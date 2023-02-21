|
|
Российские войска за сутки уничтожили более 510 украинских военных
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В результате активных действий подразделений Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Табаевки, Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Были ликвидированы до 70 военнослужащих, танк, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, а также американская артиллерийская система М777, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделениями группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено комплексное поражение живой силе противника у Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки на этом направлении уничтожены более 200 военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, две американские гаубицы М101.
При поддержке штурмовой авиации продолжаются наступательные действия подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении. Потери противника на этом направлении за прошедши е сутки составили более 170 военнослужащих, пять бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. В районе Краматорска ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, сообщил Конашенков.
Тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ недалеко от Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы ДНР. В результате за сутки ликвидированы порядка 70 военнослужащих, два танка, две бронемашины, машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20. Под Угледаром поражен склад боеприпасов ВСУ.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Акация», две самоходные гаубицы «Гвоздика», а рядом с Томиной Балкой Херсонской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС Россиии за сутки поражены 94 артподразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 128 районах, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО за сутки уничтожены десять украинских беспилотников в районах пунктов Таволжанка, Лиман Второй, Граково Харьковской области, Площанка, Кременная ЛНР, Кирилловка, Пантелеймоновка ДНР и Переможное Запорожской области. Сбиты два реактивных снаряда HIMARS и «Ураган» и две тактические ракеты «Точка-У» у Большетроицкого и Караичного Белгородской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Поезд «Киев – Варшава» сошел с рельсов на Украине
На Украине сошел с рельсов пассажирский поезд «Киев – Варшава», сообщили в прокуратуре Волынской области.
В Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье» говорится, что авария произошла ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия. Возбуждено уголовное дело. О погибших и пострадавших не сообщается.
Ранее полиция задержала двух жителей Бердянска за диверсию на железнодорожном пространстве. Два жителя города Бердянска повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта и линии связи. Помимо этого, задержанные положили на железную дорогу столб, чтобы состав сошел с рельсов.
Эксперт оценил решение Белого дома согласовать с Москвой визит Байдена в Киев
Политолог Бордачев: Главное в визите Байдена в Киев – это его согласованность с Москвой
|
|
Визит Джо Байдена в Киев показал высокую степень цивилизованности взаимоотношений Москвы и Вашингтона. В противном случае приезд не согласовывался бы с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Байден неожиданно приехал в Киев, где провел непродолжительную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Байден, судя по всему, решил подстраховаться, заговорив о тяжелых неделях и годах, которые ждут Украину. Он понимает, что украинский кризис может и не разрешиться до окончания его президентства. Кроме того, лидер США таким образом показал, что никакой личной ответственности за происходящее на Украине нести не намерен», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Стоит отметить, что Россия неоднократно признавала невозможность быстрого завершения конфликта на Украине. Правда, у Москвы и Вашингтона совершенно разное понимание целей и задач этого процесса», – заметил собеседник.
«В целом этот визит стал своего рода представлением для американцев и европейцев. И самый интересный сигнал заключается в том, что поездка Байдена была согласована с Россией. Это показывает достаточно высокую степень цивилизованности наших отношений с Вашингтоном. Все понимают, что наличие культуры диалога всегда лучше, чем ее отсутствие», – заключил Бордачев.
Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы».
В ходе своего визита американский лидер также пообещал передать Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы, которые войдут в новый пакет военной помощи Вашингтона. Кроме того, по словам американского президента, США с союзниками пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов.
Напомним, в понедельник стало известно о том, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как глава США идет рядом с украинским лидером. Как пишет The New York Times, Байдену пришлось добираться до города поездом из Польши. Отмечается, что поездка была многочасовой.
В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что Вашингтон связался с Москвой и согласовал визит президента. Американская сторона таким образом стремится избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, отметило издание.
Байден покинул Киев буквально спустя несколько часов после приезда. Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что этот краткосрочный визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, также увидели в визите Байдена попытку заработать политические очки на фоне приближающейся избирательной кампании в США.
Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы»
Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы».
«Цена, которую Украине пришлось понести, чрезвычайно высока. Жертвы были слишком большие», – сказал он на совместной конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
По словам Байдена, впереди будут «тяжелые дни, недели и годы».
Напомним, в понедельник Байден прибыл с ранее необъявленным визитом в Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
В Конгрессе США расценили визит Байдена в Киев как оскорбление американского народа
В Конгрессе США заявили об оскорблении Байденом американского народа из-за визита на Украину
Приезд президента США Джо Байдена в Киев на День президентов – это оскорбление американского народа, заявила член Палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия).
Байден на День президентов (праздник в США) избрал Украину, а не Америку, что является оскорблением для американского народа, заявила Грин, передает ТАСС.
Она добавила, что Байден заставляет американцев платить содержать киевский режим и оплачивать «его войну», и подчеркнула, что на родине действующего главу Белого дома ненавидят.
Грин – одна из членов Конгресса от республиканцев, подписавших письмо к президенту США с требованием перестать помогать Украине.
В понедельник американский президент Джозеф Байден приехал в Киев. Политолог Тимофей Бордачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил согласование визита президента США в Киев с Россией как высокую степень цивилизованности взаимоотношений двух сторон.
