий депутат Владислав Бердичевский и полковник Эдуард Басурин. Ранее в ДНР сообщили о формировании батальона из украинских пленных.
«Батальон создан из украинских пленных, которые решили с оружием в руках доказать, что их прошлый выбор был ошибкой. Пока желающих не так много, но это добровольцы. Никто не будет насильственно заставлять пленных вставать на нашу сторону», – сказал полковник Эдуард Басурин, бывший представитель народной милиции ДНР.
«Уверен, что каждого военного проверят в первую очередь на психологическую устойчивость. Более того, подобный опыт у нас уже имеется. Были случаи, когда украинцы осознавали, что воюют не на той стороне, и принимали единственное правильное решение – перейти на нашу сторону», – продолжил собеседник.
«За последние девять лет ВСУ очень хорошо промыли мозги. Но теперь, оказываясь у нас в плену, они понимают, что их власть заводит страну в тупик. Так что чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет подобных батальонов», – полагает Басурин.
«С 2014 года переход украинских военнослужащих на нашу сторону был массовым явлением. Более того, некоторые из них до сих пор воюют в составе армии ДНР, мы им доверяем», – в свою очередь добавляет депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Вместе с тем при формировании батальонов важно соблюдать меры предосторожности и избегать спешки при принятии на службу недавних пленных. «Эти люди еще не успели в полной мере осознать, на чьей стороне они воевали. И это может быть чревато дезертирством. Вероятно, потребуется проведение проверок в отношении таких добровольцев», – предостерегает собеседник.
Ранее командир донецкого подразделения Андрей Тищенко сообщил, что в ДНР сформирован добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. В него вошли украинские военнопленные, в общей сложности около 70 человек, передают РИА «Новости».
Он добавил, что почти все они имеют боевой опыт, а в скором времени в рядах ожидается пополнение. Отмечается, что с бойцами заключат контракты на общих условиях.
Днем ранее источник агентства ТАСС в силовых структурах ДНР сообщил, что готовность присоединиться к батальону выразили порядка 200 украинских пленных. Однако пока необходимо урегулировать ряд юридических нюансов, в частности касающихся личных документов.
Для получения российских паспортов украинские военнопленные в ДНР сейчас проходят процедуру дактилоскопии. Напомним, в ноябре минувшего года сообщалось, что батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой народной республике.
При этом еще в сентябре содержащиеся в колонии в Еленовке пленные обращались к Народному совету ДНР с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.
Отметим, что в самой колонии в Еленовке летом находились плененные бойцы запрещенного в РФ националистического батальона «Азов». Тогда ВСУ нанесли ракетный удар по объекту. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
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В Германии рассказали об ультиматуме Запада Зеленскому
Bild: Запад даст Украине шанс провести контрнаступление, но в случае провала потребует мирных переговоров
Западные страны намерены с помощью новых поставок вооружений помочь Киеву перейти в контрнаступление, однако в случае провала будут требовать от украинских властей перейти к мирным переговорам с Москвой, сообщает германская газета Bild со ссылкой на собственные источники в правительствах Германии и США.
По данным Bild, Украине дадут шанс «возвратить [подконтрольные РФ] территории до осени», однако в случае «провала контрнаступления ВСУ» давление на Киев с целью перехода к мирным переговорам будет усилено.
Газета уточняет, что на Западе «за кулисами уже ставят ультиматумы президенту Украины Владимиру Зеленскому», хотя официально провозглашается политика неограниченной поддержки Киева, передает ТАСС.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть вероятность того, что конфликтная ситуация на Украине завершится за столом переговоров.
Эксперт объяснил логику переподчинения войсковой ПВО ВКС России
Военный эксперт Бижев: Переподчинение войсковой ПВО ВКС позволит устранить ряд недочетов в работе этой системы
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Централизация управления ПВО в руках ВКС позволит повысить безопасность военных полетов, а также улучшит качество работы самих систем противовоздушной обороны. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее стало известно, что войсковую ПВО Сухопутных войск переподчинят главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) России.
