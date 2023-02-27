Авиакомпания Wizz Air сочла небезопасными рейсы в Кишинев

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27 февраля, понедельник | Последнее обновление — 21:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Венгрия поддержала план Китая по Украине
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В отличие от борща, блины были отданы русским без боя. Ксения Ларина (признана иноагентом) могла испечь традиционные блины, но объявить, что на этот раз она печет украинские; объявили же на Западе украинцем Айвазовского. Но ей в голову это не пришло.
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В том ли сегодняшняя роль России, чтобы бросить на растерзание сил хаоса умирающую Европу и под лозунгом «Россия – не Европа» уйти в нехристианскую Азию?
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Все те конфликты, которые долгое время удавалось держать под контролем и в исключительно политическом и правовом поле, на фоне изменения внешних условий снова вылезут на поверхность.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Авиакомпания Wizz Air сочла небезопасными рейсы в Кишинев
Авиакомпания Wizz Air решила приостановить рейсы в Кишинев с 14 марта
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Венгерская авиакомпания Wizz Air приняла решение о приостановке полетов в Кишинев с 14 марта, руководствуясь соображениями безопасности.
В компании отметили, что на фоне последних событий появился риск в воздушном пространстве Молдавии, поэтому рейсы в эту страну будут приостановлены. Это решение представители компании назвали трудным, передает РИА «Новости».
Полеты будут приостановлены с 14 марта. Ранее молдавская авиакомпания Air Moldova предупредила об отмене регулярных рейсов по 10 направлениям в страны Европы и Азии.
Ранее сообщалось, что Киев готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, у границ которого наблюдается концентрация украинских войск.
Шольц счел претензии Зеленского «смешными»
Шольц потребовал признать вклад Германии в поддержку Украины и прекратить нападки на Берлин
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Германия не обязана выслушивать чьи-либо обвинения, заявил канцлер страны Олаф Шольц, комментируя претензии со стороны Украины.
Телеведущая Мэйбрит Иллнер напомнила Шольцу заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему приходится давить на канцлера Германии для получения помощи от Берлина. Шольц назвал это «смешным» и сказал, что нет смысла подвергать сомнению вклад Германии в поддержку Украины, пишет Focus.
Также он прокомментировал прогнозы, что Берлин собирается после прекращения Россией специальной военной операции на Украине вернуться к прежним отношениям с Москвой. Шольц заявил, что немецкая сторона «не обязана выслушивать чьи-либо обвинения» и «делает больше, чем многие другие страны».
По его словам, необходимо «гарантировать, что Украина сможет защитить свою независимость», но он сделает все, чтобы конфликт «не перерос в войну между Россией и НАТО».
Напомним, Зеленский в интервью изданию Spiegel заявил, что разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он.
В Москве за выходные задержали 319 несовершеннолетних участников движения «Редан»
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В полицейские отделы столицы попали свыше 350 человек, большая часть из них – несовершеннолетние, они могут быть причастны к движению «Редан», сообщил источник в правоохранительных органах.
Беспорядки начались после высказываний на одной из трансляций нескольких участников движения оскорблений в адрес лиц неславянской внешности, пояснил собеседник РИА «Новости».
Компания несовершеннолетних прошла в метро, на станции «Лубянка» у них произошла драка с другими несовершеннолетними. Одному из участников «Редана» прыснули в лицо из баллончика.
Возбуждено дело о хулиганстве, обвинение предъявили трем несовершеннолетним. В Telegram-каналах начали распространяться призывы к насилию в отношении участников «Редана».
За 24 и 25 февраля в отделы полиции доставили свыше 350 человек, 319 из них нет 18 лет. У части из них нашли газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты.
После проверок большую часть отпустили, на родителей 11 из них составили административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей.
Напомним, сторонников «Редана» на прошедших выходных задержали в Петербурге, Казани и Новосибирске.
Испанские СМИ рассказали об «унизительном опыте» Запада из-за Украины
El Pais: Западу следует отказаться от морализаторства и переоценить свое место в мире
Высокомерный и самодовольный Запад сделал неприятное открытие, увидев реакцию мира на украинский конфликт, пишет обозреватель Мариам Мартинес-Баскуньян.
