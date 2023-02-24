В Запорожской области рассказали о настроениях в День защитника Отечества

Общественник Койнов: В Бердянске сложилась очень патриотичная атмосфера

В Бердянске прошли несколько праздничных мероприятий. Активное участие в торжествах принимала молодежь, рассказал руководитель бердянского движения «Юг Молодой» Кирилл Койнов, комментируя активности в честь 23 Февраля.

«В честь 23 Февраля в Бердянске прошло несколько праздничных мероприятий. В частности, молодежная организация раздавала жителям города Георгиевские ленточки. Люди очень активно подходили, брали ленты, прикрепляли их к одежде и фотографировались», – рассказал руководитель бердянского движения «Юг Молодой» Кирилл Койнов.

«Также ранее у нас был заложен камень, на месте которого в перспективе появится памятник российскому Солдату-освободителю. И в честь праздника мы вместе с молодежью решили возложить к нему цветы, чтобы почтить память тех воинов, которые отдали свою жизнь в сражениях за свободу», – продолжил собеседник.

«Также дети нашего города написали теплые письма и нарисовали рисунки бойцам на фронт. Все это будет доставлено на передовую. В Бердянске проживает ветеран, которому 97 лет, и мы поздравили его с праздником», – отметил он.

Резюмируя, Койнов подчеркнул, что местные жители тепло встречают праздничные мероприятия в городе. «У нас сложилась по-настоящему патриотичная атмосфера», – заключил он.

В этом году новые регионы России, в том числе Запорожская область впервые отмечали День защитника Отечества в составе нашей страны. Праздничные мероприятия прошли в нескольких городах. В частности, в Энергодаре в кинотеатре «Таврида» показали документальный фильм, основанный на реальных событиях.

Помимо этого, по всей России «Волонтеры Победы» навестили ветеранов Великой Отечественной и участников СВО. В Москве добровольцы движения вместе с президентом России Владимиром Путиным почтили память Героев у Могилы Неизвестного Солдата.

В Воронежской области «Волонтеры Победы» по всему региону в преддверии праздника ежедневно обзванивали ветеранов для последующих личных посещений. Встречи состоялись не только адресно, но и в Советах ветеранов, где волонтеры смогли встретиться с героями, передать подарки и выразить слова благодарности за защиту Отечества.

Предварял праздничные мероприятия митинг-концерт на столичном стадионе «Лужники». Всего в мероприятии приняли участие свыше 200 тыс. человек. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, на самой арене присутствовало 90 тыс. зрителей, а на прилегающей к ней территории находилось еще более 112 тыс. человек.

При этом, как сообщила в своем Telegram-канале российская журналистка Юлия Витязева, трансляцию концерта посмотрели 34% населения. Перед собравшимися с речью выступил и президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. По словам российского лидера, каждый поддерживающий спецоперацию – тоже защитник.

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов рассказал, что «у российской эстрады появилось новое патриотическое лицо».

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