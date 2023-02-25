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Российские военные сказали, сколько метров осталось до центра Артемовска
Командир взвода заявил, что осталось пройти менее двух километров до центра Артемовска
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Российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров, в городе идут ожесточенные бои, рассказал командир взвода.
По его словам, до центра Артемовска осталось 1740 метров, несмотря на то, что противник держит оборону, духом падает и начинает отступление, передает РИА «Новости».
Командир взвода также рассказал, что в городе идут бои, и продвигаться быстро не получается, кроме того ВСУ постоянно пополняются новобранцами.
Ранее российские силы полностью взяли под контроль населенный пункт Берховка в 7 км к северу от Артемовска (Бахмут) в ДНР.
Российский разведчик заявил о «мутировании» тактики украинских военных
Разведчик ВС России с позывным «Нафаня» заявил о «мутировании» тактики украинских военных
У украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, заявил сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС России с позывным «Нафаня».
По его словам, у противника поменялась «манера ведения войны». «В этом отношении можно сказать, что они именно мутировали», – приводит его слова РИА «Новости». Разведчик пояснил, что украинские военные в последнее время стали отходить от ранее принятых стандартов, в частности, стараются вести «более мобильную» войну. «Пехота... как и положено, находится на позициях. Однако какие-то ударные подразделения (стали) очень мобильны».
Разведчик с позывным «Нафаня» добавил, что на вооружении ВСУ в последнее время появилось много вооружения НАТО.
Ранее сообщалось, что разведчики ЗВО начали использовать противодронные пушки в борьбе с украинскими БПЛА.
Небензя озвучил условия переговоров по Украине
Небензя заявил о готовности России к переговорам по мирной реализации целей СВО
Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей специальной военной операции (СВО), другие схемы не рассматриваются, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат еще раз подтвердил готовность России к переговорам о том, как цели СВО могут быть реализованы мирными способами, иные сценарии не рассматриваются, передает ТАСС.
Небензя подчеркнул, что Россия никогда не ставила и не ставит своей целью уничтожение Украины, а кто говорит обратное, лжет.
Ранее Небензя не увидел смысла обсуждать урегулирование на Украине с Киевом.
Зеленский оказался не в курсе границы между Россией и США
Зеленский заявил, что у США нет общих границ с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский счел «счастьем», что США «не имеют общих границ» с Россией, оказавшись не в курсе водной границы в Беринговом проливе.
Зеленский заявил, что для Украины важна поддержка от международных партнеров, поскольку ни одна страна в мире не выдержала бы противостояния с Россией в одиночку, кроме США. По его словам, «к счастью, у России нет границ с Соединенными Штатами», передает РИА «Новости».
Между тем, Россия и США имеют общую водную границу в Беринговом проливе между полуостровом Чукотка со стороны РФ и полуостровом Аляска со стороны США.
Также Зеленский назвал предложения Китая по урегулированию «размышлениями». По его мнению, КНР представила не мирный план, не декларацию, а просто мысли на этот счет.
При этом Зеленский отметил, что в некоторых предложениях Китая есть сходная с украинской позицией, по таким пунктам, по его мнению, стоит работать дальше. Он отметил, что цель – собрать всех, чтобы изолировать одних.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Китаю мирный план по Украине.
Вероятный двойник Зеленского попал на фото с Байденом
Блогеры вычислили вероятного двойника Зеленского на фото с Байденом
Блогеры разоблачили двойника Владимира Зеленского на фото во время визита президента США Джо Байдена в Киев, он попал в кадр объективов телекамер.
«Двойник Зеленского спалился?», – спрашивает «Приднестровец», отметив на фото мужчину, одетого, как президент Украины, и очень на него похожего, следовавшего за настоящим Зеленским и Джо Байденом.
Блогер Тимофей Ви предположил, что двойник Зеленского не только катается вместе с ним повсюду, но и ездит вместо него на передовую.
«Вот вам и ответ, как так вышло что Зеля «геройски ездил в Бахмут и Херсон», – написал Тимофей Ви в своем Telegram-канале.
Ранее на Украине во время военных учений Sea Breeze, в которых участвуют страны НАТО, обнаружили «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского.
Британский генерал раскрыл способный переломить ход СВО козырь России
Британский генерал Бэрронс раскрыл способный переломить ход СВО козырь России
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Россия может использовать козырь во время проведения спецоперации, чего раньше не делала, оборона ВСУ будет мгновенно подавлена, выразил мнение британский генерал Ричард Бэрронс.
По его словам, козырем России являются ее военно-воздушные силы. Москва может подготовить массированную воздушную атаку на Украину с целью мгновенного подавления противовоздушной обороны ВСУ, это переломит ход СВО, передает «Царьград» со ссылкой на издание Daily Star.
Бэрронс предположил, что Москва, вероятно, планирует использовать свой козырь, который ранее практически не внедряла, во время весеннего наступления.
