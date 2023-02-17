В ЛНР рассказали о причинах начала спецоперации Андрей Турчак: Обстановка на фронте меняется 17 февраля 2023, 10:36 Текст: Александра Юдина

Обстановка в зоне спецоперации меняется, в первую очередь, это касается материально-технического обеспечения, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В своем Telegram-канале он отметил, что благодаря действиям Минобороны и всесторонней поддержке помощников фронта со всей страны ситуация с обеспеченностью сильно выровнялась, а это, в свою очередь, напрямую влияет на настроения бойцов и их командиров. По словам секретаря генсовета, пока рано говорить о том, что вопросы, возникшие в октябре-ноябре, решены, однако ситуация стремительно выравнивается. Турчак доставил подразделению 76-й псковской дивизии печки и беспилотники вместе с депутатом Госдумы, руководителем БАРС «Каскад» Дмитрием Саблиным и депутатом Госдумы Зурабом Макиевым. По его словам, выравнивается и линия фронта. «Двигаемся вперед, не семимильными шагами, а так, чтобы максимально сберечь ребят. Это самое главное. Противник в напряжении, по всей линии», – отметил он. Также Турчак сообщил, что бойцам на Кременском направлении переданы оборудование, спецтехника и очередная партия помощи – печки и беспилотники. Турчак поделился, что бойцы «Каскада» хорошо сладились с подразделениями Минобороны, работают как единый механизм. «В нашем полку постоянно прибывает. Вместе с другими добровольцами в «Каскаде» служит Антон Саблин – сын моего товарища Димы Саблина, командующего подразделением», – рассказал он. США поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму Замглавы Госдепа США Нуланд заявила о поддержке Вашингтоном нанесения Украиной ударов по военным объектам в Крыму 17 февраля 2023, 01:34

Фото: Alex Brandon/CNP/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму «законными целями», подтвердив, что Украина наносит по ним удары и США поддерживают это. Она также выступила с утверждением, что Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не будет демилитаризован. Она назвала такой подход частью обеспечения прочного сдерживания России, передает ТАСС. При этом замгоссекретаря США фактически отвергла неоднократные попытки ведущего дискуссии – отставного американского дипломата, а ныне старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Эрона Дэвида Миллера – указать, что для Москвы Крым является «красной линией». Нуланд заявила, что США считают Крым Украиной. Она также отказалась выдвигать предположения о том, где украинцы решат воевать или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Накануне Нуланд заявила о поддержке администрацией США Джо Байдена попыток Украины взять под контроль Донбасс и Крым. Эксперты оценили возникшие проблемы с поставками западных танков для ВСУ Рожин: Запад будет и дальше затягивать сроки поставок танков на Украину 16 февраля 2023, 14:06

Фото: Global Look Press

Текст: Дарья Волкова

Военный комплекс Европы испытывает определенные проблемы с запасами техники. Кроме того, они не хотят терять репутацию своего вооружения на украинском поле боя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали военные эксперты Борис Рожин и Константин Сивков. Ранее западные СМИ сообщили, что на Украину отправятся меньше танков, чем было обещано. «Хранение военной техники на складах европейских стран-членов НАТО не всегда производилось надлежащим образом. Поэтому они перед передачей машин Украине вынуждены предпринимать серьезные усилия по ее ремонту, расконсервированию и восстановлению», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. «В связи с этим, натовское руководство сейчас будет активно давить на Европу, чтобы та выполнила ранее заявленный план поставок. Однако и там есть свои проблемы, вызванные малыми военными бюджетами. Проведенные проверки показали, что часть техники находится в неликвидном состоянии, склады длительного хранения и склады регулярной армии недостаточно материально-технически оснащены», – продолжил собеседник. «Между тем, я думаю, европейские страны сдержат свое обещание по поставкам танков на Украину. Но растянут эту историю во времени. Так что ВСУ не стоит ожидать пополнение военного арсенала в ближайшее время», – полагает Рожин. «Европейцы понимают, что поставка танков на поле боя ударит в первую очередь по их репутации. По сути, эти машины отправятся на убой. Ведь 40 танков Leopard не изменит ситуацию на поле боя в пользу ВСУ, только за полтора-два месяца наши ВС уничтожили порядка 260 танков противника», – отметил доктор военных наук Константин Сивков. «Военачальники в Европе и НАТО – не глупцы, им прекрасно известно, что без поддержки авиации и разведки, без сопровождения артиллерии, танки обречены на уничтожение. Понимая, что такой поддержки в ВСУ не обеспечат, они и не заинтересованы в ускорении процесса передачи», – отметил он. «Несмотря на то, что Киев надеялся получить вооружение как можно скорее, чтобы организовать контрнаступление, им вряд ли удалось бы это совершить с обещанным числом техники. И уж тем более с тем, как сейчас затягиваются поставки. Кроме того, американцы обещали отдать свои танки Abrams, но как мы видим, пока не очень понятно, когда произойдет», – акцентировал Сивков. Ранее выяснилось, что западные страны отправят на Украину меньше танков, чем было обещано. Об этом пишет издание Bloomberg. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, союзники Киева предпринимают максимум усилий для того, чтобы собрать два полных дивизиона Leopard 2 для передачи ВСУ. Глава ведомства отметил, что Запад не сумеет предоставить Украине батальон танков версии Leopard 2A6. Ранее Берлин пообещал поставить 14 моделей тяжелой техники, в то время как Португалия гарантировала отправку трех. В то же время Польша сумела собрать около 30 единиц Leopard 2A4, что почти соответствует нормам украинского батальона, состоящего из 31 машины. Однако Писториус отмечает, что танки, которые планирует предоставить Варшава, находятся в плохом состоянии и требуют ремонтных работ. По его мнению, вооружение сможет достигнуть Украины только в конце апреля. По мнению СМИ, признание министра обороны ФРГ знаменует неудачу западных союзников в стремлении помочь ВСУ преодолеть предполагаемую интенсификацию боевых действий в ближайшие недели. Ранее генеральный инспектор вооруженных сил Германии Эберхард Цорн высказал предположение, что немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Marder начнут использоваться на Украине уже в марте. Напомним, Берлин одобрил поставку 178 танков Leopard 1 на Украину. Кроме того, в конце января ФРГ объявила о намерении поставить Украине 14 моделей Leopard 2 и выдала разрешение на передачу Киеву другими странами танков немецкого производства. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Киев стянул резервы ВСУ на Краснолиманское направление 17 февраля 2023, 08:28

