Зеленский уволил командующего украинской группировкой в Донбассе

Шойгу объяснил, насколько далеко придется отодвигать угрозу от границ России

Решение о том, насколько придется отодвигать угрозу от границ России, зависит от того, какое оружие будет поставлено Киеву, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом)», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.