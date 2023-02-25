Российские военные сказали, сколько метров осталось до центра Артемовска

Командир взвода заявил, что осталось пройти менее двух километров до центра Артемовска

Российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров, в городе идут ожесточенные бои, рассказал командир взвода.

По его словам, до центра Артемовска осталось 1740 метров, несмотря на то, что противник держит оборону, духом падает и начинает отступление, передает РИА «Новости».

Командир взвода также рассказал, что в городе идут бои, и продвигаться быстро не получается, кроме того ВСУ постоянно пополняются новобранцами.

Ранее российские силы полностью взяли под контроль населенный пункт Берховка в 7 км к северу от Артемовска (Бахмут) в ДНР.