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Российские военные уничтожили на Украине большую часть западной военной техники
СВР: Российские военные уничтожили на Украине большую часть западной военной техники
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В период с декабря 2021 года страны НАТО передали Украине 1 тыс. 170 комплексов ПВО, 440 танков, 1 тыс. 510 БМП, 655 артиллерийских систем, большая часть из предоставленного уничтожена российскими военными, сообщили в пресс-службе СВР.
По информации Службы внешней разведки России, помимо комплексов ПВО, танков и БМП, киевское командование получило порядка 9 тыс. 800 ракет к РСЗО, 609 тыс. противотанковых выстрелов и 1 млн 206 тыс. снарядов, большая часть из предоставленного уже уничтожена, передает РИА «Новости».
Накануне верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель объявил, что Украине не хватает боеприпасов, в связи с этим ЕС разрабатывает новую программу финансирования.
Также стало известно, что экстренная встреча глав МИД и министров обороны стран ЕС пройдет 6–7 марта, чтобы скоординировать поставки дополнительных вооружений и боеприпасов Украине.
Соловьев рассказал об очередном рекорде глупости Бербок
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Анналена Бербок реально устанавливает рекорд за рекордом в глупости, заявил телеведущий Владимир Соловьев после предложения главы МИД ФРГ президенту России «развернуть свой курс на 360 градусов».
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с умным видом предложила Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив. Телеведущий Владимир Соловьев после слов главы МИД Германии отметил, что она устанавливает рекорды глупости.
Прокомментировал слова Бербок также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, очень забавно, что Европой управляют такие невежественные люди, передает РИА «Новости».
Также Бербок выступила против каких-либо территориальных уступок со стороны Украины, по ее словам, это означало бы поощрение этой войны, передает ТАСС.
На Мюнхенской конференции она заявила, к годовщине СВО в ООН будет готова антироссийская резолюция. По ее словам, идет работа над тем, чтобы «преступления не остались безнаказанными». Бербок отметила, что международные партнеры выступают за скорейшее окончание войны, но не навязанным миром.
Она также указала, что мир на Украине не наступит, если Запад прекратить помогать Киеву, на что, по ее словам, рассчитывает Россия.
«Будет ли это мир? Нет, ведь часть Украины находится под контролем России и продолжит оставаться под ее контролем. Это будет означать конец международного мирового порядка и международного права», – полагает министр.
Бербок считает, что если Россия отведет свои войска, и то восстановится мир не только на Украине, но и на всей планете.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок в газете Tagesspiegel признала, что допустила ошибку, заявив в конце января о том, что страны Европы якобы «ведут войну против России».
США назвали самый желанный способ завершения конфликта на Украине
Кирби отказался считать переговоры предпочтительным завершением конфликта на Украине
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Конфликт на Украине следовало бы завершить не переговорами, а односторонним решением России отвести войска, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Кирби сказал, что Москва не демонстрирует готовности к переговорам по Украине. При этом, заявил Кирби, «если быть совсем откровенным», конфликт и «не должен завершаться посредством переговоров», ведь Россия «может завершить» его «сейчас просто за счет вывода своих войск», передает ТАСС.
Однако завершение конфликта, вероятно, пойдет по пути переговоров, признал он, добавив, что переговоры начнутся, «когда к этому будет готов» президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас обсуждается возможность участия представителей США в работе над «предложением» Зеленского «из десяти пунктов».
По словам Кирби, «не может быть серьезного мирного предложения или переговоров, пока россияне не покажут хотя бы малейшую заинтересованность». «А пока, как очень красноречиво выразился в Мюнхене президент Зеленский, есть потребность, подлинная потребность, неотложная потребность в том, чтобы остальная часть мирового сообщества объединилась и поддерживала его, дабы его войска могли добиться успеха на поле боя», – заявил Кирби. По его словам, в случае переговоров Зеленский «сможет действовать с позиции силы».
При этом Кирби заверил, что США по-прежнему не ставят задачи добиваться смены руководства России, передает РИА «Новости».
Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной Зеленским.
