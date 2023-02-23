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Сенатор Долгов: У российской эстрады появилось новое патриотическое лицо
Сенатор Долгов указал на позитивные изменения в российской эстраде на фоне СВО
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На сцену в «Лужниках» наравне с мэтрами отечественной эстрады вышли и новые лица. Их объединил неподдельный патриотизм. Примечательно, что многие из них либо родом из Донбасса, либо недавно ездили туда, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя митинг-концерт в «Лужниках», прошедший накануне.
«Это был грандиозный митинг, в котором приняли участие порядка 200 тыс. человек. Мероприятие показало сплоченность общества на основе истинного неподдельного патриотизма. И принципиально важно, что была выбрана новая концепция мероприятия», – сказал замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«На сцену наряду с Лепсом и Газмановым вышли молодые артисты вроде Акима Апачева. Всех их объединяло одно – активная поддержка нашего президента, спецоперации, Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Многие из выступавших либо недавно были в этих регионах, либо родом оттуда. Мы увидели совершенно новое патриотическое лицо эстрады и культуры», – продолжил парламентарий.
«Приятно было увидеть и простых граждан Донбасса, военнослужащих, волонтеров. На фоне некоторых дискредитировавших себя так называемых деятелей нашей культуры, которые сбежали и теперь поливают нашу страну грязью, эти ребята выглядят абсолютными героями. Они, без сомнения, понесут знамя российской культуры в будущем», – полагает сенатор.
«Примечательно, что организаторы протянули нить исторической памяти через весь концерт – был затронут и 1812 год, и Великая Отечественная война, и спецоперация. Мы услышали принципиально новые песни, которые были написаны специально по этому случаю. Были и переосмысления бессмертных произведений», – указывает собеседник.
«Очевидно, это было мероприятие не «для галочки», а акт деятельного патриотизма. И зрители, и исполнители реально вовлечены в вершение будущего нашей страны. И слова главы государства о том, что Отечество – это все мы, совершенно правильно охарактеризовали нынешнее положение дел», – заключил Долгов.
В среду на стадионе «Лужники» прошел митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Всего в мероприятии приняли участие свыше 200 тыс. человек. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, на самой арене присутствовало 90 тыс. зрителей, а на прилегающей к ней территории находилось еще более 112 тыс. человек.
При этом, как сообщила в своем Telegram-канале российская журналистка Юлия Витязева, трансляцию концерта посмотрели 34% населения. Перед собравшимися с речью выступил и президент Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. По словам российского лидера, каждый поддерживающий спецоперацию – тоже защитник.
Также в рамках мероприятия свою новую песню под названием «Родина-мать зовет, не подведи ее!» представил певец Григорий Лепс. На сцене также выступили Вероника Кожухарова, Руслан Алехно, Евгений Кунгуров, Марат Башаров, Дмитрий Дюжев и артисты из Донецкой и Луганской народных республик.
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Журналист: Трансляцию концерта из «Лужников» посмотрели более трети населения Украины
Журналист Витязева назвала рейтинги трансляции концерта из «Лужников» на Украине
Трансляцию митинг-концерта в московских «Лужниках», который состоялся в преддверии Дня защитника Отечества, посмотрели 34% населения Украины.
Об этом рассказала российская журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению, эти данные о просмотрах на 1,3% больше, чем итоги новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского в 2021 году. Также эти показатели оказались на 1,6% больше, чем трансляция матча Уэльс – Украина.
Напомним, концерт-митинг посетили более 200 тыс. человек, на территории самой арены уместилось 90 тыс. зрителей. Перед присутствующими выступил президент России Владимир Путин.
Экс-советник Трампа восхитился словами Путина о Западе
Экс-советник Трампа Флинн: Восхищает, что Путин говорит о Боге и семье – ценностях, которые разрушает Запад
Президент России Владимир Путин поддерживает ценности, которые на Западе пытаются разрушить, заявил бывший советник президента США времен администрации Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн.
Флинн на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) выразил восхищение тем, что российский лидер говорит о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает, передает РИА «Новости».
Во вторник Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, затронул вопрос духовного разложения западного общества, отметив, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии. Западные элиты «сходят с ума», сказал президент, подчеркнув, что Россия обязана защититься от подобных тенденций, в том числе защитить своих детей.