Автор статьи в испанской газете El Pais пишет, что президент США Джо Байден выставляет конфликт на Украине как борьбу «демократий и автократий», а себя – как защитника «свободного мира». Однако такая риторика, по мнению Мартинес-Баскуньян, чужда огромной части мира, именуемой глобальным Югом.
В статье говорится, точка зрения Запада на этот конфликт вызывает в других странах лишь безразличие и гнев. Другие страны, по словам автора, переживают собственные трагедии, которые, однако, игнорируются, передает РИА «Новости».
Украинский конфликт, по оценке Мартинес-Баскуньян, стал для Запада «унизительный опытом»: неожиданно обнаружилось, что международная значимость стран, которые привыкли называть «неприсоединившимися», растет. «Наше самодовольное единство несет в себе и некоторое одиночество в мире», – признает автор.
Автор статьи пишет, что голоса «обездоленных» неожиданно стали иметь значение в ООН: они добиваются автономии, чтобы действовать в защиту своих интересов. Мартинес-Баскуньян приводит в пример мирные инициативы Бразилии, Турции и Китая по украинскому конфликту.
Борясь с этими инициативами, Запад стремится «непоколебимо следовать героическому повествованию о свободном мире, сражающимся с осью зла», и при этом совершает ошибку, пишет автор.
«Что произойдет, если мы изменим нашу точку зрения и избавимся от высокомерия?» – задается вопросом Мартинес-Баскуньян.
Как считает колумнист, Европе стоит задуматься над переоценкой своего места в мире, начав реально продвигать заслуживающие доверия модели развития и распределения богатства. «Возможно, пришло время отказаться от морализаторства и работать над действительно многосторонним международным порядком, основанным на правилах, которые мы все соблюдаем, для достижения более стабильного и безопасного мира», – резюмирует автор.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что сателлиты США включились в борьбу против России, но отдают себе отчет в эгоистичности намерений Вашингтона.
Под Киевом поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ
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В Киевской области нанесен удар по центру радиоэлектронной разведки украинских военных, сообщили в российском Министерстве обороны.
Центр поражен в районе населенного пункта Бровары, а у города Хмельницкий поражен оперативный центр спецопераций ВСУ «Запад», сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
У поселка Андреевка уничтожена самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1», у поселка Доброполье (ДНР) уничтожена РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.
Российские средства ПВО за сутки сбили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, уничтожено пять украинских беспилотников у города Кременная и поселка Стельмаховка (ЛНР), у Кременцов, Новоандреевки (ДНР) и Крынки (Херсонская область).
С начала спецоперации уничтожены 390 самолетов, 211 вертолетов, 3248 беспилотников, 406 ЗРК, 8058 танков и других бронированных машин, 1045 машин РСЗО, 4228 орудий полевой артиллерии и минометов.
Также за последние сутки российские войска уничтожили свыше 610 украинских военных.
Появились сообщения о переподчинении ПВО Сухопутных войск
Близкие к Минобороны источники заявили о переподчинении ПВО Сухопутных войск Воздушно-космическим силам
Войсковую противовоздушную оборону вывели из подчинения Сухопутных войск, она будет подчиняться главному командованию ВКС, сообщили близкие к Минобороны России источники.
Один из источников ТАСС заявил, что переподчинение – «уже свершившийся факт». Официального подтверждения этой информации не поступало.
Прежде соединения и части ПВО были и у Сухопутных войск, и у ВКС. Войсковая ПВО прикрывала российские силы в зонах боевых действий, ПВО ВКС прикрывала важные объекты.
Артиллерия ВС России нанесла удар по стоянке ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке ВСУ под Херсоном, уничтожив 12 военных
Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке техники украинских войск около Томиной Балки под Херсоном, сообщил источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», в результате работы российской артиллерии ВСУ потеряли 12 человек личного состава и шесть автомобилей.
Также российские артиллеристы в районе села Томарино уничтожили гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом и экипажем из пяти человек.
Ранее российские артиллеристы уничтожили в херсонском районе Камышаны украинскую РЛС AN/TPQ производства США вместе с перевозившим ее автомобилем и тремя украинскими военными.
Взрыв прозвучал в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве и Хмельницком
После объявления воздушной тревоги на Украине прозвучали взрывы в Киеве и Хмельницком, сообщают украинские СМИ.