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Украинское командование наращивает силы на Краснолиманском направлении для противодействия российским войскам, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, зафиксировано прибытие бойцов ВСУ, которые до этого дислоцировались на Херсонском направлении и в городе Харькове, передает ТАСС. Марочко добавил, что украинское командование укрепляет оборонительные рубежи в направлении Славянска и Красного Лимана в связи с продвижением вперед ВС России. Ранее Марочко сообщал, что ВСУ приступили к созданию эшелонированной обороны под Красным Лиманом. Во вторник Минобороны сообщало, что в течение суток на Краснолиманском направлении уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ, а также установка реактивной системы залпового огня. Авиация «Вагнера» оценила летчиков Киева Командир авиагруппы «Вагнера»: Киев за время СВО потерял почти всех опытных пилотов 17 февраля 2023, 08:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Киев за время российской спецоперации потерял почти всех опытных пилотов, заявил командир авиагруппы «Вагнера» с позывным «Горец». По его словам, авиация ВСУ понесла большие потери, в ней осталась только молодежь без опыта, тогда как на российский стороне воюют прошедшие многие горячие точки летчики, передает РИА «Новости». Ранее премьер Британии Риши Сунак анонсировал подготовку боевых летчиков для ВВС Украины. Новости СМИ2 Российские войска за сутки уничтожили свыше 350 украинских военных 16 февраля 2023, 14:08

Фото: t.me/mod_russia

Активными действиями подразделений Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Крахмального, Двуречной и Ольшаны Харьковской области. Ликвидированы порядка 65 военнослужащих, две бронемашины и боевая машина РСЗО «Град», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника у Червоной Дибровы и Кузьмино ЛНР. За последние сутки на этом направлении уничтожены более ста военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица «Гвоздика», сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В ходе наступательных действий Южной группировки войск на Донецком направлении уничтожены около 135 военнослужащих, две пусковые установки РСЗО HIMARS, три танка, три бронемашины, две гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Гвоздика», а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Недалеко от Верхнекаменского Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен cклад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ, сообщил Конашенков. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ рядом с Угледаром и Пречистовкой ДНР. Потери противника на этом направлении за минувшие сутки составили более 55 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронемашины, гаубицы Д-20 и Д-30. В результате контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении за последние сутки уничтожены гаубицы «Акация» и «Мста-Б». В районе Херсона и населенных пунктов Берислав и Дудчаны поражены четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад теробороны, перечислили в Минобороны. Армейской авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за сутки поражены командные пункты 36-й бригады морской пехоты ВСУ возле Авдеевки, 72-й механизированной бригады ВСУ у населенного пункта Углесборочный, 102-й бригады теробороны недалеко от Малиновки ДНР, а также 92-го артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 118 районах. Рядом с Полтавой уничтожено хранилище ГСМ для военной техники ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве. США решили помочь Украине с долгосрочным «потенциалом сдерживания» Замглавы Госдепартамента США Нуланд: Соединенные Штаты помогают Киеву спланировать долгосрочный «потенциал сдерживания» 17 февраля 2023, 02:33

