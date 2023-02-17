Российские штурмовые отряды взяли под контроль Парасковиевку в ДНР

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17 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 21:32  |  vz.ru
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Российский каучук расколол Евросоюз

Новые санкции ЕС под угрозой из-за российского каучука Егор Алеев/ТАСС
Принятие десятого пакета санкций неожиданно застопорилось из-за российского синтетического каучука, который Европа закупала для производства автомобильных шин. Италия и Германия выступили против инициативы Польши запретить поставки российского каучука. Хотя до сих пор Польша сама активно закупала это сырье. Почему этот товар вызвал такие жаркие споры внутри Евросоюза? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как США угрожают российским спутникам

Вывести из строя космический аппарат можно простым столкновением с ним Keystone Press Agency/Global Look Press
Противостояние между Москвой и НАТО может перекинуться в космос совсем скоро. Американцы уже испытывают спутники, способные уничтожать российские космические аппараты военного и гражданского назначения. Насколько эта угроза опасна для российской орбитальной группировки и есть ли у России на нее ответ? Подробности...
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Мигранты-насильники сталкивают немцев между собой

Немцы не уверены, что полиция способна их защитить REUTERS/Dominic Ebenbichler
До какой степени нужно быть терпимыми к мигрантам, совершающим сексуальную агрессию по отношению к местным женщинам? Где преступление, а где – культурные особенности? Прямо сейчас этот вопрос для себя решает немецкое общество – сторонники толерантности и мультикультурализма столкнулись с недовольством пострадавших от действий мигрантов.  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Госдеп США отправился в поход на Италию

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Производство Италии на один уровень с Киргизией, возможно, упрощает действия американцев по методичке, но довольно удивляет (чтобы не сказать сильнее) сынов самой Италии. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Западный расизм определил агрессию против России

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Западные разногласия, которые происходят в отношении России сегодня – например, поставка на Украину желающими орднунга немцами своих «Леопардов» и пассивный отказ поставлять «Абрамсы» гарвардско-итонских выпускников – это результат конфликта расизмов, практикуемых в отношении нашей страны. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Почему Запад играет битыми картами

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В то время как из левого рукава Запад достает отыгранные культурные артефакты, из правого вываливаются столь же отыгранные политики или, вернее сказать, псевдополитики. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 7 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 5 комментариев

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Российские штурмовые отряды взяли под контроль Парасковиевку в ДНР

    		    17 февраля 2023, 20:15
    Фото: РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Населенный пункт Парасковиевка в 9 км от Артемовска (ДНР) полностью перешел под контроль российских сил.

    По словам основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, Парасковиевка полностью перешла под контроль российских штурмовых отрядов, передает ТАСС.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что взятие Парасковиевки позволит перерезать трассу из Часова Яра – последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.

    Москва допустила возможность полного разрыва отношений России и США
    Дипломат Рябков: Полный разрыв отношений России и США возможен, но это было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения
    		    17 февраля 2023, 04:31
    Фото: Leonid Faerberg/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Полный разрыв отношений России и США возможен, но такое развитие событий было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения, в Москве не хотели бы этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Рябков заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что полный разрыв отношений между Россией и США, наверное, возможен. При этом он выразил мнение, что до этого все же не дойдет, так как это было бы и опасно, и ошибочно со всех точек зрения, в Москве бы этого не хотели, передает ТАСС.

    Тем не менее Рябков подчеркнул, что отношения с Соединенными Штатами сейчас можно охарактеризовать как «хуже некуда». Он выразил сомнение, что можно что-то еще испортить в российско-американских отношениях, так как администрация президента США Джо Байдена сделала все, чтобы не оставить от них камня на камне.

    Ранее Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине.

    Коментарии (71)
    Авиация «Вагнера» оценила летчиков Киева
    Командир авиагруппы «Вагнера»: Киев за время СВО потерял почти всех опытных пилотов

    17 февраля 2023, 08:18

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Киев за время российской спецоперации потерял почти всех опытных пилотов, заявил командир авиагруппы «Вагнера» с позывным «Горец».

    По его словам, авиация ВСУ понесла большие потери, в ней осталась только молодежь без опыта, тогда как на российский стороне воюют прошедшие многие горячие точки летчики, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер Британии Риши Сунак анонсировал подготовку боевых летчиков для ВВС Украины.