ВСУ эвакуировали командование из Артемовска
Гагин: Командование ВСУ эвакуировали из Артемовска
Киев эвакуировал командование группировки Вооруженных сил Украины из Артемовска (Бахмут), сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин заявил, что командование вывели из Артемовска несколько дней назад. По его словам, после активизации работы ЧВК «Вагнер» группировка в Артемовске обречена, ее разгром – дело времени, передает ТАСС.
Советник врио главы ДНР также отметил, что попытки переброски Киевом в Артемовск дополнительных подразделений и вооружения успешно пресекает артиллерия российских сил.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.
Эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Медведев резко отреагировал на слова Столтенберга об «опасности победы России»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине, что значит риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев объяснил слова Столтенберга о том, что риск победы России для НАТО «опаснее», чем риск эскалации конфликта на Украине.
«Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», – написал замглавы Совбеза в своем Telegram-канале.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции по безопасности в Мюнхене назвал несопоставимым риск эскалации на Украине для альянса с победой России.
Российские войска за сутки уничтожили более 600 украинских военных
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Вооруженные силы России на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили за сутки более 605 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника. За сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и боевая машина РСЗО «Град».
Отмечается, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.
В Минобороны сообщили, что на Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии, тяжелых огнеметных систем и наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Терны ДНР, Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества. За сутки потери противника составили свыше 200 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20.
В пресс-службе добавили, что на Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.
В сообщении говорится, что в районе населенного пункта Первомайское ДНР вскрыта замаскированная позиция и уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». В районах населенных пунктов Часов Яр Донецкой Народной Республики и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
Как указали в ведомстве, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 70-ти военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники.
В Минобороны уточнили, что на Херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения за сутки уничтожены до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».
«Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118-ти районах», – говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что вредствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое ДНР, Голиково, Кузьмино, Рубежное, Житловка ЛНР и города Херсон.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3178 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, 1029 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8458 единиц специальной военной автомобильной техники», – указали в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщали, что активными действиями, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Лимана Первого, Гряниковки, Берестового Харьковской области и Новоселовского ЛНР.
Российские штурмовые отряды взяли под контроль Парасковиевку в ДНР
Населенный пункт Парасковиевка в 9 км от Артемовска (ДНР) полностью перешел под контроль российских сил.
По словам основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, Парасковиевка полностью перешла под контроль российских штурмовых отрядов, передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что взятие Парасковиевки позволит перерезать трассу из Часова Яра – последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.
Кадыров прокомментировал смену командующих военными округами
Кадыров удивился, что его высказывания связывают с назначениями в Минобороны
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«Любое назначение в структуре Минобороны в Сети начинают связывать с моими предыдущими высказываниями, но мы выполняем приказы, а не обдумываем их», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил, что любое назначение верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача поддерживается чеченскими бойцами.
«И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», – написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, у чеченских боевых офицеров, в число которых входит и он, хорошее взаимодействие с Минобороны и нет никаких разногласий. Глава Чечни подчеркнул, что он имеет свое мнение и имеет право его высказывать, имея доступ к данным СВО, и информацию о положении дел в российской армии. Но, по словам Кадырова, он не назначает и не снимает командиров.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу сменил командующих двух военных округов. Западный военный округ, которым ранее командовал Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ.
Главы МИД G7 пригрозили третьим странам за помощь ВС России
Главы МИД G7 пригрозили третьим странам последствиями за помощь российской армии
Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам первой встречи под председательством Японии призвали третьи страны прекратить помощь армии России, предупредив, что иначе им «придется заплатить серьезную цену».
В заявлении глав МИД G7 говорится, что в случае, если третьи страны будут помогать России обходить санкции и оказывать помощь российской армии и ее подразделениям, то им придется заплатить с серьезную цену, передает РИА «Новости».
Ранее главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, сохранить и усилить санкции против России.
ВСУ начали использовать немецкие броневики из-за нехватки танков
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Подразделения 3-й танковой бригады ВСУ возле Марьинки вынужденно используют немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 1.
