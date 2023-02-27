Певца Shaman обвинили в экстремизме за песню «Я русский»

Певец Shaman заявил, что его песню «Я русский» попросили проверить на экстремизм

Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что «некий гражданин» обратился в УМВД по Тульской области с заявлением о проверке песни «Я русский» на экстремизм и разжигание межнациональной розни.

В связи с этим управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось к артисту за разъяснением из-за того, что некий гражданин обратился к ним с заявлением с просьбой проверить трек «Я русский» на экстремизм и разжигание национальной розни. Об этом Shaman написал в своем Telеgram-канале.

«Мою песню знают, любят и поют представители совершенно разных национальностей, населяющих нашу страну. Для каждого из них, говорящих и думающих на русском языке, утверждение «я русский» означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей Родиной».

По словам музыканта, его песня прошла «все необходимые проверки» до публикации в Сети и на ТВ и прозвучала в национальном эфире Первого канала в новогоднюю ночь – сразу после праздничного обращения президента России Владимира Путина.

Ранее Shaman записал видео с исполнением гимна России.

Напомним, согласно соцопросам, Shaman является одним из самых популярных российских исполнителей, уступая только Олегу Газманову.