    Коментарии (18)
    Киев стянул резервы ВСУ на Краснолиманское направление
    		    17 февраля 2023, 08:28
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Украинское командование наращивает силы на Краснолиманском направлении для противодействия российским войскам, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, зафиксировано прибытие бойцов ВСУ, которые до этого дислоцировались на Херсонском направлении и в городе Харькове, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что украинское командование укрепляет оборонительные рубежи в направлении Славянска и Красного Лимана в связи с продвижением вперед ВС России.

    Ранее Марочко сообщал, что ВСУ приступили к созданию эшелонированной обороны под Красным Лиманом.

    Во вторник Минобороны сообщало, что в течение суток на Краснолиманском направлении уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ, а также установка реактивной системы залпового огня.

    Коментарии (34)
    Нуланд объяснила стремление США нанести России поражение на Украине
    Нуланд: Конфликт на Украине должен завершиться поражением России ради сохранения мирового порядка во главе с США
    		    17 февраля 2023, 03:35
    Фото: Alex Brandon/CNP/
    Consolidated News Photos/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением РФ ради сохранения мирового порядка, который США годами возглавляли, при котором по большей части были в безопасности и на протяжении десятков лет процветали, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

    В ходе выступления в вашингтонском Фонде Карнеги заместитель госсекретаря США, говоря о дальнейшем развитии событий на Украине, заявила, что, с точки зрения американских властей, это должно закончиться для России стратегическим поражением, передает ТАСС.

    Как отметила Нуланд, Вашингтон хотел бы, чтобы его позицию относительно Украины поддержал «весь цивилизованный мир», так как в противном случае другие будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, при котором Соединенные Штаты по большей части были в безопасности и процветали на протяжении десятков и десятков лет. По словам Нуланд, именно в этом суть происходящего на Украине.

    Она повторила, что здесь дело не только в Украине, но и в более широком смысле – в мировом порядке, который США на протяжении всех этих лет возглавляли и сохраняли в безопасности, а также в Уставе ООН, который все подписали.

    В прошлую субботу посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что главная цель России заключается в формировании миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине.

    Коментарии (49)
    Статья Financial Times o контрабанде оружия с Украины разозлила Киев
    МИД Украины потребовал от Financial Times провести редакционное расследование после публикации статьи о торговле оружием

    17 февраля 2023, 00:32

    Текст: Антон Никитин

    После интервью премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы Financial Times, в котором она попросила ЕС о помощи в борьбе с торговлей людьми и контрабандой оружия с Украины, МИД Украины потребовал от издания немедленно провести редакционное расследование.

    Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал приведенные в статье факты дискредитацией международной военной помощи Киеву, передает RT.

    Николенко на своей странице в соцсети Facebook* потребовал от издания немедленно провести редакционное расследование для выяснения обстоятельств появления материалов, которые якобы имели признаки дезинформации в интересах России, сообщает интернет-издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

    Спикер МИД Украины заявил, что приводимые в статье цитаты Гаврилицы не соответствуют заголовку материала Financial Times. Кроме того, автор статьи, по словам Николенко, не приводит никаких доказательств своих утверждений о контрабанде оружия с Украины.

    Представитель украинского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что статья должна была усилить на Западе страх относительно того, что оружие, которое передается Украине, обернется против самих западных стран, попав в руки уголовных элементов.

    В своем интервью Financial Times Наталья Гаврилица, тогда еще занимавшая пост премьер-министра Молдавии, заявила, что республика не хочет стать страной, где растут угрозы безопасности, распространяется торговля людьми и контрабанда оружия. Она пояснила, что в связи с конфликтом на Украине в Молдавии участились случаи торговли людьми, а также вырос незаконный оборот товаров и оружия с территории Украины. В преддверии переговоров с представителями Еврокомиссии Гаврилица отметила, что Кишинев нуждается в помощи ЕС, чтобы не позволить сетям торговли людьми разрастаться, передает ТАСС.

