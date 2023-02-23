«Волонтеры Победы» провели мероприятия на День защитника Отечества

По всей России прошли мероприятия в честь Дня защитника Отечества, «Волонтеры Победы» навестили ветеранов Великой Отечественной и участников СВО, чтобы поблагодарить их.

В Москве добровольцы движения вместе с президентом России Владимиром Путиным почтили память Героев у Могилы Неизвестного Солдата, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Путин возложил венок к монументу у Кремлевской стены, и цветы – к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов воинской славы. Цветы к Вечному огню возложили также министр обороны Сергей Шойгу, участники движения «Волонтеры Победы», активисты общественных патриотических организаций и ветераны боевых действий.

«В этот праздничный и в то же время памятный день для меня было честью стать участником возложения цветов с Президентом нашей страны. В это непростое время мы должны помнить и чтить память о наших предках, Героях страны, солдатах, которые в данную минуту защищают нашу необъятную Родину. В ходе возложения я действительно почувствовал гордость за свою страну - Россию, гордость за наших Героев. Победа будет за нами», – поделился участник движения из Белгородской области Александр Черных.

«Волонтер Победы» из Нижегородской области Екатерина Шибалова рассказала о мероприятиях регионального отделения.

«Эмоции переполняют изнутри. Для нас это действительно значимое событие. В этот день мы, Волонтеры Победы, проводим много мероприятий: мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, проводим Уроки мужества в образовательных организациях, по всей стране возлагаем цветы к мемориалам, памятникам и воинским захоронениям, а также пишем Письма Победы участникам специальной военной операции. Для нас День защитника Отечества – это особенный праздник. Праздник, в которым мы чтим имена погибших за нашу Родину и чувствуем имена тех, кто воюет и продолжает защищать нашу страну. Среди наших волонтеров есть те, кто сейчас принимает участие в спецоперации. Они сражаются за право каждого из нас на мирную свободную жизнь, демонстрируя силу, отвагу и взаимовыручку», – поделилась она.

В этот день «Волонтеры Победы» поздравили и выразили слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, других боевых действий и всем защитникам Отечества. Добровольцы передали подарки, оказали помощь в личных и бытовых вопросах, организовали совместные мастер-классы и просто провели время за душевными разговорами.

Так, в Башкортостане «Волонтеры Победы» навестили Геннадия Кузьмича Шарикова, награжденного орденом Отечественной войны II степени и медалью «За Победу над Японией», Ивана Порфирьевича Горшкова, который служил в звании старшины I статьи в 624 отдельной инженерной роте Артемовского сектора сухопутной обороны Тихоокеанского флота.

Активисты навестили Ивана Сергеевича Комендантова, командира стрелкового отделения 231 стрелкового полка 39 армии, который принимал участие в штурме города Кенигсберга.

К поздравлению Героев присоединился член центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», участник специальной военной операции Александр Юдин.

«Сегодня, в День защитника Отечества, поздравили с ребятами дорогих участников Великой Отечественной войны, проживающих в городе Октябрьский Республики Башкортостан. Долгих лет жизни им и крепкого здоровья. Все ветераны войны передавали участникам СВО большой привет и пожелания крепости духа», – сказал Юдин.

В Воронежской области «Волонтеры Победы» по всему региону в преддверии праздника ежедневно обзванивали ветеранов для последующих личных посещений. Встречи состоялись не только адресно, но и в Советах ветеранов, где волонтеры смогли встретиться с героями, передать подарки и выразить слова благодарности за защиту Отечества.