США пообещали поставить Киеву радары воздушного наблюдения
Вашингтон намеревается направить новый пакет военной помощи Киеву на 460 млн долларов, сообщили в Пентагоне в понедельник.
Эти средства планируется направлять на удовлетворение критически важных потребностей киевских властей «в сфере обороны», заявили в Пентагоне, передает РИА «Новости».
Пакет включает дополнительные боеприпасы для РЗСО HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометные снаряды, четыре радара для воздушного наблюдения, системы Javelin, около двух тысяч бронебойных ракет, четыре БМП Bradle, два тактических транспортных средства для ремонта оборудования, мины и приборы ночного видения.
Отмечается, что объявление о ее выделении совпало с визитом американского президента Джозефа Байдена в Киев, где тот заявил, что выделит Украине 500 млн долларов.
В ЛНР заявили о прибытии в Краматорск группы европейских чиновников
Марочко: В Краматорск прибыли высокопоставленные европейские чиновники и офицеры министерства обороны Украины
Высокопоставленные европейские чиновники и украинские офицеры прибыли в находящийся под контролем Киева город Краматорск в Донбассе, их охраной занимается спецподразделение Службы безопасности Украины, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что в Краматорск прибыла группа высокопоставленных украинских и европейских чиновников численностью порядка десяти человек, среди которых офицеры министерства обороны Украины и переводчики, которые сопровождают англоязычных граждан в гражданской одежде. По имеющимся у него данным, группа передвигается на трех тонированных бронированных автомобилях, плюс две машины сопровождения ДПС. Марочко отметил, что охраной делегации занимается спецподразделение Службы безопасности Украины, передает ТАСС.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии планов удерживать Артемовск любой ценой. В минувшую субботу стало известно, что ВСУ эвакуировали из Артемовска командование. Днем ранее власти Украины призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.
Минобороны объявило об освобождении Парасковиевки в ДНР
|
|
В ходе успешных наступательных действий на Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке Южной группировки войск, полностью освободили населенный пункт Парасковиевка ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За минувшие сутки на этом направлении противник потерял более 115 военнослужащих, машину пехоты, три бронемашины, две установки РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира», а также американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Масютовки и Крахмального Харьковской области. За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 50 военнослужащих, танк и три автомобиля.
В результате ударов авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении возле пунктов Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), Червоная Диброва и Стельмаховка ЛНР уничтожены до 100 военнослужащих, две бронемашины, две гаубицы Д-30 и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, сообщил Конашенков.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ недалеко от Угледара, Доброволья ДНР, Гуляйполя и Юрковки Запорожской области. Потери противника за прошедшие сутки на этих направлениях составили до 60 военнослужащих, танк, две бронемашины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.
Также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ рядом с Малиновкой Запорожской области, Угледаром и Водяным ДНР, отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за минувшие сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт», самоходная гаубица «Гвоздика» и три гаубицы Д-30.
Армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за сутки поражены 98 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 124 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Киев испугался принуждения к сделке с Россией
Politico Киев опасается, что США принудят Украину к сделке с Россией
В Киеве растут опасения, что США могут уменьшить объемы военной помощи Украине, чтобы принудить ее к заключению мирного соглашения с Россией, сообщила европейская версия издания Politico.
Politico приводит слова одного из советников президента Украины, пожелавшего сохранить анонимность, о том, что и в Конгрессе США, и в администрации президента Джо Байдена есть люди, которые хотели бы изменить объемы военной помощи, чтобы заставить украинцев «установить для себя более скромные военные цели» и заключить некую сделку Россией, передает ТАСС.
Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung заявляла, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с предложением мирного урегулирования к Москве и Киеву. Обе стороны от такой сделки отказались.
Напомним, позднее заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Давит заявил журналу Newsweek, что такие сведения беспочвенные и не соответствуют действительности.
Авиация ВКС России сбила украинский Су-27 в районе Изюма
Истребители Воздушно-космических сил России сбили самолет Су-27 украинских воздушных сил в воздушном бою над Харьковской областью, сообщили в российском Минобороны.
Самолет сбит в районе города Изюм, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Средства ПВО за последние сутки перехватили один снаряд РСЗО HIMARS, уничтожили 15 беспилотников у поселков Владимировка, Коломыйчиха, Змиевка, Рубежное, Площанка, Краснореченское, города Кременная (ЛНР), Егоровка, Новоандреевка, Волноваха, Еленовка (ДНР) и Лесное (Запорожская область).
С начала спецоперации на Украине уничтожены 386 самолетов, 210 вертолетов, 3193 беспилотника, 405 ЗРК, 7945 танков и других боевых бронированных машин, 1031 машина РСЗО, 4157 орудий полевой артиллерии и минометов.
В воскресенье сообщалось, что ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке.
Байден перечислил вооружения для нового пакета помощи Киеву
Президент США Байден: Гаубицы и комплексы Javelin войдут в пакет военной помощи Киеву
Президент США Джо Байден во время визита в Киев заявил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы войдут в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву, сообщает канал CNN.