В Киеве взрыв прозвучал в левобережной части города. Глава хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий сообщил, что три взрыва были слышны в городе Хмельницком. Кроме того, сообщалось о взрывах в Житомирской области. В центральной части Украины работала ПВО.
Воздушная тревога звучала в центральных и восточных областях. Сейчас во всех областях Украины объявлен отбой воздушной тревоги, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден предрек Украине «тяжелые годы».
Умер политолог Глеб Павловский
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Умер российский политолог и журналист Глеб Павловский, сообщил российский коллекционер, политтехнолог Марат Гельман (признан иноагентом).
«Это случилось ночью», – сказал он ТАСС.
Павловскому был 71 год.
Глеб Олегович Павловский родился 5 марта 1951 года в Одессе (Украинская ССР, ныне Украина). В 1973 году окончил исторический факультет Одесского государственного университета (ныне Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова).
В 1974 году переехал в Москву, вошел в круг советских диссидентов. Во избежание наказания за тунеядство, подрабатывал столяром, маляром и т. п.
С началом перестройки и гласности в СССР Глеб Павловский начал работать журналистом. В 1991–1992 годах являлся заместителем председателя правления издательского дома «Коммерсант» Владимира Яковлева.
В 1995-м стал одним из основателей и президентом ООО «Фонд эффективной политики» (ФЭП), занимавшейся избирательными кампаниями и политическими технологиями. Год спустя ФЭП принимал участие в президентской избирательной кампании Бориса Ельцина. Павловский рассказывал, что занимался «политическим консультированием» и «политической историей».
В дальнейшем ФЭП участвовал в организации выборных кампаний Владимира Путина (в 2000 и 2004 годах). В 2004-м ФЭП консультировал Виктора Януковича на выборах президента Украины. Кроме того, в середине 2000-х ФЭП работал в Казахстане с партией «Асар» Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны.
ФЭП одним из первых в России занялся созданием интернет-СМИ.
В 2005–2008 годах – ведущий программы «Реальная политика» на канале НТВ.
Весной 2011 года перешел на сторону политической оппозиции. В 2021-м Фонд эффективной политики Павловского был исключен из Единого государственного реестра юрлиц из-за недостоверности предоставленных сведений.
Глеб Павловский был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2008), отмечен благодарностями президента РФ (1996, 1999, 2011).
Кондолиза Райс призвала отказаться от принципа «время на стороне Украины»
Кондолиза Райс посоветовала США ускорить поставки вооружений Киеву и отказаться от принципа «время на стороне Украины»
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США должны отказаться от принципа «время на украинской стороне», Россия «верит, что время не на стороне» Киева, заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.
Райс посетовала, что США «немного отстают» в поддержке Украины – так, Вашингтон не хотел передавать средства ПВО, но потом передумал, аналогичная ситуация была с бронетехникой. По мнению Райс, властям США нужно «чуть лучше предвидеть» потребности Киева, так как на передачу вооружений требуется много времени, передает ТАСС со ссылкой на CBS News.
Также Райс заявила, что у США существуют проблемы «с запасами» и «собственными возможностями в плане обороны», поскольку никто не ожидал «наземного» вооруженного конфликта в Европе. Она призвала ускорить поставки вооружений Украине. По ее словам, США должны «предвосхищать» потребности Украины и начинать обучение украинских военных «прежде, чем будет необходимо направить эту технику».
Напомним, Райс сомневается в том, что ситуацию с «вакуумом» безопасности в центре Европы западные страны решат исправить, распространив на Украину принцип коллективной обороны НАТО.
Зеленский уволил командующего украинской группировкой в Донбассе
Москалев снят с поста командующего украинской «операцией объединенных сил» в Донбассе
Командующий так называемой операцией объединенных сил Украины в Донбассе Эдуард Москалев снят с должности, следует из указа украинского президента Владимира Зеленского.
Указ опубликован на сайте главы государства.
Напомним, Москалев получил эту должность в марте 2022 года. Москалев известен рассказами о том, как заставлял солдат стрелять из жилой застройки при обороне Дебальцево, а также как любимец Запада.
В ДНР объяснили создание батальона имени Хмельницкого из украинских военнопленных
Полковник Басурин: Чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет батальонов из военнопленных ВСУ
Люди, которым на протяжении девяти лет промывали мозги, поняли, что воюют не на той стороне. И теперь могут искупить свою ошибку. Но всех добровольцев надо проверить. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли донецкий депутат Владислав Бердичевский и полковник Эдуард Басурин. Ранее в ДНР сообщили о формировании батальона из украинских пленных.
