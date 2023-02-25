Украинская беженка уехала к британскому министру, отправив мужа в Польшу

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25 февраля, суббота | Последнее обновление — 14:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские военные за сутки сбили три украинских самолета
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Примечательно, что на нашей броне никогда не будет белых крестов. Зато широко распространено красное знамя. Только надо понимать, что это не знамя коммунистов, а знамя Победы.
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Что приобрела Россия в обмен на разрушение прежних представлений о будущем? Это осознание того, насколько важными являются внутренний порядок, экономическая устойчивость и способность к развитию с опорой на свои силы.
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Когда дело доходит до большой войны или даже спецоперации, как сейчас на западных рубежах нашей страны, защищать Родину приходится всем, даже тем, кто выбирал для себя совсем другие профессии.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Украинская беженка уехала к британскому министру, отправив мужа в Польшу
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Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Британии Грант Шаппс пригласил пожить в свой дом беженку с Украины, у которой на родине остался муж, который затем уехал в Польшу.
Министр проживает в доме с женой и детьми, позже они решили приютить украинскую беженку Снежану Чайкину, ее мать, семилетнего сына Никиту и их собаку, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Беженцы поселились в комнате старшего сына. Беженка рассказала, что работает удаленно и постоянно общается с украинскими коллегами. Ее муж недавно отправился в Польшу, с ним она надеется воссоединиться в ближайшее время. Она сказала, что у нее с Шаппсом «много общего», но они не обсуждают политику, кроме ситуации на Украине.
Шаппс заявил, что у них расширенная семья: вместе едят, загружают посудомоечную машину и так далее.
Ранее в Британии запустили программу «Дома для Украины, чтобы местные жители могли предоставлять бесплатное жилье беженцам.
Российский разведчик заявил о «мутировании» тактики украинских военных
Разведчик ВС России с позывным «Нафаня» заявил о «мутировании» тактики украинских военных
У украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, заявил сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС России с позывным «Нафаня».
По его словам, у противника поменялась «манера ведения войны». «В этом отношении можно сказать, что они именно мутировали», – приводит его слова РИА «Новости». Разведчик пояснил, что украинские военные в последнее время стали отходить от ранее принятых стандартов, в частности, стараются вести «более мобильную» войну. «Пехота... как и положено, находится на позициях. Однако какие-то ударные подразделения (стали) очень мобильны».
Разведчик с позывным «Нафаня» добавил, что на вооружении ВСУ в последнее время появилось много вооружения НАТО.
Ранее сообщалось, что разведчики ЗВО начали использовать противодронные пушки в борьбе с украинскими БПЛА.
Соловьев показал анекдот из жизни украинских беженцев в Польше
Украинская беженка в Польше устроила скандал после того, как ее задержала охрана за кражу телефона в торговом центре.
Телеведущий Владимир Соловьев разместил в Telegram-канале видео, опубликовать которое газета ВЗГЛЯД не может согласно закону о СМИ. Сообщается, что украинку задержали за кражу мобильного телефона в торговом центре в Польше.
Уроженка Украины на чистом русском языке советует охраннику идти …(нецензурный аналог выражения «от меня подальше» – прим. ВЗГЛЯД), обзывая его ... (человеком с низкой социальной ответственностью – прим. ВЗГЛЯД), пока на помощь стражу порядка не приходит его коллега. Вдвоем они вывели нетрезвую украинку из магазина.
Ранее выступление украинской писательницы Забужко в Польше закончилось скандалом.
Небензя озвучил условия переговоров по Украине
Небензя заявил о готовности России к переговорам по мирной реализации целей СВО
Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей специальной военной операции (СВО), другие схемы не рассматриваются, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат еще раз подтвердил готовность России к переговорам о том, как цели СВО могут быть реализованы мирными способами, иные сценарии не рассматриваются, передает ТАСС.
Небензя подчеркнул, что Россия никогда не ставила и не ставит своей целью уничтожение Украины, а кто говорит обратное, лжет.