«Передача войсковой противовоздушной обороны главкому ВКС позволит создать единое радиолокационное и информационное поле, а также интегрировать все необходимые силы и средства. Соответственно, на реализацию поставленных целей и задач будут уходить все имеющиеся в стране силы ПВО. Так мы сумеем преодолеть имеющуюся разноголосицу», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ.
«Единая система также упростит процесс целеполагания. У военных появится полная картина боев – а значит, наши действия станут более понятными и отлаженными. В такой ситуации риски «не заметить» важный объект» серьезно снизятся», – продолжает собеседник.
«Помимо этого, переход ПВО под командование ВКС облегчит жизнь авиации. Будет предельно понятно, каким образом и в каком направлении осуществлять поддержку наших самолетов. Эту разноголосицу надо устранять. К тому же такой опыт у нас есть», – замечает эксперт.
«Усилия по централизации деятельности противовоздушной обороны предпринимались в России неоднократно. Так, с 1978 по 1987 год должность главкома ПВО занимал маршал авиации Александр Иванович Колдунов. Однако после приземления Матиаса Руста на Большом Москворецком мосту, Колуднова отправили в отставку», – напоминает Бижев.
«К вопросу единого командования вернулись в 1991 году. Тогда на полигоне Алабино были проведены единые учения, на которых присутствовали главком ПВО Виктор Прудников и главком Сухопутных войск Владимир Семенов. И первое ведомство показало тотальное преимущество по всем показателям», – подчеркнул эксперт.
«Однако единого командования так и не сложилось. Дело в том, что ПВО стала важной частью Сухопутных войск. Ее изъятие воспринималось как нанесение ущерба статусу всего ведомства. Однако экспертное сообщество до сих пор считает, что централизованное командование противовоздушной обороной необходимо», – указывает собеседник.
Резюмируя, Бижев заметил: «если решение о переподчинении ПВО действительно принято, это станет качественным изменением в структуре ВС России, которое в перспективе приведет к более четкому выполнению поставленных задач».
Ранее источник ТАСС сообщил, что войсковая ПВО была выведена из подчинения Сухопутных войск и переподчинена главному командованию ВКС России. Официального подтверждения информации до сих пор не последовало.
Как отмечает агентство, ранее соединения ПВО находились как в составе Сухопутных войск, так и в ВКС. Задачей первых было сопровождение и прикрытие подразделений в зоне боевых действий «на земле». Вторые решали задачу «объектовой противовоздушной обороны».
Напомним, накануне британский генерал Ричард Бэрронс назвал усиление российской авиации серьезной угрозой для ВСУ. По его словам, массированная воздушная атака на Украину способна мгновенно подавить ПВО страны.
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Марочко: Наемники на Сватовском направлении отказываются от окопной жизни
Марочко: Иностранные наемники на Сватовском направлении отказываются от окопной жизни
Из Купянска в направлении Сватово, а также в обратном направлении зафиксированы регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Своеобразные ротационные мероприятия, по его словам, вызваны тем, что иностранцы отказываются жить в окопах. Марочко сообщил, что наемники требуют нормальных бытовых условий, их не устраивает отсутствие возможности посещать супермаркеты и «пользоваться услугами женщин с низкой социальной ответственностью», передает РИА «Новости».
В Кремле ранее заявляли, что привлечение Киевом наемников для боевых действий не сможет поменять ход СВО.
Российские войска за сутки уничтожили более 610 украинских военных
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Подразделениями Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Гряниковки, Двуречной, Масютовки, Лимана Первого, Ольшаны и Синьковки Харьковской области. За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Активными действиями подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения ВСУ под Ямполовкой и Торским Донецкой народной республики (ДНР), Червоной Дибровой, Червонопоповкой ЛНР. Потери противника за минувшие сутки составили около 140 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
При продолжении наступательных действий Южной группировки войск на Донецком направлении подразделениями, поддерживаемыми ударами авиации, за прошедшие сутки ликвидированы более 250 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины и гаубица Д-20.
В районе Артемовска ДНР поражен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. Под пунктом Новомарково ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, отчитались в Минобороны.