Россияне назвали послание Путина важным и интересным
ВЦИОМ: Большинство россиян назвали послание Путина интересным, искренним и честным
Россияне считают послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию честным и искренним, позицию российского лидера – четкой и понятной, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
В сообщении на сайте ВЦИОМ говорится, что респонденты отметили важность и значимость проблем, озвученных Владимиром Путиным, лично для себя и своих семей. Выступление типично характеризовалось как интересное, сказано в сообщении.
Так, 78% россиян, смотревших послание, считают, что послание главы государства было искренним и честным. Кроме того, 88% считает, что Путин четко и понятно обозначил свою позицию, передает РИА «Новости».
Для 82% зрителей послание оказалось интересным. Из них 52% считают, что все выступление полностью было интересным, 30% – что интересной была большая его часть. В том, что все поднятые президентом вопросы были важными и значимыми, уверены 41% опрошенных, 33% сказали, что таковыми были большинство вопросов, еще 23% сказали, что только часть вопросов оказались важными, 3% считают затронутые в послании вопросы «малозначимыми».
На 81% зрителей послание оказало положительное впечатление. Оно оказалось полностью положительным для 45% и частично положительным для 36%. Каждый десятый (10%) заявил, что выступление президента оставило скорее отрицательное впечатление, 1% – что оно оставило полностью отрицательное впечатление.
Опрос ВЦИОМ был проведен среди 129 респондентов старше 18 лет в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волжском, Краснодаре, Ульяновске, Бийске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми. Метод исследования – просмотр видеоматериала с тестированием реакций.
Ранее эксперты проанализировали основные тезисы послания президента Путина Федеральному Собранию.
В Британии назвали определяющее десятилетие решение Путина
Британский журналист Марр: Решение Путина по ДСНВ изменит баланс сил в мире в ближайшее десятилетие
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Решение президента Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) уже в ближайшее десятилетие изменит баланс сил в мире, заявил британский журналист Эндрю Марр.
Марр в эфире британской радиостанции LBC заявил, что Россия может вернуться к договоренностям о ядерном вооружении и не будет увеличивать свой ядерный арсенал, однако мир, по его словам, находится только в начале десятилетнего изменения баланса сил в мире, передает РИА «Новости».
Британский журналист добавил, что посол России в Лондоне Андрей Келин заявил ему, что Москва «ни при каких обстоятельствах» не применит ядерное оружие на Украине.
Кроме того, Марр назвал провокацией визит президента США Джо Байдена в Киев.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что впереди нас ждет самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ, а также писала, что ответ на это со стороны США состоит из бравады и лжи.
Путин: Будущее – за Россией
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Будущее, как и правда, на стороне России, заявил президент Владимир Путин, общаясь с ветеранами боевых действий в День защитника Отечества.
Путин в разговоре с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата обратил внимание, что «сзади ребята стоят – молодые совсем». Он напомнил, что, выступая с посланием Федеральному Собранию, в заключение сказал, что правда «на нашей стороне». «Но я когда смотрю на ребят, хочется добавить: и будущее точно за нами», – приводит его слова ТАСС.
Но будущего не бывает без поддержки тех мужественных людей, которые представляют российскую армию, без поддержки духовенства, уверен Путин. «Мы очень на это рассчитываем», – добавил он.
Также Путин подробно рассказал о создаваемом в России Фонде поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации. Глава государства сказал, что это будет «мощная, хорошая структура». Кроме того, Путин пообещал, что статус ветеранов и инвалидов боевых действий РФ будет распространен на ополченцев Донбасса.
Путин назвал отличившихся на передовой военных основой развития Вооруженных сил
Путин поблагодарил ветеранов за победу над германским нацизмом и отметил героизм участников СВО в боях с неонацизмом
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Глава российского государства Владимир Путин поздравил действующих военных, ветеранов, гражданский персонал Вооруженных сил и всех граждан России с Днем защитника Отечества, а также отметил героизм участников специальной военной операции на Украине.
Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что данный праздник символизирует героическую историю российских армии и флота, а также «нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны». Он выразил благодарность «ветеранам, которые разгромили нацизм», и подчеркнул, что «нынешнее поколение солдат и офицеров» приумножает «ратные традиции своих дедов и прадедов».
Президент заявил, что сейчас российские военные «героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически».
Он обещал, что власти страны будут уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности России, вести развитие Вооруженных сил с опорой на реальный боевой опыт и совершенствовать систему подготовки военных. По словам Путина, военные, которые проявили себя на передовой, должны стать основой такого развития.
Глава государства заверил, что войска продолжат насыщать передовой техникой. Он отметил, что российская промышленность наращивает производство обычных вооружений и осваивает серийное производство перспективных.
По словам президента, особое внимание продолжат уделять укреплению ядерной триады. Так, в 2023 году начнется боевое дежурство ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. В России продолжат серийное производство гиперзвуковых «Кинжалов», стартуют массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Кроме того, 100% достигнет доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах – в состав ВМФ примут АПЛ «Император Александр III» проекта «Борей-А». В течение нескольких лет ожидается еще три крейсера данного проекта.
«Наш народ верит в вас – в защитников России, в вашу надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Миллионы людей искренне, по зову сердца помогают бойцам на передовой, и это несокрушимое единство – залог нашей победы, – заявил Путин. – Желаю крепкого здоровья и успехов в службе Родине, благополучия вашим родным и близким».
Напомним, накануне Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. Путин напомнил, что спецоперация началась для защиты России и ликвидации возникшей у ее границ военной угрозы.
Депутат: Бизнес поможет вытащить Россию из-под прессинга западных санкций
Депутат Нифантьев перечислил главные сигналы российскому бизнесу в послании президента Федеральному Собранию
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Получая прибыль, предприниматели должны создавать рабочие места и инвестировать в нашу страну, делать ее лучше. Только так Россия обретает настоящий суверенитет, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Нифантьев. Ранее президент России в рамках послания Федеральному собранию обратился к крупным бизнесменам, призвав их быть со своей Родиной.
«Основной сигнал бизнесу заключается в том, что Россия обретает настоящий суверенитет. У нас есть все, начиная от талантливых граждан и заканчивая огромными запасами ресурсов. Поэтому важно, чтобы предприниматели, помимо получения прибыли, занимались созданием рабочих мест и инвестировали в нашу страну, делали ее лучше. Они должны быть горды тем, что занимаются бизнесом в России», – считает член думского комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.
Он убежден, что все предприниматели услышали слова президента о том, что заработанное нужно хранить в своей стране. Собеседник отметил, что в России есть все необходимые условия для открытия своего дела, в том числе низкая налоговая нагрузка для малого и среднего бизнеса.
«У нас есть возможности для самозанятых. Через приложение Федеральной налоговой службы можно открыть свое дело за считаные минуты. Существующие льготные режимы распространяются на юридические лица и индивидуальных предпринимателей», – добавил Нифантьев.
По мнению депутата, российский бизнес способен вытащить Россию из-под прессинга западных санкций. Для этого, среди прочего, необходима кооперация бизнеса и системы образования для подготовки кадров под конкретные отрасли экономики.
«Если у предпринимателя есть знания, силы и амбиции, то государство должно создавать условия, чтобы малое предприятие становилось средним, затем крупным или даже крупнейшим. В дальнейшем они также обеспечат заказами малый и средний бизнес. И те предприниматели, которые ответственно инвестируют прибыль в отечественный бизнес, также получат поддержку государства», – заверил Нифантьев.
Также он допускает изменение денежно-кредитной политики в отношении предприятий с долгим выходом на точку безубыточности. «Например, вложения в предприятия химической промышленности окупаются очень долго. И здесь, конечно, нужна государственная поддержка. Но уже делается многое. Президент, в частности, говорил о промышленной ипотеке, которую предлагается расширить на строительство новых производственных цехов», – указал Нифантьев.
Напомним, в ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию показал, что умеет адаптироваться. Каждая инициатива, направленная на развитие и пользу страны, должна получать поддержку.
В своем напутствии предпринимателям Путин призвал их быть со своей Родиной. «Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам», – сказал президент. Он также обратился к правительству и парламенту с просьбой предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. По словам Путина, бизнес в ключевых секторах экономики должен действовать в рамках российской юрисдикции.