    Напомним, в декабре 2022 года Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставляемое Украине оружие бесконтрольно расползается по всему миру.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (3)
    США поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму
    Замглавы Госдепа США Нуланд заявила о поддержке Вашингтоном нанесения Украиной ударов по военным объектам в Крыму
    		    17 февраля 2023, 01:34
    Фото: Alex Brandon/CNP/
    Consolidated News Photos/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

    Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму «законными целями», подтвердив, что Украина наносит по ним удары и США поддерживают это. Она также выступила с утверждением, что Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не будет демилитаризован. Она назвала такой подход частью обеспечения прочного сдерживания России, передает ТАСС.

    При этом замгоссекретаря США фактически отвергла неоднократные попытки ведущего дискуссии – отставного американского дипломата, а ныне старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Эрона Дэвида Миллера – указать, что для Москвы Крым является «красной линией».

    Нуланд заявила, что США считают Крым Украиной. Она также отказалась выдвигать предположения о том, где украинцы решат воевать или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.

    Накануне Нуланд заявила о поддержке администрацией США Джо Байдена попыток Украины взять под контроль Донбасс и Крым.

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    Польские СМИ призвали бандеровцев вернуться домой
    Mysl Polska: Прибывшие с Украины бандеровцы должны вернуться домой

    17 февраля 2023, 09:59

    Текст: Александра Юдина

    Приехавшим в Польшу в качестве беженцев бандеровцам никто не рад, они должны вернуться домой, заявил обозреватель Mysl Polska Пшемыслав Пяста.

    По его словам, среди миллионов прибывших мирных украинцев на территорию Польши проникают тысячи агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами, часто откровенно неонацистскими – эти люди ненавидят Польшу и поляков, передает РИА «Новости».

    Автор отметил, что приезжие бандеровцы восхваляют ОУН*-УПА*, члены которой ответственны за «убийства сотен тысяч гражданских, чьи кости и по сей день лежат в безымянных, неосвященных могилах».

    По словам журналиста, проблема неонацистских взглядов приезжих украинцев продолжает нарастать.

    «Если вы так восхищаетесь «батькой Бандерой», то у меня есть для вас совет. Возвращайтесь домой. Вам тут не рады», – заключил обозреватель.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Украина доводит поляков до полного разорения.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Вице-премьер Украины призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться
    Верещук потребовала от «патриотичных» украинцев немедленно эвакуироваться из Артемовска
    		    17 февраля 2023, 08:59
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска (украинское название Бахмут) эвакуироваться из города.

    Верещук обратилась к «законопослушным и патриотичным гражданам», которых, по ее словам, в Артемовске осталось около шести тысяч человек, с призывом немедленно эвакуироваться, так как продолжая находиться в городе, они «подвергают себя опасности и мешают военным», передает РИА «Новости».

    Ранее Лефортовский суд Москвы заочно арестовал вице-премьера Украины Ирину Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапарову по уголовному делу о нарушении территориальной целостности России.

    Коментарии (14)
    Политолог объяснил желание США добиться поражения России в конфликте на Украине
    Политолог Трухачев: Конфликт на Украине нужен США для собственного процветания
    		    17 февраля 2023, 12:34
    Фото: ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    Позиция США в отношении России не оставляет нам иного выбора, кроме как идти вперед. Вашингтон четко заявил, зачем они поддерживают Киев. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в США заявили, что конфликт на Украине должен завершиться поражением России ради сохранения мирового порядка во главе с США. В МИД РФ идею назвали эфемерной.

    «Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сказала то, что американцы и европейцы повторяют чуть ли не каждый день. И учитывая ее статус, это смело можно называть официально объявленной позицией Вашингтона», – рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

    «Белый дом при этом не опровергает подобные заявления, звучащие во многих странах Европы в том числе. И становится очевидным, что конфликт на Украине нужен им для собственного процветания. Если бы дела обстояли иначе, то России просто не пришлось бы начинать спецоперацию», – отметил он.

    «Теперь же все это не оставляет Москве иного выбора, кроме как идти вперед. Как отметили в нашем МИДе, наша страна открыта к диалогу с США, однако у Вашингтона нет готовности к этому. Позиция, озвученная замглавы МИД Сергеем Рябковым, предельно ясна и понятна: Западу нужно смириться с невозможностью поражения России», – акцентировал эксперт.

