Украинские беженцы столкнулись с рабской эксплуатацией в Британии

Эксперты Красного креста выявили случаи эксплуатации британцами беженцев из Украины

Порядка 115 тыс. украинцев приехали в Британию в рамках программы «Дом для Украины», некоторые из них столкнулись с откровенной рабской эксплуатацией, следует из доклада британского Красного креста.

Эксперты организации заявили, что стали свидетелями «долговой кабалы» и того, что людей «заставляли бесплатно работать на арендодателя в обмен на предоставление жилья», передает телеканал 360 со ссылкой на Inews.

При этом в Красном кресте отметили, что принимающие стороны требовали от беженцев компенсировать возросшую стоимость жилья, коммунальные платежи и расходы на питание, которые выросли после наплыва беженцев.

По информации сотрудников организации, к работам привлекают и детей вместо того, чтобы отправлять их на учебу в школы.

Британские арендодатели при этом продолжают получать от правительства ежемесячную выплату в размере 350 фунтов стерлингов (31 тыс. рублей) за предоставление крова беженцам.

В Красном кресте подчеркнули, что таких случаев пока не много, однако специалисты будут тщательно следить за ситуацией.

Ранее министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Британии Грант Шаппс пригласил пожить в свой дом беженку с Украины, у которой на родине остался муж, который затем уехал в Польшу.