Офицер ВДВ поделилась эмоциями от концерта-митинга в «Лужниках»
Офицер ВДВ Екатерина Дайлидко: В «Лужниках» ощущается колоссальная поддержка военных и единство российского народа
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Вся Россия сплотилась против внешнего давления, практически никто не остался в стороне. Поддержка нашего народа просто неимоверная, рассказала газете ВЗГЛЯД офицер Воздушно-десантных войск России Екатерина Дайлидко, приглашенная в качестве гостя на митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках».
«Мы побывали на главной трибуне концерта. Руку мне пожал сам Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Сейчас меня просто переполняют эмоции. Прежде всего, от гордости за свою страну и за свой народ», – рассказала она.
Офицер добавила, что на концерте-митинге чувствуется небывалая поддержка военных со стороны гостей, «а за ними стоит вся страна». «Мы смогли стать единым целым, устоять и показать свою силу. Впечатлений столько, что передать словами невозможно», – подчеркнула она.
В то же время студенты, которые пришли на стадион, объяснили свое участие тем, что «Лужники» стали идеологической передовой России. По их мнению, собравшиеся на концерте граждане послали четкий сигнал Западу: «Мы добьемся победы».
Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек посвящен участникам специальной военной операции. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам митинга заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. Он подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Кроме того, вся Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, заявил президент.
В США согласились со словами Путина о духовной катастрофе Запада
Ветеран Дрейвен отказал США, где развращают детей, в моральном праве называть Россию «злом»
Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился с заявлениями президента России Владимира Путина, прозвучавшими во время послания Федеральному Собранию, о духовной катастрофе Запада.
Дрейвен написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что в США «развращают детей, меняют их пол, спорят о местоимениях и 600 гендерах». Мужчин в США, по его словам, заставляют «преклоняться перед женщинами», а также убеждают всех, что разрушенный дом и семья, контролируемые правительством, лучше полноценной семьи. Кроме того, церковь в США учит уважать ЛГБТ и искажает Божье слово, приводит его слова РИА «Новости».
«Наших детей водят на шоу трансвеститов, их воспитывают сексуальные извращенцы, которые ненавидят себя и Америку», – написал он, добавив, что в США «стравливают расы друг с другом», а американские средства массовой информации, научные круги и индустрия развлечений работают на одну и ту же цель: разделять и держать в неведении.
США по всей планете развязывают войны, заставляют подчиняться своим «извращенным обычаям», пишет Дрейвен.
«И мы думаем, что у нас есть моральное право называть Россию злом?» – возмутился он.
Ранее бывший советник президента США времен администрации Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн заявил, что Путин поддерживает ценности, которые на Западе пытаются разрушить.
Во вторник Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, затронул вопрос духовного разложения западного общества, отметив, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии. Западные элиты «сходят с ума», сказал президент, подчеркнув, что Россия обязана защититься от подобных тенденций, в том числе защитить своих детей.
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в четверг, в День защитника Отечества, приехал в Александровский сад и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.
Во время памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой в цветах российского флага и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Путин подошел к венку, поправил ленту и постоял некоторое время в знак почтения к памяти всех погибших защитников Родины, передает ТАСС.
Ранее в четверг Путин поздравил действующих военных, ветеранов, гражданский персонал Вооруженных сил и всех граждан России с Днем защитника Отечества, а также отметил героизм участников специальной военной операции на Украине. По словам российского лидера, этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны.
Отец Героя России: С каждым днем СВО в нас крепнет вера в Победу
Поэт Борис Лукин рассказал о значении спецоперации для всех россиян
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Мы возвращаемся к идеалам, которые пытались вытравить из нас так называемой европейской цивилизационной культурой, сказал газете ВЗГЛЯД поэт Борис Лукин, чей сын Иван погиб в боях под Мариуполем и посмертно получил звание Героя России. В среду Лукин-старший участвовал в митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» на столичном стадионе «Лужники».