«Батальон создан из украинских пленных, которые решили с оружием в руках доказать, что их прошлый выбор был ошибкой. Пока желающих не так много, но это добровольцы. Никто не будет насильственно заставлять пленных вставать на нашу сторону», – сказал полковник Эдуард Басурин, бывший представитель народной милиции ДНР.
«Уверен, что каждого военного проверят в первую очередь на психологическую устойчивость. Более того, подобный опыт у нас уже имеется. Были случаи, когда украинцы осознавали, что воюют не на той стороне, и принимали единственное правильное решение – перейти на нашу сторону», – продолжил собеседник.
«За последние девять лет ВСУ очень хорошо промыли мозги. Но теперь, оказываясь у нас в плену, они понимают, что их власть заводит страну в тупик. Так что чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет подобных батальонов», – полагает Басурин.
«С 2014 года переход украинских военнослужащих на нашу сторону был массовым явлением. Более того, некоторые из них до сих пор воюют в составе армии ДНР, мы им доверяем», – в свою очередь добавляет депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Вместе с тем при формировании батальонов важно соблюдать меры предосторожности и избегать спешки при принятии на службу недавних пленных. «Эти люди еще не успели в полной мере осознать, на чьей стороне они воевали. И это может быть чревато дезертирством. Вероятно, потребуется проведение проверок в отношении таких добровольцев», – предостерегает собеседник.
Ранее командир донецкого подразделения Андрей Тищенко сообщил, что в ДНР сформирован добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. В него вошли украинские военнопленные, в общей сложности около 70 человек, передают РИА «Новости».
Он добавил, что почти все они имеют боевой опыт, а в скором времени в рядах ожидается пополнение. Отмечается, что с бойцами заключат контракты на общих условиях.
Днем ранее источник агентства ТАСС в силовых структурах ДНР сообщил, что готовность присоединиться к батальону выразили порядка 200 украинских пленных. Однако пока необходимо урегулировать ряд юридических нюансов, в частности касающихся личных документов.
Для получения российских паспортов украинские военнопленные в ДНР сейчас проходят процедуру дактилоскопии. Напомним, в ноябре минувшего года сообщалось, что батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой народной республике.
При этом еще в сентябре содержащиеся в колонии в Еленовке пленные обращались к Народному совету ДНР с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.
Отметим, что в самой колонии в Еленовке летом находились плененные бойцы запрещенного в РФ националистического батальона «Азов». Тогда ВСУ нанесли ракетный удар по объекту. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
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В Германии рассказали об ультиматуме Запада Зеленскому
Bild: Запад даст Украине шанс провести контрнаступление, но в случае провала потребует мирных переговоров
Западные страны намерены с помощью новых поставок вооружений помочь Киеву перейти в контрнаступление, однако в случае провала будут требовать от украинских властей перейти к мирным переговорам с Москвой, сообщает германская газета Bild со ссылкой на собственные источники в правительствах Германии и США.
По данным Bild, Украине дадут шанс «возвратить [подконтрольные РФ] территории до осени», однако в случае «провала контрнаступления ВСУ» давление на Киев с целью перехода к мирным переговорам будет усилено.
Газета уточняет, что на Западе «за кулисами уже ставят ультиматумы президенту Украины Владимиру Зеленскому», хотя официально провозглашается политика неограниченной поддержки Киева, передает ТАСС.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть вероятность того, что конфликтная ситуация на Украине завершится за столом переговоров.
Эксперт объяснил логику переподчинения войсковой ПВО ВКС России
Военный эксперт Бижев: Переподчинение войсковой ПВО ВКС позволит устранить ряд недочетов в работе этой системы
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Централизация управления ПВО в руках ВКС позволит повысить безопасность военных полетов, а также улучшит качество работы самих систем противовоздушной обороны. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее стало известно, что войсковую ПВО Сухопутных войск переподчинят главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) России.
«Передача войсковой противовоздушной обороны главкому ВКС позволит создать единое радиолокационное и информационное поле, а также интегрировать все необходимые силы и средства. Соответственно, на реализацию поставленных целей и задач будут уходить все имеющиеся в стране силы ПВО. Так мы сумеем преодолеть имеющуюся разноголосицу», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ.