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

У Запада должен быть долгосрочный план построения украинских вооруженных сил будущего, США помогают Киеву спланировать долгосрочный «потенциал сдерживания», выразила мнение заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. В ходе выступления в вашингтонском Фонде Карнеги на посвященном конфликту на Украине семинаре Нуланд заявила, что даже если на Украине будет достигнут «справедливый мир», у Запада должен быть долгосрочный план построения украинских вооруженных сил будущего, передает ТАСС. Заместитель госсекретаря США заявила о необходимости поддерживать Украину на долгосрочной основе в строительстве интегрированной системы противовоздушной обороны, высококлассных сил пограничной обороны, а также в обеспечении возможности осуществлять патрулирование «в их морях». Нуланд заверила, что США не забывают о тех боях, которые вооруженные силы Украины ведут сейчас и которые, как считают в Госдепе, активизируются весной. Вместе с этим она сообщила, что США помогают Киеву спланировать долгосрочный «потенциал сдерживания». Замглавы Госдепартамента США выступила с утверждением, что, когда бои прекратятся, как бы они ни прекратились – по причине истощения одной из сторон на поле боя или же достижения поставленных целей, либо дипломатического решения конфликта – никто не должен думать, что это по-настоящему завершилось, пока не изменилась политика России. Напомним, в прошлую среду экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак допустил, что Украина уже может обладать ядерным оружием. Новости СМИ2 Нуланд раскрыла цели США на Украине Нуланд заявила о поддержке США попыток Украины восстановить контроль над Донбассом и Крымом 16 февраля 2023, 20:48

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Администрация США поддерживает попытки Киева восстановить контроль над всеми территориями, включая Донбасс и Крым, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. На вопрос журналистов на брифинге о том, каковы цели США на Украине, Нуланд заявила, что Байден намерен поддерживать Украину столько, сколько потребуется. По ее словам, Киев хочет вернуть свои территории, которые признаны на международном уровне, передает ТАСС. Нуланд подчеркнула, что США помогает и поддерживает Украину и готовит к следующему рывку для возвращения территорий. Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что поддержала бы идею отмены части антироссийских санкций «в контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины, а также вернуть территории». В Совфеде сочли нечеловеческими предложенные Викторией Нуланд условия снятия санкций с России. Вице-премьер Украины призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться Верещук потребовала от «патриотичных» украинцев немедленно эвакуироваться из Артемовска 17 февраля 2023, 08:59

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска (украинское название Бахмут) эвакуироваться из города. Верещук обратилась к «законопослушным и патриотичным гражданам», которых, по ее словам, в Артемовске осталось около шести тысяч человек, с призывом немедленно эвакуироваться, так как продолжая находиться в городе, они «подвергают себя опасности и мешают военным», передает РИА «Новости». Ранее Лефортовский суд Москвы заочно арестовал вице-премьера Украины Ирину Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапарову по уголовному делу о нарушении территориальной целостности России. Новости СМИ2 В США выдвинули требование к Украине для оказания дальнейшей военной помощи 16 февраля 2023, 14:25 Текст: Кристина Цыцура

Власти США подали Киеву сигнал о том, что необходимо сделать, чтобы западная помощь продолжила поступать, пишет Newsweek. Отмечается, что помощь не безгранична, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию. По словам автора статьи, профессора Лондонского университета Роба Сингха, ведущая роль Вашингтона в предоставлении помощи Киеву будет под сомнением, если страны НАТО будут замечены в недостаточной помощи украинской власти. Как отметил профессор Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк, для продолжения получения поддержки Киеву необходимо выполнить ряд шагов. Киев должен не только продолжать сражение в 2023 году, но и совершить перелом на поле боя, отметил эксперт. По его мнению, это является сложной задачей для украинских военных. Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские военные уничтожили 350 украинских бойцов. Европарламент отклонил призыв к переговорам в резолюции по Украине 16 февраля 2023, 16:08

Фото: JULIEN WARNAND/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Европарламент во время голосования по резолюции к годовщине начала Россией специальной военной операции на Украине отклонил поправку, призывающую ЕС к мирным переговорам. В резолюции предлагалось заменить пункт о том, что ЕП считает победу на Украине возможной только за счет поставок всех без исключения видов вооружений, на призыв к ЕС «приложить усилия для обеспечения режима прекращения огня и проведения переговоров». Переговоры предлагалось проводить с учетом возможного многостороннего формата урегулирования ситуации, который предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, но европарламентарии отклонили поправку, передает ТАСС. Ранее президент Бразилии отказался отправлять боеприпасы на Украину. Он предложил создать клуб стран, которые хотят построить мир на планете. По его словам, Бразилия готова внести свой вклад. Между тем глава Европарламента призвала передать Украине боевые самолеты и дальнобойные ракеты. Новости СМИ2 Разведчики ЗВО начали использовать противодронные пушки в борьбе с украинскими БПЛА 17 февраля 2023, 08:40 Текст: Дмитрий Зубарев

