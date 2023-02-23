СМИ: Предложения санкций ЕС против ядерного сектора России отклонены из-за Венгрии

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23 февраля, четверг | Последнее обновление — 12:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
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Если такой человек, причем никем не принуждаемый, сделал откровенную ставку на Херша, это либо безумство храбрых (что на него мало похоже), либо дедушка старый, ему все равно, либо в США пробудились силы, которые считают, что это уже слишком и пора унять вашингтонских молодцов.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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СМИ: Предложения санкций ЕС против ядерного сектора России отклонены из-за Венгрии
Газета Politico сообщила об отклонении предложений санкций ЕС против ядерного сектора России отклонены из-за Венгрии
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Предложения Польши и балтийских стран ввести санкции Евросоюза против российского ядерного сектора были отклонены из-за позиции Венгрии, которая выступила против, сообщило издание Politico со ссылкой на трех дипломатов.
В материале издания говорится, что ряд европейских стран сильно зависит от поставок из России ядерных топливных стержней, однако пытаются найти замену. В случае введения санкций против ядерного сектора России меры подразумевали бы так называемую «дедушкину оговорку», что давало бы возможность странам все равно продолжать покупать топливо, передает РИА «Новости».
Politico отмечает, что Венгрия выступает против каких-либо санкций против Росатома, в том числе на фоне того, что в стране ведется строительство ядерных реакторов совместно с российской компанией.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа не запрещает российский атом.
Албания задержала танкер с российской нефтью
Албания задержала танкер с нефтью, которая может быть из России
Полиция Албании на основании эмбарго Евросоюза задержала танкер с нефтью, которая может быть из России, сообщает газета «Вечерние новости».
Танкер шел под флагом Либерии и был задержан в албанском порту Дуррес. Как заявили в албанской полиции, судно вышло из Азербайджана, оно было загружено нефтью с другого танкера в греческом порту Каламата, передает ТАСС.
Полиция задержала 22 члена экипажа, начато следствие.
Напомним, в начале декабря 2022 года ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из России, а страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на уровне 60 долларов за баррель.
Дуда озвучил проамериканский лозунг председательства Польши в ЕС
Дуда:«Больше Америки в Европе» будет лозунгом председательства Польши в ЕС в 2025 году
«Больше Америки в Европе» будет лозунгом председательства Польши в ЕС в 2025 году, оно должно проходить под девизом укрепления трансатлантических связей, заявил президент республики Анджей Дуда во время встречи с президентом США Джо Байденом.
Дуда отметил, что в 2025 году Польша будет председательствовать в ЕС, в связи с чем в мае этого года будет принята специальная резолюция, которая будет проходить под лозунгом: «Больше Америки в Европе, более сильные связи ЕС с США». Он пояснил, что это означает больше сотрудничества в экономических вопросах и вопросах безопасности, передает РИА «Новости».
Напомним, президент США Джо Байден прибыл в Польшу с визитом, до этого он побывал в Киеве. Во время своего визита он примет участие во встрече глав стран «Бухарестской девятки» – объединении государств Центральной и Восточной Европы, восточного фланга НАТО.
ЕС не смог преодолеть разногласия по новым санкциям против России
Источник в Брюсселе сообщил о сохраняющихся разногласиях между странами ЕС по новым санкциям против России
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Между странами Евросоюза все еще остаются разногласия по десятому пакету санкций против России, который, по плану ЕС, должен вступить в силу 24 февраля, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
При этом источник ТАСС выразил уверенность, что до указанной даты странам удастся договориться по спорным вопросам. После заседания постоянных представителей государств ЕС он сказал, что «остаются определенные затруднения», но «еще есть среда и четверг, чтобы их снять». По словам источника, все в ЕС согласны с тем, что новый пакет санкций должен вступить в силу 24 февраля и стать «важным сигналом в годовщину» начала Россией спецоперации на Украине.
Напомним, страны ЕС, в частности, не смогли согласовать санкции в отношении синтетического каучука. Кроме того, споры велись из-за предложения ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в черный список внесут сто новых фигурантов и расширят торговые ограничения.