Машины солдаты не используют по прямому назначению, а лишь доставляют на них боеприпасы и медикаменты подразделениям ВСУ, отрезанным от основных сил, передает RT.
Использовать немецкие машины приходится из-за нехватки и слабой защищенности колесной техники. Часть бронеавтомобилей FMTV и бронетранспортёров М113AS4, с помощью которых ВСУ снабжали гарнизон Марьинки в 2022 году, утеряна в боях, часть требует ремонта из-за интенсивного использования и серьёзного износа.
Немецкие Bergepanzer 1 для прорыва к позициям украинской армии идут по небольшим тропам в районе сел Константиновка и Победа. Для отвлечения внимания перед началом движения используют танки Т-64БВ и Т-72Б ВСУ, которые начинают стрелять.
Ранее ВС России смогли уничтожить не менее двух немецких БРЭМ Bergepanzer 1 в районе Марьинки.
Bergepanzer 1 построена на базе американского танка М48 Patton III, разработанного в 1950 году. Машина не имеет навесного бронирования и штатно не оснащается дополнительной защитой. Для повышения выживаемости украинские военные наваривают на них дополнительные бронелисты.
Российские военные взяли Артемовск в полукольцо
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Российские военные постепенно окружают Артемовск и готовятся начать наносить удары по точкам в западной части города, заявил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, судя по карте боевых действий, Артемовск находится в каре, полуокружении, в городе идут бои. Российские военные готовятся к началу артобстрела западной части города, за которой в данный момент наблюдение затруднено, передает ТАСС.
Гагин добавил, что ВСУ при этом оказывают серьезное сопротивление, держа на переднем крае в основном мобилизованных.
«Призывают постоянно, ведь «мобиков», по мнению киевского командования, не жалко. Уже потом расходуют кадровых военных и наемников», – пояснил он.
Эксперт также отметил, что в последнее время артиллерийские атаки на Донецк стали менее интенсивными. Он связывает это с нехваткой боеприпасов у украинских военных, напомнив, что российские военные недавно уничтожили американские гаубицы М777 и РСЗО. В этой связи крупную часть артиллерии Киев вынужден перебросить на Артемовск и Угледар.
По мнению Гагина, взятие Артемовска российскими военными является вопросом времени, однако торопиться не стоит.
«Когда спрашивают, почему так долго, я просто приглашаю людей на фронт: приезжайте, посмотрите, как здесь, чтобы понять, почему так медленно. Сейчас мы стараемся беречь личный состав и как можно качественнее поражать живую силу противника. Я бы не торопился, продолжал бы перемалывать части противника. Это удобно и уже отработано», – пояснил он.
Эксперт добавил, что Артемовск уже перестал быть «городом-крепостью, где ВСУ могли показать всему миру стойкость своих солдат», сейчас он стал «пунктом утилизации военнослужащих Украины».
Гагин пояснил, что потери ВСУ в Артемовске составляют тысячи и тысячи человек. По его словам, бывают дни, когда ВС России ликвидируют за один день сотню бойцов ВСУ – это очень много на таком участке фронта.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.
Эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Макрон: Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога с Россией
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Время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Макрона, Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение, но сейчас не время для диалога, передает ТАСС. Президент Франции пояснил, что «никто из нас не сможет изменить географию России, она всегда останется частью Европы».
«Наша дилемма в том, что на нашем континенте никогда не будет надежного и полного мира, пока мы не научимся решать «российский вопрос», но со всем здравомыслием, без всякого самодовольства. Это то, что я подтверждал словами и действиями с начала конфликта», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
В то же время французский лидер отметил, что Европе необходимо «перевооружение» за счет усиления производственной и технологической базы. Он указал, что сейчас некоторые европейские страны впали в зависимость от решений и возможностей промышленных предприятий за пределами Европы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости проведения мирной конференции для урегулирования на Украине, чтобы добиться справедливого мира. В то же время он считает, что «Россия не может и не должна выиграть», тогда как «Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне».