    «В перспективе диалог с англосаксами, учитывая их представления о собственной исключительности, возможен только в самую последнюю очередь. Причем речь идет как об американцах, так и об англичанах. Контакты сохранятся разве что по самому ограниченному кругу вопросов», – полагает политолог.

    «С континентальной Европой восстановление отношений возможно в большей степени, но это не будет даже на уровне допандемийного 2019 года. Речь может пойти о каких-то краткосрочных годовых контрактах, сотрудничестве в области науки и культуры», – резюмировал Трухачев.

    Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением РФ ради сохранения мирового порядка, который США годами возглавляли, при котором по большей части были в безопасности и на протяжении десятков лет процветали.

    Как отметила Нуланд, Вашингтону для этих целей нужно было, чтобы его позицию относительно Украины поддержал «весь цивилизованный мир», так как в противном случае другие будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, установленный США.

    В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала назвал идею Запада о поражении России, на которую там не жалеют денег и ресурсов, эфемерной и абстрактной, невозможной по своей постановке. Он подчеркнул, что этого не будет никогда. Как отметил дипломат, диалог РФ и США станет возможным в момент, когда Вашингтон осознает недостижимость поражения Москвы.

    В минувшую субботу посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что главная цель России заключается в формировании миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (27)
    Эксперт указал на хамство МИД Украины в адрес Financial Times
    Политолог Скачко: Киев навязывает жесткую цензуру мировым СМИ
    		    17 февраля 2023, 14:26
    Фото: Геодакян Артем/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    Власти Украины, пользуясь вседозволенностью со стороны Запада, творят всевозможные безумства и абсолютно уверены в своей безнаказанности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее статья Financial Times o контрабанде оружия с Украины в Молдавию и торговле людьми разозлила украинских дипломатов, призывавших к расследованию публикации.

    «Причин у такого поведения МИД Украины несколько. Во-первых, некоторые украинцы недолюбливают молдаван, считают их глупыми и необразованными. Кроме того, в Молдавии сменилось правительство, а значит провести полноценное расследование того, в чем обвиняется Украина, не получится», – рассказал киевский политолог и историк Владимир Скачко.

    «Вместе с тем Западу крайне невыгодно, чтобы кем-либо проводились следственные действия в отношении передаваемого ими оружия», – отметил собеседник.

    «В итоге украинские чиновники повели себя в отношении Financial Times так, как они ведут себя с неугодными СМИ внутри страны. Это жесткая цензура и никакой свободы слова. Тем самым офис Зеленского и его дипломаты подчеркивают: нам можно все, у нас полный карт-бланш. И это чувство безнаказанности порождает агрессию в отношении даже тех СМИ, которые поддерживают ВСУ», – акцентировал Скачко.

    Ранее МИД Украины потребовал от издания Financial Times немедленно провести редакционное расследование. Поводом для этого стало интервью премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы, в котором она попросила ЕС о помощи в борьбе с торговлей людьми и контрабандой оружия с Украины.

    Спикер украинского МИД Олег Николенко назвал приведенные в статье факты дискредитацией международной военной помощи Киеву, а также заявил, что опубликованное интервью якобы имеет признаки дезинформации в интересах России.

    Накануне премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью изданию Financial Times заявила, что республика не хочет стать страной, где растут угрозы безопасности. Она пояснила, что в связи с текущим конфликтом в Молдавии участились случаи незаконного оборота вооружений. В преддверии переговоров с представителями Еврокомиссии Гаврилица отметила, что Кишинев отчаянно нуждается в помощи ЕС.

    Напомним, в декабре 2022 года Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставляемое Украине оружие бесконтрольно расползается по всему миру.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    На Украину направлены первые французские бронемашины AMX-10RC
    		    16 февраля 2023, 21:59
    Фото: Jeremy BESSAT/armée de Terre/Défense
    Текст: Ольга Иванова

    На Украину отправилась обещанная Парижем первая партия из 14 бронемашин AMX-10RC, сообщило издание Forces Operations со ссылкой на источники в армии.

    Отмечается, что это первые из нескольких десятков боевых машин, обещанных Украине. Кроме того, украинские экипажи в течение последних недель прошли обучение управлению ими в военной школе в Сомюре в департаменте Мэн и Луара, передает РИА «Новости».