«Праздник 23 февраля – это всегда радость в семье и стране. Этот праздник, как и День Победы – особый, это гордость за нашу силу, предков и наших сегодняшних воинов-героев. Но в этот день у многих слезы на глазах, потому что не все доживают до победы. Нам нужно не забывать о тех парнях, благодаря которым возможны такие праздники», – считает отец Героя России Ивана Лукина, поэт Борис Лукин.
Иван Лукин был разведчиком-пулеметчиком 810-й Отдельной Гвардейской ордена Жукова Бригады морской пехоты. Он погиб в Мариуполе в марте прошлого года в боях по освобождению Украины от неонацизма.
Лукин-старший отметил, что семьи участников СВО особенно консолидированы. «Я помогаю воинам. Помощь, когда она нужна, может появиться буквально из ниоткуда. Сейчас я собираюсь перегнать на фронт для разведчиков свой автомобиль. Мне посчастливилось найти в Москве хороших мастеров, которые за свой счет подготовили машину. Теперь внедорожник в идеальном состоянии, он будет работать между тылом и передовой, поможет вывозить раненых», – рассказал собеседник.
По его словам, автослесари отказались брать плату за работу, сказав, что подготовить автомобиль для зоны СВО – это наше святое дело. «После встречи с такими отзывчивыми людьми я понимаю, что нас нельзя победить – мы едины. Главное – это народ, который знает, чего он хочет – мирного неба над головой», – сказал Лукин.
«Мы становимся другими, возвращаемся к идеалам, которые пытались вытравить из нас так называемой европейской цивилизационной культурой. С каждым шагом наших воинов на Запад люди перестанут бояться самих себя. Они начнут выражать свое мнение и говорить, что мы правы и должны победить», – считает собеседник.
Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек посвящен участникам специальной военной операции. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам митинга заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. «Низкий всем поклон», – сказал глава государства.
Политолог: День защитника Отечества сейчас обрел особый смысл
Политолог Федорова заявила, что 23 февраля становится днем единения и сплочения народа
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Сегодня каждый человек, любящий Россию и желающий ей благополучия – защитник Отечества, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя слова Владимира Путина на митинге-концерте в «Лужниках» о символическом значении Дня защитника Отечества.
«Сегодня президент говорил об очень простых, но очень важных вещах. Это отождествление любви к Родине и любви к своей семье. Мы не очень часто задумываемся об этом, но вообще-то в жизни есть действительно два самых важных слова: семья и Родина. Это то, что делает нас теми, кто мы есть», – считает политолог Анна Федорова.
Накануне в ходе послания Федеральному собранию президент обратился со словами благодарности к бойцам в зоне СВО и ко всем, кто трудится на благо России на своем месте, напомнила собеседница. «Действительно, можно сказать, что каждый человек, любящий Россию и желающий ей благополучия – защитник отечества», – уверена Федорова.
По ее словам, в этом году День защитника Отечества имеет особенное значение. «Сюда хорошо ложится ценностная матрица «страна – государство – общество – семья – человек», так называемый пентабазис, описанный Александром Харичевым и Андреем Полосиным в нашумевшей статье «Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России», – подытожила Федорова.
В среду на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек прошел митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» в честь участников специальной военной операции. Президент России Владимир Путин вышел на сцену после певца Shaman, который исполнил свой хит «Встанем». Обращаясь к зрителям, Путин заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. «Низкий всем поклон», – сказал глава государства.
Путин упомянул о символическом значении Дня защитника Отечества. «В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы даже сказал – мистическое и святое», – сказал глава государства и напомнил о молитве, которая начинается со слов «Отче наш». «Отче, отец – в этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы ведь говорим тоже – «Родина-мать». Речь идет о семье, о чем-то огромном, мощном, и в то же время – близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья, а по большому счету – Родина и семья – в нашем сердце это одно и то же», – считает президент.
Путин пообещал сделать Фонд поддержки участников СВО мощной структурой
Путин: Фонд поддержки участников СВО будет вписан в государственную структуру
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Фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству, сообщил президент Владимир Путин в разговоре с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.
Путин пообещал, что это будет «мощная, хорошая структура», передает ТАСС.
Решение о создании Фонда глава государства назвал естественным. По его словам, главное в том, что «за каждым человеком, за каждой семьей должен быть закреплен отдельный социальный работник, который будет в индивидуальном порядке с людьми работать». Путин сказал, что очень рассчитывает на это, и заверил, что обязательно добьется того, чтобы механизм функционировал и помогал людям.