Подразделениями группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром, Никольским, Пречистовкой ДНР и Зеленым Гаем Запорожской области. Потери противника за сутки на этих направлениях составили до 95 военнослужащих, танк, три бронемашины, три пикапа и гаубица Д-20. В районе пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 60 военнослужащих и две гаубицы Д-30.
Кроме того, в районе Снигиревки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками ВС России за сутки нанесено поражение 98 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Пекин отреагировал на желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
Спикер МИД Китая Мао Нин: Пекин выступает за решение конфликта на Украине мирными методами
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Позиция Пекина по украинскому конфликту неизменна, Китай выступает за его решение мирными методами, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Комментируя желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, Мао Нин сказала, что продвижение мирных переговоров Пекин считает ключевым фактором, передает ТАСС.
Дипломат отметила, что Пекин намерен содействовать урегулированию конфликта на Украине политическими методами.
Она добавила, что Китай поддерживает контакты с каждой из соответствующих сторон, включая Украину.
На прошлой неделе Зеленский выразил желание встретиться с Си Цзиньпином, но не пояснил, каким образом такая встреча могла бы состояться. Он добавил, что намерен обсудить с лидером Китая не только боевые действия на Украине, но и экономические связи между двумя странами.
Напомним, 24 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «позиционный документ» Китая по ситуации на Украине на самом деле нельзя считать мирным планом. Боррель заявил, что Пекин «не очень отличает агрессора от жертвы».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Экс-советник Пентагона: На Украине погибло около 2,5 тыс. военных из Польши
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о гибели 2,5 тыс. польских наемников из ВСУ
Польский корпус в составе ВСУ понес чувствительные потери во время российской спецоперации на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Как заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show, на Украине воюют 20 тыс. военных из Польши, две с половиной тысячи из которых уже погибли, передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Варшаву в замалчивании фактов массового участия граждан Польши в конфликте на Украине на стороне Киева.
Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что представители ВСУ отрубают погибшим наемникам кисти и головы с целью осложнить опознание тел.
Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину
Премьер-министр Венгрии Орбан: Будапешт опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит на Украину свои войска
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Правительство Венгрии с тревогой наблюдает за поставками вооружений на Украину и опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит туда свои войска, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
В ходе выступления на открытии весенней сессии национального парламента Орбан выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что вся Европа шаг за шагом скатывается к войне. Он констатировал, что страны ЕС уже направляют на Украину танки, обсуждают передачу Киеву истребителей, и выразил опасение, что если это продолжится, то найдутся и те, кто захочет отправить на Украину войска, передает ТАСС.
В связи с этим Орбан подтвердил, что его правительство выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем, и призвал депутатов не поддаваться на провокации и не позволить втянуть Венгрию в войну.
Ранее Орбан заявил о поддержке Венгрией плана Китая по урегулированию конфликта на Украине.
На Украине признали сосредоточение войск вдоль границы с Приднестровьем
Киевский режим сосредоточил свои войска на границе с Приднестровьем, заявила 27 февраля пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк.
«Наши силы сосредоточены вдоль всей границы (Приднестровья – прим. ВЗГЛЯД)», – сказала Гуменюк в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, силы ВСУ, сосредоточенные на границе, адекватны «той угрозе, которая гипотетически возможна» с российской стороны.
Ранее Минобороны России сообщило о подготовке Киевом ко вторжению в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Киевский режим рассчитывает объяснить такой маневр якобы наступлением ВС России с территории Приднестровья.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, насколько велика вероятность эскалации и кто заинтересован в «разжигании» непризнанного государства.
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Казахстан опроверг поставки на Украину военной техники
Сообщения о якобы отправке военной техники из Казахстана на Украину не соответствуют действительности, заявили в казахстанском Минобороны.
Видео, которое распространяется вместе с сообщениями в соцсетях, – архивное, бронетехника, запечатленная в нем, направлялась на плановый ремонт. На данный момент техника находится на хранении, передает ТАСС.
Также в министерстве напомнили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.
До этого в соцсетях публиковали видеозапись, на которой зафиксирована перевозка БТРов и грузовиков по железной дороге. Авторы постов заявляли, что запись сделали в Алма-Ате, поставки якобы оплачены из средств западных фондов.