Ранее Небензя не увидел смысла обсуждать урегулирование на Украине с Киевом.
Шеф Пентагона сказал, чем закончится конфликт на Украине
Глава Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем переговоров, но США будут помогать Киеву, пока тот ведет бои, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу CNN.
Остин считает, что конфликт на Украине закончится какими-то переговорами, но США будут продолжать помогать Киеву, пока ВСУ могут воевать и пытаются «взять контроль над территориями государства», передает РИА «Новости».
Ранее корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
Бербок выступила против прекращения огня на Украине
Бербок заявила, что о прекращении огня на Украине в настоящее время не может быть и речи
Если Украина сейчас перестанет защищаться, то это будет «не мир, это будет конец Украины и конец нашего международного права», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
По словам Бербок, в данный момент не может идти и речи о прекращении огня на Украине, поскольку это будет означать «конец Украины».
Глава МИД Германии считает, что «продиктованный мир» не принесет безопасности, а только «насилие и угнетение», передает ТАСС.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Зеленский оказался не в курсе границы между Россией и США
Зеленский заявил, что у США нет общих границ с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский счел «счастьем», что США «не имеют общих границ» с Россией, оказавшись не в курсе водной границы в Беринговом проливе.
Зеленский заявил, что для Украины важна поддержка от международных партнеров, поскольку ни одна страна в мире не выдержала бы противостояния с Россией в одиночку, кроме США. По его словам, «к счастью, у России нет границ с Соединенными Штатами», передает РИА «Новости».
Между тем, Россия и США имеют общую водную границу в Беринговом проливе между полуостровом Чукотка со стороны РФ и полуостровом Аляска со стороны США.
Также Зеленский назвал предложения Китая по урегулированию «размышлениями». По его мнению, КНР представила не мирный план, не декларацию, а просто мысли на этот счет.
При этом Зеленский отметил, что в некоторых предложениях Китая есть сходная с украинской позицией, по таким пунктам, по его мнению, стоит работать дальше. Он отметил, что цель – собрать всех, чтобы изолировать одних.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Китаю мирный план по Украине.
В Китае ответили на критику плана по урегулированию конфликта на Украине
МИД Китая назвал необоснованными мнения о плане Пекина по урегулированию на Украине
Мнения ряда политиков о китайском плане урегулирования конфликта на Украине являются необоснованными, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
Он ответил на упреки того, что в плане Китая отсутствует «что-либо новое». Ван Вэньбинь считает, что соответствующие лица распространяют необоснованные мнения, чтобы очернить КНР, передает РИА «Новости».
Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
США ввели санкции против Запорожской АЭС
Госдеп США ввел санкции против Запорожской АЭС и гендиректора акционерного общества Олега Романенко.
В заявлении Госдепа США указано, что против акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» и ее гендиректора вводятся санкции, передает РИА «Новости».
Ранее в США ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.
Украина денонсировала все договоры с Россией по Азовскому морю
Парламент Украины денонсировал договоры с Россией по Азовскому морю
Верховная рада разорвала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море и в Керченском проливе, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.
По словам Железняка, Рада расторгла договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Также парламент решил аннулировать соглашение о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, передает ТАСС.
Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года.
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В Британии описали шесть сценариев завершения конфликта на Украине
Корреспондент The Times Филп описала шесть сценариев завершения конфликта на Украине
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Корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
В статье для The Times она написала, что пока окончание СВО вне поля зрения, и задалась вопросом, каким может быть окончание конфликта, передает РИА «Новости».
Первым вариантом названо мирное соглашение, при котором Россия хочет заставить Киев сесть за стол переговоров при «невыгодных для Украины» условиях. Второй сценарий, по мнению Филп, предполагает «войну на истощение».
Третий вариант – прекращение огня с заморозкой конфликта, четвертый – победа Украины, но как она будет выглядеть, неясно. Отмечается, что на Западе склоняются к тому, что Крым Украине не вернуть.