«Потом как следующий шаг впишем его в работу со всеми категориями людей, которые [поддержку] заслуживают и которыми государство занимается», – добавил российский лидер.
Президент сделал акцент на том, что забота о защитниках России является святой обязанностью государства.
Также Путин пообещал, что статус ветеранов и инвалидов боевых действий РФ будет распространен на ополченцев Донбасса. По его словам, эти люди «чуть ли не в одиночку боролись за интересы своих людей, за интересы своей Родины, своей земли, боролись за свою землю», а сейчас стали российскими гражданами.
С такой инициативой к президенту обратился Герой России, участник специальной военной операции Роман Черемухин. Он отметил, что знает множество ребят, которые начиная с 2014 года воевали в рядах ополчения, добровольцами, были советниками, военнослужащими милиции Луганской и Донецкой народных республик и в итоге уволились из вооруженных сил по ранению, как правило, до вхождения этих республик в состав РФ. Таким образом, сейчас они не попадают под действие закона о ветеранах.
Путин поблагодарил Черемухина за заботу о том, чтобы «эта категория ребят не выпала из системы поддержки». Глава государства пообещал, что это обязательно поправят. Путин подчеркнул, что неважно, в каком статусе были воины до вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, главное, «что они служили России».
Также Путин считает, что при участии в боевых действиях священники не отличаются от других воинов в плане риска для жизни, для них тоже должны быть предусмотрены гарантии. Глава государства сказал, что совсем недавно обсуждал эти вопросы с патриархом Кириллом.
Ранее в четверг Путин поздравил действующих военных, ветеранов, гражданский персонал Вооруженных сил и всех граждан России с Днем защитника Отечества, а также отметил героизм участников специальной военной операции на Украине. Президент приехал в Александровский сад и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.
Политолог указал на успокоительный эффект президентского послания
Политолог Корякин: Путин комплексно ответил на все вопросы общества
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Перед посланием президента в медиасреде активно распространялись слухи о грядущей эскалации. Но своей искренностью и эмоциональностью Владимир Путин успокоил население, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ранее, по данным ВЦИОМ, 78% россиян сочли послание Путина честным и искренним.
«Путин говорил достаточно эмоционально и, как мне кажется, это объясняет высокие показатели поддержки послания президента среди населения. Даже через телетрансляцию была видна искренность главы государства», – сказал Станислав Корякин, член Экспертного совета Союза российских городов и Комитета по политическим технологиям РАСО.
«Важно еще и то, что в обществе был сформирован запрос на четкое обозначение позиции страны и президента в сложившейся общемировой ситуации. И своим посланием Владимир Путин ответил на многие вопросы, которые волновали наших сограждан. В комплексе это прозвучало впервые», – продолжил собеседник.
«Россиянам также важно было понять, каким глава государства видит будущее страны. И две трети своей речи он посвятил вектору развития – затронуты аспекты бизнеса, экономики, реформы образования и прочего», – акцентирует политконсультант.
«Кроме того, перед посланием в медиа наблюдалось нагнетание – мол, мы услышим о мощной эскалации. Но этого не произошло. Речь была системной и обозначила позицию страны, пусть и не всегда удобную. Более того, Путин вновь акцентировал внимание на том, что Россия предпринимала неоднократные попытки избежать эскалации, но нас вынудили на силовой ответ», – подчеркнул Корякин.
«После выходных станут поступать развернутые материалы от поллстеров, медиаизмерителей и экспертов по общественному мнению. Самые оперативные социологи уже сообщили – 88% считают, что Путин четко обозначил свою позицию», – добавляет в свою очередь Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.
«Ждем теперь более конкретных, содержательных цифр и качественных интерпретаций от экспертов-политологов. По всей видимости, это будет одной из базовых тем для работы аппарата власти на следующей неделе», – полагает эксперт.
«Ну и, конечно, стоит подождать поручений президента по итогам послания. Это как раз самый точный, документально и административно оформленный механизм определения приоритетов власти», – заключил Чеснаков.
