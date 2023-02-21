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В Италии усомнились в возможности отправить истребители на Украину
Глава МИД Италии Таяни усомнился в способности страны отправить на Украину истребители
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Поставки истребителей итальянского производства на Украину практически невозможны, заявил газете «Стампа» вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
По его словам, для осуществления поставок сначала нужно скоординировать действия с союзниками, чтобы выяснить, какие самолеты предоставят они. Это делается потому, что поставлять украинцам разные модели не имеет смысла, так как возникнет проблема обучения пилотов, передает ТАСС.
Таяни отметил, что отправка итальянских истребителей представляется «практически невозможной».
Министр добавил, что в данный момент в Италии утвержден шестой пакет военной помощи, завершается отправка материалов. Кроме того, через пару недель в сотрудничестве с французами на Украину будет отправлена система SAMP-T для противовоздушной обороны.
«Лучший способ достижения мира – поддержка украинцев, чтобы они могли сесть за стол переговоров на равных условиях», – заключил Таяни.
Ранее в Конгрессе США заявили о подвижках в сторону передачи Украине истребителей. При этом президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16.
Также в правительстве Британии заявили, что не принимали решения о передаче истребителей Украине, но пообещали изучить этот вопрос.
Соловьев рассказал об очередном рекорде глупости Бербок
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Анналена Бербок реально устанавливает рекорд за рекордом в глупости, заявил телеведущий Владимир Соловьев после предложения главы МИД ФРГ президенту России «развернуть свой курс на 360 градусов».
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с умным видом предложила Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив. Телеведущий Владимир Соловьев после слов главы МИД Германии отметил, что она устанавливает рекорды глупости.
Прокомментировал слова Бербок также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, очень забавно, что Европой управляют такие невежественные люди, передает РИА «Новости».
Также Бербок выступила против каких-либо территориальных уступок со стороны Украины, по ее словам, это означало бы поощрение этой войны, передает ТАСС.
На Мюнхенской конференции она заявила, к годовщине СВО в ООН будет готова антироссийская резолюция. По ее словам, идет работа над тем, чтобы «преступления не остались безнаказанными». Бербок отметила, что международные партнеры выступают за скорейшее окончание войны, но не навязанным миром.
Она также указала, что мир на Украине не наступит, если Запад прекратить помогать Киеву, на что, по ее словам, рассчитывает Россия.
«Будет ли это мир? Нет, ведь часть Украины находится под контролем России и продолжит оставаться под ее контролем. Это будет означать конец международного мирового порядка и международного права», – полагает министр.
Бербок считает, что если Россия отведет свои войска, и то восстановится мир не только на Украине, но и на всей планете.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок в газете Tagesspiegel признала, что допустила ошибку, заявив в конце января о том, что страны Европы якобы «ведут войну против России».
ВСУ эвакуировали командование из Артемовска
Гагин: Командование ВСУ эвакуировали из Артемовска
Киев эвакуировал командование группировки Вооруженных сил Украины из Артемовска (Бахмут), сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин заявил, что командование вывели из Артемовска несколько дней назад. По его словам, после активизации работы ЧВК «Вагнер» группировка в Артемовске обречена, ее разгром – дело времени, передает ТАСС.
Советник врио главы ДНР также отметил, что попытки переброски Киевом в Артемовск дополнительных подразделений и вооружения успешно пресекает артиллерия российских сил.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.
Эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Российские военные взяли Артемовск в полукольцо
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Российские военные постепенно окружают Артемовск и готовятся начать наносить удары по точкам в западной части города, заявил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, судя по карте боевых действий, Артемовск находится в каре, полуокружении, в городе идут бои. Российские военные готовятся к началу артобстрела западной части города, за которой в данный момент наблюдение затруднено, передает ТАСС.
Гагин добавил, что ВСУ при этом оказывают серьезное сопротивление, держа на переднем крае в основном мобилизованных.
«Призывают постоянно, ведь «мобиков», по мнению киевского командования, не жалко. Уже потом расходуют кадровых военных и наемников», – пояснил он.
Эксперт также отметил, что в последнее время артиллерийские атаки на Донецк стали менее интенсивными. Он связывает это с нехваткой боеприпасов у украинских военных, напомнив, что российские военные недавно уничтожили американские гаубицы М777 и РСЗО. В этой связи крупную часть артиллерии Киев вынужден перебросить на Артемовск и Угледар.
По мнению Гагина, взятие Артемовска российскими военными является вопросом времени, однако торопиться не стоит.