«Единая система также упростит процесс целеполагания. У военных появится полная картина боев – а значит, наши действия станут более понятными и отлаженными. В такой ситуации риски «не заметить» важный объект» серьезно снизятся», – продолжает собеседник.
«Помимо этого, переход ПВО под командование ВКС облегчит жизнь авиации. Будет предельно понятно, каким образом и в каком направлении осуществлять поддержку наших самолетов. Эту разноголосицу надо устранять. К тому же такой опыт у нас есть», – замечает эксперт.
«Усилия по централизации деятельности противовоздушной обороны предпринимались в России неоднократно. Так, с 1978 по 1987 год должность главкома ПВО занимал маршал авиации Александр Иванович Колдунов. Однако после приземления Матиаса Руста на Большом Москворецком мосту, Колуднова отправили в отставку», – напоминает Бижев.
«К вопросу единого командования вернулись в 1991 году. Тогда на полигоне Алабино были проведены единые учения, на которых присутствовали главком ПВО Виктор Прудников и главком Сухопутных войск Владимир Семенов. И первое ведомство показало тотальное преимущество по всем показателям», – подчеркнул эксперт.
«Однако единого командования так и не сложилось. Дело в том, что ПВО стала важной частью Сухопутных войск. Ее изъятие воспринималось как нанесение ущерба статусу всего ведомства. Однако экспертное сообщество до сих пор считает, что централизованное командование противовоздушной обороной необходимо», – указывает собеседник.
Резюмируя, Бижев заметил: «если решение о переподчинении ПВО действительно принято, это станет качественным изменением в структуре ВС России, которое в перспективе приведет к более четкому выполнению поставленных задач».
Ранее источник ТАСС сообщил, что войсковая ПВО была выведена из подчинения Сухопутных войск и переподчинена главному командованию ВКС России. Официального подтверждения информации до сих пор не последовало.
Как отмечает агентство, ранее соединения ПВО находились как в составе Сухопутных войск, так и в ВКС. Задачей первых было сопровождение и прикрытие подразделений в зоне боевых действий «на земле». Вторые решали задачу «объектовой противовоздушной обороны».
Напомним, накануне британский генерал Ричард Бэрронс назвал усиление российской авиации серьезной угрозой для ВСУ. По его словам, массированная воздушная атака на Украину способна мгновенно подавить ПВО страны.
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Марочко: Наемники на Сватовском направлении отказываются от окопной жизни
Марочко: Иностранные наемники на Сватовском направлении отказываются от окопной жизни
Из Купянска в направлении Сватово, а также в обратном направлении зафиксированы регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Своеобразные ротационные мероприятия, по его словам, вызваны тем, что иностранцы отказываются жить в окопах. Марочко сообщил, что наемники требуют нормальных бытовых условий, их не устраивает отсутствие возможности посещать супермаркеты и «пользоваться услугами женщин с низкой социальной ответственностью», передает РИА «Новости».
В Кремле ранее заявляли, что привлечение Киевом наемников для боевых действий не сможет поменять ход СВО.
Российские войска за сутки уничтожили более 610 украинских военных
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Подразделениями Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Гряниковки, Двуречной, Масютовки, Лимана Первого, Ольшаны и Синьковки Харьковской области. За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Активными действиями подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения ВСУ под Ямполовкой и Торским Донецкой народной республики (ДНР), Червоной Дибровой, Червонопоповкой ЛНР. Потери противника за минувшие сутки составили около 140 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
При продолжении наступательных действий Южной группировки войск на Донецком направлении подразделениями, поддерживаемыми ударами авиации, за прошедшие сутки ликвидированы более 250 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины и гаубица Д-20.
В районе Артемовска ДНР поражен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. Под пунктом Новомарково ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, отчитались в Минобороны.
Подразделениями группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром, Никольским, Пречистовкой ДНР и Зеленым Гаем Запорожской области. Потери противника за сутки на этих направлениях составили до 95 военнослужащих, танк, три бронемашины, три пикапа и гаубица Д-20. В районе пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 60 военнослужащих и две гаубицы Д-30.
Кроме того, в районе Снигиревки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками ВС России за сутки нанесено поражение 98 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
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