Пятый сценарий – победа России, а согласно шестому сценарию конфликт закончится ядерной войной или вмешательством НАТО. По мнению Филп, применение Россией ядерного оружия стало бы «красной чертой», которая спровоцировала бы вмешательство НАТО.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов.
Главу украинской дипмиссии потребовали выслать из Грузии
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Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов «допустил тяжелейшую и грязнейшую провокацию», заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Так он прокомментировал заявление украинского дипломата на брифинге в пятницу в Тбилиси о том, что «отдельные депутаты «Грузинской мечты» танцуют под дудку (министра обороны России Сергея) Шойгу на крови украинского народа и грузинских добровольцев».
«Каскад провокаций от Касьянова, но мы не должны на них поддаваться», – сказал депутат от правящей партии.
Между тем грузинский политолог Эдишер Гвенетадзе заявил, что украинский дипломат должен быть объявлен в Грузии «персоной нон-грата».
«Этот неблагодарный подонок классического типа должен быть выслан из Грузии», – заявил он.
К аналогичному призвал власти Грузии другой известный эксперт – Гиа Абашидзе, который назвал Касьянова «злым клоуном».
В МИД Грузии на заявление Касьянова пока не отреагировали.
При этом МИД заявил, что «год назад Россия начала военную агрессию против Украины, нарушив тем самым фундаментальные нормы и принципы международного права».
«Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а грузинский народ находится рядом с братским народом Украины», – заявил МИД.
Зеленский заявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма»
Зеленский заявил, что Украина готовится к захвату Крыма военным путем
Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос о шансах «захватить Крым» в этом году, Зеленский заявил, что Украина морально к этому готова, но есть еще военные шаги. По его словам, Киев« готовится технически, оружием, обучает военных на площадках разных государств». Однако Зеленский отказался назвать сроки, когда ВСУ пойдет в наступление на Крым, передает ТАСС.
Ранее американский конгрессмен Адам Смит заявил, что киевские власти вряд ли смогут контролировать Крым, заполучив его военным способом.
До этого в США уже не раз называли план президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма безумием.
На Украине погиб действовавший на стороне ВСУ экс-военный США
Радио WPR: Действовавший на стороне ВСУ американский экс-военный погиб на Украине
Американский экс-военный, который работал на стороне ВСУ, погиб 16 февраля на Украине, сообщает радиостанция WPR.
По информации от семьи погибшего, экс-военного звали Эндрю Питерс, он работал вместе с «Интернациональным легионом обороны Украины», передает РИА «Новости».
В эфире радиостанции отметили, что ранее Питерс служил в Афганистане.
Ранее в Британии сообщили о смерти подданного страны на Украине.
В США предупредили Украину о грядущих бедствиях в 2023 году
Обозреватель Newsweek предупредил Украину о грядущих бедствиях в 2023 году
Нынешний год обернется для Украины бедствиями, заявил обозреватель Newsweek Стивен Майерс.
По его словам, грядущий год будет более разрушительным для Украины, чем другие. Журналист добавил, что Россия не будет прислушиваться к сомнительным предложениям о переговорах, передает РИА «Новости».
Он указал на нехватку у ВСУ боеприпасов, а также то, что батареи Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-16, обещанные Украине Западом, могут не оказаться на территории страны.
Журналист отметил, что Вашингтон не отправит на Украину технику, которой могут управлять только американские солдаты. Вместо устранения конфликта, США лишь «подливают масло в огонь».
Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией
Зеленский: К дипломатической фиксации окончания боев можно перейти при полном выполнении украинской «формулы мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к дипломатической фиксации окончания боевых действий можно перейти при выполнении всех пунктов украинской «формулы мира».
Зеленский выразил сомнение в том, что переговоры с Россией могут состояться. Он напомнил, что Украина представила свою «формулу мира», где все расписано шаг за шагом, как это видит Киев. По словам Зеленского, что до дипломатической фиксации окончания боевых действий можно дойти при выполнении всех пунктов украинской «формулы мира», передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский объявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации (СВО), другие схемы не рассматриваются.
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