«Когда спрашивают, почему так долго, я просто приглашаю людей на фронт: приезжайте, посмотрите, как здесь, чтобы понять, почему так медленно. Сейчас мы стараемся беречь личный состав и как можно качественнее поражать живую силу противника. Я бы не торопился, продолжал бы перемалывать части противника. Это удобно и уже отработано», – пояснил он.
Эксперт добавил, что Артемовск уже перестал быть «городом-крепостью, где ВСУ могли показать всему миру стойкость своих солдат», сейчас он стал «пунктом утилизации военнослужащих Украины».
Гагин пояснил, что потери ВСУ в Артемовске составляют тысячи и тысячи человек. По его словам, бывают дни, когда ВС России ликвидируют за один день сотню бойцов ВСУ – это очень много на таком участке фронта.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.
Эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Мирошник объяснил отказ Зеленского защищать Артемовск «любой ценой»
Экс-посол ЛНР Мирошник: Зеленский ждал удобного случая, чтобы «слить» Артемовск
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ВСУ несут колоссальные потери в Артемовске, но Украина ждала удобного случая, чтобы сдать город, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что планов удерживать Артемовск любой ценой нет. Хотя еще в начале февраля в Киеве заявляли, что оставлять населенный пункт не планируется.
«Зеленский изначально говорил, что не станет сдавать Артемовск только потому, что ему нужно было дождаться определенных событий. Встреча в Рамштайне прошла, поэтому надо начинать «сливать» город. Ну а после визита Байдена в Польшу можно окончательно собирать вещи и уходить», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В Артемовске уже перемолото огромное количество живой силы и техники ВСУ. Между тем все политические цели, которые ставил Зеленский, неимоверно высокой ценой, но выполнены. Надо понимать, что у Киева нет постоянных смыслов, есть лишь трансформирующиеся трактовки, нередко противоречащие друг другу», – продолжил собеседник.
«Раньше мы слышали заявления о том, что ВСУ не сдадут Мариуполь, потому что в противном случае закончится Украина. Та же история была с Волновахой и Соледаром. Сейчас Зеленский даже не вспомнит, что еще недавно он возил Байдену знамя из Артемовска. Вероятно, далее мы увидим нечто подобное в Краматорске или Славянске», – рассуждает дипломат.
«Что касается военной обстановки в Артемовске, мы полностью исключаем лобовые удары до тех пор, пока не будет размягчено противодействие противника. Дороги, ведущие в город, под нашим огневым контролем, что затрудняет поставки вооружения и провианта для ВСУ. Ситуация для Украины с каждым днем ухудшается», – заключил Мирошник.
Украинские войска не собираются удерживать Бахмут (российское название – Артемовск) любой ценой, заявил Владимир Зеленский в интервью ряду итальянских изданий. По его словам, Артемовск – это не особенно большой город, как и многие другие в Донбассе, для Киева важно его удержать, но не «чтобы все погибли».
При этом еще в начале февраля Зеленский на пресс-конференции саммита ЕС – Украина говорил, что киевские власти намерены «бороться сколько смогут», и город сдавать «никто не будет»
Зеленский также выступил с утверждением, что русские потом хотят дойти дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра. При этом уже сейчас ВСУ эвакуировали из Артемовска командование. Ранее власти Украины также призвали жителей Артемовска немедленно покинуть город.
Тогда эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Согласно заявлению советника врио главы ДНР Яна Гагина, российские военные сейчас постепенно окружают Артемовск и готовятся наносить удары по точкам в западной части города. Гагин добавил, что ВСУ при этом оказывают серьезное сопротивление, держа на переднем крае в основном мобилизованных.
Газета ВЗГЛЯД писала, что украинское начальство оказалось перед выбором – нести тяжелые потери при обороне Артемовска или сдать его наступающим российским силам.
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Медведев резко отреагировал на слова Столтенберга об «опасности победы России»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине, что значит риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев объяснил слова Столтенберга о том, что риск победы России для НАТО «опаснее», чем риск эскалации конфликта на Украине.
«Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», – написал замглавы Совбеза в своем Telegram-канале.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции по безопасности в Мюнхене назвал несопоставимым риск эскалации на Украине для альянса с победой России.
Украинский пленный рассказал о воюющих за ВСУ британских и канадских офицерах
Украинский пленный рассказал о взаимодействии иностранных офицеров с ВСУ
Британские и канадские офицеры на Украине не занимаются обучением ВСУ, они принимают участие в боевых действиях, заявил украинский пленный.
Пленный рассказал, что канадцев он встречал под Херсоном – они работали с инженерами, там были и англичане, которые взаимодействовали с морпехами. По его словам, под Авдеевкой с иностранцами он не встречался, потому что после ранения сразу попал в плен, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что натовские военные не занимались инструктажем, а принимали участие в боевых действиях, потому что в тех условиях, где они находились, обучение личного состава невозможно.