    Издание также отмечает, что среди направленных на обучение украинских кадров «были не только специалисты по бронетанковой разведке, что является поводом подозревать, что французские машины будут использоваться более активно на передовой».

    Напомним, Париж намеревается поставить Киеву дополнительные самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar и обучить военнослужащих ВСУ, заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.

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    Российские войска за сутки уничтожили более 470 украинских военных
    		    17 февраля 2023, 14:27
    Фото: t.me/mod_russia

    Активными действиями, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Лимана Первого, Гряниковки, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 80 военнослужащих, две бронемашины и шесть автомобилей, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В результате огневого поражения группировкой войск «Центр» на Краснолиманском направлении в районах Тернов Донецкой народной республики (ДНР), Невского, Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР уничтожено около 90 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, установка РСЗО «Град» и две самоходные гаубицы «Акация».

    В ходе наступательных действий Южной группировки войск на Донецком направлении за сутки ликвидированы около 200 военнослужащих, две бронемашины, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, сообщил Конашенков.

    Недалеко от Авдеевки ДНР уничтожен cклад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

    Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях наносилось огневое поражение украинским подразделениям рядом с Угледаром ДНР, Ольговским и Магдалиновкой Запорожской области. Потери противника за прошедшие сутки на этом направлении составили более 70 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, установка РСЗО «Ураган», две гаубицы Д-20 и американская артсистема М777. А возле Угледара уничтожен cклад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки уничтожены до 35 военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация», одна установка РСЗО HIMARS.

    В районе Херсона и населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области поражены два склада с боеприпасами 124-й и 129-й бригад теробороны.

    Армейской авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 97 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 106 районах, подытожили в оборонном ведомстве.

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    Макрон: Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога с Россией
    		    17 февраля 2023, 18:07
    Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.

    По словам Макрона, Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение, но сейчас не время для диалога, передает ТАСС. Президент Франции пояснил, что «никто из нас не сможет изменить географию России, она всегда останется частью Европы».

    «Наша дилемма в том, что на нашем континенте никогда не будет надежного и полного мира, пока мы не научимся решать «российский вопрос», но со всем здравомыслием, без всякого самодовольства. Это то, что я подтверждал словами и действиями с начала конфликта», – цитирует РИА «Новости» Макрона.

    В то же время французский лидер отметил, что Европе необходимо «перевооружение» за счет усиления производственной и технологической базы. Он указал, что сейчас некоторые европейские страны впали в зависимость от решений и возможностей промышленных предприятий за пределами Европы.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости проведения мирной конференции для урегулирования на Украине, чтобы добиться справедливого мира. В то же время он считает, что «Россия не может и не должна выиграть», тогда как «Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне».

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    Медведев: Зеленскому надо будет подписать то, что ему скажут
    		    17 февраля 2023, 16:37
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому не придется вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, ему лишь надо будет поставить подпись на документах, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале обратил внимание на заявление Зеленского о том, что тот якобы не собирается вести переговоры с Путиным. Зампред СБ указал, что украинский президент умолчал об одном нюансе. Зеленский понимает, что за него все решают политики на Западе.

    «Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут», – пояснил Медведев.

    Он подчеркнул, что ценность такой бумаги будет небольшой, если вспомнить судьбу Минских соглашений, заключенных при предыдущем украинском лидере – Петре Порошенко.

    «Всякий новый паяц в Киеве обычно аннулирует наследство предшественника и начинает свою цирковую программу заново», – указал зампред СБ.

    Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что не будет никакого Минска-3.

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    Украинский беспилотник сбили у Балаклавской ТЭС в Севастополе
    ПВО Севастополя поразила украинский беспилотник у Балаклавской ТЭС
    		    17 февраля 2023, 09:23
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Украинский БПЛА сбит в пятницу утром близ Балаклавской электростанции в Севастополе, работа ТЭС продолжается, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он подчеркнул, что «укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам», однако никаких повреждений не обнаружено, станция работает штатно.

    Накануне ПВО Севастополя сбила над морем два беспилотника, еще два БПЛА сбили в акватории Крыма.

    Герой России генерал-майор Сергей Липовой пояснял, что главными целями атак беспилотников Украины на Крым являются разведка и нанесение ущерба.

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