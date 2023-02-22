Politico: Венгрия настаивала на исключении четырех человек из санкций ЕС против России

Politico: Венгрия настаивала на исключении четырех человек из антироссийских санкций ЕС

Венгрия не поддерживала предложения Польши и стран Балтии упростить введение санкций против членов семей и окружения богатейших россиян, настаивая на исключении четырех человек из существующего санкционного списка, сообщает газета Politico.

По информации европейских дипломатов, страны Балтии и Польша стремятся к тому, чтобы было проще вводить санкции против членов семей и окружения богатейших россиян, однако сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Так, согласно действующим правилам, ЕС может заморозить активы и ввести визовый запрет на «ведущих бизнесменов, работающих в России». При этом Литва, Латвия, Эстония и Польша хотят расширить это определение, включив в него «ближайших родственников или других физических лиц, получающих от них выгоду».

Газета отмечает, что включение членов семей предпринимателей и связанных с ними лиц «позволило бы подвергнуть санкциям еще тысячи человек без необходимости доказывать их прямое участие» в конфликте на Украине или «их действия в экономических интересах России».

Несогласие Венгрии с такими шагами и ее просьбы исключить четырех человек из уже существующего санкционного списка «разжигают напряженность» и могут стать предметом дебатов во время встречи послов ЕС, подчеркивает издание.

Планировалось, что во время встречи послов будет обсуждаться новый пакет санкций против России, а также пролонгация более 1,4 тыс. имен, уже включенных в список, чтобы они оставались под санкциями.

По данным газеты, Венгрия планирует использовать встречу как рычаг давления, чтобы исключить конкретных четырех человек из списка.

«Если Венгрия заблокирует продление санкций и откажется идти на компромисс, все более 1,4 тыс. человек будут исключены из списка», – заключили в дипкругах.

Ранее стало известно, что Франция и Венгрия выступили против планов ЕК ввести санкции против связанных с атомной энергетикой РФ физических и юридических лиц.