Пленный рассказал, что канадцы и британцы ходили по позициям с ВСУ, отработали пару раз из ПТРК Javelin, но в основном – из пулеметов. По его словам, иностранцы были ближе к офицерскому составу, потому что рядовые бойцы так не работали никогда.
Пленный также уточнил, что британцы и канадцы приходили на отработку ситуаций и уходили, с украинскими военными общались очень мало. «Однажды одних посекло кассетой – и их эвакуировали», – сказал украинский военный.
Также он заметил, что украинцы стали больше ездить за границу на обучение. По его словам, есть знакомые, которые были в Великобритании, где не служивших обучали обращению с оружием. Пленный раскритиковал натовское стрелковое вооружение, он рассказал, что его сослуживцы не пользовались бельгийским пулеметом, «потому что он неудачный».
Ранее украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре.
Российские войска за сутки уничтожили более 600 украинских военных
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Вооруженные силы России на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили за сутки более 605 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника. За сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и боевая машина РСЗО «Град».
Отмечается, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.
В Минобороны сообщили, что на Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии, тяжелых огнеметных систем и наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Терны ДНР, Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества. За сутки потери противника составили свыше 200 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20.
В пресс-службе добавили, что на Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.
В сообщении говорится, что в районе населенного пункта Первомайское ДНР вскрыта замаскированная позиция и уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». В районах населенных пунктов Часов Яр Донецкой Народной Республики и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
Как указали в ведомстве, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 70-ти военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники.
В Минобороны уточнили, что на Херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения за сутки уничтожены до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».
«Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118-ти районах», – говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что вредствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое ДНР, Голиково, Кузьмино, Рубежное, Житловка ЛНР и города Херсон.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3178 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, 1029 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8458 единиц специальной военной автомобильной техники», – указали в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщали, что активными действиями, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Лимана Первого, Гряниковки, Берестового Харьковской области и Новоселовского ЛНР.
Захарову удивила формулировка внесения в санкционный список ЕС
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова главы Еврокомиссии фон дер Ляйен о санкциях призналась, что ее внесли список с формулировкой «за содействие развертыванию войск на территории Украины».
После признания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале разработок санкций против России еще до начала СВО Захарова заявила, что она была включена в список с удивительной формулировкой. По ее словам, ее обвинили в содействии развертыванию войск на Украине, написала Захарова в Telegram-канале.
Официальный представитель МИД отметила, что провокации тщательно разрабатывались, подготовка к конфлитку велась основательно.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и США начали разрабатывать масштабные антироссийские санкции в связи с украинским конфликтом за два месяца до начала специальной военной операции – в декабре 2021 года.
Российские военные уничтожили на Украине большую часть западной военной техники
СВР: Российские военные уничтожили на Украине большую часть западной военной техники
В период с декабря 2021 года страны НАТО передали Украине 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем, большая часть из предоставленного уничтожена российскими военными, сообщили в пресс-службе СВР.
По информации Службы внешней разведки России, помимо комплексов ПВО, танков и БМП, киевское командование получило порядка 9800 ракет к РСЗО, 609 тыс. противотанковых выстрелов и 1 млн 206 тыс. снарядов, большая часть из предоставленного уже уничтожена, передает РИА «Новости».
Накануне верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель объявил, что Украине не хватает боеприпасов, в связи с этим ЕС разрабатывает новую программу финансирования.
Также стало известно, что экстренная встреча глав МИД и министров обороны стран ЕС пройдет 6–7 марта, чтобы скоординировать поставки дополнительных вооружений и боеприпасов Украине.
Кадыров прокомментировал смену командующих военными округами
Кадыров удивился, что его высказывания связывают с назначениями в Минобороны
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«Любое назначение в структуре Минобороны в Сети начинают связывать с моими предыдущими высказываниями, но мы выполняем приказы, а не обдумываем их», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил, что любое назначение верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача поддерживается чеченскими бойцами.
«И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», – написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, у чеченских боевых офицеров, в число которых входит и он, хорошее взаимодействие с Минобороны и нет никаких разногласий. Глава Чечни подчеркнул, что он имеет свое мнение и имеет право его высказывать, имея доступ к данным СВО, и информацию о положении дел в российской армии. Но, по словам Кадырова, он не назначает и не снимает командиров.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу сменил командующих двух военных округов. Западный военный округ, которым ранее командовал Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ.