Пакет помощи составит 500 млн долларов, при этом о количестве вооружений и о сроках их доставки не сообщается, передает ТАСС.
Кроме того, по словам американского лидера, США с союзниками пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов, сообщает РИА «Новости».
Напомним, Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
МИД Германии подтвердил участие своих переводчиков в разговоре Меркель и пранкеров
Переводчики немецкого МИД помогали экс-канцлеру Ангеле Меркель переводить пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), представившихся экс-преиздентом Украины Петром Порошенко, сообщил представитель МИД Кристофер Бургер.
«Я могу подтвердить, что служба переводчиков переводила при проведении этого телефонного разговора», – сказал Бургер, передает РИА «Новости».
В правительстве Германии отметили, что всегда внимательно готовятся к подобным переговорам, и «проявляют осторожность».
Напомним, Меркель в беседе с «Порошенко» подтвердила, что Минские соглашения подписали, чтобы дать киевским властям время.
В Германии замалчивают расходы на помощь Украине
Депутат парламента ФРГ Котре заявил, что Германия замалчивает вызванные конфликтом на Украине расходы
Правительство ФРГ замалчивает реальные расходы, которые несет страна из-за конфликта на Украине, заявил депутат Бундестага (парламента ФРГ) от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по защите климата и энергетике Штеффен Котре.
Как сообщило его бюро, парламентарий ранее направил письменный запрос в правительство Германии с целью узнать расходы по обучению украинских военных. В сообщении говорится, что в представленной кабмином информации не хватает не только сведений о поставках боеприпасов, например, к таким суперсовременным системам противоракетной обороны как IRIS-T, но замалчиваются расходы по обучению украинских солдат, передает ТАСС.
Котре отметил, что в рамках его письменного запроса он узнал, что только до 3 февраля 2023 года дополнительно на обучение украинских солдат пришлось около 18,5 млн евро. По его словам, на эти деньги в прошлом году можно было бы подарить каждому первокласснику в федеральной земле Бранденбург, а также в Сааре и Бремене по планшету.
«Оружие не может остановить убийства, но образование может не допустить войны. В этой связи я хотел бы видеть планшеты вместо танков», – приводятся слова депутата.
Он считает, что правительство ФРГ «пускает гражданам пыль в глаза» касательно действительных трат в связи с войной на Украине.
По данным кабмина Германии, объем оказываемой Украине помощи в 2022 году составил 2 млрд евро, в этом – 2,2 млрд евро.
Ранее сообщалось, что Германии, несмотря на спецбюджет на перевооружение бундесвера в размере 100 млрд евро, не удастся выполнить требование НАТО выделять на оборону не менее 2% ВВП ни в 2023 году, ни с 2026 года.
Глава Минобороны ФРГ заявил об отсутствии у Германии требуемых Украиной самолетов
Немецкие вооруженные силы не имеют тех типов самолетов, которые от них требует киевский режим, заявил глава германского Минобороны Борис Писториус.
Дискуссии о боевых самолетах, ведущиеся сейчас, указывают на типы воздушных судов, которыми не располагает бундесвер, заявил Писториус, передает ТАСС со ссылкой на n-tv.
При этом глава ведомства отметил, что в нынешней ситуации на Украине нельзя ничего исключать, но немецких боевых самолетов это, вероятно, «в такой мере не касается».
Ранее Писториус заявил, что грядущие недели станут в какой-то мере решающими для Украины.
Байден во время визита в Киев стал объектом для шуток
Пользователи Twitter создали фотоколлажи с Байденом в Киеве для рекламы магазинов
В социальной сети Twitter (заблокирован в России) начали появляться фотоколлажи с президентом США Джо Байденом на фоне его визита в Киев, местные предприятия даже использовали главу США в качестве «лица» своих услуг.
На фотоколлажах Байден ест мороженое в киевском кафе и «позирует» на фоне местного киоска с кофе. Также в соцсетях появились «снимки», на которых Байден ездит в украинском метро и закупается в продуктовом магазине, передает РИА «Новости».
Украинские супермаркеты подхватили тренд. На фотоколлажах Байден «позирует» на фоне супермаркета АТБ, Comfy, линии магазинов Eva, сети медлабораторий Synevo Ukraine. Президента США также использовали для рекламы украинского магазина очков и закусочной с круассанами.
Напомним, в понедельник Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом, где встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Тот в свою очередь назвал переговоры плодотворными.
Словакия отказалась пропускать немецкое оружие Киева для ремонта
Минобороны Германии: Словакия не пускает немецкое оружие Киева для починки, ищется альтернатива
Берлин ведет переговоры со Словакией из-за сложностей с таможней при переброске поставленного Германией Киеву военного оборудования для починки, ищется альтернатива, сообщил представитель министерства обороны ФРГ.
Ранее Business Insider сообщал, что таможни Словакии блокируют военное оборудование, направляемое через границу для ремонта.
Как сообщил представитель немецкого Минобороны, Словакия и Германия ведут переговоры по данному вопросу, Берлин ищет альтернативные пути, передает РИА «Новости».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине – это война логистики из-за проблем с поставками военной техники Киеву.