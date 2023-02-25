Украинская беженка уехала к британскому министру, отправив мужа в Польшу

Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Британии Грант Шаппс пригласил пожить в свой дом беженку с Украины, у которой на родине остался муж, который затем уехал в Польшу.

Министр проживает в доме с женой и детьми, позже они решили приютить украинскую беженку Снежану Чайкину, ее мать, семилетнего сына Никиту и их собаку, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Беженцы поселились в комнате старшего сына. Беженка рассказала, что работает удаленно и постоянно общается с украинскими коллегами. Ее муж недавно отправился в Польшу, с ним она надеется воссоединиться в ближайшее время. Она сказала, что у нее с Шаппсом «много общего», но они не обсуждают политику, кроме ситуации на Украине.

Шаппс заявил, что у них расширенная семья: вместе едят, загружают посудомоечную машину и так далее.

Ранее в Британии запустили программу «Дома для Украины, чтобы местные жители могли предоставлять бесплатное жилье беженцам.