Главы МИД G7 пригрозили третьим странам за помощь ВС России
Главы МИД G7 пригрозили третьим странам последствиями за помощь российской армии
Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам первой встречи под председательством Японии призвали третьи страны прекратить помощь армии России, предупредив, что иначе им «придется заплатить серьезную цену».
В заявлении глав МИД G7 говорится, что в случае, если третьи страны будут помогать России обходить санкции и оказывать помощь российской армии и ее подразделениям, то им придется заплатить с серьезную цену, передает РИА «Новости».
Ранее главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, сохранить и усилить санкции против России.
Минобороны опровергло сообщения об увольнении боевых офицеров ДНР и ЛНР
В Минобороны опровергли увольнение офицеров армейских корпусов ЛНР и ДНР после вхождения в состав ВС РФ
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Сообщения об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав Вооруженных сил России не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что с 1 января 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами включены в состав ВС РФ.
В Минобороны подчеркнули, что информация о якобы увольнении после принятия в состав российских Вооруженных сил офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности.
Отмечается, что ни одного приказа Минобороны России об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует и не издавалось.
«Все военнослужащие данных соединений, принятые в состав Вооруженных сил РФ с 1 января т. г., достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции», – говорится в сообщении.
Ранее в Сети распространилась информация, что Эдуард Басурин был уволен из армии из-за «неправильно бюрократически оформленного звания». Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что увольнение ожидает и многих других командиров, не соответствующих требованиям по состоянию здоровья и возрасту и не имеющих военного образования, пишет РБК.
Позже Эдуард Басурин заявил, что больше не является официальным представителем народной милиции ДНР, он пенсионер.
В Совфеде оценили слова Борреля о членстве Украины в европейской семье
Сенатор Долгов назвал заявление Борреля о членстве Украины в европейской семье чистой демагогией
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Европейские страны не заинтересованы в том, чтобы Украина вступала в ЕС, Боррель просто отрабатывает повестку США. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил сенатор Константин Долгов. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина уже стала членом европейской семьи из-за того что ее бомбят, осталось только институционализировать это решение.
«Если Украина выживет как самостоятельное государство, в чем я сомневаюсь, то ее путь в ЕС будет очень долгим и непростым. Помимо поляков и прибалтов мало кто вообще поддерживает эту идею. Да и сама страна не соответствует практически ни одному критерию», – считает замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Боррель меньше всего обеспечивает интересы европейских стран. Он, равно как и Урсула фон дер Ляйен, фактически посажены на места американцами. Именно поэтому их основная задача – отрабатывать повестку Вашингтона», – продолжил собеседник.
«Очередное заявление главы внешнеполитической службы ЕС – чистая демагогия. В нынешнем состоянии разрухи Украина почти никому не нужна. Причин много – и политические, и экономические, и военные. Саммит ЕС в Киеве показал, что заявка Украины на вступление в союз просто похоронена», – заключил Долгов.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Мюнхене заявил, что Украина уже стала членом европейской семьи, потому что ее бомбят. По его словам, осталось институционализировать это решение, но при этом это не произойдет за одну ночь, поскольку необходимо соответствовать всем требованиям.
Боррель также сообщил, что Украине не хватает боеприпасов, поэтому ЕС разрабатывает новую программу финансирования, которая даст возможность нарастить их производство. Также он раскритиковал медлительность европейских стран в решении вопросов о поставках Украине танков и другого оружия. Боррель призвал Евросоюз увеличить производственные мощности собственной военной промышленности, чтобы помочь Украине.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, насколько сложно странам-донорам обеспечивать Киев необходимыми запасами боеприпасов, а также как конфликт на Украине вдохнул новую жизнь в ВПК стран НАТО.
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Российские войска освободили Гряниковку в Харьковской области
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ВС России на купянском направлении полностью освободили населенный пункт Гряниковка Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск на купянском направлении полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная гаубица «Гвоздика», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Также на краснолиманском напралении было нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
В Минобороны сообщили, что на донецком направлении продолжено наступление подразделений «Южной» группировки войск: уничтожено до 150 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика», в Авдеевке и Красногоровке – три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
На южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка ДНР и Полтавка Запорожской области потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих, в районе Угледара уничтожен склад боеприпасов.
Также на Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».
Всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.
ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 470 украинских военных.
ВКС России нанесли авиаудары по украинским боевикам в Авдеевке
ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке
Воздушно-космические силы России нанесли серию ударов авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке.
Удары по пунктам временной дислокации ВСУ ВКС России нанесли вечером в воскресенье, передает РИА «Новости».
Днем ранее российские войска уничтожили в Авдеевке и Красногоровке три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В январе российский боец рассказал о британских, польских, немецких и французских наемниках ВСУ под Авдеевкой.