МИД назвал миссию ЕС в Армении попыткой выдавить Россию из региона
Захарова: Москва расценивает миссию ЕС в Армении как попытку выдавить РФ из региона
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Евросоюз лукавит, подчеркивая гуманитарный характер миссии ЕС в Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В комментарии Захаровой на сайте МИД России отмечается, что Евросоюз пытается любыми способами закрепиться в союзной России Армении. По ее словам, Россия видит в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье.
«Подчеркивая исключительно гражданский характер новой миссии, представители Евросоюза лукавят. Она разворачивается по смыслу Общей политики ЕС в области безопасности и обороны», – заявила Захарова.
Дипломат отметила, что все это делается для того, чтобы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Захарова отметила, что при этом игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку.
В заявлении официального представителя МИД подчеркивается, что, по мнению Москвы, ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается комплекс договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.
Ранее Евросоюз запустил работу гражданской миссии, которая будет находиться на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Общее количество исключительно гражданского персонала миссии составит около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей.
До этого в МИД России предупреждали, что попытки Европейского союза любой ценой закрепиться в Армении могут нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев, обострит существующие противоречия и привнесет в регион геополитическое противостояние.
Боррель назвал дату введения десятого пакета санкций против России
Боррель заявил, что десятый пакет санкций против России вступит в силу к 24 февраля
Десятый пакет санкций Евросоюза против России вступит в силу к 24 февраля, несмотря на препятствия в его обсуждении, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Боррель отметил, что ЕС находится на пути одобрения санкций. По его словам, они будут одобрены в ближайшие часы или дни, до 24 февраля в любом случае. «Препятствия, которые остаются, будут преодолены. Это приверженность министров. Я уверен, что мы введем санкции до конца недели», – уточнил он, передает ТАСС.
В четверг страны Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за каучука
Ранее Боррель заявил, что в рамках десятого пакета санкций в список включат сто новых фигурантов и расширят торговые ограничения.
ЕС изучает возможность отправки в Молдавию миссии по безопасности
Боррель: ЕС изучает возможность отправить в Молдавию миссию по безопасности
Совет Евросоюза изучает возможность отправления в Молдавию миссии в рамках своей общей политики безопасности и обороны, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав МИД стран сообщества.
«Мы изучаем возможность отправки в Молдавию в рамках нашей общей политики безопасности и обороны миссии, которая должна поддержать нашего кандидата (на вступление в Евросоюз – прим. ВЗГЛЯД) и повысить его устойчивость к внешнему вмешательству и дестабилизирующим усилиям. Они очень страдают от этой дестабилизации, и мы должны помочь им в этой ситуации», – отметил Боррель, передает ТАСС.
Согласно определению таких миссий внешнеполитической службой ЕС, они могут быть как гражданскими, так и военными.
Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что Молдавия должна стать частью ЕС в ближайшие годы, до конца этого десятилетия.
Напомним, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года предоставили Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в ЕС. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях.
В Польше рассказали о «секретной операции» на Украине
Wirtualna Polska: Отряд польских полицейских отправился на Украину для секретной операции
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На Украину отправился отряд польских полицейских для секретной операции по разминированию территорий, сообщают польские СМИ.
В статье Wirtualna Polska говорится, что миссия началась после запроса украинской стороны к членам объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS) с просьбой направить саперов. Отмечается, что на просьбу Киева откликнулась только Варшава, передает РИА «Новости».
По поручению главы польского внешнеполитического ведомства Мариуша Каминского в республике создали Гуманитарный контингент полиции, в который вошли 98 добровольцев – офицеров отдельных контртеррористических подразделений. Кроме того, в группу вошли фельдшеры, «члены боевых групп» для охраны участников миссии и две собаки, обученные искать мины.
Отряд отправился на Украину в начале октября и пробыл там пять месяцев, хотя изначально планировалось, что миссия продлится три месяца.
Польские полицейские работали, среди прочего, в окрестностях Киева, Днепра и других местах, говорится в сообщении издания.
20 февраля сообщалось, что польских наемников, среди которых есть и женщины, перебросили в район города Кременная в ЛНР.
Потребление газа в странах Европы упало на 40-60%
Евростат: Потребление газа в странах Европы упало на 40-60%
Потребление газа в странах Евросоюза в период с августа по сентябрь упало на 19,3% по сравнения с пятилетним значением, в ряде стран это показатель снизился на 40-60%.