Разведчики российского Западного военного округа активно используют противодронные пушки в борьбе с беспилотниками украинской армии. Как рассказал один из разведчиков ЗВО, антидронная пушка излучает мощную электроволновую частоту, глушащую связь между пультом и дроном, после чего беспилотник переходит под ваше управление, передает РИА «Новости». Ранее в Ростехе заявили, что высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине демонстрируют носимые противодронные ружья. Они позволяют подавлять малые беспилотники и коптеры, которые противник активно использует для разведки. Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области 16 февраля 2023, 14:14 Текст: Алексей Дегтярёв

В Харьковской области российские средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, сообщили в Министерстве обороны России. Вертолет удалось сбить у населенного пункта Дорошовка Харьковской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Также российские ПВО перехватили четыре снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожили 20 беспилотников у поселков Стельмаховка, Жовтневое (ЛНР), Александровка, Новомайорское, Владимировка (ДНР), Коновалова, Яблоково (Запорожская область), Каланчак (Херсонская область) и Кисловка (Харьковская область). Всего за время проведения спецоперации на Украине уничтожены 385 самолетов, 209 вертолетов, 3152 беспилотника, 404 ЗРК, 7891 танк и других боевых машин, 1024 машин РСЗО, 4111 орудий полевой артиллерии и минометов. Ранее российские ВКС сбили в ДНР самолет украинских воздушных сил МиГ-29 и вертолет Ми-8. Новости СМИ2 Украинский военнопленный рассказал о завозах наркотиков бойцам ВСУ Украинский военнопленный рассказал о завозах волонтерами наркотиков бойцам ВСУ 17 февраля 2023, 09:11 Текст: Александра Юдина

Наркотики вместе с гуманитарной помощью привозят украинским военным на фронт волонтеры, а некоторые прямо на позициях выращивают коноплю, рассказал пленный украинский солдат Иван Василенко из Полтавы. Из видео допроса пленного следует, что солдат был мобилизован в тероборону во Львове, куда приехал, чтобы сбежать за границу от призыва. Оттуда он попал на позиции 111-й бригады теробороны под Камышеваху в ЛНР, где впоследствии и попал в плен, передает РИА «Новости». Он рассказал, что в его взводе было пять человек, все вместе они употребляли регулярно. «Деньги собирали, вместе пили водку, пиво, амфетамин вместе нюхали. Командование видело, что мы были под наркотиками, но на это закрывались глаза, нас не трогали, потому что нас кидали «на ноль», просто на мясо», – вспоминает солдат. Василенко добавил, что еще до мобилизации занимался торговлей наркотиками и имел налаженные связи с поставщиками. «Доставляли в основном через волонтеров, договаривались. Их не досматривают, они провозят все, хоть сто килограммов чего угодно привезут», – рассказал пленный. Напомним, экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Украина постепенно исчерпывает мобилизационный потенциал, неся огромные потери на фронте. Рябков предсказал, как украинский кризис войдет в учебники истории Дипломат Рябков: Украинский кризис войдет в учебники истории как тяжелейшее испытание системы международных отношений 17 февраля 2023, 05:58 Текст: Антон Никитин

Происходящее сегодня вокруг конфликта на Украине войдет в учебники истории следующих десятилетий как одно из тяжелейших испытаний всей системы международных отношений, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире Первого канала. Рябков выразил уверенность, что происходящее сейчас в учебниках истории следующих десятилетий будет описано как одно из тяжелейших испытаний всей системы международных отношений за все время ее существования, по сути дела, за все время не только после Второй мировой войны, но на протяжении столетий, передает ТАСС. Ранее в Госдепе заявили, что конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением России. Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине. Москва допустила возможность полного разрыва отношений с Соединенными Штатами. Новости СМИ2 В ЛНР рассказали о причинах начала спецоперации Мирошник: Украина год назад уничтожила бы Донбасс, если бы Россия не встала на его защиту 17 февраля 2023, 09:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Украина сравняла бы республики Донбасса с землей год назад, если бы Россия вовремя не начала бы специальную военную операцию (СВО), заявил бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, ровно год назад 150-тысячная группировка готовилась смести Донбасс, и если бы не решение России начать СВО, «нас бы просто сравняли с землей», передает ТАСС. Мирошник напомнил, что с 17 по 24 февраля ВСУ произвели 551 обстрел по территории ЛНР, в сутки по республике «прилетало по 700-800 боеприпасов». Также в эфире канала «Соловьев Live» Мирошник обратил внимание на то, что год назад ни гаранты Минских соглашений, ни Генассамблея ООН не принудили Киев к выполнению своих обязательств, а в республиках понимали, что счет идет на часы, но мир предпочитает это не видеть и начинает отсчет с 24 февраля. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.