«Россия концентрирует большое количество воздушной техники – самолетов и вертолетов – неподалеку от границ с Украиной», – уверен британский генерал.
Бэрронс добавил, что мир увидит гораздо большую активность российских ВВС.
Ранее авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25. До этого ВКС России сбили самолет украинских военно-воздушных сил МиГ-29.
Российские военные за сутки сбили три украинских самолета
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Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины, а ПВО уничтожила украинский Су-25 в Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, истребители ВСК России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров ДНР сбили самолеты Су-24 и МиГ-29 ВСУ, кроме того, средства ПВО поразили в Тягинке Херсонской области украинский самолет Су-25.
Также на купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское ЛНР, потери ВСУ составили до 60 военных, были уничтожены артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка Krab.
На красно-лиманском направлении в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР уничтожены около 180 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО «Град», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
В Минобороны сообщили, что на донецком направлении за сутки уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе Авдеевки в ДНР уничтожили склад артиллерийских боеприпасов.
На южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье ДНР и Гуляйполе Запорожской области потери ВСУ составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-20.
В Угледаре ДНР и Малиновке Запорожской области уничтожены два склада с боеприпасами, а на херсонском направлении – артиллерийская система М777 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
Всего за сутки ВС России нанесли поражение 97 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 135 районах. Кроме того, возле поселка Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций, сообщили в Минобороны.
Уничтожены восемь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, и Запорожской области, перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и три баллистические ракеты «Точка-У».
Ранее российские военные ударили по колонне техники ВСУ под Кременной.
Аксенов предупредил Зеленского на случай «грандиозного шухера»
Аксенов: Зеленскому стоит помнить, что он расходный материал Запада
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Воинственные заявления властей в Киеве в отношении Крыма связаны с уверенностью в возможности скрыться за рубежом, Владимиру Зеленскому стоить помнить, что он является расходным материалом Запада, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава Крыма выразил мнение в своем Telegram-канале, что верхушка киевского режима ведет себя воинственно из-за уверенности в том, что им, их семьям и деньгам ничего не угрожает, и в случае «грандиозного шухера» «им хватит места в покидающих Киев самолетах США».
По его словам, Зеленскому не стоит быть таким уверенным, потому что «западные хозяева» обычно не церемонятся с «расходным материалом» и «туземцами», кроме того, есть огромное количество желающих рассчитаться с ВСУ и киевскими властями.
Аксенов отметил, что Крым и новые регионы не попадут в лапы нацистов, а продолжение ударов по инфраструктуре Украины «должно лишить возможности засорять эфир и мозги людям».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
Зеленский заявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма»
Зеленский заявил, что Украина готовится к захвату Крыма военным путем
Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос о шансах «захватить Крым» в этом году, Зеленский заявил, что Украина морально к этому готова, но есть еще военные шаги. По его словам, Киев« готовится технически, оружием, обучает военных на площадках разных государств». Однако Зеленский отказался назвать сроки, когда ВСУ пойдет в наступление на Крым, передает ТАСС.
Ранее американский конгрессмен Адам Смит заявил, что киевские власти вряд ли смогут контролировать Крым, заполучив его военным способом.
До этого в США уже не раз называли план президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма безумием.
Захарова высмеяла способ отмечания годовщины СВО в Британии
Захарова посмеялась над безграмотностью наносивших граффити в Лондоне к годовщине СВО
Официальный представитель МИД Мария Захарова посмеялась над безграмотностью наносивших граффити в Лондоне к годовщине СВО, и «поздравила» британцев и их российских иноагентов с «очередной перемогой».
Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала у себя в Telegram-канале снимок с граффити в Лондоне к «годовщине СВО», иронично отметив, что на это «ушли миллионы и миллионы».
Захарова назвала граффити очередной «вундер-акцией», и «перевела» содержание.
«УКРАИНЕПОБЕДУ – Киеву пожелали не победу.
КРЫМ НЕ НАШ – так британским он никогда не был и не будет.
ПУТИНУ ГАААГУ – Гаага переводится как «графский лес», – отметила Захарова и поздравила «британских неучей и их российских иностранных агентов с очередной перемогой».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимиру Зеленскому стоить помнить, что он является расходным материалом Запада.
Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией
Зеленский: К дипломатической фиксации окончания боев можно перейти при полном выполнении украинской «формулы мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к дипломатической фиксации окончания боевых действий можно перейти при выполнении всех пунктов украинской «формулы мира».
Зеленский выразил сомнение в том, что переговоры с Россией могут состояться. Он напомнил, что Украина представила свою «формулу мира», где все расписано шаг за шагом, как это видит Киев. По словам Зеленского, что до дипломатической фиксации окончания боевых действий можно дойти при выполнении всех пунктов украинской «формулы мира», передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский объявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации (СВО), другие схемы не рассматриваются.
Блогеры остро отреагировали на массовое уничтожение русских книг в Киеве
Блогеры возмутились массовым уничтожением книг в Киеве на заводе по переработке макулатуры, расправу над русской литературой они назвали безумием.