Ранее ВЦИОМ провел опрос среди граждан по итогам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Согласно данным, опубликованным на сайте, респонденты отметили важность и значимость проблем, озвученных Владимиром Путиным, лично для себя и своих семей. Выступление типично характеризовалось как интересное, сказано в сообщении.
Так, 78% россиян, смотревших послание, считают, что послание главы государства было искренним и честным. Кроме того, 88% считает, что Путин четко и понятно обозначил свою позицию.
Для 82% зрителей послание оказалось интересным. Из них 52% считают, что все выступление полностью было интересным, 30% – что интересной была большая его часть. В том, что все поднятые президентом вопросы были важными и значимыми, уверены 41% опрошенных, 33% сказали, что таковыми были большинство вопросов, еще 23% сказали, что только часть вопросов оказались важными, 3% считают затронутые в послании вопросы «малозначимыми».
На 81% зрителей послание оказало положительное впечатление. Оно оказалось полностью положительным для 45% и частично положительным для 36%. Каждый десятый (10%) заявил, что выступление президента оставило скорее отрицательное впечатление, 1% – что оно оставило полностью отрицательное впечатление.
Опрос ВЦИОМ был проведен среди 129 респондентов старше 18 лет в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волжском, Краснодаре, Ульяновске, Бийске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми. Метод исследования – просмотр видеоматериала с тестированием реакций.
Ранее эксперты проанализировали основные тезисы послания президента Путина Федеральному Собранию.
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Эксперт: Важнейшим аспектом послания Путина стала поддержка ветеранов СВО
Экс-сенатор Клинцевич: Россия приняла беспрецедентные меры в вопросе поддержки ветеранов
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В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин затронул ряд важнейших военных аспектов. В частности, он объяснил, что развязанная странами НАТО проксивойна с Россией закончится не скоро, сказал газете ВЗГЛЯД экс-сенатор Франц Клинцевич, комментируя выступление главы государства в Гостином дворе.
«Треть послания президента была посвящена именно военному аспекту. Он с этого начал, этим и завершил свою речь. И это крайне важно», – сказал экс-сенатор Франц Клинцевич, лидер общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
«Из слов главы государства стало понятно, что проксивойна, которая была развязана Соединенными Штатами и странами НАТО против нас, находится в активной фазе. Коллективный Запад мобилизован, и останавливаться не собирается. Россия понимает, что эта тенденция сохранится на долгое время», – продолжил он.
«Позиция Вашингтона заключается в том, чтобы вести войну до конца. Причем, им не важно, до последнего ли украинца она будет. Если не украинцы, то на смену им придут поляки или кто-то еще. США пытаются поставить крест на России, но у них это вряд ли получится», – говорит собеседник.
«Примечательно, что президент принял решение о приостановке участия России в ДСНВ. Наша страна не намерена себе изменять – первыми применять ядерное оружие мы не станем. Но тот факт, что ядерный потенциал Великобритании и Франции не учитывался в соглашении, не оставил нам другого выхода, кроме как поставить договор на паузу», – утверждает экс-сенатор.
«И самым главным, на мой взгляд, стал вопрос об оказании помощи ветеранам. В этой части государство приняло беспрецедентные меры. Важно, что создается специальный фонд для поддержки ветеранов, даже несмотря на то, что пока касается лишь участников СВО. Те, кто ждет возвращения мужей, братьев, отцов и сыновей домой, понимают, что им готовы помощь. Они не одни и могут рассчитывать на поддержку», – заключил Клинцевич.
Во вторник президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Мероприятие прошло в Гостином дворе. В своей речи глава государства затронул ряд наиболее значимых для российского общества тем. Первой из них была СВО. Путин напомнил, что спецоперация началась для защиты России и ликвидации возникшей у ее границ военной угрозы. Обещания Запада о стремлении к миру в Донбассе, отметил президент, обернулись жестоким подлогом и ложью.
В контексте СВО важное место занимает социально-экономическая помощь участникам спецоперации. В частности, президент поручил создать специальный фонд, который будет оказывать адресную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Кроме того, для всех участников СВО, в том числе и для добровольцев, введут регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала послание президента, а также объясняла, как будет работать специально созданный фонд для поддержки ветеранов СВО.
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