Минобороны опровергло сообщения об увольнении боевых офицеров ДНР и ЛНР
В Минобороны опровергли увольнение офицеров армейских корпусов ЛНР и ДНР после вхождения в состав ВС РФ
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Сообщения об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав Вооруженных сил России не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что с 1 января 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами включены в состав ВС РФ.
В Минобороны подчеркнули, что информация о якобы увольнении после принятия в состав российских Вооруженных сил офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности.
Отмечается, что ни одного приказа Минобороны России об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует и не издавалось.
«Все военнослужащие данных соединений, принятые в состав Вооруженных сил РФ с 1 января т. г., достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции», – говорится в сообщении.
Ранее в Сети распространилась информация, что Эдуард Басурин был уволен из армии из-за «неправильно бюрократически оформленного звания». Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что увольнение ожидает и многих других командиров, не соответствующих требованиям по состоянию здоровья и возрасту и не имеющих военного образования, пишет РБК.
Позже Эдуард Басурин заявил, что больше не является официальным представителем народной милиции ДНР, он пенсионер.
Российские войска освободили Гряниковку в Харьковской области
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ВС России на купянском направлении полностью освободили населенный пункт Гряниковка Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск на купянском направлении полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная гаубица «Гвоздика», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Также на краснолиманском напралении было нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
В Минобороны сообщили, что на донецком направлении продолжено наступление подразделений «Южной» группировки войск: уничтожено до 150 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика», в Авдеевке и Красногоровке – три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
На южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка ДНР и Полтавка Запорожской области потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих, в районе Угледара уничтожен склад боеприпасов.
Также на Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».
Всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.
ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 470 украинских военных.
Макрон выступил против попыток «полного разгрома России»
Макрон отказался поддерживать предложения «атаковать Россию на ее собственной территории»
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Франция не поддерживала и никогда не будет поддерживать идею о том, что нужно добиться полного разгрома России, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
По словам Макрона, он «не думает, как некоторые, что надо атаковать ее на собственной территор». Как заявил президент, есть те, кто желает «в первую очередь разгромить Россию», но «это никогда не было и никогда не будет позицией» Парижа, передает ТАСС со ссылкой на Journal du dimanche.
Издание отметило, что такова позиция стран Восточной Европы, которые «не оценили формулу Макрона о том, что «нельзя унижать Россию».
Макрон хочет, чтобы Украина «пошатнула российский фронт». По его мнению, это «вернет Москву за стол переговоров». Однако он не считает, что одна из сторон сможет «добиться полной победы». Как пишет Journal du dimanche, «по мнению Макрона, Украина самостоятельно не может вновь обрести свои границы, так как никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий».
Также Макрон считает, что не следует затягивать конфликт, поскольку если он окажется «бесконечным», то «главными проигравшими окажутся европейцы». В связи с этим Макрон вновь выступил за продолжение переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Journal du dimanche пишет, что для Макрона НАТО «не является подходящим инструментом для переосмысления отношений» с Москвой. «Участники НАТО не были вполне прозрачны в своих намерениях, и это было воспринято Москвой как экспансионизм», – говорится в материале. Макрон заявил, что это частично объясняет политику Путина после Мюнхенской конференции 2007 года.
Издание заявило, что Макрон хочет призвать страны Центральной и Восточной Европы, как состоящие в ЕС, так и не входящие в союз, «быть разумными в своих ожиданиях». Подобную позицию, по мнению Макрона, должна занять и Германия, которая «открывала объятия Евросоюза для этих стран».
Как пишет Journal du dimanche, Макрон проигнорировал призывы украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности принять Киев в НАТО.
Напомним, Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога, но время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло. Он также заявил, что Россия не может и не должна победить Украину на поле боя.
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ВКС России нанесли авиаудары по украинским боевикам в Авдеевке
ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке
Воздушно-космические силы России нанесли серию ударов авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке.
Удары по пунктам временной дислокации ВСУ ВКС России нанесли вечером в воскресенье, передает РИА «Новости».
Днем ранее российские войска уничтожили в Авдеевке и Красногоровке три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В январе российский боец рассказал о британских, польских, немецких и французских наемниках ВСУ под Авдеевкой.