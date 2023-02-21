Российские войска за сутки уничтожили более 510 украинских военных

В результате активных действий подразделений Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Табаевки, Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Были ликвидированы до 70 военнослужащих, танк, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, а также американская артиллерийская система М777, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Подразделениями группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено комплексное поражение живой силе противника у Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки на этом направлении уничтожены более 200 военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, две американские гаубицы М101.

При поддержке штурмовой авиации продолжаются наступательные действия подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении. Потери противника на этом направлении за прошедши е сутки составили более 170 военнослужащих, пять бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. В районе Краматорска ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, сообщил Конашенков.

Тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ недалеко от Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы ДНР. В результате за сутки ликвидированы порядка 70 военнослужащих, два танка, две бронемашины, машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20. Под Угледаром поражен склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Акация», две самоходные гаубицы «Гвоздика», а рядом с Томиной Балкой Херсонской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС Россиии за сутки поражены 94 артподразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 128 районах, отчитались в Минобороны.

Средствами ПВО за сутки уничтожены десять украинских беспилотников в районах пунктов Таволжанка, Лиман Второй, Граково Харьковской области, Площанка, Кременная ЛНР, Кирилловка, Пантелеймоновка ДНР и Переможное Запорожской области. Сбиты два реактивных снаряда HIMARS и «Ураган» и две тактические ракеты «Точка-У» у Большетроицкого и Караичного Белгородской области, подытожили в оборонном ведомстве.