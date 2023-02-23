Сенатор Долгов: У российской эстрады появилось новое патриотическое лицо

Сенатор Долгов указал на позитивные изменения в российской эстраде на фоне СВО

На сцену в «Лужниках» наравне с мэтрами отечественной эстрады вышли и новые лица. Их объединил неподдельный патриотизм. Примечательно, что многие из них либо родом из Донбасса, либо недавно ездили туда, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя митинг-концерт в «Лужниках», прошедший накануне.

«Это был грандиозный митинг, в котором приняли участие порядка 200 тыс. человек. Мероприятие показало сплоченность общества на основе истинного неподдельного патриотизма. И принципиально важно, что была выбрана новая концепция мероприятия», – сказал замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

«На сцену наряду с Лепсом и Газмановым вышли молодые артисты вроде Акима Апачева. Всех их объединяло одно – активная поддержка нашего президента, спецоперации, Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Многие из выступавших либо недавно были в этих регионах, либо родом оттуда. Мы увидели совершенно новое патриотическое лицо эстрады и культуры», – продолжил парламентарий.

«Приятно было увидеть и простых граждан Донбасса, военнослужащих, волонтеров. На фоне некоторых дискредитировавших себя так называемых деятелей нашей культуры, которые сбежали и теперь поливают нашу страну грязью, эти ребята выглядят абсолютными героями. Они, без сомнения, понесут знамя российской культуры в будущем», – полагает сенатор.

«Примечательно, что организаторы протянули нить исторической памяти через весь концерт – был затронут и 1812 год, и Великая Отечественная война, и спецоперация. Мы услышали принципиально новые песни, которые были написаны специально по этому случаю. Были и переосмысления бессмертных произведений», – указывает собеседник.

«Очевидно, это было мероприятие не «для галочки», а акт деятельного патриотизма. И зрители, и исполнители реально вовлечены в вершение будущего нашей страны. И слова главы государства о том, что Отечество – это все мы, совершенно правильно охарактеризовали нынешнее положение дел», – заключил Долгов.

В среду на стадионе «Лужники» прошел митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Всего в мероприятии приняли участие свыше 200 тыс. человек. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, на самой арене присутствовало 90 тыс. зрителей, а на прилегающей к ней территории находилось еще более 112 тыс. человек.

При этом, как сообщила в своем Telegram-канале российская журналистка Юлия Витязева, трансляцию концерта посмотрели 34% населения. Перед собравшимися с речью выступил и президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. По словам российского лидера, каждый поддерживающий спецоперацию – тоже защитник.

Также в рамках мероприятия свою новую песню под названием «Родина-мать зовет, не подведи ее!» представил певец Григорий Лепс. На сцене также выступили Вероника Кожухарова, Руслан Алехно, Евгений Кунгуров, Марат Башаров, Дмитрий Дюжев и артисты из Донецкой и Луганской народных республик.

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