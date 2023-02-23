СМИ: Предложения санкций ЕС против ядерного сектора России отклонены из-за Венгрии

Газета Politico сообщила об отклонении предложений санкций ЕС против ядерного сектора России отклонены из-за Венгрии

Предложения Польши и балтийских стран ввести санкции Евросоюза против российского ядерного сектора были отклонены из-за позиции Венгрии, которая выступила против, сообщило издание Politico со ссылкой на трех дипломатов.

В материале издания говорится, что ряд европейских стран сильно зависит от поставок из России ядерных топливных стержней, однако пытаются найти замену. В случае введения санкций против ядерного сектора России меры подразумевали бы так называемую «дедушкину оговорку», что давало бы возможность странам все равно продолжать покупать топливо, передает РИА «Новости».

Politico отмечает, что Венгрия выступает против каких-либо санкций против Росатома, в том числе на фоне того, что в стране ведется строительство ядерных реакторов совместно с российской компанией.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа не запрещает российский атом.