Так, в Финляндии показатель потребления газа упал на 57,3%, в Литве – на 47,9%, в Швеции – на 40,2%, следует из сообщения Евростата, передает РИА «Новости».
Данные сравнили со средним потреблением газа за те же месяцы с 2017 года, говорится в сообщении.
Ранее Евросоюз на фоне санкций против Москвы дал поручение приложить се усилия для сокращения своего потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Речь идет об обязательном снижении на 15%.
Меньше всего снизили потребление газа в Ирландии – на 0,3%. Не достигли цели по снижению в Испании и Словении.
Польша призвала передать Украине истребители
Дуда указал на разницу в силе между Россией и Украиной и призвал передать Киеву истребители
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Запад должен передать истребители Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда. Он также указал на превосходство России над Украиной в производственных мощностях и в мобилизационном потенциале.
На вопрос об истребителях Дуда ответил, что передать их «безусловно» нужно, если «есть такая необходимость». При этом он отметил, что у Польши имеются истребители МиГ-29, для управления которыми украинским военным не требуется дополнительное обучение. Однако в ситуации с западными самолетами возникает вопрос, «когда украинские пилоты смогут научиться пилотировать» F-16, Mirage или Eurofighter.
Дуда признал, что «при нормальных условиях, если Украина не будет получать поддержку, у нее нет никаких шансов» в противостоянии с Россией, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, Госдеп заявил, что ряд западных стран может присоединиться к инициативе Великобритании по подготовке украинских пилотов для управления боевыми самолетами НАТО. Лондон указывал, что Украина только после завершения российской специальной военной операции сможет получить современные истребители.
Варшава объявила о прибытии Байдена в Польшу
Замглавы МИД Польши Вавжик сообщил о прибытии в республику с визитом президента США Байдена
Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл с визитом в Польшу, сообщил Польскому агентству печати заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.
Польское телевидение транслировало прибытие поезда на вокзал города Пшемысль на польско-украинской границе, заявляя, что этим поездом Байден приехал с Украины. Телеканалу не удалось заснять выходящего из поезда президента США. Телезрители смогли увидеть только колонну автомобилей, отправившуюся в аэропорт польского города Жешув в Ясенке, где ждал самолет, которым обычно путешествует вице-президент США или члены Конгресса. Предполагается, что этот самолет доставит Байдена в Варшаву, передает ТАСС.
В плане визита Байдена на вторник значится встреча с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве, а вечером того же дня выступление с речью на территории Королевского замка в историческом центре столицы Польши. В среду запланирована встреча Байдена с лидерами стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония), а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и сотрудниками посольства Соединенных Штатов в Варшаве.
Накануне Байден совершил необъявленный заранее визит в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден прибыл в Киев на поезде из Польши и таким же путем вернулся назад. Поездка готовилась с соблюдением строжайшей секретности.
ЕС продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года
Постановление Совета ЕС: Ограничительные меры Евросоюза в отношении РФ продлены до 24 февраля 2024 года
Евросоюз утвердил решение о продлении санкций против РФ до 24 февраля 2024 года, соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза».
Из текста постановления следует, что ограничительные меры Евросоюза в отношении России должны быть продлены до 24 февраля 2024 года, решение вступает в силу на следующий день после публикации в «Официальном журнале Евросоюза», передает ТАСС.
По данным внешнеполитической службы ЕС, в санкционный список Евросоюза по России включены 1386 физических лиц и 171 компания.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что десятый пакет санкций Евросоюза против России вступит в силу к 24 февраля.
Politico: Венгрия настаивала на исключении четырех человек из санкций ЕС против России
Politico: Венгрия настаивала на исключении четырех человек из антироссийских санкций ЕС
Венгрия не поддерживала предложения Польши и стран Балтии упростить введение санкций против членов семей и окружения богатейших россиян, настаивая на исключении четырех человек из существующего санкционного списка, сообщает газета Politico.
По информации европейских дипломатов, страны Балтии и Польша стремятся к тому, чтобы было проще вводить санкции против членов семей и окружения богатейших россиян, однако сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Так, согласно действующим правилам, ЕС может заморозить активы и ввести визовый запрет на «ведущих бизнесменов, работающих в России». При этом Литва, Латвия, Эстония и Польша хотят расширить это определение, включив в него «ближайших родственников или других физических лиц, получающих от них выгоду».