В Сети появилось видео, где корреспондент ABC News Патрик Ривелл рассказывает, как на одном из заводов по переработке макулатуры идут под пресс сотни русских книг, которые принесли на уничтожение киевляне, которые «не хотят их видеть больше дома», отмечается в канале «Коза кричала». По его словам, это очень яркий символ отторжения Украиной русской культуры.
«Безумие. То же самое, что и сожжение Томаса Манна нацистами, триумф и упоение невежеством», – описали происходящее в Telegram-канале Небожена.
«Их боротьба. Слова Гейне надо выбить на лбу у (украинцев)», – предложил автор Telegram-канала «Филологичка».
Ранее украинские националисты заставили продавца русской литературы в Киеве сжечь книги, свидетельствует появившееся в Сети видео.
Российские военные ударили по колонне техники ВСУ под Кременной
Марочко рассказал об ударе артиллерии и авиации России по колонне украинской техники под Кременной
Российские военные ликвидировали часть колонны техники украинских бойцов, переброска которой проводилась близ Кременной, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, передвижения дополнительных сил ВСУ заметили в районе Белогоровки. Украинские военные успели перебросить порядка 70% военного вооружения и техники в пункт назначения. Около 30% колонны на марше уничтожено российскими военными, передает РИА «Новости».
Уточняется, что киевский режим перебрасывает силы в район Кременной, чтобы восполнить потери и доукомплектовать подразделения до штатной численности.
Москва согласилась с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине
МИД России сообщил, что Москва согласна с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине
В МИД отреагировали на мирный план Китая по Украине. «Мы ценим стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Разделяем соображения Пекина, – говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД. – Привержены принципам соблюдения норм международного права, в том числе гуманитарного». В МИД подчеркнули, что согласны с позицией Пекина в том, что безопасность одной страны не может укрепляться за счет другой. «Как и китайские коллеги, считаем нелегитимными несанкционированные Совбезом ООН ограничительные меры». Нынешние санкции в Москве назвали «грубым инструментом недобросовестной конкуренции и экономической войны».
В МИД подчеркнули, что как раз этими соображениями и были продиктованы предложения, выдвинутые в конце 2021 года о договоре между Россией и США о гарантиях безопасности. Российские дипломаты с сожалением констатировали, что предложения на Западе были отвергнуты.
Что же касается украинского кризиса, «Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем», подчеркнули в МИД. Этот пункт включает в себя прекращение поставок Киеву западных вооружений и отправления наемников, а также в целом «завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий», и кроме того устранение угроз, исходящих с территории Украины.
«Гражданам Украины, включая русскоязычное население ... должны быть гарантированы неотъемлемые права, в том числе право говорить и учиться на родном языке», – заявили российские дипломаты, выразив уверенность в том, что именно продвижение по этому пути должно привести к справедливому и устойчивому миру.
Напомним, Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Китай призвал Россию и Украину к переговорам без предварительных условий
Китай призвал Россию и Украину к возобновлению переговоров без предварительных условий
Китай призывает Москву и Киев возобновить переговоры без предварительных условий при помощи международного сообщества, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин на заседании СБ ООН по украинской теме.
Бин заявил, что единственный путь для решения кризиса, это дипломатия, а международному сообществу следует создать благоприятные площадки и условия для мирного решения конфликта. По его словам, решение о возобновлении переговоров станут первым шагом на пути к политическому решению, передает ТАСС.
Дипломат заявил, что Китай призывает Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий, поскольку никто не должен стремиться извлечь выгоду из этого конфликта.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей специальной военной операции (СВО), другие схемы не рассматриваются.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Китаю мирный план по Украине.
Небензя предложил СБ ООН почтить память всех жертв конфликта на Украине
Небензя предложил СБ ООН почтить память всех погибших на Украине с 2014 года
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил на заседании Совета Безопасности по Украине почтить память всех жертв украинского конфликта, начиная с 2014 года.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступавший до членов Совбеза в ООН, что является нарушением, призвал объявить минуту молчания по «жертвам агрессии». Небензя подчеркнул, что все встают в память о всех без исключения погибших на Украине, начиная с 2014 года, поскольку любая жизнь бесценна, передает ТАСС.
Кроме того, Небензя отметил, что Запад пытается превратить СБ ООН в инструмент своих прихотей за счет расширения совбеза западными странами
Он указал, что мальтийское председательство в организации раз за разом демонстрирует открытое пренебрежение процедурам и практикам Совета Безопасности ООН, ставя национальную позицию и общую позицию ЕС выше обязанностей председателя, которому предписано быть стражем процедуры и занимать беспристрастную позицию.
Также он попросил прояснить на каком основании министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на заседании до государств – членов Совбеза без соблюдения правил.
Ранее Небензя не увидел смысла обсуждать урегулирование на Украине с Киевом.