Газета отмечает, что включение членов семей предпринимателей и связанных с ними лиц «позволило бы подвергнуть санкциям еще тысячи человек без необходимости доказывать их прямое участие» в конфликте на Украине или «их действия в экономических интересах России».
Несогласие Венгрии с такими шагами и ее просьбы исключить четырех человек из уже существующего санкционного списка «разжигают напряженность» и могут стать предметом дебатов во время встречи послов ЕС, подчеркивает издание.
Планировалось, что во время встречи послов будет обсуждаться новый пакет санкций против России, а также пролонгация более 1,4 тыс. имен, уже включенных в список, чтобы они оставались под санкциями.
По данным газеты, Венгрия планирует использовать встречу как рычаг давления, чтобы исключить конкретных четырех человек из списка.
«Если Венгрия заблокирует продление санкций и откажется идти на компромисс, все более 1,4 тыс. человек будут исключены из списка», – заключили в дипкругах.
Ранее стало известно, что Франция и Венгрия выступили против планов ЕК ввести санкции против связанных с атомной энергетикой РФ физических и юридических лиц.
Евросоюз не исключил возможности финансирования закупок оружия для Киева из бюджета
FT: ЕС рассматривает возможность финансировать закупки оружия для Киева из своего бюджета
ЕС рассматривает возможность использовать собственный бюджет для финансирования закупок оружия и боеприпасов для Украины, сообщили СМИ.
Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, Еврокомиссия изучает способы использовать бюджет блока для предоставления первоначальных взносов производителям оружия, передает РИА «Новости».
Поскольку основные договоры ЕС запрещают использовать его фонды в военных целях, то планы относительно закупок оружия составляются при содействии юристов Еврокомиссии.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония предлагает странам ЕС приступить к совместным закупкам военной техники для Украины.
Напомним, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал представить новые предложения по поставкам оружия на Украину по линии Европейского фонда мира, поскольку Евросоюз не может оплачивать поставки оружия из своего бюджета.
Боррель признал, что 2022 год не был плохим для российской экономики
Боррель: Прошлый год не был плохим для российской экономики
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что прошлый год для российской экономики не стал плохим, несмотря на введенные Западом санкции.
Как заявил глава дипломатии Евросоюза в интервью радиостанции Onda Cero, прошлый год не был плохим для российской экономики годом, потому что цены на энергоносители взлетели, но теперь цены вернулись к показателям, которые фиксировались до начала спецоперации, передает ТАСС.
По его словам, ЕС уже избавился от энергетической зависимости от России и если раньше 40% европейского газа поступало из России, теперь это 6%, и «они не найдут клиента для этого газа».
«Я думаю, что мы уже ввели санкции почти против всего, что можно было», – отметил Боррель.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что цель антироссийских санкций – заставить страдать народ России. По словам президента, инициаторы санкций против России наказывают сами себя, спровоцировали рост цен в своих странах, а говорят, что виноваты русские.
В Италии усомнились в возможности отправить истребители на Украину
Глава МИД Италии Таяни усомнился в способности страны отправить на Украину истребители
Поставки истребителей итальянского производства на Украину практически невозможны, заявил газете «Стампа» вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
По его словам, для осуществления поставок сначала нужно скоординировать действия с союзниками, чтобы выяснить, какие самолеты предоставят они. Это делается потому, что поставлять украинцам разные модели не имеет смысла, так как возникнет проблема обучения пилотов, передает ТАСС.
Таяни отметил, что отправка итальянских истребителей представляется «практически невозможной».
Министр добавил, что в данный момент в Италии утвержден шестой пакет военной помощи, завершается отправка материалов. Кроме того, через пару недель в сотрудничестве с французами на Украину будет отправлена система SAMP-T для противовоздушной обороны.
«Лучший способ достижения мира – поддержка украинцев, чтобы они могли сесть за стол переговоров на равных условиях», – заключил Таяни.
Ранее в Конгрессе США заявили о подвижках в сторону передачи Украине истребителей. При этом президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16.
Также в правительстве Британии заявили, что не принимали решения о передаче истребителей Украине, но пообещали изучить этот вопрос.
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